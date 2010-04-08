History Data Downloader

Piyasa izlemede bulunan tüm döviz çiftleri için eksik verileri indirir. EA'ları ve stratejileri geriye dönük test etmek ve tüm geçmişi tek tek indirmek yerine bir kerede indirmek için çok kullanışlıdır. Gösterge, seçilen döviz çiftleri için tüm geçmiş veriler indirilene kadar çalışacaktır. Göstergenin birden fazla seçeneği vardır: 1. Tek çift için verileri indirin 2. Yalnızca mevcut çift için indirin 3. Seçilen çiftler için indirme 4. Market saatindeki tüm çiftler için indirin


Önerilen ürünler
Apex Drawdown
Carl Christian Nyberg
Göstergeler
Uncomplicated straightforward indicator that shows the maximum account drawdown since the indicator was added to the chart. The indicator does not take transaction history into account since it is impossible to calculate drawdown from historical entries en closures of trades. The indicator will be free in this basic form. Eventually it will be developed but the focus is to keep it plain and simple.
FREE
MACD Jurik
Augustine Kamatu
Göstergeler
Introducing MACD Jurik—an advanced indicator designed to enhance your forex trading strategy by integrating custom moving averages based on the Moving Average Convergence Divergence (MACD) with the MetaTrader 4 indicator, MACD. Jurik moving averages are renowned for their accuracy and reliability in analyzing price movements in the forex market. They offer traders smoother representations of price action, reducing noise and providing clearer signals for identifying trends and potential reversa
FREE
FFx DeMarker
Eric Venturi-Bloxs
5 (2)
Göstergeler
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator. See the example shown in the picture below. But the display isn’t like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each timeframe box Alert pop up/sound/ema
FREE
The Mode
Naim El Hajj
3.67 (3)
Göstergeler
The M.O.D.E stands for " Multiple Oscillator Divergence Exit ". It is an indicator which signals a divergence between the price, and multiple oscillators. It is initially an exit indicator because it signals the weakening of a trend, but it could be used as an entry signal if used analytically Key Features: Check many divergences at once Non repainting Sends   Alerts and Push Notifications You could load the M.O.D.E onto a single chart, and be able to see the divergences happening on multiple os
FREE
Accelerator Decelerator Alerts Serie MT4
Boris Armenteros
Göstergeler
Signals and Alerts for Accelerator/Decelerator indicator based on these MQL5 posts: Accelerator Oscillator and Signals of the Indicator Accelerator Oscillator . Note : this tool is based on the code of Accelerator indicator developed by MetaQuotes Software Corp. Features The signals are triggered at   closing   of last bar/opening of a new bar; Any kind of alerts can be enabled: Dialog Box, Email message, SMS notifications for smartphones and tablets, and Sound alerts; Customizable arrows. By d
FREE
R Show Ticks
Rwy Ksyby
Göstergeler
Metatrader 4 için R Show Ticks göstergesi, ana ticaret penceresinde gerçek zamanlı olarak yukarı/aşağı tikleri gösterir. Temel Çıkarımlar Beyaz ok bir yükseliştir. Kırmızı ok bir düşüş işaretidir. Gösterge, tercih ettiğiniz herhangi bir döviz çifti ve zaman çerçevesi için çalışır. Gösterge Özellikleri İşlem Platformu: Metatrader 4 (MT4) için geliştirildi Döviz çiftleri: Herhangi bir çift için çalışır Zaman dilimleri: Herhangi bir zaman dilimi için çalışır Giriş Parametreleri: Giriş sembolü
FREE
MACD Max Free
John Louis Fernando Diamante
5 (2)
Göstergeler
A flexible 2-Line MACD indicator The default MACD indicator inside MT4, limits you to using the MACD with a fast-EMA, slow-EMA, and signal-SMA. This MACD indicator allows you to set your own MA-Method choices for these 3 components, separately! You can select from SMA-EMA-SMMA-LWMA, and can even use a separate method for each 3 fast-slow-signal periods. A more featured version is available with colored candles+conditions, full alerts+conditions, line coloring, DEMA and TEMA options; MACD MAX Fe
