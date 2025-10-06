Precision Arrows – Segnali di ingresso precisi con TP e SL integrati

Precision Arrows è un indicatore di trading avanzato progettato per trader che cercano precisione, chiarezza e affidabilità.

Identifica segnali di acquisto e vendita ad alta probabilità e genera automaticamente i livelli di Take Profit (TP) e Stop Loss (SL), consentendo operazioni disciplinate e costanti su Forex, Indici, Criptovalute e Indici Sintetici.

L’indicatore combina rilevamento preciso dei segnali, filtraggio intelligente e un pannello multi-timeframe per offrire una soluzione completa, adatta a tutte le condizioni di mercato.

Offerta a tempo limitato

L’indicatore Precision Arrows è disponibile ora a soli 75 USD con licenza a vita.

(Prezzo originale: 199,99 USD, offerta estesa)

Importante: Contattaci subito dopo l’acquisto per ricevere le istruzioni e un bonus esclusivo.

Caratteristiche principali

Tre modalità di trading

Scegli tra Scalping, Intermedio e Swing, in base al tuo stile di trading.

Ogni modalità regola automaticamente la sensibilità dei segnali e i parametri di rischio per prestazioni ottimali in diverse condizioni di mercato.

TP e SL integrati

Ogni segnale include livelli TP e SL predefiniti, calcolati in base alla volatilità e alla struttura del mercato.

Questo garantisce una gestione coerente delle operazioni e riduce le decisioni emotive.

Pannello trend

Il pannello integrato mostra la direzione del trend su tutti i timeframe fino a H4, permettendo di verificare rapidamente se il tuo ingresso è allineato con la tendenza principale.

Avvisi in tempo reale

Ricevi notifiche immediate tramite pop-up, push, suono o email ogni volta che viene generato un nuovo segnale, per non perdere mai un’opportunità.

Algoritmo senza repaint

Tutti i segnali rimangono fissi una volta generati — nessun repaint o modifica successiva.

Timeframe ottimizzati

Progettato per funzionare al meglio su grafici M5 e M15, offrendo un equilibrio ottimale tra frequenza e precisione dei segnali.

Come funziona

Precision Arrows analizza momentum, volatilità e forza direzionale per identificare possibili punti di inversione o continuazione del trend.

Il sistema convalida ogni segnale tramite più livelli di filtraggio prima di mostrarlo con i livelli TP e SL corrispondenti.

Il pannello integrato fornisce una chiara visione dei trend dei timeframe superiori, consentendo ingressi allineati alla direzione generale del mercato per una maggiore coerenza.

Perché scegliere Precision Arrows

Segnali completi con TP e SL

Tre modalità per adattarsi a diversi stili di trading

Funziona su Forex, Indici, Criptovalute e Indici Sintetici

Pannello trend multi-timeframe per conferma aggiuntiva

Nessun repaint, semplice da usare, adatto a principianti e professionisti

Impostazioni consigliate

Timeframe: M5 e M15

Strumenti: Forex, Indici, Criptovalute, Indici Sintetici

Stili di trading: Scalping, Intraday, Swing

Precision Arrows è stato progettato per trader che prendono sul serio la precisione.

Con ingressi chiari, gestione automatica del rischio e monitoraggio intelligente dei trend, fornisce tutti gli strumenti necessari per eseguire operazioni di alta qualità con sicurezza.

Opera con precisione. Opera con fiducia. Opera con Precision Arrows.