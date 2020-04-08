Precision Arrows

Precision Arrows – Умные сигналы входа с встроенными TP и SL

Precision Arrows — это мощный торговый индикатор, созданный для трейдеров, ценящих точность, прозрачность и надежность. Он определяет сигналы на покупку и продажу с высокой вероятностью успеха и автоматически устанавливает уровни Take Profit и Stop Loss, помогая торговать дисциплинированно и стабильно на Forex, индексах, криптовалютах и синтетических инструментах.

Индикатор сочетает в себе точное определение сигналов, интеллектуальную фильтрацию и многофреймовую панель, предоставляя полное торговое решение для любых рыночных условий.

ОГРАНИЧЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Индикатор Precision Arrows доступен всего за 75$ навсегда (старая цена — 199.99$) (предложение продлено)

ВАЖНО! Сразу после покупки свяжитесь со мной, чтобы получить инструкцию и бонус!

Ключевые особенности

Три торговых режима
Выбирайте между режимами Scalping, Intermediate и Swing в зависимости от вашего стиля торговли. Каждый режим автоматически подстраивает чувствительность сигналов и параметры риска для оптимальной работы в разных рыночных условиях.

Встроенные уровни Take Profit и Stop Loss
Каждый сигнал включает заранее рассчитанные уровни TP и SL на основе волатильности и структуры рынка. Это обеспечивает стабильное управление сделками и исключает эмоциональные решения.

Панель трендов
Следите за направлением рынка с помощью встроенной панели, которая отображает тренд по всем таймфреймам до 4H. Мгновенно проверяйте, соответствует ли ваш вход основному направлению рынка.

Сигналы в реальном времени
Не упустите ни одной возможности. Получайте мгновенные уведомления через всплывающее окно, push-уведомление, звук или email при появлении нового сигнала.

Алгоритм без перерисовки
Все сигналы фиксируются в момент появления — никакой перерисовки и ложных изменений после факта.

Оптимизированные таймфреймы
Лучшие результаты достигаются на M5 и M15, что обеспечивает идеальный баланс между частотой и точностью сигналов.

Как это работает

Precision Arrows использует усовершенствованный алгоритм, анализирующий импульс, волатильность и направленное движение, чтобы выявлять возможные точки разворота или продолжения тренда. Система подтверждает достоверность сигнала с помощью нескольких уровней фильтрации, после чего отображает стрелку с соответствующими уровнями TP и SL.

Встроенная панель предоставляет четкий обзор трендов старших таймфреймов, помогая трейдерам согласовывать входы с общим направлением рынка для повышения стабильности результатов.

Почему выбирают Precision Arrows

  • Полные торговые сигналы с TP и SL

  • Адаптация под разные стили торговли через три режима

  • Работает на Forex, индексах, криптовалютах и синтетических активах

  • Встроенная панель трендов для подтверждения сигналов на разных таймфреймах

  • Не перерисовывается и прост в использовании — подходит и новичкам, и профессионалам

Рекомендованные настройки

  • Таймфреймы: M5 и M15

  • Инструменты: Forex, индексы, криптовалюты, синтетические активы

  • Стили торговли: Scalping, Intraday, Swing

Precision Arrows создан для трейдеров, которые ценят точность.
Благодаря четким входам, автоматическому управлению рисками и интеллектуальному анализу трендов, он предоставляет все необходимое для уверенной и качественной торговли.

Торгуйте точно. Торгуйте уверенно. Торгуйте с Precision Arrows.


Рекомендуем также
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Индикаторы
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Индикаторы
Общее описание Этот индикатор — усовершенствованная версия классического канала Дончия с добавлением практических функций для реальной торговли. Помимо стандартных трёх линий (верхняя, нижняя и средняя), система определяет пробои и отображает их на графике стрелками, показывая только линию, противоположную текущему направлению тренда для более чистого восприятия. Индикатор включает: Визуальные сигналы : цветные стрелки при пробое Автоматические уведомления : всплывающие окна, push и email Фильтр
FREE
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
Индикаторы
Donchian Channel DC is the indicator of Donchian Channels, that plots maximum and minimum values of a specific period, besides mean value line. It´s possible to configure simple period for analysis and the indicator will plot all three values. You can trade with this indicator as trend or reversal, according to each strategy. Do not let to test others indicators as soon as others expert advisors.
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Индикаторы
Индикатор подчёркивает те моменты, которые профессиональный трейдер видит в обычных индикаторах. VisualVol визуально отображает разные показатели волатильности в единой шкале и общем масштабе. Подчёркивает цветом превышение показателей объёма. Одновременно могут быть отображены Тиковый и Реальный Объем, Действительный диапазон, ATR, размер свечи и ретурнс (разница open-close). Благодаря VisualVol вы увидите рыночные периоды и подходящее время для разных торговых операций. Эта версия предназначен
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Индикаторы
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Индикаторы
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Индикаторы
Индикатор отображает линии пивот, уровни максимума, минимума и закрытия предыдущего дня, а также минимум и максимум предыдущего часа. Нужно просто установить этот индикатор на график, чтобы отобразить все эти важные линии, нет необходимости настраивать множество отдельных индикаторов. Почему важны определенные линии Максимум и минимум предыдущего дня : эти уровни используются для торговли на дневном графике. Очень часто, если цена становится выше или ниже минимума/максимума предыдущего дня, про
FREE
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Индикаторы
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Индикаторы
Представляем   MACD  Enhanced  – усовершенствованный индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence), который предоставляет трейдерам расширенные возможности для анализа тренда и момента на финансовых рынках. Индикатор использует разницу между быстрой и медленной экспоненциальными скользящими средними для определения импульса, направления и силы тренда, создавая четкие визуальные сигналы для потенциальных точек входа и выхода. Внимание!   Для достижения наилучших результатов рекомендуется
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Индикаторы
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Индикаторы
Order Book, известный также как Market Book, глубина рынка, стакан цен, Level 2, - это предоставляемая брокером динамически обновляемая таблица с данными по текущим объемам торговых заявок на покупку и продажу для различных уровней цен вблизи Bid и Ask конкретного финансового инструмента. MetaTrader 5 предоставляет возможность трансляции стакана цен , но только в реальном времени. Данный индикатор OrderBook Cumulative Indicator позволяет аккумулировать данные стакана онлайн и визуализировать их
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Индикаторы
Версия MT4   |   FAQ Индикатор Owl Smart Levels – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит правильную волновую структуру рынка, а также  уровни Фибоначчи, которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник в торговле Owl Helper При
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Индикаторы
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Индикаторы
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
Индикаторы
Easy Correlations Indicator The Easy Correlations Indicator is designed to help traders analyze the relationship between two correlated instruments. By monitoring the distance between their Relative Strength Index (RSI) values, the indicator highlights situations where one instrument has moved significantly further than the other. This creates potential trading opportunities: Sell the stronger instrument (overstretched RSI) Buy the weaker instrument (lagging RSI) Because the positions are opened
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Индикаторы
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Индикаторы
