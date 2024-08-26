Forecast System

Bu, Breakout ve FIBONACCI seviyelerine dayanan basit bir stratejidir.





Bir kopuşun ardından,





ya piyasa doğrudan 161, 261 ve 423 seviyelerine doğru ilerlemeye devam ediyor





veya %50 seviyesine geri döner (düzeltme olarak da adlandırılır) ve ardından büyük olasılıkla başlangıç yönünde 161, 261 ve 423 seviyelerine doğru harekete devam eder.





Sistemin anahtarı yeşil (YUKARI TREND) veya kırmızı (AŞAĞI TREND) dikdörtgen nesneyle gösterilen kırılma çubuğunun tespitidir.





Kırılma anında fibonacci hedef seviyeleri hesaplanır ve grafik üzerinde çizilir.





Her forex çifti ve zaman dilimi (dönem) için çalışır.





Açılır uyarıları ve mql5 bildirimlerini içerir.





Kullandığım (ancak gerekli olmasa da) herhangi bir soru, ek rehberlik ve ekstra göstergeler için lütfen bana özel mesaj gönderin.





Size Mutlu Ticaret!