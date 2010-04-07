InstaScalper Dashboard

Hiç hızlı bir şekilde anında 5 - 10 pip'e ihtiyacınız oldu mu?  Sizin için güçlü bir çözüm geliştirdik. Önemli - Aşağıdaki açıklamayı okuyun! 


Karşınızda InstaScalper Dash. İşlem gününün HERHANGİ bir saatinde, hatta piyasa kapanışından hemen önce bile size birkaç pip vermesi GARANTİ EDİLEN gerçek bir algoritmik canavar!

Hem acemi hem de uzman tüccarlar için kullanışlıdır, yapmanız gereken tek şey basittir. Anında birkaç pip için Güçlü bir Para Birimi ile Zayıf bir Para Birimi Ortalamasını eşleştirin ve InstaScalper sinyalleri değiştirdiğinde işlemi kapatın.

Ticaret hiç bu kadar basit olmamıştı. InstaScalper kompakt ve son derece hafiftir, en yavaş bilgisayarlarda bile çalışır.



Sniper Dashboard'larımızdan herhangi birinden daha yüksek zaman dilimi sinyalleri aldığınızda InstaScalper'ı daha küçük bir zaman diliminde bir giriş aracı olarak da kullanabilirsiniz. 

Ultimate Sniper Dashboard'umuzu burada bulabilirsiniz [https://www.mql5.com/en/market/product/85710]

Araçlarımızdan herhangi birine aşina iseniz, çoklu zaman dilimi ticaret yaklaşımını kullandığımızı bilirsiniz. 

En iyi girişler için SADECE M1 veya M5 zaman diliminde InstaScalper'ı kullanın.



