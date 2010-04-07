Ultimate Trader Dashboard MT4

Tradez ce qui bouge, avec clarté

Cet outil s'amortit dès le premier jour d'utilisation.

À presque n'importe quel moment de la journée, un symbole est en tendance. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la conscience. Le Tableau de bord du trader ultime (UTD) vous rend instantanément conscient de ce qui bouge et dans quelle direction — afin que vous puissiez suivre le flux plutôt que de le combattre.

Alimenté par notre algorithme CSM propriétaire, UTD combine corrélation, direction et force de devise dans un tableau de bord propre pour des décisions commerciales alignées et à haute probabilité.

Disponible pour MT5 et MT4.

❤️ Pourquoi les traders l'adorent Voyez la force/faiblesse, la corrélation et la direction en un coup d'œil.

Concentrez-vous sur les meilleures paires fort contre faible sur l'ensemble du marché.

Tradez dans le contexte de la journée au lieu de deviner.

Éliminez la paralysie de l'analyse ; agissez avec calme et conviction éclairée.

👁️ Lisez-le comme un professionnel Force/Faiblesse : Identifiez les devises qui mènent ou laggent de manière constante sur plusieurs paires.

Identifiez les devises qui mènent ou laggent de manière constante sur plusieurs paires. Corrélation : Confirmez que les paires connexes se déplacent dans la même direction.

Confirmez que les paires connexes se déplacent dans la même direction. Direction : Utilisez le mouvement de la journée pour biaiser les achats/ventes avec la tendance.

✅ Liste de contrôle d'exécution Fixez l'emplacement du tableau de bord avec X/Y pour qu'il soit toujours visible. Marquez les symboles cibles (surlignage optionnel) pour que vos meilleurs marchés se démarquent. Trouvez un appariement fort contre faible (par exemple, GBP fort contre JPY faible) confirmé sur plusieurs paires. Choisissez la paire avec la structure la plus propre ; entrez sur les replis dans la direction de la tendance. Gérez le risque en dessous/au-dessus de la structure récente ; augmentez à mesure que l'élan de la session se renforce.

⭐ Où il brille Sessions de Londres et de New York.

Stratégies de tendance et d'élan.

Jours larges de prise de risque/aversion au risque quand les corrélations s'illuminent rapidement.

👤 Pour qui c'est Traders intrajournaliers à la recherche d'opportunités propres et rapides.

Traders de swing qui veulent une confirmation avant de s'engager sur de grosses positions.

Quiconque souhaite trader ce qui bouge — sans paralysie de l'analyse.

Résultat : vous cesserez de forcer les transactions et commencerez à suivre les flux que les institutions poussent déjà. C'est là que résident les victoires faciles. Votre avantage est la clarté. Cet outil vous offre cette clarté en quelques secondes.

⚡ Configurations rapides — À quoi faire attention EURUSD hors bande : concentrez-vous sur la matrice supérieure.

EURUSD dans la bande : concentrez-vous sur la matrice inférieure.

Si EURUSD se trouve dans les bandes : Sur la matrice inférieure, achetez les 2–3 meilleurs leaders à gauche ; vendez les 2–3 meilleurs laggards en bas à droite.

💪 Force + Temps avec notre CSM Tendance haussière : la différence s'élargit.

la différence s'élargit. Retrait : la différence se rétrécit ou devient négative.

la différence se rétrécit ou devient négative. Pour les longs, motif idéal : Terme court : très proche ou négatif. Moyen terme : très proche. Long terme : dispersé/élargi.

Ceci identifie précisément les entrées de retrait. Entrez une fois que la différence à court terme recommence à s'élargir.

🔗 Confirmation de corrélation Sur la matrice, observez les paires du même indice ou les paires corrélées.

Pour les longs : grappes à l'extrême gauche de la matrice inférieure.

Pour les shorts : grappes à l'extrême droite de la matrice inférieure.

🛡️ Évitez les fouets Attendez que le prix s'échappe de sa bande pour entrer sur des marchés forts et en tendance.

🎯 Filtres intelligents avant de cliquer sur acheter/vendre Jauge d'écart : normal (vert).

normal (vert). ATR : pas encore dépassé — espace pour bouger aujourd'hui.

pas encore dépassé — espace pour bouger aujourd'hui. Jauge de tendance : aligné sur court, moyen et long terme pour une tendance solide (ou au moins court + moyen terme pour une nouvelle tendance).

aligné sur court, moyen et long terme pour une tendance solide (ou au moins court + moyen terme pour une nouvelle tendance). Corrélation inférieure : paires corrélées se déplaçant ensemble (coché = bon).

paires corrélées se déplaçant ensemble (coché = bon). Vue de l'indice : indice de base vers le haut et indice de cotation vers le bas pour les achats (inverse pour les ventes).

indice de base vers le haut et indice de cotation vers le bas pour les achats (inverse pour les ventes). Horloge de session : au moins deux sessions actives pour les meilleurs mouvements (Londres et New York sont les favoris).

Avec UTD, vous n'avez pas besoin de forcer les mouvements — ils viennent à vous. Un bon trade par jour suffit à gagner de l'argent chaque semaine. Une fois que vous le maîtrisez, vous n'aurez plus besoin de graphiques pour trader. C'est un instantané en direct du marché à chaque instant.

🤝 Fonctionne bien avec d'autres Se combine magnifiquement avec notre Tableau de bord du Tireur d'élite ultime.

Fonctionne avec n'importe quelle stratégie — scalpers, swing scalpers et traders intrajournaliers.

💼 Location + Support Une option de location est disponible pour que vous puissiez la tester et la laisser se rembourser d'elle-même. La seule façon de ne pas gagner d'argent est de ne pas suivre les étapes — c'est aussi simple que cela.

Après l'achat, envoyez-moi un message pour obtenir un manuel d'utilisateur concis et un playbook qui vous montrent comment trouver de beaux mouvements chaque jour.