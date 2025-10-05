Smart TrendGrid MT5

Smart TrendGrid EA è un Expert Advisor professionale progettato per combinare la precisione del trend-following con la flessibilità di un sistema di trading a griglia (grid).
Integra strumenti analitici avanzati e un controllo intelligente del rischio, garantendo coerenza e adattabilità in diverse condizioni di mercato.

Il sistema identifica il trend principale del mercato utilizzando l’indicatore SuperTrend, combinando RSI, MACD e Bollinger Bands per perfezionare i segnali di ingresso e filtrare quelli falsi.
Quando le conferme tecniche si allineano, l’EA apre posizioni calcolate e applica una logica di griglia dinamica per supportare le operazioni mentre il mercato segue la tendenza.

Una caratteristica chiave di Smart TrendGrid è il suo meccanismo di protezione integrato, che include sia uno Stop Loss iniziale sia un Trailing Stop per proteggere i profitti durante i ritracciamenti di prezzo.
Il profitto viene realizzato tramite un meccanismo di trailing stop invece di un tradizionale take-profit, consentendo alla strategia di catturare movimenti estesi mantenendo al contempo un controllo flessibile delle uscite.
In caso di una forte inversione di trend, l’EA chiude automaticamente tutte le operazioni aperte per proteggere il saldo del conto.

La gestione del rischio è una componente fondamentale di questo sistema.
La dimensione del lotto predefinita è impostata su 0.01, rendendola adatta a conti di piccole dimensioni, con la possibilità di aumentarla proporzionalmente se il capitale lo consente.

Impostazioni consigliate:
• Deposito minimo: 1000 USD
• Timeframe: M30 (30 minuti)
• Coppie supportate: Tutte le principali coppie valutarie (si consiglia l’ottimizzazione specifica per ciascuna coppia)
• Preset pre-ottimizzati: Configurazioni pronte per XAUUSD (Oro) e EURUSD disponibili nella scheda Screenshots.
• Dimensione lotto predefinita: 0.01 (può essere aumentata con la crescita del conto).

Se desideri utilizzare una coppia valutaria specifica e hai bisogno di parametri di input ottimizzati, puoi contattarmi direttamente tramite il mio account MQL5.
Ti assisterò nella configurazione dei migliori parametri e nell’esecuzione di backtest storici per garantire le migliori prestazioni sulla coppia di tua scelta.

Sono stati eseguiti backtest completi sulle configurazioni consigliate dall’inizio del 2025 fino alla data di rilascio (30/09/2025).
L’EA ha dimostrato un comportamento coerente in diverse condizioni di mercato, comprese fasi di alta volatilità e notizie economiche.
Si prega di notare che tutti i test si basano su dati storici e che i risultati futuri possono variare in base alla dinamica del mercato.

Smart TrendGrid EA non è solo uno strumento di trading automatizzato, ma un sistema di gestione del trading disciplinato e flessibile – progettato per i trader che apprezzano struttura, adattabilità e coerenza a lungo termine.


Prodotti consigliati
Maximum Infinity Pro
Jatuporn Kamwang
Experts
Maximum Infinity Pro – EA Grid Avanzato per MT5 Maximum Infinity Pro è un Expert Advisor (EA) di livello professionale progettato per MetaTrader 5, che combina una logica di trading a griglia avanzata con una robusta gestione del rischio e strategie di entrata/uscita adattive. Questo EA è adatto sia ai trader principianti che a quelli esperti che desiderano una soluzione di trading affidabile, flessibile e completamente automatizzata. Caratteristiche Principali Sistema a Griglia Intelligente (S
Prop Firm Friendly Range Breakout EA
Allen Delid
Experts
PropFirm Friendly Range Breakout EA è un robot di trading sofisticato progettato appositamente per ambienti di prop firm. Opera automaticamente: Strategia principale: Identifica range di breakout in orari specifici (1:15–3:30 AM) Attende conferma con chiusure consecutive delle candele Apre ordini di acquisto/vendita al superamento del range Inserisce ordini limite opposti per potenziali inversioni Funzionalità per Prop Firm: Gestione intelligente del rischio con opzione capitale base Funzion
Money Magnet
Farhad Kia
Experts
is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURUSD on the H1 timeframe.  If you are a long-term investor looking at yearly profits with high Sharpe-ratio then Money magnet is a good option. Please check the comment part to share your settings with others and enjoy the latest optimal settings uploaded by other users.  Expert Advisor Advantages High Sharpe-ratio The EA does not use such systems as martingale, hedging,  gr
EA Scalper BigBoss Ultra Z
Ipan Effendi
Experts
BigBoss Ultra Z Scalper EA è un EA di scalping accurato per EURUSD sul timeframe M5 (5 minuti). BigBoss Scalper Ultra Z è un Expert Advisor (EA) specificamente progettato per strategie di scalping di precisione sulla coppia EURUSD, operante sulla piattaforma MetaTrader 5 sul timeframe M5 (5 minuti). Questo EA è progettato per i trader che cercano un'esecuzione rapida e una gestione del rischio controllata, poiché utilizza un Take Profit a 12 pip e uno Stop Loss a 11 pip. Risultati del backtes
Beta Applied MACD
Raymond Kamau Thuo
Experts
Beta Applied MACD works on several principles affiliated to MACD (Moving average convergence/divergence). For short entry to occur, price has to be above MA or EMA 200, the MACD cross signal line in MACD from below to up and the cross happens below the zero line on the MACD. The entry is on the candle after the crossover, stop loss is below the moving average and take profit is on a ratio of 1:1.5.
EA i MT5
Indra Maulana
Experts
A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence This robot is built by the free ChatGPT Ai. Also, to use the AI ​​tool (a great assistant in MetaTrader), you can see this product : https://www.mql5.com/en/market/product/136348 All trades have profit and loss limits Attributes: Usable:         in currency pair: EURUSD         in time frame: M30         on Account type: Any         in various brokers         in prop companies         with minimum capital ($100)  
FREE
BD Bands Precision
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Experts
BD Bands Precision – La tua guida definitiva per il trading automatico sull’oro! Sblocca il vero potenziale delle tue operazioni con BD Bands Precision . Questo Expert Advisor è progettato esclusivamente per la piattaforma MetaTrader 5 , basato sulle Bande di Bollinger e sul Canale di Donchian , per fornire segnali precisi e affidabili. L’EA utilizza una strategia combinata: Bande di Bollinger per identificare condizioni di ipercomprato/ipervenduto Canale di Donchian per confermare la tendenza A
MMM Kelner Channels
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in Keltner Channel indicator and a Moving Average to ensure the signals. Short and Long positions are treated separetely with different stop levels, lots volume, quantity of simultaneous pending positions and trailing stop loss distances; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 94% of assertiveness; 
GoldenMind EA
Krzysztof Sitko
Experts
GoldenMind EA - Advanced Momentum Scalping Expert Advisor Overview GoldenMind EA is a sophisticated, low-latency scalping Expert Advisor designed for MetaTrader 5. This EA employs momentum-based trading strategies to capitalize on short-term price movements with minimal market exposure. Key Features Ultra-Fast Execution Optimized tick processing with minimal overhead ️ Low-latency order execution using MqlTradeRequest Circular buffer system for efficient price data managem
Moving Regression Bands
Fillipe Dos Santos
Experts
Moving Regression Bands EA  Description The Moving Regression Bands EA is a robust automated trading system that uses polynomial regression analysis to identify market opportunities. Based on moving regression bands, this EA offers a mathematical and statistical approach to trading. Key Features Advanced Analysis : Uses polynomial regression to calculate trends and volatility bands Operational Flexibility : Normal and Inverse modes for different market strategies Risk Management : Configurable S
Real Miner MT5
M Ardiansyah
5 (2)
Experts
Real Miner EA   is a smart trend detector robot using advanced mathematical and statistical theories. The entry filters have powerful and advanced corrections on the entry points.   All trades are powered by TP/SL to control the risk of the account. Also some smart algorithms inserted inside the EA to adjust some settings based on selected symbols and timeframe automatically. So using the EA is easy for all traders. Only some major settings are added to the EA input parameters. Prop Firm Ready
Open Season
Philipp Shvetsov
Experts
Open Season is a fully automated Expert Adviser that allows 'active' and 'set and forget' traders to trade high probability EURUSD H1 price action breakouts. It detects price action set ups prior to the London Open and trades breakdowns. The EA draws from human psychology to trade high probability shorts Every trade is protected by a stop loss In-built time filter Three position sizing techniques to suit your trading style Two trade management techniques The EA does not use a Martingale system T
Infinity Trader EA MT5
Lachezar Krastev
4.52 (33)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI , providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive po
HuiAi
Saeid Soleimani
Experts
Robot di Trading HUIAI TESTATO DAL VIVO - Contattateci per vedere le prestazioni in tempo reale   Prossimo prezzo: 399$ Descrizione HUIAI è un sistema di trading automatizzato progettato per analizzare e tradare il Nas100 sul timeframe H1. Specifiche Tecniche Mercato target: Nas100 Timeframe: H1 (1 ora) Saldo minimo consigliato: 100$ Piattaforma: MetaTrader 5 Funzionalità Principali Sistema di Gestione del Rischio Calcolo automatico del volume dei lotti Regolazione del trailing stop Analisi e r
R1 Deep Seek EA
Canberk Dogan Denizli
Experts
R1 Deep Seek EA - The Ultimate Precision Trading Solution! If you are searching for a highly efficient, consistent, and sustainable trading approach in the Forex market, combined with an advanced mathematically-driven averaging system, then R1 Deep Seek EA is the perfect solution for you! What Makes R1 Deep Seek EA Unique? R1 Deep Seek EA is designed with an intelligent strategy that executes precise and calculated trades. It places multiple buy and sell orders at predetermined intervals around
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
Experts
Enhance your trading with ftmo trading ea , the cutting-edge price action expert advisor designed to elevate your trading experience to new heights. Harnessing the power of advanced algorithms and meticulous analysis of price movements, ftmo trading ea empowers traders with unparalleled insights into the market. Gone are the days of relying solely on indicators or lagging signals. With ftmo trading ea, you gain access to real-time data interpretation, it makes informed decisions swiftly and con
Investologic
SAUD ALHINDAL
Experts
Investologic Trading robot MetaTrader5 PC platform  The EA is for the  professional traders. Users   MUST do some intensive test   using "strategy tester" to fit user's needs and to confirm that this EA will works for you.  Trend following EA and artificial inelegance that have the ability to trade on motive waves and skip the volatile choppy market, the EA work with any symbol market or timeframe in the MT5 platform ex. FOREX, GOLD, OIL, STOCKS, INDEXES, NASDAQ, SPX500, Bitcoin & Crypto. Th
Ma Massaro
Miss Preeyanut Budsarakham
Experts
The Ma Massaro automated trading system is a trading system that uses the cross between Ma and Alligator indicators. But powerful in finding the point, position, time of opening an order. A neural network method was used to find the crossover weights of the two Ma's going back 14 periods. The weights were obtained from a 20-year retrospective test. mistake make consistent profits by trying to find the value that has the least loss point from retrospective testing Find the weight of Ma's crossove
Femto Ground
Imam Nasrudin
Experts
[Femto Ground] Professional, reliable & safe GBPUSD trading robot. Introducing the advanced Expert Advisor developed for the GBPUSD pair, EA combines 2 Core Level Breakout Engines in 1 EA, namely Breakout M5 and M12, then this EA is designed in such a way by using custom fibonacci levels and using the BULL BEAR POWER comparison filter to detect trend strength on the M15 TimeFrame,  This indicator is a special indicator developed by the maker, to determine the percentage of BULL and BEAR candle s
AstraX EA
Michael Stanic
Experts
AstraX EA is a professional-grade Expert Advisor built for traders who value performance, reliability, and strategic logic. Designed to operate seamlessly on EURUSD (H1) and XAUUSD (D1) , AstraX combines trend-following principles with adaptive money management to help capture high-probability trade setups. The algorithm uses a 200-period moving average to detect prevailing market direction, filtering out noise and entering trades with calculated precision. Its built-in risk control system ensur
Itiko
Maryna Shulzhenko
Experts
Itiko is a modern professional robot that implements a trading strategy based on several indicators in a complex. Unique trading system! Permission to trade is formed by an indicator that delimits the levels of flat and nrend, and the entry point is set by the SAR indicator, separately for buy and sell. Also, the bot has a built-in filter indicator that cuts out peaks and valleys on the price chart. Itiko correctly handles errors and works reliably with capital. The EA uses the basic concepts:
Yggdrasil MT5
Marc Despalins
Experts
Yggdrasil is a fully automated hedging system . The EA opens orders in both direction on the chosen pairs by the user. Currency pairs aren't traded individually, all trades opened are part of the system. The algorithm will close the unprofitable orders with the available profit. It prevents drawdown to increase if a big trend occurs on a currency pair. The EA is designed to be efficient with minimal settings . No need fine tuning parameters, it's a long term "set & forget" expert advisor. As t
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Un Expert Advisor che opera in periodi di forte contrasto, utilizzando l'indicatore stocastico e l'indicatore dell'indice delle materie prime, utilizzando i punti di ipercomprato o ipervenduto o l'indicazione ADX per uscire dalle posizioni. Offre inoltre un controllo stop-loss che opera su una differenza percentuale di prezzo, con un ridimensionamento progressivo del lotto all'aumentare del saldo, tenendo sempre d'occhio la margin call del conto.
Synrhythmic points robot
Ekaterina Saltykova
Experts
SynRhythmic Points Robot is an innovative trading strategy based on the combination of two analytical approaches, one focusing on short-term price changes and the other on identifying stable trends and dependencies. This synergy allows for obtaining excellent signals for entering the market while minimizing the influence of random fluctuations and reducing false signals. Additionally, the EA can easily adapt to various market conditions and be automated, making it convenient for both experience
Blue Diamond EA
Frederick Mensah
Experts
GBPUSD - 1H $1,000 to $11,000 ... Jan 2018 - Dec 2022  (1% Risk. Low Risk. Change risk percent from zero to 1 to start trade or test). $10,000 to $5,000,000 ...   Jan 2018 - Dec 2022 (2% High Risk Trade, Can have high drawdown) NOTE : (1% or less risk percent is recommended. This will help to maintain low Drawdown but with high returns.) RISK Management : Do not put the auto risk above 2% increase. It is always better to stay in the game for a long term growth rather than one time win trades.
Breakout Trend Follow EA
Felix Bowi
Experts
!!BLACK FRIDAY!! - PRICE MIGHT CHANGE DUE TO DEMANDS - THE BEST BREAKOUT EA TREND FOLLOWING !! Breakout EA Beast is a Full Algorithm Expert Advisor This EA operate based on Break Out of high or low of the last candles, you could change all the setting up to your preferences. The EA also have Time Management, you could time your orders based on time start and finish of let it run the whole time. There are Fix Lot and Auto Lot (Please adjust to your Risk Profile) There is Spread Input in order to
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
Experts
Full Snap si basa su un principio fondamentale: ogni coppia di valute ha la propria "personalità", modelli di volatilità e condizioni ottimali di trading. Invece di applicare strategie generiche a tutti i mercati, Full Snap utilizza otto strategie algoritmiche distinte, ciascuna calibrata specificamente per massimizzare l’efficienza della coppia target. Questo Expert Advisor (EA) si concentra su strategie perfettamente adattate, dove ogni algoritmo sfrutta le caratteristiche uniche di ciascuna
Sharp EA MT5
Mansour Babasafary
5 (1)
Experts
A trend based expert This expert predicts the future by using trend patterns and trend indicators and short-term and long-term calculations. Trends change quickly in lower time frames, so this expert is suitable for M30 and above. In this expert, we tried to use currency pairs that are aligned with our strategy. Best currency pair: Euro Dollar In this expert, dozens of different indicators and dozens of different strategies (the main ones are trend-based strategies) are used. Attributes: Can b
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Super Bollinger EA
Renato Takahashi
Experts
Super Bollinger EA is an exclusive expert advisor that uses Bollinger Bands as indicator. It´s possible to configure the EA to trade as a low frequency or high frequency one - Scalping expert advisor. A Stochastic Oscillator filter is implemented to have some specific trades on Bollinger Bands. Takeprofit and Stoploss are calculated according to Bollinger Bands width or even with fixed TP and SL ( in points ). A trail and trade out system can also be configured and optimized. A number of orders
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (294)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.11 (19)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.84 (25)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 500   USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, con
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (478)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.92 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (119)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Remstone
Remstone
5 (2)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illusione. Ma una va
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (20)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
SGear
Olesia Kusmenko
4.2 (5)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (13)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $390, successive 20 copie — $550. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.8 (49)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (1)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
Http EA
Yury Orlov
5 (6)
Experts
HTTP EA (How To Trade Pro) — robot di trading MT5 senza martingala e griglia, con chiusura giornaliera delle posizioni. Sviluppato da trader professionista con oltre 25 anni di esperienza. Ultima copia al prezzo attuale! Poi il prezzo salirà di 100 $. L'expert utilizza ordini pendenti, gestisce una sola posizione per strumento, applica sempre stop-loss e take-profit e chiude le posizioni ogni giorno. Funziona con i seguenti strumenti finanziari: Coppie di valute Criptovalute Metalli Indici Azion
Hephaestus EA
Evgenii Aksenov
2.33 (3)
Experts
Hephaestus is the god of artisans and blacksmiths from ancient Greek mythology. The advisor created for trading on the XAUEUR pair (gold/euro) corresponds to its image, it is hardworking and reliable as a god The strategy is based on patterns. This is a unique technology for entering a transaction when special conditions occur that are invisible to most ordinary traders and robots Hephaestus does not use dangerous trading systems (grid, martingale, doubling, etc.) The price of 450 USD is a promo
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.38 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.23 (35)
Experts
Promo lancio! Sono rimaste solo poche copie a 449$! Prossimo prezzo: 599$ Prezzo finale: 999$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro si unisce al club degli EA che commerciano oro, ma con una gran
AI Neuro Dynamics MT5
Peter Robert Grange
4.73 (15)
Experts
AI Neuro Dynamics EA Architettura del Segnale Adattiva per XAU/USD | H1 AI Neuro Dynamics non è un semplice Expert Advisor — è un sistema di trading cognitivo modulare , progettato per offrire precisione e adattabilità sul cross XAU/USD (Oro) . Pensato per condizioni di alta volatilità, è completamente conforme agli standard di rischio e performance richiesti dalle prop firm . Basato su una architettura decisionale neuro-quantistica proprietaria, questo EA analizza la struttura del mercato in t
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione