Apex Trend EA

Un robot de trading pour MetaTrader 5, développé professionnellement et optimisé systématiquement.

Apex Trend EA n'est pas simplement un autre système de croisement de moyennes mobiles. C'est une solution de trading complète, basée sur un principe de sécurité à deux niveaux, conçue pour capturer des trades à haute probabilité tout en filtrant agressivement le bruit du marché. Après un processus d'optimisation rigoureux basé sur les données, Apex Trend EA a été affiné pour atteindre un taux de réussite élevé avec un risque maîtrisé.

Stratégie : L'Approche à Deux Niveaux

Génération de Signaux : Le cœur de la stratégie utilise un croisement classique d'une EMA rapide sur une EMA lente pour détecter les changements potentiels de momentum du marché.

Le Filtre de Tendance "Gardien" : Tous les signaux sont strictement vérifiés par rapport à une EMA de 200 périodes à long terme. Les signaux d'achat ne sont considérés que si le prix est au-dessus de l'EMA 200, et les signaux de vente uniquement si le prix est en dessous. Ce filtre puissant élimine les trades dangereux à contre-tendance et constitue la première clé de la cohérence de l'EA.

L'Avantage Optimisé

Grâce à des backtests et des optimisations approfondis, Apex Trend EA a été calibré avec un ensemble unique de paramètres qui favorisent un taux de réussite élevé. Il vise à sécuriser des profits constants et logiques en utilisant un stop loss plus large pour donner aux trades l'espace nécessaire pour "respirer", évitant ainsi les sorties prématurées dues à la volatilité normale du marché.

Caractéristiques Principales

Trading Entièrement Automatique : Aucune intervention manuelle n'est requise.

Moteur de Croisement Double EMA : Pour des signaux d'entrée précis.

Filtre de Tendance Puissant (EMA 200) : Assure que vous tradez toujours dans la direction de la tendance dominante du marché.

Paramètres Systématiquement Optimisés : Les réglages par défaut sont le résultat de milliers de passes d'optimisation pour trouver l'équilibre optimal entre profit et sécurité.

Faible Drawdown : La logique de la stratégie est conçue pour maintenir un drawdown faible et contrôlé.

Entrées Universelles Basées sur les Points : Le TP/SL est défini en points, garantissant la compatibilité et la précision sur tous les instruments (Forex, matières premières, indices).

Paramètres et Recommandations