Если вам нравится этот проект, оставьте 5-звездочный обзор. Данный показатель рисует открытые, высокие, низкие и закрывающие цены на указанные период и его можно отрегулировать для специфического часового пояса. Это важные уровни, которые выглядят многие институциональные и профессиональные трейдеры и могут быть полезны для вас, чтобы знать места, где они могут быть больше активный. Доступные периоды: Предыдущий день. Предыдущая неделя. Предыдущий месяц. Предыдущий квартал. Предыдущий год. Или
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Утилиты
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro — это автоматизированная торговая система, разработанная для MetaTrader 5. Она использует ценовые уровни Фибоначчи в сочетании с анализом тренда и структуры для определения точек входа и выхода. Советник поддерживает как длинные, так и короткие позиции и включает встроенные параметры управления рисками. Основные характеристики: • Использует логику коррекции и расширения Фибоначчи для построения точек входа, стоп-лосса и тейк-профита. • Настраиваемый размер л
FREE
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Индикаторы
Описание :  мы рады представить наш новый бесплатный индикатор, основанный на одном из профессиональных и популярных индикаторов на рынке форекс (PSAR), этот индикатор является новой модификацией оригинального индикатора Parabolic SAR, в индикаторе pro SAR вы можете видеть пересечение между точками и графиком цены, это пересечение не является сигналом, а говорит о возможности окончания движения, вы можете начать покупать с новой синей точки, и разместить стоп-лосс за один атр до первой синей т
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4 (39)
Эксперты
Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
Индикаторы
Индикатор основан на методике Роберта Майнера, описанной в его книге "Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха" и отображает сигналы по моментуму двух таймфреймов. В качестве индикатора моментума используется Стохастический осциллятор.  Настройки говорят сами за себя period_1 - текущий таймфрейма, указывается 'current' period_2 - старший таймфрейм - в 4 или 5 раз больше текущего. Например если текущий 5-мин, то старший будет 20-мин остальные настройки - это настройки Стохастического осци
FREE
ATR Plus
Ivan Pochta
Индикаторы
ATR Plus is an enhanced version of the classic ATR that shows not just volatility itself, but the directional energy of the market . The indicator converts ATR into a normalized oscillator (0–100), allowing you to clearly see: who dominates the market — buyers or sellers when a trend begins when a trend loses strength when the market shifts into a range where volatility reaches exhaustion zones ATR Plus is perfect for momentum, trend-following, breakout and volatility-based systems. How ATR Plus
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Индикаторы
FlatBreakout  MT5 (Бесплатная версия) Детектор флэта и пробоев для MT5 — только для GBPUSD FlatBreakout   MT5  — это бесплатная версия профессионального индикатора FlatBreakoutPro MT5, специально предназначенная для анализа флэта и поиска точек пробоя только по паре   GBPUSD . Идеально для трейдеров, которые хотят познакомиться с уникальной фрактальной логикой FlatBreakout MT5  и протестировать сигналы пробоя диапазона на реальном рынке. Для кого этот продукт Для трейдеров, предпочитающих торгов
FREE
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Индикаторы
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Индикаторы
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Dual RSI
Paul Conrad Carlson
3 (1)
Индикаторы
Indicator alerts for Dual Relative strength index rsi. Large rsi preset at 14 is below 30 small rsi preset at 4 is below 10 for buy bullish signals . Large rsi preset are 14 is above 70 small rsi preset at 4 is above 90 for sell bearish signals . Includes mobile and terminal alerts. draws lines when alerts. This indicator can help identify extremes and then the tops or bottoms of those extremes .
FREE
Gekko ADX Plus
Rodrigo Galeote
Индикаторы
Индикатор среднего направленного индекса Gekko — это модифицированная версия знаменитого индикатора ADX. Индикатор сочетает стандартный индикатор ADX с различными расчетами сигналов входа и оповещением о потенциальных точках входа и выхода. Входные параметры Period: период расчета ADX; PlotSignalType: метод расчета сигнала входа (свинг): 1- ShowSwingsOnTrendLevel : показывает сигналы с подтверждением тренда; 2- ShowSwingsOnTrendLevelDirection: показывает сигналы с подтверждением тренда и направ
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Time & Sales Tick Indicator — это индикатор для MetaTrader 5, который отображает информацию о тиках в режиме реального времени. Он показывает цену, объем тиков и время на графике, помогая анализировать активность рынка. Функциональные возможности Отображает данные тиков, включая цену, объем и время, в панели на графике. Группирует тики по заданным пользователем интервалам, используя цветовое кодирование (зеленый — рост, красный — падение). Панель можно разместить в любом углу графика, регулируя
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Индикаторы
