Equilibrium Pro

Equilibrium Pro Ticaret Sistemi

Kısa Açıklama

Equilibrium Pro, aynı anda ALIŞ ve SATIŞ pozisyonları açarak sürekli piyasa dengesi sağlayan çift yönlü ticaret stratejisi uygular. Sistem gelişmiş kurtarma mekanizmaları, akıllı pozisyon yönetimi ve kapsamlı piyasa koruma filtrelerine sahiptir.

Ana Özellikler

Çift Yönlü Denge Sistemi

  • ALIŞ ve SATIŞ pozisyonlarının eşzamanlı açılması
  • Kapanış sonrası otomatik pozisyon değişimi
  • Yönler arası akıllı denge korunması
  • Gerçek zamanlı pozisyon takibi ve izleme

Gelişmiş Kurtarma Mimarisi

  • Teknik arızalardan sonra otomatik durum kurtarma
  • Kritik parametrelerin global değişkenlerde korunması
  • Kesintisiz işlem devamı için pozisyon dizisi takibi
  • Akıllı başlangıç hesap bakiyesi kurtarma
  • Profesyonel hata işleme ve günlük kaydı

Dinamik Sermaye Yönetimi

  • Sabit lot modu: Muhafazakar ticaret için sabit pozisyon boyutları
  • Dinamik lot modu: Yüzdelik tahsis ile risk tabanlı pozisyon boyutlandırma
  • Broker gereksinimlerine göre otomatik lot normalleştirme
  • Kapsamlı marj ve hacim doğrulama
  • Entegre lot adım uyumluluğu

Akıllı Piyasa Koruması

  • Spread filtresi: Yüksek spread sırasında ticareti engeller
  • Zaman yönetimi: Özelleştirilebilir çalışma saatleri ve hafta içi kontrol
  • Mesafe kontrolü: Aynı yön pozisyonları arası minimum mesafe
  • Zarar yönetimi: En kötü performans gösteren pozisyonların periyodik kapanışı
  • Sembol doğrulama: Kapsamlı ticaret modu doğrulaması

Ana Parametreler

Temel Ticaret Ayarları

  • StartLot (0.01) - Statik mod için temel lot boyutu
  • TakeProfit (180) - Kar al mesafesi (pips)
  • MinOrderDistance (10) - Aynı yön emirleri arası minimum mesafe
  • MagicNumber (2900) - Benzersiz pozisyon tanımlayıcısı

Dinamik Risk Yönetimi

  • EnableDynamicLot (false) - Yüzde tabanlı pozisyon boyutlandırmayı etkinleştir
  • RiskPercent (2.0) - Bakiye yüzdesi olarak işlem başına risk tahsisi

Program Yönetimi

  • WorkStartHour (3) - Ticaret başlangıç saati (0-23)
  • WorkEndHour (21) - Ticaret bitiş saati (0-23)
  • Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday/Sunday Trade - Bireysel gün kontrolü

Zarar Yönetim Sistemi

  • EnableLossFilter (true) - En kötü pozisyon kapama sistemini etkinleştir
  • CloseWorstHoursInterval (180) - En kötü pozisyon kapanışları arası saatler

Piyasa Koruması

  • EnableSpreadFilter (true) - Spread tabanlı ticaret kontrolünü etkinleştir
  • MaxSpread (20) - İzin verilen maksimum spread (pips)

Teknik Özellikler

Uyumluluk

  • Tüm döviz çiftleri: Ana, küçük, çapraz ve egzotik dövizler
  • Evrensel: Tüm döviz enstrümanlarında çalışır
  • Fiyat kesinliği: 4 haneli ve 5 haneli brokerleri destekler
  • Hesap türleri: ECN, STP ve Piyasa Uygulaması dahil tüm hesap türleri

Sistem Gereksinimleri

  • Platform: MetaTrader 5 yapı 2600+
  • Hesap: Sadece hedging hesapları (zorunlu!)
  • Bağlantı: İstikrarlı internet (24/7 işlem için VPS önerilir)
  • Minimum yatırım: 500$'dan başlayarak (1000$+ önerilir)
  • Kaldıraç: 1:200 ve üzeri önerilir

