SMC Strategy EA

Grid yok, Martingale yok, Averaging yok!!!

Gerçek tick verisiyle backtest, %99.9 modelleme kalitesi.

Prop Firm sınavlarını (FTMO, The5ers vb.) geçmek için özel olarak tasarlandı.

FTMO SMC Pro, Smart Money Concepts (SMC) ve Price Action üzerine kuruludur. Martingale veya Grid gibi riskli yöntemleri tamamen reddeder. Bunun yerine, trend yönünde FVG tespit ederek 1:2.5+ risk-ödül oranlı işlemlere odaklanır.

Öne çıkan özellikler:

Prop Firm güvenliği: Günlük maksimum zarar için Hard Stop.

Mantıklı giriş: Piyasa yapısı + FVG mitigasyonu, EMA trend filtresi.

Risk yönetimi: Her işlemde SL + akıllı breakeven.

HFT/arbitraj yok: Tüm broker koşullarıyla uyumlu.

Öneriler: