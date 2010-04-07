Ultimate Trader Dashboard MT4

Dashboard del Trader Definitivo — Negozia quello che si muove

Negozia quello che si muove, con chiarezza

Questo strumento si ripaga nel primo giorno di utilizzo.

In quasi ogni momento della giornata, un simbolo è in tendenza. Tutto ciò che ti serve è consapevolezza. Il Dashboard del Trader Definitivo (UTD) ti tiene istantaneamente consapevole di cosa si sta muovendo e in quale direzione — così puoi seguire il flusso invece di combatterlo.

Alimentato dal nostro algoritmo CSM proprietario, UTD combina correlazione, direzione e forza della valuta in un dashboard pulito per decisioni di trading allineate e ad alta probabilità.

Disponibile per MT5 e MT4.

❤️ Perché i trader lo adorano

  • Vedi forza/debolezza, correlazione e direzione a colpo d'occhio.
  • Concentrati sui migliori abbinamenti forte vs debole in tutto il mercato.
  • Negozia con il contesto della giornata invece di indovinare.
  • Elimina la paralisi dell'analisi; agisci con calma e convinzione consapevole.

👁️ Leggi come un professionista

  • Forza/Debolezza: Identifica le valute che consistentemente guidano o rimangono indietro su più coppie.
  • Correlazione: Conferma che le coppie correlate si muovono nella stessa direzione.
  • Direzione: Usa il movimento della giornata per orientare compre/vendite con il trend.

✅ Checklist di esecuzione

  1. Fissa la posizione del dashboard con X/Y in modo che sia sempre visibile.
  2. Contrassegna i simboli target (evidenziazioni facoltative) in modo che i tuoi migliori mercati si distinguano.
  3. Trova un abbinamento forte vs debole (ad esempio, GBP forte vs JPY debole) confermato su più coppie.
  4. Scegli la coppia con la struttura più pulita; entra nei pullback nella direzione del trend.
  5. Gestisci il rischio sotto/sopra la struttura recente; scala in base al momentum della sessione.

⭐ Dove brilla

  • Sessioni di Londra e New York.
  • Strategie di trend e momentum.
  • Ampi giorni risk-on/risk-off quando le correlazioni si accendono rapidamente.

👤 Per chi è

  • Trader intraday che cercano opportunità pulite e veloci.
  • Trader swing che vogliono una conferma prima di impegnare grandi posizioni.
  • Chiunque voglia negoziare quello che si muove — senza paralisi dell'analisi.

Risultato: smetterai di forzare i trade e inizierai a seguire i flussi che le istituzioni stanno già spingendo. È lì che vivono le vittorie facili. Il tuo vantaggio è la chiarezza. Questo strumento ti fornisce questa chiarezza in secondi.

⚡ Setup veloci — Cosa cercare

  • EURUSD fuori dalla banda: concentrati sulla matrice superiore.
  • EURUSD dentro la banda: concentrati sulla matrice inferiore.
  • Se EURUSD è dentro le bande: Sulla matrice inferiore, compra i 2–3 migliori leader a sinistra; vendi i 2–3 migliori ritardatari in basso a destra.

💪 Forza + Tempistica con il nostro CSM

  • Trend rialzista: la differenza si espande.
  • Ritracciamento: la differenza si riduce o diventa negativa.
  • Per i long, pattern ideale:
    • Breve termine: molto vicino o negativo.
    • Medio termine: molto vicino.
    • Lungo termine: disperso/espanso.
  • Questo individua con precisione gli entry di ritracciamento. Entra una volta che la differenza a breve termine ricomincia a espandersi.

🔗 Conferma della correlazione

  • Sulla matrice, osserva coppie dello stesso indice o coppie correlate.
  • Per i long: cluster all'estrema sinistra della matrice inferiore.
  • Per gli short: cluster all'estrema destra della matrice inferiore.

🛡️ Evita i colpi di frusta

  • Aspetta che il prezzo scappi fuori dalla sua banda per entrare nei mercati forti e in trend.