FREE
MACD divergence Simple edition
Liu Hao Yang
Göstergeler
MACD divergence Simple edition 原始MACD计算方式，升级为双线MACD，使判断更加直观更加贴合大宗交易平台的研究习惯，同时还会自动用实线标出背离，不用再从0开始苦学钻研。 同时，我还提供了提醒服务，在你忙于家务无暇顾及的时候只需要打开音响，一旦达成背离，第一时间就会让你知晓。 这是一款简单版的看背离指标，MACD的九天均线被称为“信号线”，然后绘制在MACD线的顶部，它可以作为买入和卖出信号的触发器。当MACD越过信号线时，交易员可以买入操作，当MACD穿过信号线以下时，交易者可以卖出或做空操作。移动平均收敛-发散（MACD）指标可以用几种方法解释，但更常见的方法是交叉、散度和快速上升/下降。
FREE
Vanexio
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
VANEXIO USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $20000 acco
FREE
FFx RVI
Eric Venturi-Bloxs
5 (1)
Göstergeler
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator. See the example shown in the picture below. But the display isn’t like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each timeframe box Alert pop up/sound/ema
FREE
FFx MACD
Eric Venturi-Bloxs
4.2 (5)
Göstergeler
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator. See the example shown in the picture below. But the display isn’t like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each timeframe box Alert pop up/sound/ema
FREE
Scaled Awesome Oscillator mq4
Daniel Opoku
Göstergeler
The Scaled Awesome Oscillator (SAO) represents a refined adaptation of the Awesome Oscillator, aimed at establishing consistent benchmarks for identifying market edges. Unlike the standard Awesome Oscillator, which records the variation in pips across different commodities, the only unchanging reference point is the zero line. This limitation hampers investors and traders from pinpointing specific levels for trend reversals or continuations using the traditional Awesome Indicator, a creation of
FREE
Line
Andrea Fontanini
Göstergeler
free only until the end of the week The following indicator must be used and contextualized according to your trading methodologies. It provides excellent trading insights and identifies rejection zones on the drawn lines. Several parameters can be customized. The indicator will plot three levels above and below the opening price on D1, W1, and MN1. It will provide the daily ADR and display two additional daily sessions (EUROPE session and USA session). The colors of the various lines can be cu
FREE
CPM Extended
Sergey Efimenko
4.8 (10)
Göstergeler
Algoritma, Para Birimi Güç Ölçer göstergesi fikrine dayanmaktadır. Bu versiyonda, görüntülenen değerlerin sayısı sınırsızdır, kodu daha kompakt ve hızlıdır, mevcut çubuğun değerleri gösterge tamponları aracılığıyla elde edilebilir. Göstergenin gösterdiği şey   : ince bir bant ve para biriminin önündeki üst sayı, son N saat için bağıl güç endeksini gösterir (N, 'Saat' değişkenindeki parametrelerde ayarlanır), daha geniş bir bant günlük endeksi gösterir. Giriş parametrelerinde bu para birimini ne
FREE
Harmonic Shark
Sergey Deev
Göstergeler
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
Mommentum Channel
Noiros Tech
5 (2)
Göstergeler
YOU CAN NOW DOWNLOAD FREE VERSIONS OF OUR PAID INDICATORS . IT'S OUR WAY OF GIVING BACK TO THE COMMUNITY ! >>>    GO HERE TO DOWNLOAD Momentum channel is a simple momentum based system yet with a great degree of accuracy in detecting turning points. The market momentum are defined by Average True Range Channels . When price breaks these channels most times , it is an indication of a shift in market momentum and thus a possible new trend formation. The system can be traded on any time frame and
FREE
Magician Of Custom Index separate window
BaiChun Li
Göstergeler
Charles Henry Dow felt that if the industrial average and the railroad average both moved in the same direction, it meant that a meaningful economic shift was occurring. In brief, this indicator bases on the Dow's theory. It can create an index of market symbols, almost anythings index. For example: Index of the Euro, Index of the Great Britain Pound, Index of the Japanese Yen, Index of the Swiss Franc, Index of the Gold, Index of the New Zealand Dollar, Index of the Australian Dollar, Index of
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Göstergeler
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Magician Of Custom Index chart window
BaiChun Li
Göstergeler
Charles Henry Dow felt that if the industrial average and the railroad average both moved in the same direction, it meant that a meaningful economic shift was occurring. In brief, this indicator bases on the Dow's theory. It can create an index of market symbols, almost anythings index. For example: Index of the Euro, Index of the Great Britain Pound, Index of the Japanese Yen, Index of the Swiss Franc, Index of the Gold, Index of the New Zealand Dollar, Index of the Australian Dollar, Index of
Perfected RSI HTF
Ahmed Kamal
Göstergeler
Perfected RSI (Relative Strength Index) HTF (Higher Time Frame) is perhaps the most advanced and reliable HTF indicator. Highly optimized in terms of execution, the indicator comes with standard settings of the RSI indicator which is supplied with the MT4 platform. Place the indicator on the chart, any timeframe.  You may select a higher time frame in indicator inputs. The same indicator can be used on a chart multiple times to draw RSI from multiple timeframes or for different RSI period values
FREE
CommunityPower MT4
Andrey Khatimlianskii
4.88 (41)
Uzman Danışmanlar
CommunityPower EA — is the Expert Advisor for MetaTrader 4/5, created by community and for community. It is free, versatile and very powerful, and allows to trade a wide range of strategies. The idea is simple Your suggestions + my code = a win-win for everyone! Is it a ready-to-use money-making machine? No, it is definitely not. It is a tool, which allows you to create and run your own trading strategy, and it is up to you to find profitable settings and take the responsibility for your tradi
FREE
FFx Bulls Power
Eric Venturi-Bloxs
3.67 (3)
Göstergeler
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator. See the example shown in the picture below. But the display isn’t like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each timeframe box Alert pop up/sound/ema
FREE
RSI Arrows MTF
Yuriy Shatsckiy
Göstergeler
The RSI Arrows MTF indicator is based on the RSI indicator. Represents input signals in the form of arrows. It has 6 types of calculation. All signals are generated on the current bar of the selected period. Signals do not redraw in the first 4 modes! But it is possible to redraw in cases of a sharp change in market movement.  All signals in MTF mode correspond to signals of the period specified in MTF. It is maximally simplified to use both for trading with only one indicator and for using t
FREE
FFx Ichimoku
Eric Venturi-Bloxs
4.5 (4)
Göstergeler
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator. See the example shown in the picture below. But the display isn’t like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each timeframe box Alert pop up/sound/ema
FREE
Divergence Scanner Macd Rsi 30 Pairs 8 Tf FREE
FXsolutions
4.5 (2)
Göstergeler
This indicator is designed to detect the best divergences between price/MACD and price/RSI. MACD and RSI produce by far the best divergence signals therefore this indicator focus on those two divergences. This is the FREE version of the indicator: https://www.mql5.com/en/market/product/28375 Important Information How you can maximize the potential of the scanner, please read here: www.mql5.com/en/blogs/post/718074 The free version works only on EURUSD and GBPUSD! This indicator scans for you u
FREE
Roman5 Arbitrage Viewer for MT4 Free
Anton Nel
4 (2)
Göstergeler
This indicator is a perfect tool able to compare which brokers have the lower latency. It shows us immediately which brokers are slower or faster. When you see the dot icon on the line, it means this broker is the faster one and the red line (Broker_A) is the slower one. See the example on the screenshot. How It Works? This indicator shares the prices information to and from the "shared" common data folder. It compares all the prices. The price is based on average by (Ask + Bid) / 2. There are
FREE
R 2EMA Color
Rwy Ksyby
5 (2)
Göstergeler
MT4 için R 2EMA Renk göstergesi, 2 EMA'nın geçişine dayalı sağlam alım satım sinyalleri sağlar. Anahtar noktaları Fiyat iki yeşil EMA'nın üzerine çıkıp kapandığında, bir alım satım sinyali oluşturur. Fiyat iki kırmızı EMA'nın üzerine çıkıp kapandığında, bir satış sinyali oluşturur. R 2EMA Renkli Forex göstergesi, ne zaman alım satım zamanı geldiğini belirlemeyi daha da kolaylaştırır 2 EMA satırı yeşile döndüğünde bir satın alma sinyali oluşur. 2 EMA çizgisi kırmızıya döndüğünde bir satış siny
FREE
Resistance and Support Indicator mt4
David Muriithi
5 (5)
Göstergeler
This indicators automatically draws the   support and resistances   levels (key levels) for you once you've dropped it on a chart. It reduces the hustle of drawing and redrawing these levels every time you analyse prices on a chart. With it, all you have to do is drop it on a chart, adjust the settings to your liking and let the indicator do the rest. But wait, it gets better; the indicator is absolutely free! For more information:  https://youtu.be/rTxbPOBu3nY For more free stuff visit:  https:
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Göstergeler
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
Coloured Bollinger Bands
Moegamat Luqmaan Titus
Göstergeler
Coloured Bollinger Bands The Coloured Bollinger Bands indicator is an enhanced version of the standard Bollinger Bands, offering customizable features to suit your trading needs. It uses the classic Simple Moving Average (SMA) as the middle band, and allows you to easily change the appearance of the bands, including the option to select colors and line types, ensuring better visual clarity and adaptability on your charts
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (144)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. LÜTFEN ÜCRETSİZ OLARAK TİCARET İPUÇLARI, BONUSLAR VE GANN MADE EA ASİSTANI ALMAK İÇİN SATIN ALIMDAN SONRA BENİMLE İLETİŞİME GEÇİN! Muhtemelen Gann ticaret yöntemlerini b
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.76 (17)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (65)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Göstergeler
SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the indicator translates complex price action in
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Göstergeler
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (6)
Göstergeler
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.73 (11)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya g
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Göstergeler
Piyasanın iki temel ilkesine dayanan bir gün içi stratejisi. Algoritma, ek filtreler kullanarak hacimlerin ve fiyat dalgalarının analizine dayanmaktadır. Göstergenin akıllı algoritması, yalnızca iki piyasa faktörü bir araya geldiğinde bir sinyal verir. Gösterge, daha yüksek zaman çerçevesinin verilerini kullanarak M1 grafiğinde belirli bir aralıktaki dalgaları hesaplar. Ve dalgayı doğrulamak için gösterge, hacme göre analizi kullanır. Bu gösterge hazır bir ticaret sistemidir. Bir tüccarın ihtiya
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Göstergeler
Yeniden boyamadan bir ticarete girmek için doğru sinyaller sağlayan MT5 için en iyi gösterge! Herhangi bir finansal varlığa uygulanabilir: forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler. MT5 versiyonu burada Oldukça doğru alım satım sinyalleri sağlayacak ve bir alım satımı açıp kapatmanın en iyi zamanını size söyleyecektir. Göstergeyi ödeyen yalnızca bir sinyali işleme örneğiyle videoyu (6:22) izleyin! Çoğu tüccar, Giriş Noktaları Pro göstergesinin yardımıyla ilk işlem h
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (5)
Göstergeler
The price is indicated only for the first   30 copies , ( 8 copies  left).                                             The next price will be increased to    $150 . The final price will be    $250. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Göstergeler
ŞU ANDA %26 INDIRIMLI Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve yeni bir formül ekledik. Sadece BİR grafik ile 28 Forex çifti için Döviz Gücünü okuyabilirsiniz! Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin? Kullanım kılavuzu: buraya tıklayın Bu ilk olan, orijinal! Değersiz bir özen
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yüksel
Pips Generator
Oleg Rodin
4.56 (9)
Göstergeler
Apollo Pips Generator , trend yönünde sinyaller veren göstergedir. Gösterge, birden fazla giriş noktası sağlar, böylece her zaman kâr etmek için bir ticaret fırsatı bulabilirsiniz. Ekran görüntülerine dikkat edin. Ekran görüntüleri, Pips Generator aracını, kanal tarafından üstleri ve altları gösteren yıldız sinyalleriyle temsil edilen diğer aracımla birlikte gösterir. Bu kombinasyon, sistemi nasıl uygulayabileceğiniz konusunda size birçok yol sunar. Satın aldıktan sonra İKİNCİ GÖSTERGEMİ ÜCRETSİ
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (2)
Göstergeler
Auto Optimized RSI , doğru alım ve satım sinyalleri vermek için tasarlanmış, kullanımı kolay ve akıllı bir ok göstergesidir. Geçmiş verilere dayalı işlem simülasyonları kullanarak, her enstrüman ve zaman dilimi için en etkili RSI seviyelerini otomatik olarak belirler. Bu gösterge, bağımsız bir işlem sistemi olarak veya mevcut stratejinize entegre edilerek kullanılabilir ve özellikle kısa vadeli işlem yapanlar için faydalıdır. Geleneksel RSI’nin sabit seviyeleri (örneğin 70/30) yerine, Auto Optim
Gold Trend 4
Sergei Linskii
Göstergeler
Altın Trend   - bu iyi bir hisse senedi teknik göstergesidir. Gösterge algoritması, bir varlığın fiyat hareketini analiz eder ve oynaklığı ve potansiyel giriş bölgelerini yansıtır. En iyi gösterge sinyalleri: - SATIŞ için = kırmızı histogram + kırmızı KISA işaretçi + aynı yönde sarı sinyal oku + kırmızı trend yön oku. - AL için = mavi histogram + mavi UZUN işaretçi + aynı yönde aqua sinyal oku + mavi trend yön oku. Göstergenin faydaları: 1. Gösterge yüksek doğrulukta sinyaller üretir. 2.
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (3)
Göstergeler
Otomatik Optimize Edilmiş Bollinger Bantları – Gerçek Piyasa Davranışına Dayalı Uyarlanabilir Volatilite Aracı Bu gelişmiş MT4 göstergesi, geçmiş veriler üzerinde işlem simülasyonu yaparak en iyi dönem ve standart sapma değerlerini otomatik olarak bulur. Sabit parametreler yerine, piyasa değişimlerine ve fiyat yapısına dinamik olarak uyum sağlar; böylece gerçek zamanlı volatiliteyi daha doğru yansıtan bantlar oluşturur. Manuel ayar gerekmez. Temel Özellikler: Tarihsel verilere dayalı otomatik Bo
MR Volume POC Levels 4
Sergey Khramchenkov
5 (3)
Göstergeler
The most crucial price level in any "Volume Profile" is the "Point of Control" . Is the price level with the highest traded volume. And mainly, is the level where the big guys start there their positions, so it's an accumulation/distribution level for smart money. The idea of the indicator arose after the "MR Volume Profile Rectangles" indicator was made. When creating the "MR Volume Profile Rectangles" indicator, we spent a lot of time comparing the volumes with those from the volume profile
BlueDigitsFx Spike And Strike Reversal
Ziggy Janssen
4.71 (150)
Göstergeler
MT5 Versiyonu Burada Mevcut: https://www.mql5.com/en/market/product/50255 Telegram Kanalı ve Grubu: https://t.me/bluedigitsfx V.I.P Grup Erişimi: Ödeme Kanıtını inbox’ımıza gönderin Tavsiye Edilen Broker: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Spike And Strike Reversal — Piyasadaki Dönüşleri Kesinlikle Tespit Etmek İçin Güçlü Bir Kompozit Osilatör BlueDigitsFx Spike And Strike Reversal, piyasadaki dönüşleri hassas şekilde tahmin etmenize yardımcı olan, birden çok gösterge sinyalin
Hydra Trend Rider
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Hydra Trend Rider is a non-repainting, multi-timeframe trend indicator that delivers precise buy/sell signals and real-time alerts for high-probability trade setups. With its color-coded trend line, customizable dashboard, and mobile notifications, it's perfect for traders seeking clarity, confidence, and consistency in trend trading. Download the Metatrader 5 Version Read the User Manual here. HURRY!  Price  increasing soon! Read the product description carefully before purchasing the product. 
