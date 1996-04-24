Manual Helper TP

Manuel Yardımcı TP

Bu araç, kârlarınızı korumanıza ve riskinizi azaltmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İşlemleriniz için Stop Loss belirleyecek ve İz Süren Kâr Al (Trailing Stop) yönetimini yapacaktır.

Nasıl kullanılır

İşlem yaptığınız sembolün grafiğine ekleyin, pozisyonlarınızı kurallarınıza göre yönetecektir.

Tüm ayarlar 'point' cinsindendir. Bunları kendi sembolünüze ve stratejinize göre ayarlamanız önemlidir. Varsayılan ayarlar XAUUSD ile çalışabilir. Scalping için daha küçük SL, BE ve TP kullanmak daha iyidir.

Bu Uzman Danışman (Expert Advisor) ASLA kendi başına yeni bir işlem açmaz. Tek görevi, mevcut işlemlerinizin Stop Loss'unu kişisel ayarlarınıza göre yönetmektir. Manuel işlemleriniz veya diğer EA'lar tarafından açılan işlemleri yönetmek için güçlü bir yardımcıdır.

Ana Özellikler

  • Başlangıç Stop Loss: Eğer bir işlem Stop Loss olmadan açılırsa, bu araç ayarlarınıza göre otomatik olarak bir tane ekler.

  • Başa Baş (Breakeven) Güvencesi: Bir işlem lehinize hareket ettiğinde, küçük bir kârı kilitlemek için Stop Loss'unuzu otomatik olarak taşır.

  • Gelişmiş İki Kademeli İz Süren Stop: İki seviyeli iz süren stop kullanır. Başlangıçta kârınızın devam etmesi için daha geniş bir takip mesafesi ve trend güçlendikçe kazançlarınızı korumak için daha dar bir takip mesafesi kullanır.

  • Tüm İşlemlerle Çalışır:

    • Tüm manuel işlemlerinizi yönetmek için Magic Number'ı 0 olarak ayarlayın.

    • Başka bir (sorunlu) EA'dan gelen işlemleri yönetmek için belirli bir Magic Number ayarlayın.

  • Grafik Üstü Panel: Kullanışlı bir gösterge paneli; tüm ayarlarınızı, yönetilen işlemlerin toplam lot büyüklüğünü ve mevcut Kâr/Zarar durumunuzu gösterir.

  • Tamamen Özelleştirilebilir: Tüm ayarlar (kâr tetikleyicileri, stop mesafeleri vb.) 'point' cinsindendir, bu da EA'yı herhangi bir sembol veya strateji için ince ayarlamanıza olanak tanır.