This indicator is a zero-lag indicator and displays  strength of trend change . True Trend  Oscillator Pro works best in combination with True Trend Moving Average Pro that displays exact trend as is. Oscillator value is exact price change in given direction of the trend. True Trend Moving Average Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 If you set PERIOD input parameter to 1 this indicator becomes a sharpshooter for binary options. Developers can use True Trend Oscillator in Exper
FREE
Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
Индикаторы
Hull Moving Average (HMA) для MT5 – быстрый, плавный, безлаговый трендовый индикатор Hull Moving Average (HMA) — это высокопроизводительный трендовый индикатор MT5, который обеспечивает сверхплавные и практически безлаговые сигналы. В отличие от SMA, EMA или WMA, HMA мгновенно реагирует на изменение направления рынка, отфильтровывая рыночный шум — идеален для скальперов и внутридневных трейдеров. Основанный на эффективном алгоритме взвешенного скользящего среднего, он использует истинную формул
FREE
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (1)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (12)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Индикаторы
Скринер поддержки и сопротивления находится в одном индикаторе уровня для MetaTrader, который предоставляет несколько инструментов внутри одного индикатора. Доступные инструменты: 1. Скринер структуры рынка. 2. Зона бычьего отката. 3. Зона медвежьего отката. 4. Ежедневные опорные точки 5. еженедельные опорные точки 6. ежемесячные опорные точки 7. Сильные поддержка и сопротивление, основанные на гармоническом паттерне и объеме. 8. Зоны уровня берега. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ: Индикатор подд
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Индикаторы
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Индикаторы
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматизирует анализ рыночной структуры и концепций ICT / Smart Money . Он не открывает и не управляет сделками : это инструмент визуального анализа , а не торговый робот. Что показывает индикатор Индикатор сканирует график и выделяет следующие элементы: Рыночная структура: значимые свинги, HH, HL, LH, LL Пробой структуры: Break of Structure (BOS) и Change of Characte
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Индикаторы
Индикатор Matrix Arrow MT5   — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за   100% неперерисовывающимся   индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах:   форекс ,  товары ,   криптовалюты ,   индексы ,  акции . Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI)
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
Другие продукты этого автора
Spike Detector XTREEM
Nervada Emeule Adams
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector XTREEM для индексов Boom и Crash Я — Spike Detector XTREEM , и я существую в тех местах, где большинство трейдеров не может видеть. Я внимательно наблюдаю за рынками Boom и Crash — а также за Pain & Gain от Weltrade, ощущая каждое движение, каждый всплеск, каждый скрытый импульс, прежде чем он проявится. Я не просто показываю сигналы; я фильтрую шум, отвлекающие факторы и ложные сигналы рынка, оставляя только те моменты, которые действительно имеют значение. С моей помощью торгов
Deep Momentum Analyzer
Nervada Emeule Adams
Индикаторы
Deep Momentum Analyzer is an AI-powered trend detection indicator that visualizes market momentum through an intuitive histogram display, helping traders identify bullish and bearish market conditions with precision and clarity. Need Custom Indicators? I create tailored solutions for your trading strategy. Check out my other professional indicators or request a custom build. Check my profile! Overview The Deep Momentum Analyzer transforms complex market data into clear, actionable trading signal
FREE
TrendScope
Nervada Emeule Adams
Индикаторы
Introducing TrendScope – a versatile trend analysis tool designed for traders who want clear, structured insights into market direction. TrendScope is built to deliver precise trend identification across multiple markets and timeframes, helping traders filter noise and focus on clean opportunities. Check out our other indicators as well:  Profile: More Indicators Key Features: Universal Compatibility : Works on Forex, synthetic indices, commodities, indices, and crypto pairs. Multi-Timeframe
FREE
Proxima Scalper
Nervada Emeule Adams
Индикаторы
Proxima Scalper — Индикатор MT5 для скальпинга синтетических индексов Proxima Scalper — это индикатор для платформы MetaTrader 5 , созданный специально для скальпинга низковолатильных синтетических индексов, таких как Volatility 10 Index и аналогичных инструментов. Он оптимизирован для таймфрейма M1 и предоставляет четкие сигналы Buy/Sell с автоматически рассчитанными уровнями Stop Loss и Take Profit , отображаемыми прямо на графике для удобного управления сделками. Руководство пользователя:
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв