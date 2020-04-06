Golden Reversal
- エキスパート
- Adriana Nicole Tapia Flores
- バージョン: 1.3
- アクティベーション: 8
取引を自動化し、シグナルを手動管理し、SL/TPを自動的に見つけるモダンなパネルを備えたツール。
|Launch price:
|175 USD
|Current price:
|175 USD
|Next stage:
|200 USD
|Final target price:
|300 USD
中期/長期使用を計画している場合、早期段階で購入してください。
Golden Reversal EAは、REVERSAL STRATEGYに基づくシグナルを組み合わせたプロフェッショナルMT5ツールです。
REVERSAL STRATEGYに基づくシグナル。
自動SL/TP：2つのモード（詳細は下記）。
高度なリスク管理：エクイティによる日次・週次ドローダウン制限（プロップファームスタイル）。
高インパクトニュースフィルター（MT5カレンダー、赤フォルダイベント）。
スプレッド、時間、クールダウン、1バー1シグナル、最大グローバル取引フィルター。
コンパクトパネルで可能：自動モード取引（EAが代行）。
インテリジェント手動取引パネルとして使用（BUY/SELLが管理ルールに従う）。Single Pair/Multi-Pair/Multi-Frameモード、個別制御：アラートのみ（AlertsOnly）。
自動取引（AutoTrade）。
デュアル機能：自動EA + 独自取引用パネル
「アルゴリズム取引を許可」チェックボックスを有効にすることを推奨。EAメニューでAlert Only/AutoTradeモードを制御でき、EAの自動取引を望まない場合でもパネルとアラートが動作します。
手動取引でもEAは現在のルールを使用：
SL/TP（ATR、手動、ATRスキャンまたはSL/TP PRO）。
BreakEven、トレーリングストップ、パーシャル。
スプレッド、時間、ニュースフィルター等。
有効時、日次/週次ドローダウン制限。
エントリーはあなたが決め、パネル設定に従ってEAが取引を管理。
EAは以下の描画も可能：
シグナル矢印と点（RSI/Stoch）。
オープン取引上のR:Rオーバーレイ。
手動R:Rシミュレーター（DRAW R:Rモード）でENTRY/TP/SLをドラッグ。
メニューに通貨ペアと時間枠を追加：大文字で(,)付き。ブローカーの命名通りに記述。
ストップロスとテイクプロフィット設置の2つの自動モード：SL/TP PRO - ATRスキャン。
画像で各モードの利用可能プロファイル詳細 - パネルで有効にしておけばEAが正しいものを選択。
資金調達提案：ブローカー制限が例5%日次の場合、EAを4.0-4.5%に設定しスプレッド、ギャップ、スリッページ余裕を確保。
サポートとコミュニティ
質問、サポート、設定共有のため、お問い合わせいただきコミュニティに参加：
ペア/時間枠プリセット例。
手動取引パネル活用アイデア。
今後のアップデートと改善。
telegram: https://t.me/aprendizajeD360
whatsapp: https://chat.whatsapp.com/HacnUluJEwg1RkvmSQgRH7