🎯 Filtri intelligenti prima di cliccare compra/vendi

  • Spread Meter: normale (verde).
  • ADR: non ancora superato — spazio per muoversi oggi.
  • Trend Meter: allineato su breve, medio e lungo termine per un trend solido (o almeno breve + medio per un nuovo trend).
  • Correlazione inferiore: coppie correlate che si muovono insieme (spuntato = buono).
  • Visualizzazione indice: indice base su e indice quotazione giù per gli acquisti (viceversa per le vendite).
  • Orologio sessione: almeno due sessioni attive per i migliori movimenti (Londra e New York sono i preferiti).

Con UTD, non hai bisogno di forzare i movimenti — vengono verso di te. Un buon trade al giorno è sufficiente per guadagnare ogni settimana. Una volta padroneggiatolo, non avrai più bisogno di grafici per negoziare. È un'istantanea dal vivo del mercato in ogni momento.

🤝 Funziona bene con altri

  • Si combina magnificamente con il nostro Dashboard dello Sniper Definitivo.
  • Funziona con qualsiasi strategia — scalper, scalper swing e trader intraday.

💼 Noleggio + Supporto

  • Un'opzione di noleggio è disponibile in modo che tu possa testarla e farle ripagare da sola. L'unico modo per non guadagnare denaro è non seguire i passaggi — è così semplice.
  • Dopo l'acquisto, inviami un messaggio per ottenere un conciso Manuale utente e un Playbook che ti mostrino come trovare bellissimi movimenti ogni giorno.

Negozia quello che si muove. Negozia con chiarezza. Ottieni il Dashboard del Trader Definitivo oggi.


