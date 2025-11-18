Premium Risk, özellikle scalper işlem yapan yatırımcılar için geliştirilmiş akıllı bir risk yönetim ve pozisyon alma uygulamasıdır.

Uygulama; risk–ödül oranınızı (R:R) ve sermaye bazlı risk miktarınızı otomatik olarak hesaplayarak doğru lot ve pozisyon büyüklüğünü belirlemenize yardımcı olur.

POS modülü sayesinde işlemlerinizi otomatik olarak takip edebilir, yönetebilir ve hızlı aksiyon alabilirsiniz.

Ayrıca magnet (mıknatıs) özelliği ile anlık piyasa fiyatını otomatik algılayarak hızlı ve doğru noktadan işlem açmanıza olanak tanır.

Kısacası Premium Risk, hız ve hassasiyet isteyen trader’lar için geliştirilmiş, risk yönetimi odaklı, profesyonel bir işlem asistanıdır.