Directional Volume — Visualiser la pression haussière et baissière

Directional Volume est un indicateur de volume léger mais puissant, qui sépare la pression acheteuse et vendeuse dans un format visuel intuitif.

Plutôt que d’afficher uniquement le volume total, il met en évidence quelle part de l’activité provient des acheteurs ou des vendeurs — aidant les traders à évaluer instantanément le sentiment du marché et la force du momentum.

Différences avec le volume traditionnel

Contrairement aux barres de volume classiques qui ne montrent que le volume total par bougie, Directional Volume divise l’activité selon la direction de la bougie :

🟩 Histogramme vert – Volume haussier (bougies où la clôture > l’ouverture)

🟥 Histogramme rouge – Volume baissier (bougies où la clôture < l’ouverture)

Cette séparation permet de voir en un coup d’œil qui domine — les acheteurs ou les vendeurs — et quand l’élan commence à changer.

Comment l’utiliser

Ajoutez l’indicateur à n’importe quel graphique (compatible avec tous les instruments et unités de temps)

Observez les histogrammes verts et rouges pour évaluer la force des acheteurs et des vendeurs

Repérez les pics de volume pour identifier une forte pression ou des zones de possible rupture

Comparez l’action du prix avec le volume directionnel pour détecter des divergences

Utilisez les divergences pour anticiper les retournements ou les signes d’épuisement

S’adapte automatiquement au volume des ticks pour les marchés sans données réelles de volume

Applications de trading

Confirmer une tendance lorsque le prix et le volume évoluent dans la même direction

Identifier les phases d’accumulation/distribution dans les marchés latéraux

Détecter les divergences de volume comme signaux précoces de retournement

Confirmer les cassures ou les signes d’essoufflement de tendance

Directional Volume transforme les données brutes de volume en informations exploitables — offrant une lecture claire et instantanée de la dynamique du marché.