Avantajlar

Üstün Performans

  • Çift yönlü kar yakalama: Her iki yönde hareket eden piyasadan faydalanır
  • Piyasa-nötr strateji: Trend ve yatay piyasalarda çalışır
  • İstikrarlı sonuçlar: Çeşitli piyasa koşullarında tutarlı performans
  • Düşük korelasyon: Piyasa yön önyargısından bağımsızlık

Güvenilirlik Özellikleri

  • Kırılmaz kurtarma: Her türlü teknik kesintiye dayanır
  • Veri bütünlüğü: Global değişken sistemi kritik bilgileri korur
  • Hata toleransı: Profesyonel hata işleme ve günlük kaydı
  • Broker bağımsızlığı: Her MT5 broker ile uyumlu

Kullanıcı Deneyimi

  • Tak ve çalıştır: Varsayılan parametrelerle kullanıma hazır
  • Sezgisel kurulum: Net parametre açıklamaları
  • Profesyonel dokümantasyon: Kapsamlı kurulum kılavuzu
  • Çoklu ticaret stilleri: Muhafazakar ve agresif yaklaşımlara uygun

Teknik Yenilikler

  • MQL5 Market uyumluluğu: Market yayın standartlarına tam uyumluluk
  • Gelişmiş doğrulama: Kapsamlı giriş parametresi doğrulama ve düzeltme
  • Modern mimari: Spam önleme korumalı optimize kod
  • Profesyonel standartlar: MQL5 en iyi uygulamalarına göre inşa edilmiş

Çalışma Prensibi

Denge Stratejisi

Equilibrium Pro, ALIŞ ve SATIŞ pozisyonlarını eşzamanlı yöneterek dengeli pozisyon yapısı kurar ve korur. Kar al hedefine ulaşma nedeniyle pozisyon kapandığında, sistem mevcut dengeyi hemen analiz eder ve dengeyi restore etmek için yeni pozisyonlar açar.

Kurtarma Mekanizması

Sofistike kurtarma sistemi ticaret ortamını sürekli izler ve kritik verileri global değişkenlerde korur. EA yeniden başlatıldığında, mevcut pozisyonları analiz eder, iç durumunu restore eder ve piyasa fırsatlarını kaçırmadan işlemi sorunsuz sürdürür.

Denge Yönetimi

Sistem yönlü maruz kalma arasında akıllı denge korur ve çift yönlü yaklaşım yoluyla doğal kar üretimi sağlar. Pozisyon kapanışı anında yeniden dengeleme tetikler ve sürekli piyasa maruziyeti garanti eder.

Kullanım Önerileri

Muhafazakar Yatırımcılar İçin

  • Küçük pozisyon boyutlarıyla statik lot modunu kullanın
  • Tüm koruma filtrelerini etkinleştirin
  • Ana döviz çiftleriyle başlayın
  • Demo hesaplarda kapsamlı test yapın

Aktif Yatırımcılar İçin

  • Artırılmış getiri için dinamik lot modunu kullanın
  • Belirli seanslar için çalışma saatlerini yapılandırın
  • Tercih edilen enstrümanlar için parametreleri optimize edin
  • Çoklu örnek dağıtımını düşünün

Risk Yönetimi

  • Kaybetmeyi göze alabileceğinizden fazla risk almayın
  • Hesap boyutuna göre uygun pozisyon boyutu kullanın
  • Farklı piyasa koşullarında performansı izleyin
  • Yeterli marj seviyelerini koruyun

Önerilen Enstrümanlar

En İyi Performans

  • EURCHF: OPTİMAL ÇİFT - İstikrarlı hareketler ve öngörülebilir desenler nedeniyle istisnai sonuçlar. Çift yönlü strateji için ideal özellikler.