Altri dall’autore
VWAP for Scalpers MT5
Hispraise Chinedum Abraham
5 (1)
Indicatori
VWAP per Scalpers Linee VWAP consapevoli della sessione per scalp veloci e precisi. ️ Ingressi (MT4/MT5) Enable_Hourly_VWAP: Abilita VWAP orario. Enable_Asia_VWAP: Abilita VWAP sessione Asia. Enable_Europe_VWAP: Abilita VWAP sessione Europa. Enable_NA_VWAP: Abilita VWAP sessione Nord America. Enable_Extended_VWAP: Abilita VWAP sessione estesa. Enable_Daily_VWAP: Abilita VWAP giornaliero. Sessione Asia (GMT) Session_Asia_Start_Hour: Ora inizio sessione Asia. Session_Asia_End_Hour: Ora fine sess
FREE
Draw on chart MT5
Hispraise Chinedum Abraham
2 (1)
Indicatori
Presentazione dell'indicatore "Draw On Chart": Libera la tua creatività sui grafici! Sei stanco di faticare ad annotare i tuoi grafici di trading, cercando di dare senso alle tue analisi o comunicare in modo efficace le tue idee? Non cercare oltre! Siamo entusiasti di presentarti l'indicatore "Draw On Chart", uno strumento rivoluzionario che ti permette di disegnare e annotare con facilità direttamente sui tuoi grafici con pochi clic o tratti della tua penna. Il nostro innovativo indicatore "
FREE
VWAP for Scalpers MT4
Hispraise Chinedum Abraham
Indicatori
VWAP per Scalpers Linee VWAP consapevoli della sessione per scalp veloci e precisi. ️ Ingressi (MT4/MT5) Enable_Hourly_VWAP: Abilita VWAP orario. Enable_Asia_VWAP: Abilita VWAP sessione Asia. Enable_Europe_VWAP: Abilita VWAP sessione Europa. Enable_NA_VWAP: Abilita VWAP sessione Nord America. Enable_Extended_VWAP: Abilita VWAP sessione estesa. Enable_Daily_VWAP: Abilita VWAP giornaliero. Sessione Asia (GMT) Session_Asia_Start_Hour: Ora inizio sessione Asia. Session_Asia_End_Hour: Ora fine sessi
FREE
Ultimate Dynamic Levels
Hispraise Chinedum Abraham
4.7 (10)
Indicatori
Attualmente in sconto per le vacanze a 399 dollari! I prezzi potrebbero aumentare in futuro. Leggete la descrizione qui sotto!  Vi presentiamo Ultimate Dynamic Levels - il MIGLIORE indicatore di entrata per l'Ultimate Sniper Dashboard! Entrate tempestive a bassissimo rischio e alto RR!!! Trovate l'Ultimate Sniper Dashboard QUI. L'abilità più importante sia per i trader principianti che per quelli professionisti è quella di capire esattamente dove e quando un mercato è più probabile che si tras
Draw on chart MT4
Hispraise Chinedum Abraham
Indicatori
Presentazione dell'indicatore "Draw On Chart": Libera la tua creatività sui grafici! Sei stanco di faticare ad annotare i tuoi grafici di trading, cercando di dare senso alle tue analisi o comunicare in modo efficace le tue idee? Non cercare oltre! Siamo entusiasti di presentarti l'indicatore "Draw On Chart", uno strumento rivoluzionario che ti permette di disegnare e annotare con facilità direttamente sui tuoi grafici con pochi clic o tratti della tua penna. Il nostro innovativo indicatore "
FREE
History Data Downloader
Hispraise Chinedum Abraham
Indicatori
Scarica i dati mancanti per tutte le coppie di valute disponibili in Market Watch. Molto utile per il backtesting di EA e strategie e per scaricare tutta la cronologia in una volta invece che individualmente. L'indicatore funzionerà fino a quando non saranno stati scaricati tutti i dati storici per le coppie di valute selezionate. L'indicatore ha più opzioni: 1. Scarica i dati per singola coppia 2. Scarica solo per la coppia corrente 3. Scarica per le coppie selezionate 4. Scarica per tutte le c
FREE
Sync Scroller for MT4
Hispraise Chinedum Abraham
5 (3)
Indicatori
Questo indicatore fa scorrere più grafici contemporaneamente quando si scorre il grafico a cui è collegato l'indicatore. È utile per testare strategie multi-timeframe, strategie multi-coppia, monitorare più grafici contemporaneamente e guardare indietro per vedere come si sono comportati storicamente diversi mercati contemporaneamente. L'indicatore è leggero e può essere utilizzato per spostare fino a 99 grafici contemporaneamente.
Ultimate Sniper Dashboard
Hispraise Chinedum Abraham
4.82 (22)
Indicatori
Scontato a 299 dollari! I prezzi potrebbero aumentare in futuro! Leggi la descrizione qui sotto! Il miglior sistema di ingresso per la plancia Ultimate Sniper: LIVELLI DINAMICI FINALI. (Si prega di controllare i miei prodotti) L'Ultimate Sniper Dashboard funziona SOLO sui mercati live a causa dei limiti di test della MT4 multicurrency. Vi presentiamo l'Ultimate Sniper Dashboard! Il nostro migliore che contiene sia HA-Sniper, MA-Sniper e molte modalità speciali. Il cruscotto Ultimate Sniper è
InstaScalper Dashboard
Hispraise Chinedum Abraham
Indicatori
Vi è mai capitato di aver bisogno di 5-10 pip in modo istantaneo e veloce?  Abbiamo sviluppato una soluzione potente per voi. Importante - Leggete la descrizione qui sotto!  Vi presentiamo InstaScalper Dash. Una vera e propria bestia algoritmica GARANTITA per darvi qualche pips in QUALSIASI momento della giornata di trading, anche poco prima della chiusura del mercato! Utile sia per i trader principianti che per quelli esperti, tutto ciò che dovete fare è semplice. Accoppiate una valuta fort
