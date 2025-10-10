Apex Trend EA

MetaTrader 5 için profesyonelce geliştirilmiş ve sistematik olarak optimize edilmiş bir işlem robotudur.

Apex Trend EA, sıradan bir hareketli ortalama kesişim sistemi değildir. Piyasa gürültüsünü agresif bir şekilde filtrelerken yüksek olasılıklı işlemleri yakalamak için tasarlanmış, iki katmanlı bir güvenlik ilkesi üzerine kurulu eksiksiz bir ticaret çözümüdür. Titiz, veriye dayalı bir optimizasyon sürecinin ardından Apex Trend EA, kontrollü risk ile yüksek bir kazanma oranı elde etmek için ince ayarlanmıştır.

Strateji: İki Katmanlı Yaklaşım

Sinyal Üretimi: Stratejinin temeli, piyasa momentumundaki potansiyel değişimleri tespit etmek için klasik bir hızlı EMA'nın yavaş bir EMA'yı kesmesini kullanır.

"Koruyucu" Trend Filtresi: Tüm sinyaller, uzun vadeli 200 periyotluk bir EMA'ya karşı sıkı bir şekilde doğrulanır. Alım sinyalleri yalnızca fiyat 200 EMA'nın üzerindeyse, satım sinyalleri ise yalnızca fiyat 200 EMA'nın altındaysa dikkate alınır. Bu güçlü filtre, tehlikeli trend karşıtı işlemleri ortadan kaldırır ve EA'nın tutarlılığının ilk anahtarıdır.

Optimize Edilmiş Avantaj

Kapsamlı geriye dönük testler (backtest) ve optimizasyon yoluyla Apex Trend EA, yüksek bir kazanma oranını destekleyen benzersiz bir parametre seti ile kalibre edilmiştir. Amacı, işlemlere gerekli "nefes alma" alanını sağlamak için daha geniş bir stop loss kullanarak tutarlı ve mantıklı karlar elde etmektir, böylece normal piyasa oynaklığı nedeniyle erken çıkışları önler.

Ana Özellikler

Tam Otomatik İşlem: Manuel müdahale gerektirmez.

Çift EMA Kesişim Motoru: Hassas giriş sinyalleri için.

Güçlü 200 EMA Trend Filtresi: Her zaman hakim piyasa trendi yönünde işlem yapmanızı sağlar.

Sistematik Olarak Optimize Edilmiş Parametreler: Varsayılan ayarlar, kar ve güvenlik arasında en uygun dengeyi bulmak için yapılan binlerce optimizasyon testinin sonucudur.

Düşük Drawdown: Stratejinin mantığı, düşük ve kontrollü bir drawdown sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Evrensel, Puana Dayalı Girdiler: TP/SL, puan olarak ayarlanır, bu da tüm enstrümanlarda (Forex, emtialar, endeksler) uyumluluk ve hassasiyet sağlar.

Parametreler ve Tavsiyeler