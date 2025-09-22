Equilibrium Pro
- Uzman Danışmanlar
- Andrii Palchevskyi
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Kısa Açıklama
Equilibrium Pro, aynı anda ALIŞ ve SATIŞ pozisyonları açarak sürekli piyasa dengesi sağlayan çift yönlü ticaret stratejisi uygular. Sistem gelişmiş kurtarma mekanizmaları, akıllı pozisyon yönetimi ve kapsamlı piyasa koruma filtrelerine sahiptir.
Ana Özellikler
Çift Yönlü Denge Sistemi
- ALIŞ ve SATIŞ pozisyonlarının eşzamanlı açılması
- Kapanış sonrası otomatik pozisyon değişimi
- Yönler arası akıllı denge korunması
- Gerçek zamanlı pozisyon takibi ve izleme
Gelişmiş Kurtarma Mimarisi
- Teknik arızalardan sonra otomatik durum kurtarma
- Kritik parametrelerin global değişkenlerde korunması
- Kesintisiz işlem devamı için pozisyon dizisi takibi
- Akıllı başlangıç hesap bakiyesi kurtarma
- Profesyonel hata işleme ve günlük kaydı
Dinamik Sermaye Yönetimi
- Sabit lot modu: Muhafazakar ticaret için sabit pozisyon boyutları
- Dinamik lot modu: Yüzdelik tahsis ile risk tabanlı pozisyon boyutlandırma
- Broker gereksinimlerine göre otomatik lot normalleştirme
- Kapsamlı marj ve hacim doğrulama
- Entegre lot adım uyumluluğu
Akıllı Piyasa Koruması
- Spread filtresi: Yüksek spread sırasında ticareti engeller
- Zaman yönetimi: Özelleştirilebilir çalışma saatleri ve hafta içi kontrol
- Mesafe kontrolü: Aynı yön pozisyonları arası minimum mesafe
- Zarar yönetimi: En kötü performans gösteren pozisyonların periyodik kapanışı
- Sembol doğrulama: Kapsamlı ticaret modu doğrulaması
Ana Parametreler
Temel Ticaret Ayarları
- StartLot (0.01) - Statik mod için temel lot boyutu
- TakeProfit (180) - Kar al mesafesi (pips)
- MinOrderDistance (10) - Aynı yön emirleri arası minimum mesafe
- MagicNumber (2900) - Benzersiz pozisyon tanımlayıcısı
Dinamik Risk Yönetimi
- EnableDynamicLot (false) - Yüzde tabanlı pozisyon boyutlandırmayı etkinleştir
- RiskPercent (2.0) - Bakiye yüzdesi olarak işlem başına risk tahsisi
Program Yönetimi
- WorkStartHour (3) - Ticaret başlangıç saati (0-23)
- WorkEndHour (21) - Ticaret bitiş saati (0-23)
- Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday/Sunday Trade - Bireysel gün kontrolü
Zarar Yönetim Sistemi
- EnableLossFilter (true) - En kötü pozisyon kapama sistemini etkinleştir
- CloseWorstHoursInterval (180) - En kötü pozisyon kapanışları arası saatler
Piyasa Koruması
- EnableSpreadFilter (true) - Spread tabanlı ticaret kontrolünü etkinleştir
- MaxSpread (20) - İzin verilen maksimum spread (pips)
Teknik Özellikler
Uyumluluk
- Tüm döviz çiftleri: Ana, küçük, çapraz ve egzotik dövizler
- Evrensel: Tüm döviz enstrümanlarında çalışır
- Fiyat kesinliği: 4 haneli ve 5 haneli brokerleri destekler
- Hesap türleri: ECN, STP ve Piyasa Uygulaması dahil tüm hesap türleri
Sistem Gereksinimleri
- Platform: MetaTrader 5 yapı 2600+
- Hesap: Sadece hedging hesapları (zorunlu!)
- Bağlantı: İstikrarlı internet (24/7 işlem için VPS önerilir)
- Minimum yatırım: 500$'dan başlayarak (1000$+ önerilir)
- Kaldıraç: 1:200 ve üzeri önerilir
Avantajlar
Üstün Performans
- Çift yönlü kar yakalama: Her iki yönde hareket eden piyasadan faydalanır
- Piyasa-nötr strateji: Trend ve yatay piyasalarda çalışır
- İstikrarlı sonuçlar: Çeşitli piyasa koşullarında tutarlı performans
- Düşük korelasyon: Piyasa yön önyargısından bağımsızlık
Güvenilirlik Özellikleri
- Kırılmaz kurtarma: Her türlü teknik kesintiye dayanır
- Veri bütünlüğü: Global değişken sistemi kritik bilgileri korur
- Hata toleransı: Profesyonel hata işleme ve günlük kaydı
- Broker bağımsızlığı: Her MT5 broker ile uyumlu
Kullanıcı Deneyimi
- Tak ve çalıştır: Varsayılan parametrelerle kullanıma hazır
- Sezgisel kurulum: Net parametre açıklamaları
- Profesyonel dokümantasyon: Kapsamlı kurulum kılavuzu
- Çoklu ticaret stilleri: Muhafazakar ve agresif yaklaşımlara uygun
Teknik Yenilikler
- MQL5 Market uyumluluğu: Market yayın standartlarına tam uyumluluk
- Gelişmiş doğrulama: Kapsamlı giriş parametresi doğrulama ve düzeltme
- Modern mimari: Spam önleme korumalı optimize kod
- Profesyonel standartlar: MQL5 en iyi uygulamalarına göre inşa edilmiş
Çalışma Prensibi
Denge Stratejisi
Equilibrium Pro, ALIŞ ve SATIŞ pozisyonlarını eşzamanlı yöneterek dengeli pozisyon yapısı kurar ve korur. Kar al hedefine ulaşma nedeniyle pozisyon kapandığında, sistem mevcut dengeyi hemen analiz eder ve dengeyi restore etmek için yeni pozisyonlar açar.
Kurtarma Mekanizması
Sofistike kurtarma sistemi ticaret ortamını sürekli izler ve kritik verileri global değişkenlerde korur. EA yeniden başlatıldığında, mevcut pozisyonları analiz eder, iç durumunu restore eder ve piyasa fırsatlarını kaçırmadan işlemi sorunsuz sürdürür.
Denge Yönetimi
Sistem yönlü maruz kalma arasında akıllı denge korur ve çift yönlü yaklaşım yoluyla doğal kar üretimi sağlar. Pozisyon kapanışı anında yeniden dengeleme tetikler ve sürekli piyasa maruziyeti garanti eder.
Kullanım Önerileri
Muhafazakar Yatırımcılar İçin
- Küçük pozisyon boyutlarıyla statik lot modunu kullanın
- Tüm koruma filtrelerini etkinleştirin
- Ana döviz çiftleriyle başlayın
- Demo hesaplarda kapsamlı test yapın
Aktif Yatırımcılar İçin
- Artırılmış getiri için dinamik lot modunu kullanın
- Belirli seanslar için çalışma saatlerini yapılandırın
- Tercih edilen enstrümanlar için parametreleri optimize edin
- Çoklu örnek dağıtımını düşünün
Risk Yönetimi
- Kaybetmeyi göze alabileceğinizden fazla risk almayın
- Hesap boyutuna göre uygun pozisyon boyutu kullanın
- Farklı piyasa koşullarında performansı izleyin
- Yeterli marj seviyelerini koruyun
Önerilen Enstrümanlar
En İyi Performans
- EURCHF: OPTİMAL ÇİFT - İstikrarlı hareketler ve öngörülebilir desenler nedeniyle istisnai sonuçlar. Çift yönlü strateji için ideal özellikler.
Mükemmel Performans
- USDJPY: İyi volatilite ile istikrarlı sonuçlar
- CADJPY: Canlı hesaplarda kanıtlanmış etkinlik
Evrensel Uyumluluk
- Tüm döviz çiftleri: Danışman tüm döviz çiftlerinde çalışır
- Ana, küçük, çapraz: Tüm döviz enstrüman türleriyle tam uyumluluk
- Test gerekli: Diğer çiftler için parametre optimizasyonu için ön test önerilir
Özel Öneri
EURCHF test edilen tüm enstrümanlar arasında en iyi sonuçları gösterir. Bu çiftin benzersiz özellikleri Equilibrium Pro algoritmasına mükemmel şekilde uyar, istikrarlı karlılık ve minimum düşüş sağlar.
Uyarı ve Sorumluluk Reddi
Risk Bildirimi: Finansal piyasalarda ticaret önemli kayıp riski içerir ve tüm yatırımcılar için uygun değildir. Equilibrium Pro'nun kullandığı çift yönlü strateji her iki yönde kar elde etmek üzere tasarlanmış olsa da, aşırı piyasa koşullarında hala kayıplara yol açabilir.
Test Gerekli: Gerçek fonlarla dağıtımdan önce minimum 2-4 hafta demo hesaplarda kapsamlı test şiddetle önerilir. Geçmiş sonuçlar gelecekteki performansın göstergesi değildir.
Piyasa Koşulları: EA çeşitli piyasa koşullarında çalışmak üzere tasarlanmış olsa da, hiçbir ticaret sistemi kar garanti edemez. Kullanıcılar otomatik ticaretin doğasında bulunan riskleri anlamalıdır.
Teknik Gereksinimler: Optimal performans için istikrarlı internet bağlantısı ve uygun VPS kurulumu gereklidir. Teknik arızalar veya bağlantı sorunları ticaret sonuçlarını etkileyebilir.
Gelişmiş Özellikler
Durum Koruma Sistemi
- Kritik parametrelerin global değişkenlerde saklanması
- Başlatmadan itibaren otomatik bakiye takibi
- Hassas izleme için pozisyon bilet dizileri
- Zarar yönetimi için zaman tabanlı kapanış takibi
Profesyonel Doğrulama
- Tam MQL5 Market uyumluluk mimarisi
- Marj gereksinimi hesaplamaları ve doğrulaması
- Hacim limit doğrulaması ve normalleştirme
- Broker-özel parametre adaptasyonu
Akıllı İzleme
- Gerçek zamanlı pozisyon denge analizi
- Piyasa koşulları değerlendirmesi
- Spread ve volatilite izleme
- Piyasa geri bildirimli otomatik parametre ayarı
Sorumluluk Reddi
Forex ticareti yüksek finansal riskler içerir ve tüm yatırımcılar için uygun değildir. Yatırım kararı vermeden önce bu tür faaliyetin tüm özelliklerini ve risklerini dikkatlice incelemelisiniz.
Equilibrium Pro, olumsuz piyasa koşullarında önemli düşüşlere yol açabilecek çift yönlü strateji kullanır. Geçmiş sonuçlar gelecekteki karlılığın garantisi değildir.
Danışmanı sadece tüm riskleri anlayarak ve kaybını göze alabileceğiniz fonlarla kullanın.