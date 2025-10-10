Apex Trend EA
Un robot di trading per MetaTrader 5, sviluppato professionalmente e ottimizzato sistematicamente.
Apex Trend EA non è semplicemente un altro sistema basato sull'incrocio di medie mobili. È una soluzione di trading completa, costruita su un principio di sicurezza a due livelli, progettata per catturare operazioni ad alta probabilità, filtrando aggressivamente il rumore di mercato. Dopo un rigoroso processo di ottimizzazione basato sui dati, Apex Trend EA è stato perfezionato per raggiungere un'elevata percentuale di successo con un rischio controllato.
Strategia: L'Approccio a Due Livelli
Generazione dei Segnali: Il cuore della strategia utilizza un classico incrocio di una EMA veloce su una EMA lenta per rilevare potenziali cambiamenti nel momentum del mercato.
Il Filtro di Trend "Guardiano": Tutti i segnali vengono rigorosamente verificati rispetto a una EMA a 200 periodi di lungo termine. I segnali di acquisto vengono considerati solo se il prezzo è al di sopra della EMA 200, e i segnali di vendita solo se il prezzo è al di sotto. Questo potente filtro elimina le pericolose operazioni contro-trend ed è la prima chiave per la coerenza dell'EA.
Il Vantaggio Ottimizzato
Attraverso approfonditi backtest e ottimizzazioni, Apex Trend EA è stato calibrato con un set unico di parametri che favoriscono un'elevata percentuale di successo. L'obiettivo è assicurare profitti costanti e logici, utilizzando uno stop loss più ampio per dare alle operazioni lo spazio necessario per "respirare", prevenendo così uscite premature dovute alla normale volatilità del mercato.
Caratteristiche Principali
Trading Completamente Automatico: Non è richiesto alcun intervento manuale.
Motore di Incrocio a Doppia EMA: Per segnali di ingresso precisi.
Potente Filtro di Trend (EMA 200): Assicura che si operi sempre nella direzione del trend di mercato dominante.
Parametri Ottimizzati Sistematicamente: Le impostazioni predefinite sono il risultato di migliaia di test di ottimizzazione per trovare l'equilibrio ottimale tra profitto e sicurezza.
Basso Drawdown: La logica della strategia è progettata per mantenere un drawdown basso e controllato.
Input Universali Basati su Punti: TP/SL sono impostati in punti, garantendo compatibilità e precisione su tutti gli strumenti (Forex, materie prime, indici).
Parametri e Raccomandazioni
Coppia di Valute: EURUSD (Ottimizzato su H1/H4). Può essere ottimizzato per altre principali coppie di valute in trend.
Timeframe (Intervallo Temporale): H1 / H4
Nota Importante sui Parametri: Questo EA utilizza punti invece di pip per le impostazioni di Take Profit e Stop Loss al fine di ottenere la massima precisione.
Esempio: Per impostare un take profit di 50 pip, è necessario inserire 500 nel campo DefaultTPPoints . Per uno stop loss di 70 pip, inserire 700.
Si consiglia vivamente di eseguire l'EA su un conto demo per almeno due settimane prima di utilizzarlo su un conto reale.