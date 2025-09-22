Kısa Açıklama

Equilibrium Pro Ticaret Sistemi

Equilibrium Pro, aynı anda ALIŞ ve SATIŞ pozisyonları açarak sürekli piyasa dengesi sağlayan çift yönlü ticaret stratejisi uygular. Sistem gelişmiş kurtarma mekanizmaları, akıllı pozisyon yönetimi ve kapsamlı piyasa koruma filtrelerine sahiptir.

Ana Özellikler

Çift Yönlü Denge Sistemi

ALIŞ ve SATIŞ pozisyonlarının eşzamanlı açılması

Kapanış sonrası otomatik pozisyon değişimi

Yönler arası akıllı denge korunması

Gerçek zamanlı pozisyon takibi ve izleme

Gelişmiş Kurtarma Mimarisi

Teknik arızalardan sonra otomatik durum kurtarma

Kritik parametrelerin global değişkenlerde korunması

Kesintisiz işlem devamı için pozisyon dizisi takibi

Akıllı başlangıç hesap bakiyesi kurtarma

Profesyonel hata işleme ve günlük kaydı

Dinamik Sermaye Yönetimi

Sabit lot modu: Muhafazakar ticaret için sabit pozisyon boyutları

Dinamik lot modu: Yüzdelik tahsis ile risk tabanlı pozisyon boyutlandırma

Broker gereksinimlerine göre otomatik lot normalleştirme

Kapsamlı marj ve hacim doğrulama

Entegre lot adım uyumluluğu

Akıllı Piyasa Koruması

Spread filtresi: Yüksek spread sırasında ticareti engeller

Zaman yönetimi: Özelleştirilebilir çalışma saatleri ve hafta içi kontrol

Mesafe kontrolü: Aynı yön pozisyonları arası minimum mesafe

Zarar yönetimi: En kötü performans gösteren pozisyonların periyodik kapanışı

Sembol doğrulama: Kapsamlı ticaret modu doğrulaması

Ana Parametreler

Temel Ticaret Ayarları

StartLot (0.01) - Statik mod için temel lot boyutu

(0.01) - Statik mod için temel lot boyutu TakeProfit (180) - Kar al mesafesi (pips)

(180) - Kar al mesafesi (pips) MinOrderDistance (10) - Aynı yön emirleri arası minimum mesafe

(10) - Aynı yön emirleri arası minimum mesafe MagicNumber (2900) - Benzersiz pozisyon tanımlayıcısı

Dinamik Risk Yönetimi

EnableDynamicLot (false) - Yüzde tabanlı pozisyon boyutlandırmayı etkinleştir

(false) - Yüzde tabanlı pozisyon boyutlandırmayı etkinleştir RiskPercent (2.0) - Bakiye yüzdesi olarak işlem başına risk tahsisi

Program Yönetimi

WorkStartHour (3) - Ticaret başlangıç saati (0-23)

(3) - Ticaret başlangıç saati (0-23) WorkEndHour (21) - Ticaret bitiş saati (0-23)

(21) - Ticaret bitiş saati (0-23) Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday/Sunday Trade - Bireysel gün kontrolü

Zarar Yönetim Sistemi

EnableLossFilter (true) - En kötü pozisyon kapama sistemini etkinleştir

(true) - En kötü pozisyon kapama sistemini etkinleştir CloseWorstHoursInterval (180) - En kötü pozisyon kapanışları arası saatler

Piyasa Koruması

EnableSpreadFilter (true) - Spread tabanlı ticaret kontrolünü etkinleştir

(true) - Spread tabanlı ticaret kontrolünü etkinleştir MaxSpread (20) - İzin verilen maksimum spread (pips)

Teknik Özellikler

Uyumluluk

Tüm döviz çiftleri : Ana, küçük, çapraz ve egzotik dövizler

: Ana, küçük, çapraz ve egzotik dövizler Evrensel : Tüm döviz enstrümanlarında çalışır

: Tüm döviz enstrümanlarında çalışır Fiyat kesinliği : 4 haneli ve 5 haneli brokerleri destekler

: 4 haneli ve 5 haneli brokerleri destekler Hesap türleri: ECN, STP ve Piyasa Uygulaması dahil tüm hesap türleri

Sistem Gereksinimleri

Platform : MetaTrader 5 yapı 2600+

: MetaTrader 5 yapı 2600+ Hesap : Sadece hedging hesapları (zorunlu!)

: Sadece hedging hesapları (zorunlu!) Bağlantı : İstikrarlı internet (24/7 işlem için VPS önerilir)

: İstikrarlı internet (24/7 işlem için VPS önerilir) Minimum yatırım : 500$'dan başlayarak (1000$+ önerilir)

: 500$'dan başlayarak (1000$+ önerilir) Kaldıraç: 1:200 ve üzeri önerilir

Avantajlar

Üstün Performans

Çift yönlü kar yakalama : Her iki yönde hareket eden piyasadan faydalanır

: Her iki yönde hareket eden piyasadan faydalanır Piyasa-nötr strateji : Trend ve yatay piyasalarda çalışır

: Trend ve yatay piyasalarda çalışır İstikrarlı sonuçlar : Çeşitli piyasa koşullarında tutarlı performans

: Çeşitli piyasa koşullarında tutarlı performans Düşük korelasyon: Piyasa yön önyargısından bağımsızlık

Güvenilirlik Özellikleri

Kırılmaz kurtarma : Her türlü teknik kesintiye dayanır

: Her türlü teknik kesintiye dayanır Veri bütünlüğü : Global değişken sistemi kritik bilgileri korur

: Global değişken sistemi kritik bilgileri korur Hata toleransı : Profesyonel hata işleme ve günlük kaydı

: Profesyonel hata işleme ve günlük kaydı Broker bağımsızlığı: Her MT5 broker ile uyumlu

Kullanıcı Deneyimi

Tak ve çalıştır : Varsayılan parametrelerle kullanıma hazır

: Varsayılan parametrelerle kullanıma hazır Sezgisel kurulum : Net parametre açıklamaları

: Net parametre açıklamaları Profesyonel dokümantasyon : Kapsamlı kurulum kılavuzu

: Kapsamlı kurulum kılavuzu Çoklu ticaret stilleri: Muhafazakar ve agresif yaklaşımlara uygun

Teknik Yenilikler

MQL5 Market uyumluluğu : Market yayın standartlarına tam uyumluluk

: Market yayın standartlarına tam uyumluluk Gelişmiş doğrulama : Kapsamlı giriş parametresi doğrulama ve düzeltme

: Kapsamlı giriş parametresi doğrulama ve düzeltme Modern mimari : Spam önleme korumalı optimize kod

: Spam önleme korumalı optimize kod Profesyonel standartlar: MQL5 en iyi uygulamalarına göre inşa edilmiş

Çalışma Prensibi

Denge Stratejisi

Equilibrium Pro, ALIŞ ve SATIŞ pozisyonlarını eşzamanlı yöneterek dengeli pozisyon yapısı kurar ve korur. Kar al hedefine ulaşma nedeniyle pozisyon kapandığında, sistem mevcut dengeyi hemen analiz eder ve dengeyi restore etmek için yeni pozisyonlar açar.

Kurtarma Mekanizması

Sofistike kurtarma sistemi ticaret ortamını sürekli izler ve kritik verileri global değişkenlerde korur. EA yeniden başlatıldığında, mevcut pozisyonları analiz eder, iç durumunu restore eder ve piyasa fırsatlarını kaçırmadan işlemi sorunsuz sürdürür.

Denge Yönetimi

Sistem yönlü maruz kalma arasında akıllı denge korur ve çift yönlü yaklaşım yoluyla doğal kar üretimi sağlar. Pozisyon kapanışı anında yeniden dengeleme tetikler ve sürekli piyasa maruziyeti garanti eder.

