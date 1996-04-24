Manual Helper TP

Manuel Yardımcı TP

Bu araç, kârlarınızı korumanıza ve riskinizi azaltmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İşlemleriniz için Stop Loss belirleyecek ve İz Süren Kâr Al (Trailing Stop) yönetimini yapacaktır.

Nasıl kullanılır

İşlem yaptığınız sembolün grafiğine ekleyin, pozisyonlarınızı kurallarınıza göre yönetecektir.

Tüm ayarlar 'point' cinsindendir. Bunları kendi sembolünüze ve stratejinize göre ayarlamanız önemlidir. Varsayılan ayarlar XAUUSD ile çalışabilir. Scalping için daha küçük SL, BE ve TP kullanmak daha iyidir.

Bu Uzman Danışman (Expert Advisor) ASLA kendi başına yeni bir işlem açmaz. Tek görevi, mevcut işlemlerinizin Stop Loss'unu kişisel ayarlarınıza göre yönetmektir. Manuel işlemleriniz veya diğer EA'lar tarafından açılan işlemleri yönetmek için güçlü bir yardımcıdır.

Ana Özellikler