Smart TrendGrid MT5

Smart TrendGrid EA è un Expert Advisor professionale progettato per combinare la precisione del trend-following con la flessibilità di un sistema di trading a griglia (grid).

Integra strumenti analitici avanzati e un controllo intelligente del rischio, garantendo coerenza e adattabilità in diverse condizioni di mercato.

Il sistema identifica il trend principale del mercato utilizzando l’indicatore SuperTrend, combinando RSI, MACD e Bollinger Bands per perfezionare i segnali di ingresso e filtrare quelli falsi.

Quando le conferme tecniche si allineano, l’EA apre posizioni calcolate e applica una logica di griglia dinamica per supportare le operazioni mentre il mercato segue la tendenza.

Una caratteristica chiave di Smart TrendGrid è il suo meccanismo di protezione integrato, che include sia uno Stop Loss iniziale sia un Trailing Stop per proteggere i profitti durante i ritracciamenti di prezzo.

Il profitto viene realizzato tramite un meccanismo di trailing stop invece di un tradizionale take-profit, consentendo alla strategia di catturare movimenti estesi mantenendo al contempo un controllo flessibile delle uscite.

In caso di una forte inversione di trend, l’EA chiude automaticamente tutte le operazioni aperte per proteggere il saldo del conto.

La gestione del rischio è una componente fondamentale di questo sistema.

La dimensione del lotto predefinita è impostata su 0.01, rendendola adatta a conti di piccole dimensioni, con la possibilità di aumentarla proporzionalmente se il capitale lo consente.

Impostazioni consigliate:

• Deposito minimo: 1000 USD

• Timeframe: M30 (30 minuti)

• Coppie supportate: Tutte le principali coppie valutarie (si consiglia l’ottimizzazione specifica per ciascuna coppia)

• Preset pre-ottimizzati: Configurazioni pronte per XAUUSD (Oro) e EURUSD disponibili nella scheda Screenshots.

• Dimensione lotto predefinita: 0.01 (può essere aumentata con la crescita del conto).

Se desideri utilizzare una coppia valutaria specifica e hai bisogno di parametri di input ottimizzati, puoi contattarmi direttamente tramite il mio account MQL5.

Ti assisterò nella configurazione dei migliori parametri e nell’esecuzione di backtest storici per garantire le migliori prestazioni sulla coppia di tua scelta.

Sono stati eseguiti backtest completi sulle configurazioni consigliate dall’inizio del 2025 fino alla data di rilascio (30/09/2025).

L’EA ha dimostrato un comportamento coerente in diverse condizioni di mercato, comprese fasi di alta volatilità e notizie economiche.

Si prega di notare che tutti i test si basano su dati storici e che i risultati futuri possono variare in base alla dinamica del mercato.

Smart TrendGrid EA non è solo uno strumento di trading automatizzato, ma un sistema di gestione del trading disciplinato e flessibile – progettato per i trader che apprezzano struttura, adattabilità e coerenza a lungo termine.