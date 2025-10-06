Precision Arrows

Precision Arrows – Segnali di ingresso precisi con TP e SL integrati

Precision Arrows è un indicatore di trading avanzato progettato per trader che cercano precisione, chiarezza e affidabilità.
Identifica segnali di acquisto e vendita ad alta probabilità e genera automaticamente i livelli di Take Profit (TP) e Stop Loss (SL), consentendo operazioni disciplinate e costanti su Forex, Indici, Criptovalute e Indici Sintetici.

L’indicatore combina rilevamento preciso dei segnali, filtraggio intelligente e un pannello multi-timeframe per offrire una soluzione completa, adatta a tutte le condizioni di mercato.

Offerta a tempo limitato

L’indicatore Precision Arrows è disponibile ora a soli 75 USD con licenza a vita.
(Prezzo originale: 199,99 USD, offerta estesa)

Importante: Contattaci subito dopo l’acquisto per ricevere le istruzioni e un bonus esclusivo.

Caratteristiche principali

Tre modalità di trading
Scegli tra Scalping, Intermedio e Swing, in base al tuo stile di trading.
Ogni modalità regola automaticamente la sensibilità dei segnali e i parametri di rischio per prestazioni ottimali in diverse condizioni di mercato.

TP e SL integrati
Ogni segnale include livelli TP e SL predefiniti, calcolati in base alla volatilità e alla struttura del mercato.
Questo garantisce una gestione coerente delle operazioni e riduce le decisioni emotive.

Pannello trend
Il pannello integrato mostra la direzione del trend su tutti i timeframe fino a H4, permettendo di verificare rapidamente se il tuo ingresso è allineato con la tendenza principale.

Avvisi in tempo reale
Ricevi notifiche immediate tramite pop-up, push, suono o email ogni volta che viene generato un nuovo segnale, per non perdere mai un’opportunità.

Algoritmo senza repaint
Tutti i segnali rimangono fissi una volta generati — nessun repaint o modifica successiva.

Timeframe ottimizzati
Progettato per funzionare al meglio su grafici M5 e M15, offrendo un equilibrio ottimale tra frequenza e precisione dei segnali.

Come funziona

Precision Arrows analizza momentum, volatilità e forza direzionale per identificare possibili punti di inversione o continuazione del trend.
Il sistema convalida ogni segnale tramite più livelli di filtraggio prima di mostrarlo con i livelli TP e SL corrispondenti.
Il pannello integrato fornisce una chiara visione dei trend dei timeframe superiori, consentendo ingressi allineati alla direzione generale del mercato per una maggiore coerenza.

Perché scegliere Precision Arrows

  • Segnali completi con TP e SL

  • Tre modalità per adattarsi a diversi stili di trading

  • Funziona su Forex, Indici, Criptovalute e Indici Sintetici

  • Pannello trend multi-timeframe per conferma aggiuntiva

  • Nessun repaint, semplice da usare, adatto a principianti e professionisti

Impostazioni consigliate

  • Timeframe: M5 e M15

  • Strumenti: Forex, Indici, Criptovalute, Indici Sintetici

  • Stili di trading: Scalping, Intraday, Swing

Precision Arrows è stato progettato per trader che prendono sul serio la precisione.
Con ingressi chiari, gestione automatica del rischio e monitoraggio intelligente dei trend, fornisce tutti gli strumenti necessari per eseguire operazioni di alta qualità con sicurezza.

Opera con precisione. Opera con fiducia. Opera con Precision Arrows.


