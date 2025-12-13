Golden Reversal

Outil qui automatise les trades, gère les signaux manuellement et inclut un panneau moderne qui trouve automatiquement SL/TP pour vous.

Launch price:
 175 USD
Le prix de Golden Reversal EA augmentera par étapes jusqu'à 300 USD au fur et à mesure des jalons de ventes atteints.

Current price:
 175 USD
Next stage:
 200 USD
Final target price:
 300 USD

Si vous prévoyez une utilisation moyenne/longue durée, achetez aux premiers stades.


Golden Reversal EA est un outil professionnel MT5 qui combine : Signaux basés sur REVERSAL STRATEGY.


Signaux basés sur REVERSAL STRATEGY.

SL/TP automatique : deux modes (lisez plus bas).

Gestion avancée des risques : limites Drawdown journalier et hebdomadaire par equity (style prop firm).

Filtre news high impact (calendrier MT5, événements dossier rouge).

Filtres spread, horaire, cooldown, 1 signal par barre, max trades globaux.

Panneau compact permettant : Trader en mode automatique (EA trade pour vous).

Utiliser comme panneau trading manuel intelligent, où BUY/SELL suivent vos règles de gestion. Modes Single Pair/Multi-Pair/Multi-Frame, contrôle séparé : Alertes seulement (AlertsOnly).

Trading automatique (AutoTrade).


Double fonction : EA automatique + Panneau pour vos propres trades


Je recommande d'activer la case 'Allow algorithmic trading'. Dans le menu EA vous contrôlez mode Alert Only/AutoTrade, ainsi panneau et alertes fonctionnent même quand vous ne voulez pas que l'EA trade automatiquement pour vous.


Même en trades manuels, l'EA utilise vos règles actuelles :


SL/TP (par ATR, manuel, ATR scan ou SL/TP PRO).

BreakEven, Trailing Stop et Partial.

Filtres spread, horaire, news, etc.

Limite Drawdown journalier/hebdomadaire si activée.


Vous décidez l'entrée, l'EA gère le trade selon paramètres panneau.


L'EA peut aussi dessiner :


Flèches et points de signal (RSI/Stoch).

Overlays R:R sur trades ouverts.

Simulateur R:R manuel (mode DRAW R:R) où vous glissez ENTRY/TP/SL.


Ajoutez paires et timeframes au menu en MAJUSCULES suivi d'un avec (,). N'oubliez pas de les écrire exactement comme votre broker les nomme.


Inclut deux modes automatiques pour stop loss et take profit : SL/TP PRO - ATR scan.

Images détaillent profils disponibles par mode - laissez actif dans panneau et EA sélectionne le bon.


Suggestion funding : Si limite broker ex. 5% journalier, configurez EA autour 4.0-4.5% pour marge spreads, gaps et slippage.


Support et Communauté

Pour questions, support ou partage configs, contactez-nous et rejoignez communauté où nous partageons :


Exemples presets par paire/timeframe.

Idées utilisation panneau trading manuel.

Mises à jour et améliorations futures.


telegram: https://t.me/aprendizajeD360

whatsapp: https://chat.whatsapp.com/HacnUluJEwg1RkvmSQgRH7


