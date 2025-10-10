Apex Trend EA

Un robot di trading per MetaTrader 5, sviluppato professionalmente e ottimizzato sistematicamente.

Apex Trend EA non è semplicemente un altro sistema basato sull'incrocio di medie mobili. È una soluzione di trading completa, costruita su un principio di sicurezza a due livelli, progettata per catturare operazioni ad alta probabilità, filtrando aggressivamente il rumore di mercato. Dopo un rigoroso processo di ottimizzazione basato sui dati, Apex Trend EA è stato perfezionato per raggiungere un'elevata percentuale di successo con un rischio controllato.

Strategia: L'Approccio a Due Livelli

Generazione dei Segnali: Il cuore della strategia utilizza un classico incrocio di una EMA veloce su una EMA lenta per rilevare potenziali cambiamenti nel momentum del mercato.

Il Filtro di Trend "Guardiano": Tutti i segnali vengono rigorosamente verificati rispetto a una EMA a 200 periodi di lungo termine. I segnali di acquisto vengono considerati solo se il prezzo è al di sopra della EMA 200, e i segnali di vendita solo se il prezzo è al di sotto. Questo potente filtro elimina le pericolose operazioni contro-trend ed è la prima chiave per la coerenza dell'EA.

Il Vantaggio Ottimizzato

Attraverso approfonditi backtest e ottimizzazioni, Apex Trend EA è stato calibrato con un set unico di parametri che favoriscono un'elevata percentuale di successo. L'obiettivo è assicurare profitti costanti e logici, utilizzando uno stop loss più ampio per dare alle operazioni lo spazio necessario per "respirare", prevenendo così uscite premature dovute alla normale volatilità del mercato.

Caratteristiche Principali

Trading Completamente Automatico: Non è richiesto alcun intervento manuale.

Motore di Incrocio a Doppia EMA: Per segnali di ingresso precisi.

Potente Filtro di Trend (EMA 200): Assicura che si operi sempre nella direzione del trend di mercato dominante.

Parametri Ottimizzati Sistematicamente: Le impostazioni predefinite sono il risultato di migliaia di test di ottimizzazione per trovare l'equilibrio ottimale tra profitto e sicurezza.

Basso Drawdown: La logica della strategia è progettata per mantenere un drawdown basso e controllato.

Input Universali Basati su Punti: TP/SL sono impostati in punti, garantendo compatibilità e precisione su tutti gli strumenti (Forex, materie prime, indici).

Parametri e Raccomandazioni