Custom Ultimate Sniper Dashboard
Hispraise Chinedum Abraham
5 (2)
Utilità
Questo Ultimate Sniper Dashboard personalizzato è un aggiornamento EA dell'indicatore Ultimate Sniper Dashboard originale. Funziona con un massimo di 98 algoritmi diversi per garantire che catturi la vera natura di una tendenza su una classe di attività con cui si lavora. Si tratta di una risposta diretta a molti suggerimenti e consigli ricevuti dalla maggior parte dei nostri clienti nel corso di diversi mesi.   Questa versione personalizzata è completamente personalizzabile. È alimentata da 98
Click Trade Manager
Hispraise Chinedum Abraham
5 (1)
Utilità
Click trade manager è il nostro miglior prodotto finora! La soluzione migliore sia per i trader principianti che per quelli professionisti! Proteggete i vostri conti FTMO/MFF o personali dalla violazione dei limiti di drawdown. L'EA chiude automaticamente tutte le operazioni, in modo che non raggiungano mai i vostri limiti di drawdown. Vi avverte se un'operazione potrebbe superare il vostro limite di drawdown. Chiude automaticamente le operazioni quando viene raggiunto l'obiettivo di profitto.
Ultimate Dynamic Levels MT5
Hispraise Chinedum Abraham
Indicatori
Attualmente in sconto per le vacanze a 399 dollari! I prezzi potrebbero aumentare in futuro. Leggete la descrizione qui sotto!   Vi presentiamo Ultimate Dynamic Levels - il MIGLIORE indicatore di entrata per l'Ultimate Sniper Dashboard! Entrate tempestive a bassissimo rischio e alto RR!!! Trovate l'Ultimate Sniper Dashboard QUI. L'abilità più importante sia per i trader principianti che per quelli professionisti è quella di capire esattamente dove e quando un mercato è più probabile che si tra
Custom Ultimate Sniper Dashboard MT5
Hispraise Chinedum Abraham
Utilità
Questo Ultimate Sniper Dashboard personalizzato è un aggiornamento EA dell'indicatore Ultimate Sniper Dashboard originale. Funziona con un massimo di 98 algoritmi diversi per garantire che catturi la vera natura di una tendenza su una classe di attività con cui si lavora. Si tratta di una risposta diretta a molti suggerimenti e consigli ricevuti dalla maggior parte dei nostri clienti nel corso di diversi mesi.   Questa versione personalizzata è completamente personalizzabile. È alimentata da 98
Click Trade Manager MT5
Hispraise Chinedum Abraham
Utilità
Click trade manager è il nostro miglior prodotto finora! La soluzione migliore sia per i trader principianti che per quelli professionisti! Proteggete i vostri conti FTMO/MFF o personali dalla violazione dei limiti di drawdown. L'EA chiude automaticamente tutte le operazioni, in modo che non raggiungano mai i vostri limiti di drawdown. Vi avverte se un'operazione potrebbe superare il vostro limite di drawdown. Chiude automaticamente le operazioni quando viene raggiunto l'obiettivo di profitto.
Ultimate Trader Dashboard MT5
Hispraise Chinedum Abraham
Indicatori
Dashboard del Trader Definitivo — Negozia quello che si muove Negozia quello che si muove, con chiarezza Questo strumento si ripaga nel primo giorno di utilizzo. In quasi ogni momento della giornata, un simbolo è in tendenza. Tutto ciò che ti serve è consapevolezza. Il Dashboard del Trader Definitivo (UTD) ti tiene istantaneamente consapevole di cosa si sta muovendo e in quale direzione — così puoi seguire il flusso invece di combatterlo. Alimentato dal nostro algoritmo CSM proprietario, UTD co
MT5 TickChart with History
Hispraise Chinedum Abraham
Utilità
MT5 TickChart con Storico Mostra un grafico pulito basato su tick in MT5 per un'esecuzione precisa. ️ Ingressi TicksPerCandle: Tick per barra. InpSourceSymbol: Simbolo di origine (vuoto = attuale). MaxCandlesHistory: Max. barre mantenute. InitialTicksToLoad: Tick da pre‑caricare. ChartDisplayMode: Linea / Barre / Candele. EnableAutoScroll: Segui ultima barra. Cosa fa Costruisce e visualizza un grafico tick dal vivo per il simbolo selezionato. Pre‑carica lo storico tick recente e trasmette g
Super Entry Signals MT5
Hispraise Chinedum Abraham
Indicatori
Super Entry Signals MT5 — Trend Entries That Make Sense Trade with structure, not guesses. Super Entry Signals MT5 finds clear, rule‑based breakout opportunities in the direction of the prevailing move and presents them with clean arrows and an optional horizontal guideline from the signal candle. It’s built for practical, trend‑based execution: spot the pullback, confirm strength, and enter on a decisive breach — with alerts ready the moment a bar opens. Recommended use: H1 and H4 on Metals
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione