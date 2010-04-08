History Data Downloader
- Göstergeler
- Hispraise Chinedum Abraham
- Sürüm: 1.0
Piyasa izlemede bulunan tüm döviz çiftleri için eksik verileri indirir. EA'ları ve stratejileri geriye dönük test etmek ve tüm geçmişi tek tek indirmek yerine bir kerede indirmek için çok kullanışlıdır. Gösterge, seçilen döviz çiftleri için tüm geçmiş veriler indirilene kadar çalışacaktır. Göstergenin birden fazla seçeneği vardır: 1. Tek çift için verileri indirin 2. Yalnızca mevcut çift için indirin 3. Seçilen çiftler için indirme 4. Market saatindeki tüm çiftler için indirin