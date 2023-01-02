Click trade manager şimdiye kadarki en iyi ürünümüz! Hem yeni başlayanlar hem de profesyonel prop firması tüccarları için en iyi çözüm!FTMO/MFF prop firmanızı veya kişisel hesaplarınızı düşüş limitlerini ihlal etmekten koruyun. EA tüm işlemleri otomatik olarak kapatır, böylece düşüş sınırlarınıza asla ulaşmazlar.Bir işlemin düşüş limitinizi aşması durumunda sizi uyarır.Kâr hedefinize ulaşıldığında işlemleri otomatik olarak kapatır.Sihirli sayıları komisyoncudan gizlemek için ayarlanabilir.Riski hesaplayın ve sadece 1 tıklama ile SL ve TP ile bir işlem yapın.Stop ve limit emirlerini 1 tıklama ile verin.Her işlem için 1 tıklama ile farklı SL ve TP ile birden fazla fib seviyesi işlemi ayarlayın.Kısmi alın, SL'yi BE'ye taşıyın, tüm açık işlemleri kapatın, bekleyen tüm siparişleri klavyedeki tek bir tuşa basarak silinTüm işlemleri günün önceden belirlenmiş bir saatinde kapatın.Tüm işlemlerin uyarılarını Telegram'a gönderir.Son derece özelleştirilebilir - ticaret tarzınıza en uygun ayarları seçin!İlk Kez Kurulum:Doğru işlevsellik için, ilk kez kullanmadan önce aşağıdakileri ayarladığınızdan emin olun!Global Ayarları Sıfırla = True (EA ayarlandıktan ve çalıştıktan sonra, giriş ayarlarına geri dönün ve False olarak ayarlayın. Yeni bir hesap almadığınız sürece bunu tekrar ayarlamanıza gerek kalmayacaktır).Koruma Ayarlarında:Koruma Modu = Doğru (Koruma modunu AÇIK konuma getirin)Başlangıç Hesap Boyutu = Prop firması hesabınızın orijinal boyutunu girin. (100 binlik bir hesap satın aldıysanız, 100.000 girin.) Kişisel bir hesap kullanıyorsanız, sadece mevcut bakiyenizi ayarlayın.Günlük Düşüş (%) = Günlük düşüşü yüzde olarak ayarlayınMaksimum Çekiş (%) = Maksimum çekişi yüzde olarak ayarlayınYapay Düşüş Tavanı (%) = Önerilen 0,2 olarak ayarlayın. Bu, EA'nın gerçek düşüş sınırlarınıza ulaşmaması için işlemlerinizi kapatacağı gerçek düşüş sınırlarınızdan uzak mesafedir.Düşüş Modu = FTMO kullanıyorsanız Sabit || MFF kullanıyorsanız İzleyen.Başlangıç Tarihi = Bir prop firması hesabındaysanız, mücadeleye başladığınız tarihi seçinToplam Gün Sayısı = Hedefinize ulaşmak için gereken gün sayısını seçin.Özkaynak Hedefi (%) = Hedef kârı yüzde olarak seçin.Diğer ayarlarda:Use Close All Trades at Target = Kâr hedefine ulaştığınızda tüm işlemlerinizin kapatılmasını istiyorsanız True. İşleve ihtiyacınız yoksa False.Tüm İşlemleri Hedefte Kapat ($) = Tüm işlemleri kapatmak için öz sermayenin hedef dolar değerini ayarlayın. (Brokeriniz çok düşük spreadlere sahip değilse, hedef dolar değerinizin biraz üzerinde bir miktar ayarlamanız önerilir).İşlemler Nasıl Ayarlanır:Bir işlem ayarlamaya başlamak için AÇIK'a tıklayın veya 'Kısayol Tuşu AÇIK' olduğunda klavyede V tuşuna basınBir AL işlemi ayarlamak için:Piyasa emri: SL fiyatında fiyatın altına tıklayınLimit emri: Fiyatın altına tıklayın ve basılı tutun ve SL fiyatına sürükleyinStop emri: Fiyatın üzerine tıklayın ve basılı tutun ve SL fiyatına sürükleyinTP'yi giriş ayarlarından otomatik olarak ayarlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.Bir Satış İşlemi Ayarlamak için:Piyasa emri: SL fiyatında fiyatın üstüne tıklayınLimit emri: Fiyatın üzerine tıklayın ve basılı tutun ve SL fiyatına kadar sürükleyinDurdurma emri: Fiyatın üzerine tıklayın ve basılı tutun ve SL fiyatına kadar sürükleyinTP'yi giriş ayarlarından otomatik olarak ayarlanacak şekilde ayarlayabilirsinizFIB Alış Limiti işlemlerini ayarlamak için:Fib düğmesine tıklayın veya 'Kısayol Tuşu AÇIK' olduğunda klavyede F tuşuna basınSalıncağın üst kısmına tıklayın ve basılı tutun ve fareyi salıncağın altına doğru sürükleyinFIB Satış Limiti işlemlerini ayarlamak için:Fib düğmesine tıklayın veya 'Kısayol Tuşu AÇIK' olduğunda klavyede F tuşuna basın

Salıncağın alt kısmına tıklayın ve basılı tutun ve fareyi salıncağın üst kısmına sürükleyin



