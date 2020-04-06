Golden Reversal

取引を自動化し、シグナルを手動管理し、SL/TPを自動的に見つけるモダンなパネルを備えたツール。

Launch price:
 175 USD
Golden Reversal EAの価格は、販売マイルストーン達成に応じて段階的に300USDまで上昇します。

Current price:
 175 USD
Next stage:
 200 USD
Final target price:
 300 USD

中期/長期使用を計画している場合、早期段階で購入してください。


Golden Reversal EAは、REVERSAL STRATEGYに基づくシグナルを組み合わせたプロフェッショナルMT5ツールです。


REVERSAL STRATEGYに基づくシグナル。

自動SL/TP：2つのモード（詳細は下記）。

高度なリスク管理：エクイティによる日次・週次ドローダウン制限（プロップファームスタイル）。

高インパクトニュースフィルター（MT5カレンダー、赤フォルダイベント）。

スプレッド、時間、クールダウン、1バー1シグナル、最大グローバル取引フィルター。

コンパクトパネルで可能：自動モード取引（EAが代行）。

インテリジェント手動取引パネルとして使用（BUY/SELLが管理ルールに従う）。Single Pair/Multi-Pair/Multi-Frameモード、個別制御：アラートのみ（AlertsOnly）。

自動取引（AutoTrade）。


デュアル機能：自動EA + 独自取引用パネル


「アルゴリズム取引を許可」チェックボックスを有効にすることを推奨。EAメニューでAlert Only/AutoTradeモードを制御でき、EAの自動取引を望まない場合でもパネルとアラートが動作します。


手動取引でもEAは現在のルールを使用：


SL/TP（ATR、手動、ATRスキャンまたはSL/TP PRO）。

BreakEven、トレーリングストップ、パーシャル。

スプレッド、時間、ニュースフィルター等。

有効時、日次/週次ドローダウン制限。


エントリーはあなたが決め、パネル設定に従ってEAが取引を管理。


EAは以下の描画も可能：


シグナル矢印と点（RSI/Stoch）。

オープン取引上のR:Rオーバーレイ。

手動R:Rシミュレーター（DRAW R:Rモード）でENTRY/TP/SLをドラッグ。


メニューに通貨ペアと時間枠を追加：大文字で(,)付き。ブローカーの命名通りに記述。


ストップロスとテイクプロフィット設置の2つの自動モード：SL/TP PRO - ATRスキャン。

画像で各モードの利用可能プロファイル詳細 - パネルで有効にしておけばEAが正しいものを選択。


資金調達提案：ブローカー制限が例5%日次の場合、EAを4.0-4.5%に設定しスプレッド、ギャップ、スリッページ余裕を確保。


サポートとコミュニティ

質問、サポート、設定共有のため、お問い合わせいただきコミュニティに参加：

ペア/時間枠プリセット例。

手動取引パネル活用アイデア。

今後のアップデートと改善。


telegram: https://t.me/aprendizajeD360

whatsapp: https://chat.whatsapp.com/HacnUluJEwg1RkvmSQgRH7


