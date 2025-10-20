Directional Volume
- Indicatori
- Vincent Jose Proenca
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Directional Volume — Visualizza la pressione rialzista e ribassista
Directional Volume è un indicatore di volume leggero ma potente che separa la pressione d’acquisto e di vendita in un formato visivo intuitivo.
Invece di mostrare solo il volume totale, evidenzia quanta parte dell’attività è guidata da compratori o venditori, aiutando i trader a cogliere immediatamente il sentiment del mercato e la forza del momentum.
Differenze rispetto al volume tradizionale
A differenza delle barre di volume standard che mostrano solo il volume totale per candela, Directional Volume divide l’attività in base alla direzione della candela:
-
🟩 Istogramma verde – Volume rialzista (candele in cui la chiusura > apertura)
-
🟥 Istogramma rosso – Volume ribassista (candele in cui la chiusura < apertura)
Questa divisione consente di vedere facilmente chi ha il controllo — acquirenti o venditori — e quando il momentum inizia a cambiare.
Come usarlo
-
Aggiungi l’indicatore a qualsiasi grafico (compatibile con tutti i timeframe e strumenti)
-
Osserva gli istogrammi verdi e rossi per valutare la forza di acquisto o di vendita
-
Cerca picchi di volume per individuare forti pressioni o possibili zone di breakout
-
Confronta l’azione del prezzo con il volume direzionale per individuare divergenze
-
Usa le divergenze per anticipare potenziali inversioni o punti di esaurimento
-
Si adatta automaticamente al volume dei tick nei mercati privi di dati reali di volume
Applicazioni nel trading
-
Confermare le tendenze quando prezzo e volume si muovono nella stessa direzione
-
Individuare fasi di accumulazione/distribuzione in mercati laterali
-
Rilevare divergenze di volume come segnali precoci di inversione
-
Confermare breakout o esaurimento del trend
Directional Volume trasforma i dati grezzi di volume in informazioni utili — offrendo una lettura chiara e immediata della dinamica di mercato.