Directional Volume — Alım ve satım baskısını görselleştir

Directional Volume, alıcı ve satıcı baskısını sezgisel bir biçimde ayıran hafif ama güçlü bir hacim göstergesidir.

Sadece toplam hacmi göstermek yerine, işlem hacminin ne kadarının alıcılardan, ne kadarının satıcılardan geldiğini vurgular — böylece yatırımcılar piyasa duyarlılığını ve momentumu anında değerlendirebilir.

Klasik hacim göstergesinden farkı

Standart hacim çubukları yalnızca her mumdaki toplam hacmi gösterirken, Directional Volume aktiviteyi mum yönüne göre ayırır:

🟩 Yeşil histogram – Yükseliş hacmi (Kapanış > Açılış olan mumlar)

🟥 Kırmızı histogram – Düşüş hacmi (Kapanış < Açılış olan mumlar)

Bu ayrım, piyasada alıcıların mı yoksa satıcıların mı kontrolü elinde tuttuğunu ve momentumu ne zaman değiştirmeye başladığını kolayca görmenizi sağlar.

Nasıl kullanılır

Göstergiyi herhangi bir grafiğe ekleyin (tüm zaman dilimleri ve enstrümanlarla uyumlu)

Yeşil ve kırmızı histogramları izleyerek alım/satım gücünü değerlendirin

Hacim artışlarını gözlemleyerek güçlü baskı veya olası kırılma bölgelerini tespit edin

Fiyat hareketini yönlü hacimle karşılaştırarak uyumsuzluk (divergence) sinyallerini yakalayın

Uyumsuzlukları kullanarak olası trend dönüşlerini veya tükenme noktalarını öngörün

Gerçek hacim verisi olmayan piyasalarda otomatik olarak tick hacmine uyum sağlar

Ticaret uygulamaları

Fiyat ve hacim yönü eşleştiğinde trend onayı alın

Yatay piyasalarda birikim/dağıtım evrelerini tespit edin

Hacim uyumsuzluklarını erken dönüş sinyali olarak kullanın

Kırılmaları veya trend zayıflamasını teyit edin

Directional Volume, ham hacim verilerini eyleme dönüştürülebilir içgörülere çevirir — piyasadaki dinamikleri tek bakışta net bir şekilde anlamanızı sağlar.