O Hunter Scalper Fx usa uma confluência de vários indicadores, Price Action e filtros para identificar padrões específicos e gerar Sinais de entrada no mercado. Este setup é frequentemente usado por traders profissionais Ao redor do mundo. Se queres um EA seguro, o Hunter Scalper Fx é pra você. O Hunter Scalper Fx não usa AI, martingale ou Grid, não faz milagres, mas é seguro. Os resultados Aqui apresentados nas imagens são de (out of Sample), portanto, muito mais confiável, Além disso, inclui todos os recursos essenciais e comprovados, como take profit, stop loss, gerenciamento de posição, bem como configurações avançadas de segurança e controle de risco. Isso o torna uma ferramenta versátil e poderosa para traders focados no mercado de forex.





ALGUNS RECURSOS DO HUNTER SCALPER FX

Opera em Conta Pequena (Standard / Cent / Micro)

Lote Dinâmico / Monetário / Porcentagem

Método customizado para Otimização de estratégia

TakeProfit / StopLoss dinâmico em Porcentagem ou Monetário (USD)

Filtro de Tendência de regressão Linear

Filtro de Laterização

Estratégia validada para você potencializar seus lucros

Filtro de estrutura de análise de Mercado





Informações:

Período: H1

Lotes mínimos: 0,01

Plataforma: MetaTrader 5

Depósito mínimo: 300

Alavancagem: 1:10 até 1:1000

Tipo de conta: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium ou ECN

Pares: XauUsd, EurUsd, GbpUsd, UsdJpy, EurChf, EurGbp, GbpChf e mais...





Como testar corretamente o Hunter Scalper Fx no testador MetaTrader 5? Selecione um depósito de 300 ou qualquer outro valor, uma data personalizada, selecione "A cada tick", "Lotes de 0,01 ou mais" e escolha uma Alavancagem de 1:100 ou mais. Em seguida, clique no botão "Iniciar" no testador MetaTrader 5. Se você definir uma alavancagem menor, o resultado será um pouco pior, enquanto se usar uma alavancagem maior, o resultado será melhor.

Como começar: Após adquirir o EA, cesse a aba “Discussão” e baixe os Presets do EA. Ative o Algo Trading em sua plataforma, adicione o EA ao gráfico referente ao Preset que quiser usar e pronto. O Hunter Scalper Fx pode ser usado com qualquer corretora Forex e em qualquer conta. Sugerimos executar o robô em um VPS para que ele permaneça conectado por 24 horas e testá-lo em uma conta demo antes de adicioná-lo a uma conta real.





Aviso de risco:

Antes de comprar o Hunter Scalper Fx , esteja ciente dos riscos envolvidos.

O desempenho passado não é garantia de lucratividade futura (a EA também pode apresentar prejuízos).

Os testes retrospectivos mostrados (por exemplo, em capturas de tela) são altamente otimizados para encontrar os melhores parâmetros, mas, portanto, os resultados não podem ser transferidos para negociações ao vivo.

Essa estratégia sempre usará um stop loss, mas ainda assim a execução do SL depende do seu corretor.

Fique a vontade para testar gratuitamente no backtest, faça seus próprios setups e Tire o maior proveito desse incrível Expert Advisor.