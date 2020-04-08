Precision Arrows – Умные сигналы входа с встроенными TP и SL

Precision Arrows — это мощный торговый индикатор, созданный для трейдеров, ценящих точность, прозрачность и надежность. Он определяет сигналы на покупку и продажу с высокой вероятностью успеха и автоматически устанавливает уровни Take Profit и Stop Loss, помогая торговать дисциплинированно и стабильно на Forex, индексах, криптовалютах и синтетических инструментах.

Индикатор сочетает в себе точное определение сигналов, интеллектуальную фильтрацию и многофреймовую панель, предоставляя полное торговое решение для любых рыночных условий.

ОГРАНИЧЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Индикатор Precision Arrows доступен всего за 75$ навсегда (старая цена — 199.99$) (предложение продлено)

ВАЖНО! Сразу после покупки свяжитесь со мной, чтобы получить инструкцию и бонус!

Ключевые особенности

Три торговых режима

Выбирайте между режимами Scalping, Intermediate и Swing в зависимости от вашего стиля торговли. Каждый режим автоматически подстраивает чувствительность сигналов и параметры риска для оптимальной работы в разных рыночных условиях.

Встроенные уровни Take Profit и Stop Loss

Каждый сигнал включает заранее рассчитанные уровни TP и SL на основе волатильности и структуры рынка. Это обеспечивает стабильное управление сделками и исключает эмоциональные решения.

Панель трендов

Следите за направлением рынка с помощью встроенной панели, которая отображает тренд по всем таймфреймам до 4H. Мгновенно проверяйте, соответствует ли ваш вход основному направлению рынка.

Сигналы в реальном времени

Не упустите ни одной возможности. Получайте мгновенные уведомления через всплывающее окно, push-уведомление, звук или email при появлении нового сигнала.

Алгоритм без перерисовки

Все сигналы фиксируются в момент появления — никакой перерисовки и ложных изменений после факта.

Оптимизированные таймфреймы

Лучшие результаты достигаются на M5 и M15, что обеспечивает идеальный баланс между частотой и точностью сигналов.

Как это работает

Precision Arrows использует усовершенствованный алгоритм, анализирующий импульс, волатильность и направленное движение, чтобы выявлять возможные точки разворота или продолжения тренда. Система подтверждает достоверность сигнала с помощью нескольких уровней фильтрации, после чего отображает стрелку с соответствующими уровнями TP и SL.

Встроенная панель предоставляет четкий обзор трендов старших таймфреймов, помогая трейдерам согласовывать входы с общим направлением рынка для повышения стабильности результатов.

Почему выбирают Precision Arrows

Полные торговые сигналы с TP и SL

Адаптация под разные стили торговли через три режима

Работает на Forex, индексах, криптовалютах и синтетических активах

Встроенная панель трендов для подтверждения сигналов на разных таймфреймах

Не перерисовывается и прост в использовании — подходит и новичкам, и профессионалам

Рекомендованные настройки

Таймфреймы: M5 и M15

Инструменты: Forex, индексы, криптовалюты, синтетические активы

Стили торговли: Scalping, Intraday, Swing

Precision Arrows создан для трейдеров, которые ценят точность.

Благодаря четким входам, автоматическому управлению рисками и интеллектуальному анализу трендов, он предоставляет все необходимое для уверенной и качественной торговли.

Торгуйте точно. Торгуйте уверенно. Торгуйте с Precision Arrows.