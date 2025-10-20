Directional Volume
- Göstergeler
- Vincent Jose Proenca
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Directional Volume — Alım ve satım baskısını görselleştir
Directional Volume, alıcı ve satıcı baskısını sezgisel bir biçimde ayıran hafif ama güçlü bir hacim göstergesidir.
Sadece toplam hacmi göstermek yerine, işlem hacminin ne kadarının alıcılardan, ne kadarının satıcılardan geldiğini vurgular — böylece yatırımcılar piyasa duyarlılığını ve momentumu anında değerlendirebilir.
Klasik hacim göstergesinden farkı
Standart hacim çubukları yalnızca her mumdaki toplam hacmi gösterirken, Directional Volume aktiviteyi mum yönüne göre ayırır:
-
🟩 Yeşil histogram – Yükseliş hacmi (Kapanış > Açılış olan mumlar)
-
🟥 Kırmızı histogram – Düşüş hacmi (Kapanış < Açılış olan mumlar)
Bu ayrım, piyasada alıcıların mı yoksa satıcıların mı kontrolü elinde tuttuğunu ve momentumu ne zaman değiştirmeye başladığını kolayca görmenizi sağlar.
Nasıl kullanılır
-
Göstergiyi herhangi bir grafiğe ekleyin (tüm zaman dilimleri ve enstrümanlarla uyumlu)
-
Yeşil ve kırmızı histogramları izleyerek alım/satım gücünü değerlendirin
-
Hacim artışlarını gözlemleyerek güçlü baskı veya olası kırılma bölgelerini tespit edin
-
Fiyat hareketini yönlü hacimle karşılaştırarak uyumsuzluk (divergence) sinyallerini yakalayın
-
Uyumsuzlukları kullanarak olası trend dönüşlerini veya tükenme noktalarını öngörün
-
Gerçek hacim verisi olmayan piyasalarda otomatik olarak tick hacmine uyum sağlar
Ticaret uygulamaları
-
Fiyat ve hacim yönü eşleştiğinde trend onayı alın
-
Yatay piyasalarda birikim/dağıtım evrelerini tespit edin
-
Hacim uyumsuzluklarını erken dönüş sinyali olarak kullanın
-
Kırılmaları veya trend zayıflamasını teyit edin
Directional Volume, ham hacim verilerini eyleme dönüştürülebilir içgörülere çevirir — piyasadaki dinamikleri tek bakışta net bir şekilde anlamanızı sağlar.