Kullanım Önerileri

Muhafazakar Yatırımcılar İçin

Küçük pozisyon boyutlarıyla statik lot modunu kullanın

Tüm koruma filtrelerini etkinleştirin

Ana döviz çiftleriyle başlayın

Demo hesaplarda kapsamlı test yapın

Aktif Yatırımcılar İçin

Artırılmış getiri için dinamik lot modunu kullanın

Belirli seanslar için çalışma saatlerini yapılandırın

Tercih edilen enstrümanlar için parametreleri optimize edin

Çoklu örnek dağıtımını düşünün

Risk Yönetimi

Kaybetmeyi göze alabileceğinizden fazla risk almayın

Hesap boyutuna göre uygun pozisyon boyutu kullanın

Farklı piyasa koşullarında performansı izleyin

Yeterli marj seviyelerini koruyun

Önerilen Enstrümanlar

En İyi Performans

EURCHF: OPTİMAL ÇİFT - İstikrarlı hareketler ve öngörülebilir desenler nedeniyle istisnai sonuçlar. Çift yönlü strateji için ideal özellikler.

Mükemmel Performans

USDJPY : İyi volatilite ile istikrarlı sonuçlar

: İyi volatilite ile istikrarlı sonuçlar CADJPY: Canlı hesaplarda kanıtlanmış etkinlik

Evrensel Uyumluluk

Tüm döviz çiftleri : Danışman tüm döviz çiftlerinde çalışır

: Danışman tüm döviz çiftlerinde çalışır Ana, küçük, çapraz : Tüm döviz enstrüman türleriyle tam uyumluluk

: Tüm döviz enstrüman türleriyle tam uyumluluk Test gerekli: Diğer çiftler için parametre optimizasyonu için ön test önerilir

Özel Öneri

EURCHF test edilen tüm enstrümanlar arasında en iyi sonuçları gösterir. Bu çiftin benzersiz özellikleri Equilibrium Pro algoritmasına mükemmel şekilde uyar, istikrarlı karlılık ve minimum düşüş sağlar.

Uyarı ve Sorumluluk Reddi

Risk Bildirimi: Finansal piyasalarda ticaret önemli kayıp riski içerir ve tüm yatırımcılar için uygun değildir. Equilibrium Pro'nun kullandığı çift yönlü strateji her iki yönde kar elde etmek üzere tasarlanmış olsa da, aşırı piyasa koşullarında hala kayıplara yol açabilir.

Test Gerekli: Gerçek fonlarla dağıtımdan önce minimum 2-4 hafta demo hesaplarda kapsamlı test şiddetle önerilir. Geçmiş sonuçlar gelecekteki performansın göstergesi değildir.

Piyasa Koşulları: EA çeşitli piyasa koşullarında çalışmak üzere tasarlanmış olsa da, hiçbir ticaret sistemi kar garanti edemez. Kullanıcılar otomatik ticaretin doğasında bulunan riskleri anlamalıdır.

Teknik Gereksinimler: Optimal performans için istikrarlı internet bağlantısı ve uygun VPS kurulumu gereklidir. Teknik arızalar veya bağlantı sorunları ticaret sonuçlarını etkileyebilir.

Gelişmiş Özellikler

Durum Koruma Sistemi

Kritik parametrelerin global değişkenlerde saklanması

Başlatmadan itibaren otomatik bakiye takibi

Hassas izleme için pozisyon bilet dizileri

Zarar yönetimi için zaman tabanlı kapanış takibi

Profesyonel Doğrulama

Tam MQL5 Market uyumluluk mimarisi

Marj gereksinimi hesaplamaları ve doğrulaması

Hacim limit doğrulaması ve normalleştirme

Broker-özel parametre adaptasyonu

Akıllı İzleme

Gerçek zamanlı pozisyon denge analizi

Piyasa koşulları değerlendirmesi

Spread ve volatilite izleme

Piyasa geri bildirimli otomatik parametre ayarı

Sorumluluk Reddi

Forex ticareti yüksek finansal riskler içerir ve tüm yatırımcılar için uygun değildir. Yatırım kararı vermeden önce bu tür faaliyetin tüm özelliklerini ve risklerini dikkatlice incelemelisiniz.

Equilibrium Pro, olumsuz piyasa koşullarında önemli düşüşlere yol açabilecek çift yönlü strateji kullanır. Geçmiş sonuçlar gelecekteki karlılığın garantisi değildir.

Danışmanı sadece tüm riskleri anlayarak ve kaybını göze alabileceğiniz fonlarla kullanın.