Yazarın diğer ürünleri
Draw on chart MT5
Hispraise Chinedum Abraham
2 (1)
Göstergeler
Tanıtım: Grafiklerde Yaratıcılığınızı Serbest Bırakın - "Çizim Yapma Göstergesi"! Analiz yaparken grafiklerinizi not almakta zorlanmaktan, analizinizi anlamlı hale getirmekten veya fikirlerinizi etkili bir şekilde iletmekten sıkıldınız mı? Artık daha fazla aramanıza gerek yok! Sizlere, grafiklerinizde sadece birkaç tıklama veya kalem darbesi ile kolayca çizim yapmanıza ve not almanıza olanak sağlayan devrim niteliğinde bir araç olan "Çizim Yapma Göstergesi"ni sunmaktan heyecan duyuyoruz. Yara
FREE
Draw on chart MT4
Hispraise Chinedum Abraham
Göstergeler
Tanıtım: Grafiklerde Yaratıcılığınızı Serbest Bırakın - "Çizim Yapma Göstergesi"! Analiz yaparken grafiklerinizi not almakta zorlanmaktan, analizinizi anlamlı hale getirmekten veya fikirlerinizi etkili bir şekilde iletmekten sıkıldınız mı? Artık daha fazla aramanıza gerek yok! Sizlere, grafiklerinizde sadece birkaç tıklama veya kalem darbesi ile kolayca çizim yapmanıza ve not almanıza olanak sağlayan devrim niteliğinde bir araç olan "Çizim Yapma Göstergesi"ni sunmaktan heyecan duyuyoruz. Yara
FREE
Sync Scroller for MT4
Hispraise Chinedum Abraham
5 (3)
Göstergeler
Bu gösterge, göstergenin bağlı olduğu grafiği kaydırdığınızda birden çok grafiği aynı anda kaydırır. Çoklu zaman dilimi stratejilerini, çoklu çift stratejilerini geriye dönük test etmek, aynı anda birden fazla grafiği izlemek ve birkaç piyasanın aynı anda tarihsel olarak nasıl performans gösterdiğini görmek için geriye bakmak için kullanışlıdır. Gösterge hafiftir ve aynı anda 99 grafiğe kadar hareket etmek için kullanılabilir.
Ultimate Sniper Dashboard
Hispraise Chinedum Abraham
4.82 (22)
Göstergeler
İndirimli fiyatı 299$! Fiyatlar gelecekte artabilir! Aşağıdaki açıklamayı okuyun! Ultimate Sniper Dashboard için En İyi Giriş Sistemi: NIHAI DINAMIK SEVIYELER. (Lütfen Ürünlerimi Kontrol Edin) Ultimate Sniper Dashboard, MT4 çoklu para birimi test limitleri nedeniyle SADECE canlı piyasalarda çalışır. Ultimate-Sniper Dashboard ile tanışın! Hem HA-Sniper hem de MA-Sniper içeren en iyimiz. ve birçok özel mod. Ultimate Sniper Dashboard mutlak bir canavar! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için
InstaScalper Dashboard
Hispraise Chinedum Abraham
Göstergeler
Hiç hızlı bir şekilde anında 5 - 10 pip'e ihtiyacınız oldu mu?  Sizin için güçlü bir çözüm geliştirdik. Önemli - Aşağıdaki açıklamayı okuyun!  Karşınızda InstaScalper Dash. İşlem gününün HERHANGİ bir saatinde, hatta piyasa kapanışından hemen önce bile size birkaç pip vermesi GARANTİ EDİLEN gerçek bir algoritmik canavar! Hem acemi hem de uzman tüccarlar için kullanışlıdır, yapmanız gereken tek şey basittir. Anında birkaç pip için Güçlü bir Para Birimi ile Zayıf bir Para Birimi Ortalamasını eş
Ultimate Dynamic Levels
Hispraise Chinedum Abraham
4.7 (10)
Göstergeler
Şu anda tatil indiriminde $399! Fiyatlar gelecekte artabilir. Aşağıdaki açıklamayı okuyun!  Ultimate Sniper Dashboard için EN İYİ Giriş Göstergesi olan Ultimate Dynamic Levels ile tanışın! Son derece Düşük Riskli zamanında girişler ve yüksek RR!!! Ultimate Sniper Dashboard'u BURADA bulabilirsiniz. Hem yeni başlayanlar hem de profesyonel tüccarlar için en önemli yetenek, bir piyasanın tam olarak nereye ve ne zaman dönme olasılığının en yüksek olduğunu ve güvenli bir şekilde nasıl girileceğini v
Custom Ultimate Sniper Dashboard
Hispraise Chinedum Abraham
5 (2)
Yardımcı programlar
Bu Özel Ultimate Sniper Dashboard, orijinal Ultimate Sniper Dashboard göstergesine yapılan bir EA yükseltmesidir. Birlikte çalıştığınız bir varlık sınıfındaki bir eğilimin gerçek doğasını yakalamasını sağlamak için 98'e kadar farklı algoritma ile çalışır. Birkaç ay boyunca müşterilerimizin çoğundan aldığımız birçok öneri ve tavsiyeye doğrudan bir yanıttır.   Bu özel sürüm tamamen özelleştirilebilir. 98 ayrı özel algoritma tarafından desteklenmektedir. Çok güzel görsel arayüz sayesinde herhangi b
Click Trade Manager
Hispraise Chinedum Abraham
5 (1)
Yardımcı programlar
Click trade manager şimdiye kadarki en iyi ürünümüz! Hem yeni başlayanlar hem de profesyonel prop firması tüccarları için en iyi çözüm! FTMO/MFF prop firmanızı veya kişisel hesaplarınızı düşüş limitlerini ihlal etmekten koruyun. EA tüm işlemleri otomatik olarak kapatır, böylece düşüş sınırlarınıza asla ulaşmazlar. Bir işlemin düşüş limitinizi aşması durumunda sizi uyarır. Kâr hedefinize ulaşıldığında işlemleri otomatik olarak kapatır. Sihirli sayıları komisyoncudan gizlemek için ayarlanabilir.
Ultimate Dynamic Levels MT5
Hispraise Chinedum Abraham
Göstergeler
Şu anda tatil indiriminde $399! Fiyatlar gelecekte artabilir. Aşağıdaki açıklamayı okuyun!   Ultimate Sniper Dashboard için EN İYİ Giriş Göstergesi olan Ultimate Dynamic Levels ile tanışın! Son derece Düşük Riskli zamanında girişler ve yüksek RR!!! Ultimate Sniper Dashboard'u BURADA bulabilirsiniz. Hem yeni başlayanlar hem de profesyonel tüccarlar için en önemli yetenek, bir piyasanın tam olarak nereye ve ne zaman dönme olasılığının en yüksek olduğunu ve güvenli bir şekilde nasıl girileceğini
Custom Ultimate Sniper Dashboard MT5
Hispraise Chinedum Abraham
Yardımcı programlar
Bu Özel Ultimate Sniper Dashboard, orijinal Ultimate Sniper Dashboard göstergesine yapılan bir EA yükseltmesidir. Birlikte çalıştığınız bir varlık sınıfındaki bir eğilimin gerçek doğasını yakalamasını sağlamak için 98'e kadar farklı algoritma ile çalışır. Birkaç ay boyunca müşterilerimizin çoğundan aldığımız birçok öneri ve tavsiyeye doğrudan bir yanıttır.   Bu özel sürüm tamamen özelleştirilebilir. 98 ayrı özel algoritma tarafından desteklenmektedir. Çok güzel görsel arayüz sayesinde herhangi b
Click Trade Manager MT5
Hispraise Chinedum Abraham
Yardımcı programlar
Click trade manager şimdiye kadarki en iyi ürünümüz! Hem yeni başlayanlar hem de profesyonel prop firması tüccarları için en iyi çözüm! FTMO/MFF prop firmanızı veya kişisel hesaplarınızı düşüş limitlerini ihlal etmekten koruyun. EA tüm işlemleri otomatik olarak kapatır, böylece düşüş sınırlarınıza asla ulaşmazlar. Bir işlemin düşüş limitinizi aşması durumunda sizi uyarır. Kâr hedefinize ulaşıldığında işlemleri otomatik olarak kapatır. Sihirli sayıları komisyoncudan gizlemek için ayarlanabilir.
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt