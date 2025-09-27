Historical Trading Info
- Yardımcı programlar
- Istvan Bako
- Sürüm: 1.4
- Güncellendi: 27 Eylül 2025
Historical Info
Önemli işlem bilgilerini doğrudan grafiğinizde görüntülemek için basit, ücretsiz bir yardımcı program. Bu hafif araç, performansınızı bir bakışta takip etmenize yardımcı olur.
Özellikler:
-
Mevcut Açık İşlemler: Tüm aktif pozisyonlarınızın özetini anında görüntüleyin.
-
Son İşlem Geçmişi: Son 30 gün içinden seçilen bir döneme ait kapatılmış işlemlerinizi analiz edin.
-
Düzenli Veri Gösterimi: Geçmiş veriler, incelemek için seçtiğiniz günün (veya günlerin) başlangıcından itibaren düzenli bir şekilde organize edilir.
Nasıl Kullanılır:
-
Yardımcı programı Navigator penceresinden bir grafiğe sürükleyin. Panel, tüm hesaba ait verileri gösterdiği ve yerleştirildiği grafikten etkilenmediği için herhangi bir sembolü veya zaman dilimini kullanabilirsiniz.
-
Açılan pencerede „Girdiler“ sekmesine gidin.
-
Kapatılmış işlemlerinizi incelemek istediğiniz geçmiş gün sayısını ayarlayın.
-
„Tamam“a tıklayın, panel grafiğinizde görünecektir.