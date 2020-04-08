Precision Arrows
- Индикаторы
- Nervada Emeule Adams
- Версия: 1.1
- Обновлено: 11 декабря 2025
- Активации: 10
Precision Arrows – Умные сигналы входа с встроенными TP и SL
Precision Arrows — это мощный торговый индикатор, созданный для трейдеров, ценящих точность, прозрачность и надежность. Он определяет сигналы на покупку и продажу с высокой вероятностью успеха и автоматически устанавливает уровни Take Profit и Stop Loss, помогая торговать дисциплинированно и стабильно на Forex, индексах, криптовалютах и синтетических инструментах.
Индикатор сочетает в себе точное определение сигналов, интеллектуальную фильтрацию и многофреймовую панель, предоставляя полное торговое решение для любых рыночных условий.
ОГРАНИЧЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Индикатор Precision Arrows доступен всего за 75$ навсегда (старая цена — 199.99$) (предложение продлено)
ВАЖНО! Сразу после покупки свяжитесь со мной, чтобы получить инструкцию и бонус!
Ключевые особенности
Три торговых режима
Выбирайте между режимами Scalping, Intermediate и Swing в зависимости от вашего стиля торговли. Каждый режим автоматически подстраивает чувствительность сигналов и параметры риска для оптимальной работы в разных рыночных условиях.
Встроенные уровни Take Profit и Stop Loss
Каждый сигнал включает заранее рассчитанные уровни TP и SL на основе волатильности и структуры рынка. Это обеспечивает стабильное управление сделками и исключает эмоциональные решения.
Панель трендов
Следите за направлением рынка с помощью встроенной панели, которая отображает тренд по всем таймфреймам до 4H. Мгновенно проверяйте, соответствует ли ваш вход основному направлению рынка.
Сигналы в реальном времени
Не упустите ни одной возможности. Получайте мгновенные уведомления через всплывающее окно, push-уведомление, звук или email при появлении нового сигнала.
Алгоритм без перерисовки
Все сигналы фиксируются в момент появления — никакой перерисовки и ложных изменений после факта.
Оптимизированные таймфреймы
Лучшие результаты достигаются на M5 и M15, что обеспечивает идеальный баланс между частотой и точностью сигналов.
Как это работает
Precision Arrows использует усовершенствованный алгоритм, анализирующий импульс, волатильность и направленное движение, чтобы выявлять возможные точки разворота или продолжения тренда. Система подтверждает достоверность сигнала с помощью нескольких уровней фильтрации, после чего отображает стрелку с соответствующими уровнями TP и SL.
Встроенная панель предоставляет четкий обзор трендов старших таймфреймов, помогая трейдерам согласовывать входы с общим направлением рынка для повышения стабильности результатов.
Почему выбирают Precision Arrows
-
Полные торговые сигналы с TP и SL
-
Адаптация под разные стили торговли через три режима
-
Работает на Forex, индексах, криптовалютах и синтетических активах
-
Встроенная панель трендов для подтверждения сигналов на разных таймфреймах
-
Не перерисовывается и прост в использовании — подходит и новичкам, и профессионалам
Рекомендованные настройки
-
Таймфреймы: M5 и M15
-
Инструменты: Forex, индексы, криптовалюты, синтетические активы
-
Стили торговли: Scalping, Intraday, Swing
Precision Arrows создан для трейдеров, которые ценят точность.
Благодаря четким входам, автоматическому управлению рисками и интеллектуальному анализу трендов, он предоставляет все необходимое для уверенной и качественной торговли.
Торгуйте точно. Торгуйте уверенно. Торгуйте с Precision Arrows.