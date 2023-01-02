Custom Ultimate Sniper Dashboard

Bu Özel Ultimate Sniper Dashboard, orijinal Ultimate Sniper Dashboard göstergesine yapılan bir EA yükseltmesidir. Birlikte çalıştığınız bir varlık sınıfındaki bir eğilimin gerçek doğasını yakalamasını sağlamak için 98'e kadar farklı algoritma ile çalışır.Birkaç ay boyunca müşterilerimizin çoğundan aldığımız birçok öneri ve tavsiyeye doğrudan bir yanıttır.Bu özel sürüm tamamen özelleştirilebilir.98 ayrı özel algoritma tarafından desteklenmektedir.Çok güzel görsel arayüz sayesinde herhangi bir çift veya zaman diliminde genel piyasa trendini kolayca ve güvenle takip edebilirsinizTelegram'a gerçek zamanlı uyarılar gönderebilirİşlem yaptığınız çiftlere bağlı olarak kendi endekslerinizi oluşturmanızı sağlarTelefonunuza gerçek zamanlı uyarılar gönderebilir, böylece bir hareketin hazırlandığını bilmek için bilgisayarınızın başında olmanız gerekmezGiriş ayarlarından 8 indeks ayarlamanızı sağlarHangi endeksler ve zaman dilimleri için uyarı almak istediğinizi ayarlamanızı sağlarİnternet bağlantısı algılanmadığında bir uyarı gösterirCustom Ultimate keskin nişancı panosu, hamleleri başlar başlamaz gösterecek şekilde büyük ölçüde optimize edilmiştir. Bu şekilde, ilgilendiğiniz çiftlerdeki hiçbir hareketi kaçırmayacaksınız. Çok hızlıdır ve bir hareketi geliştiği anda alır ve size gerçek zamanlı olarak bir uyarı gönderir, böylece tüm gün masa başında oturmak zorunda kalmadan hareketten yararlanabilirsiniz.Herhangi bir ticaret stratejisine süper bir ektir ve bu aracı diğer ticaret stratejileri ve göstergeleriyle birlikte kullanabilirsiniz. Öncelikle diğer göstergelerimizle çalışmak üzere tasarlanmıştır.Tamamen özelleştirilebilir ve kendi endekslerinizi, stratejilerinizi ve formüllerinizi kolayca oluşturabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır.Lütfen bu aracın yalnızca orta ve profesyonel düzeydeki yatırımcılar için önerildiğini unutmayın. Yeni başlayan yatırımcıların aracı verimli bir şekilde kullanmadan önce nasıl çalıştığını anlamak için biraz zamana ihtiyacı olabilirÖzel Ultimate Sniper kontrol paneli, işlem yaptığınız tam çiftler için endeksler oluşturmanıza izin vererek çalışır. Diyelim ki sadece EURUSD ve GBPUSD ticareti yapıyorsunuz. Bu durumda, yalnızca 3 set kurulumuna ihtiyacınız olacaktır.Set 1: EUESet 2: İngiliz SterliniSet 3: ABD DolarıAltın yatırımcıları için yalnızca XAU ve USD endekslerine ihtiyacınız vardır.Bitcoin alım satımları için yalnızca BTC ve USD endekslerine ihtiyacınız vardır.US30 yatırımcıları US30, US100 ve US500'den oluşan 1 endekse ihtiyaç duyar.Ayrıca istediğiniz şekilde özel endeksler de oluşturabilirsiniz. Kesinlikle hiçbir kısıtlama yok!Özel Ultimate Sniper Gösterge Tablosunu veya Ultimate Sniper Gösterge Tablosunu kullanırken, aşağıdaki ayrıntıları her zaman hatırlamak istersiniz:1. Bir çift 2 para biriminden oluşur2. Bir çift yalnızca bir para birimi yukarı ve diğer para birimi aşağı hareket ettiğinde trend olur. Bu, Ultimate Sniper Gösterge Tablolarımızdan herhangi birinin temel işlevidir.3. Para kazanmak için tüm çiftleri takas etmenize gerek yok. Bu sonuçta hareket kovalamaya yol açacaktır. Yalnızca işlem yaptığınız çiftleri oluşturan para birimlerinin endekslerini ayarlayın (Yalnızca en fazla 3 çift işlem yapmanızı öneririz). Bu şekilde, çiftlerinizde ortaya çıkan hareketleri kolayca takip edebilirsiniz.Her Endeksin 2 çift grubu vardır:1. Set2. Set tersi.Küme, çiftteki ilk sembol olarak indekse sahip çiftler anlamına gelirTersini ayarlamak, çiftte ikinci sembol olarak endekse sahip çiftler anlamına gelir.Örneğin, USD endeksi oluştururken USDJPY, USDCAD, USDCHF, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD ve benzeri USD çiftlerini kullanmanız gerekecektir.USDJPY, USDCAD ve USDCHF gibi çiftler, ilk para birimi olarak endeks-USD'ye sahip oldukları için 'set' altında gruplandırılmıştır.EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD gibi çiftler, ikinci para birimi olarak endeks-USD'ye sahip oldukları için 'Set Reverse' altında gruplandırılır.