Mükemmel Performans

  • USDJPY: İyi volatilite ile istikrarlı sonuçlar
  • CADJPY: Canlı hesaplarda kanıtlanmış etkinlik

Evrensel Uyumluluk

  • Tüm döviz çiftleri: Danışman tüm döviz çiftlerinde çalışır
  • Ana, küçük, çapraz: Tüm döviz enstrüman türleriyle tam uyumluluk
  • Test gerekli: Diğer çiftler için parametre optimizasyonu için ön test önerilir

Özel Öneri

EURCHF test edilen tüm enstrümanlar arasında en iyi sonuçları gösterir. Bu çiftin benzersiz özellikleri Equilibrium Pro algoritmasına mükemmel şekilde uyar, istikrarlı karlılık ve minimum düşüş sağlar.

Uyarı ve Sorumluluk Reddi

Risk Bildirimi: Finansal piyasalarda ticaret önemli kayıp riski içerir ve tüm yatırımcılar için uygun değildir. Equilibrium Pro'nun kullandığı çift yönlü strateji her iki yönde kar elde etmek üzere tasarlanmış olsa da, aşırı piyasa koşullarında hala kayıplara yol açabilir.

Test Gerekli: Gerçek fonlarla dağıtımdan önce minimum 2-4 hafta demo hesaplarda kapsamlı test şiddetle önerilir. Geçmiş sonuçlar gelecekteki performansın göstergesi değildir.

Piyasa Koşulları: EA çeşitli piyasa koşullarında çalışmak üzere tasarlanmış olsa da, hiçbir ticaret sistemi kar garanti edemez. Kullanıcılar otomatik ticaretin doğasında bulunan riskleri anlamalıdır.

Teknik Gereksinimler: Optimal performans için istikrarlı internet bağlantısı ve uygun VPS kurulumu gereklidir. Teknik arızalar veya bağlantı sorunları ticaret sonuçlarını etkileyebilir.

Gelişmiş Özellikler

Durum Koruma Sistemi

  • Kritik parametrelerin global değişkenlerde saklanması
  • Başlatmadan itibaren otomatik bakiye takibi
  • Hassas izleme için pozisyon bilet dizileri
  • Zarar yönetimi için zaman tabanlı kapanış takibi

Profesyonel Doğrulama

  • Tam MQL5 Market uyumluluk mimarisi
  • Marj gereksinimi hesaplamaları ve doğrulaması
  • Hacim limit doğrulaması ve normalleştirme
  • Broker-özel parametre adaptasyonu

Akıllı İzleme

  • Gerçek zamanlı pozisyon denge analizi
  • Piyasa koşulları değerlendirmesi
  • Spread ve volatilite izleme
  • Piyasa geri bildirimli otomatik parametre ayarı

Sorumluluk Reddi

Forex ticareti yüksek finansal riskler içerir ve tüm yatırımcılar için uygun değildir. Yatırım kararı vermeden önce bu tür faaliyetin tüm özelliklerini ve risklerini dikkatlice incelemelisiniz.

Equilibrium Pro, olumsuz piyasa koşullarında önemli düşüşlere yol açabilecek çift yönlü strateji kullanır. Geçmiş sonuçlar gelecekteki karlılığın garantisi değildir.

Danışmanı sadece tüm riskleri anlayarak ve kaybını göze alabileceğiniz fonlarla kullanın.


Önerilen ürünler
News Trade AI mt5
Oleg Pavlenko
4.86 (7)
Uzman Danışmanlar
News Trade AI  is a complex system that uses advanced technologies, such as artificial intelligence and neural networks, to analyze economic data that is published during the release of important news, and apply this information to make informed trading decisions. An EA that uses this system performs trading operations only based on the news background, and therefore cannot be correctly tested on historical data. To enable the robot to receive news, enable the " Allow WebRequest " option and
GOLD Dahab
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Shaka Laka Gold EA
Sandeep Kumar Tiwary
Uzman Danışmanlar
Specialized for GOLD Trading with Advanced VWAP Strategy Transform your Gold trading with this sophisticated dual VWAP system specifically optimized for XAUUSD markets. Key Features Dual VWAP Technology Fast VWAP (100 bars) for short-term momentum Slow VWAP (500 bars) for trend confirmation Volume-weighted precision pricing for optimal entry/exit points Intelligent Position Management Smart scaling system that adds positions on favorable retracements Automatic position reversals w
Series Control Automatic
Tatiana Savkevych
Uzman Danışmanlar
I present to you the parameters and settings of the Series Control bot, which is an ultra-modern bot for working in the Forex market. This bot uses the latest money management and market analysis technologies to identify trends and make trading decisions. It also has a flexible control and protection system for each position. Currency pairs for trading: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY, EURAUD, EURCHF, AUDNZD, NZDJPY, GBPAUD, GBPCAD, EURNZ
Ai GbPUsD MT5
Tais Miranda Hoffmann
2.17 (12)
Uzman Danışmanlar
Only 5 copies for $260, next price: $280(3 copies left) For testing, in the settings, it is better to enable the full trade option. An expert based on artificial intelligence ( AI ) For GBPUSD in time frame 15 and 30 minutes, 1 and 4 hours and daily With Relatively large number of signals (To receive all the signals: activate the full trade option in the settings and run the expert at the same time in several time frames) Has a TP and a SL Without the use of dangerous strategies such as marting
Volatility 75 Deluxee
Ignacio Agustin Mene Franco
Uzman Danışmanlar
Hello community! On this occasion, I come to present another model of Volatility 75 called Deluxee.It has 3 types of strategies to make the operation more effective.With an RSI of 21,a Stochastic of 5.3.3,and Bollinger Bands of 20.Everything is updated,it is recommended to trade on M5 / M10 timeframes,with a minimum capital of 500 USD balance,with a lot size of 0.03 on the Volatility 75 pair!Only TP and SL are used as shown in the image,SL 4000000 and TP of 40000,since the pair has a lot of vola
Bukele UP
Jhon Michael Antony Florez Roa
Uzman Danışmanlar
---> Schedule of the broker that I use for Back Testing <---- Broker schedule used in Back Testing: UTC/GTM +2 hours. --->   Minimum capital for its correct operation  <---- 1000 USD ----> Strategy <---- It is a range strategy, in which if it breaks the maximum a purchase is made or if it breaks the minimum a sale is made. This range is created every day and open trades and orders are closed before the market closes. The Buy has the Stop Loss at the bottom of the range and the Sell has the
Trump Up
Jhon Michael Antony Florez Roa
Uzman Danışmanlar
----> Schedule of the broker that I use for Back Testing <---- Broker schedule used in Back Testing: UTC/GTM +2 hours. ---> Minimum capital for its correct operation <---- 1000 USD ----> Strategy <---- This has two strategies in one Expert Advisor: 1) Trend Scalpin in US-30 and 2) Grid in EURGBP 1) Trend Scalpin in US-30: First analyze the general trend in H1 by crossing Emas and Parabolic Sar, then analyze a Pull Back in M5 with the help of the RSI. This is done on a defined sche
Zelenskyy Up
Jhon Michael Antony Florez Roa
Uzman Danışmanlar
----> Schedule of the broker that I use for Back Testing <---- Broker schedule used in Back Testing: UTC/GTM +2 hours. ---> Minimum capital for its correct operation <---- 1000 USD ----> Strategy <---- This expert advisor is a Bot that analyzes, through EMA, AMA and ADX in longer periods of time, whether the market is in a range or not. After detecting the range, he enters smaller time frames looking for small pull backs with the RSI to carry out operations. If the operation goes again
ScalpFusion
Krzysztof Sitko
Uzman Danışmanlar
ScalpFusion - Elite High-Frequency Trading System Professional Edition Trading Bot ScalpFusion  is an advanced high-frequency trading system designed for professional traders seeking precise and rapid market operations. The system utilizes ultra-low latency and multi-strategy approach for market opportunities. Backtest Results Analysis Test Period : 2020-2025 (5 years) Initial Deposit : $5,000 Final Result : $651,397.32 Total Return : +13,027.95% History Quality : 99% Key Performance Metri
Secret Impulse
Eugen Funk
Uzman Danışmanlar
EA (Uzman Danışman), piyasa New York seansı sırasında hareket etmeye başladığında (daha yüksek hacim) bir pozisyon açar. Bu şekilde, momentum hacim tarafından korunur ve yüksek bir olasılıkla hızlı bir şekilde Kar Al (Take Profit) seviyesine ulaşabiliriz. Sinyal  https://www.mql5.com/en/blogs/post/764450 New York Seansı Sırasında Momentum Bazlı Giriş EA, düşük zaman dilimlerinde FVG'ler (Fair Value Gap) aracılığıyla gizli bir impuls tespit eder. Eğer impuls, New York seansı öncesinde veya sıras
Ai Major EA MT5
Indra Maulana
5 (5)
Uzman Danışmanlar
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/126050 A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has
Go Passarinho Nervoso
Fabio Oliveira Magalhaes
Uzman Danışmanlar
This EA works with one of the best exit strategies, the grid. But it's not an ordinary grid. In this EA, this strategy is optimized to the extreme to give you the best performance with multiple configuration options to work more safely and profitably. In addition, it manages multiple pairs on a single chart at a time, making them complement each other to make a single management. Parameters: Initial lot: is the lot of the first position of the cycle Allow dynamic initial lot (true/false) : cal
Nasdaq Champion MT5
Sugianto
4 (1)
Uzman Danışmanlar
Trade Nasdaq 100 Like a Pro – Powered by a Decade of Expertise For years, as an EA developer, I received countless requests to create an expert advisor specifically designed to trade the Nasdaq 100. I took that challenge seriously. After nearly a decade of research, development, and real-world testing, I finally perfected an expert advisor that delivers powerful, automated trading for Nasdaq 100.This isn't just another EA—it’s the result of 10 years of refinement , built to maximize opportuniti
Hetzer News Trading
Murad Nagiev
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Hetzer News Trading, önemli haber bültenleri sırasında çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış akıllı bir ticaret robotudur. Önemli ekonomik ve finansal verilerin yayınlandığı zamanlarda piyasaya giriş yapmak için belirli zaman aralıkları ayarlayarak, işlemlerinizi önceden planlamanızı sağlar. Hetzer News Trading'in Başlıca Avantajları: Esnek Konfigürasyon: Haber takvimine göre ticaret programınızı önceden ayarlayabilirsiniz. Örneğin, eğer yarın saat 16:00 ve 17:00’de önemli haberlerin yayınlana
FREE
Pips Sniper hunt
Shady Ahmed Ali Obda
Uzman Danışmanlar
This program works on the MT5 platform and on a time frame of 30 minutes, and the minimum deposit amount must be at least $ 3000 and achieve profits of up to 100% of the deposit amount and is compatible with most MT5 platforms and achieves the best results with the EUR/USD pair and therefore it is the best with this pair only One of the best programs for scalping traders fans
Divine Duality MT5
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
Attention! Contact me immediately after purchase to receive detailed instructions and guidance! Welcome to a new level of Forex trading! Tired of constant risks and uncertainty? With Divine Duality MT5 , forget about stress and unpredictable outcomes. This innovative automated trading system paves the way to stable income, turning your investment into a reliable source of profit! Why Choose Divine Duality MT5? 1️⃣ AI on Your Side: 24/7 automated trading using neural networks and int
ZhuQue S3
Jing Bo Wu
5 (1)
Uzman Danışmanlar
This EA combines market structure analysis with Fibonacci retracement zones to identify high-probability entry points during trending markets. It intelligently maps swing highs/lows and evaluates the strength of a trend before placing entries at optimal retracement levels, typically 38.2%, 50%, and 61.8%. By trading in the direction of the main trend , this strategy offers a balance between precision and risk management. The EA also includes smart risk allocation logic, adjusting lot sizes depe
US100 Nasdaq EA
Babak Alamdar
4.43 (14)
Uzman Danışmanlar
Bir backtest değil, gerçek bir ticaret sistemi satın alın     Live Signal Bu fiyat promosyon süresince geçicidir ve kısa sürede artırılacaktır. Geriye dönük testler SADECE GERÇEK TİKLER üzerinde yapılmalıdır, aksi takdirde yanlış sonuçlanacaktır. Genel sohbet grubuna katılın:   Buraya tıklayın US100 Nasdaq EA'ya hoş geldiniz US100 Nasdaq EA: Hızla Büyüyen Nasdaq 'Taki Avantajınız USTech veya Nasdaq olarak da bilinen US100, son yıllardaki hızlı büyümesi ve sürekli değişen piyasa dinamikleri ne
Apolaki MT5
Jose Lagayan
Uzman Danışmanlar
Introducing the APOLAKI MT5: The Dynamic Grid Expert Advisor  *Set Files for EURUSD available on the Comments Section *RESULTS SHOWN HERE ARE NOT OVER OPTIMIZED UNLIKE OTHER BOTS THE IS FOR SALE! ONLY REALISTIC RESULTS! *The default settings of APOLAKI MT5 are optimized for EURUSD, based on rigorous back-testing over a 4-year period. For safe and effective operation, it's recommended to use the default settings with an account balance of at least $3,000 USD.  Dive into a world where technology
Apexion
Vadim Podoprigora
Uzman Danışmanlar
Apexion - is a scalper that analyzes the market direction in a narrow range using multi-currency analysis and analysis of current market volumes. Analyzing the market, the advisor finds entry and exit points taking into account the trend indicators of the currency pair, as well as correlations. The advisor uses dynamic points of closing positions to minimize risks. The advisor is equipped with a minimum set of the most necessary functions that simplify working with it. Basically, the adviso
AI SpectraCore Genesis EA MT5
Dolores Martin Munoz
4.5 (4)
Uzman Danışmanlar
SpectraCore Genesis Altın için tasarlandı. Hassasiyet için geliştirildi. Diğerleri tereddüt ederken o harekete geçer. SpectraCore Genesis , sıradan bir uzman danışman (EA) değildir. Bu sistem, sadece XAU/USD (altın) işlemleri için geliştirilmiş profesyonel bir algoritmik ticaret aracıdır. Genel geçer stratejiler yok, taviz yok — sadece yapılandırılmış mantık, risk kontrolü ve hassas algoritmik uygulama. Piyasaya körü körüne girmez. Bekler. Ve doğru an geldiğinde harekete geçer. Gerçek zamanlı v
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Trang Holding
Thu Huyen Trang Nguyen
Uzman Danışmanlar
Trang Holding EA - use trendline of H4 to confirm buy/sell zone, then open first entry when break-out candle - hold profit with trailing stop. we have 2 options: + low risk ; holding only 3 (fill the number you want) trades, close a part of combo when markets move by negative way + high risk : hold all trades of combo to TP of combo - I like high risk option with maximum autolot = 0.05/$1000 . but better option is fix_vol. example 10k open fixed 0.2 and you can withdraw profit everyweek -change
Sinaleiro Trader
Renato Takahashi
Uzman Danışmanlar
O Sinaleiro Trader é o robô de daytrade que usa multiníveis de acordo com a abertura do dia. Assim, a cada rompimento dos níveis, o robô emite ordens de compra ou venda, de acordo com a tendência. Os stops podem ser fixos ou dinâmicos de acordo com os níveis. É possível configurar a distância do sinaleiro, bem como horários de trades e dias da semana. Alterar o parâmetro BR1 para BR.
Velvet Ace EA
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
Dikkat! Satın aldıktan sonra hemen benimle iletişime geçin; size detaylı talimatlar ve tavsiyeler sağlayayım! Velvet Ace EA — Sizin yerinize işlem yapan zeka Forex dünyasında yeni bir seviyeye hoş geldiniz! Sürekli risk ve belirsizlikten yoruldunuz mu? Velvet Ace EA MT5 ile stresli ve tahmin edilemez sonuçları unutun. Bu yenilikçi otomatik ticaret sistemi, istikrarlı gelir kapılarını aralar ve yatırımınızı güvenilir bir kâr kaynağına dönüştürür! NZDCAD döviz çiftinin grafiğinde danı
EUR 1 of 8
Tomas Michalek
Uzman Danışmanlar
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. This EA alone can bring you great profits, but for the best results check also rest of the   EUR portfolio . Strategy is using CCI indicator for finding suitable trade and then sets the pending order according to daily extremes. No grid, no martingale, no tuned backtest, no fairytales, but   real results. This EA has passed 9 robustness tests, indicating good strategy quality. Benefits for you Plug & Pla
Quant Kelly Trader
Christian Alexander Foehl
Uzman Danışmanlar
Quant Kelly Trader EA , hassas piyasa yapısı sinyallerini matematiksel temellere dayanan Kelly risk yönetimi ile birleştirir. Özellikle S&P500 (US500), M15 için geliştirilmiştir ve hızlı sermaye büyümesini kontrollü risk ile birleştirir – dünyanın önde gelen quants ve yatırımcılarından ilham alan bir yaklaşımdır. Birikim aşamalarına net bir şekilde odaklanarak ve uyarlanmış bir Kelly formülü uygulayarak, EA büyüme potansiyelinden yararlanırken riskleri kontrol altında tutmak isteyen traderla
Pepito
Arismario Verissimo Neves
Uzman Danışmanlar
Robô Pepito. Pepito é um robô para day trade em mini índice Bovespa. Desenvolvido com uma estratégia que funciona exclusivamente com o ativo WIN, melhorando assim a sua performance e visando mais Ganhos e menos Perdas. - Negociação no ativo Mini Índice (WIN) na BM&F BOVESPA; - Operações 100% day trade; - O robô vai configurado para realizar apenas uma operação ao dia, mas isso pode ser alterado nos "Parâmetros de entrada". ATENÇÃO: Tipo de conta: [x] Netting, [ ] Hedge. Ativar o horário de fun
Crash500 Saturno
Ignacio Agustin Mene Franco
Uzman Danışmanlar
Hello traders, This time I'm introducing you to Crash 500 Saturn, which trades short-term trend candles, accompanied by a triple indicator strategy for safer trading, with 2 Moving Averages, 1 RSI, and 1 ADX. With the correct parameters, as shown in the image, you'll be able to trade and let it do its job peacefully. It operates on an M1 timeframe (1 minute). With a minimum balance of $500 recommended to let it trade. In backtesting over the last year, it's been making more than 300% o
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin. S
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 350$, Sonraki 20 kopya 500$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
Yazarın diğer ürünleri
HedgeGrid Adaptive
Andrii Palchevskyi
Uzman Danışmanlar
Brief Description Professional trading expert advisor utilizing an innovative adaptive grid strategy with intelligent hedging. The system automatically adapts to market conditions and ensures stable trading on any currency pairs and timeframes. Key Features  Adaptive Hedging Intelligent counter-position system Automatic hedge addition when reaching specified level count Customizable hedge size and step parameters  Flexible Grid System Customizable grid step in points Progressive lot size increas
DualForce Recovery EA
Andrii Palchevskyi
Uzman Danışmanlar
Kısa Açıklama Arızalardan sonra gelişmiş kurtarma sistemi ile iki seviyeli strateji kullanan ticaret danışmanı. DualForce Recovery, iki sabit fiyat seviyesi arasında progresif sermaye yönetimi ve otomatik ticaret bağlamı kurtarma ile ticaret yapma prensibi üzerine çalışır. Ana Özellikler İki Seviyeli Ticaret Sistemi İki sabit fiyat seviyesi arasında ticaret BUY ve SELL pozisyonları arasında geçiş Matematiksel formüle göre pozisyon boyutlarının progresif artışı Bekleyen emirlerin akıllı yönetimi
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt