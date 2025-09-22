Equilibrium Pro

Système de Trading Equilibrium Pro

Description Brève

Equilibrium Pro implémente une stratégie de trading bidirectionnelle qui maintient un équilibre de marché constant en ouvrant simultanément des positions BUY et SELL. Le système comprend des mécanismes de récupération avancés, une gestion intelligente des positions et des filtres de protection de marché complets.

Caractéristiques Principales

Système d'Équilibre Bidirectionnel

  • Ouverture simultanée de positions BUY et SELL
  • Remplacement automatique des positions après fermeture
  • Maintien intelligent de l'équilibre entre les directions
  • Suivi et surveillance des positions en temps réel

Architecture de Récupération Avancée

  • Récupération automatique d'état après défaillances techniques
  • Préservation des paramètres critiques dans les variables globales
  • Suivi des tableaux de positions pour une continuation d'opération transparente
  • Récupération intelligente du solde de compte initial
  • Gestion d'erreurs professionnelle et journalisation

Gestion Dynamique du Capital

  • Mode lot fixe : Tailles de positions constantes pour un trading conservateur
  • Mode lot dynamique : Dimensionnement des positions basé sur le risque avec allocation en pourcentage
  • Normalisation automatique des lots selon les exigences du courtier
  • Vérification complète de la marge et du volume
  • Conformité intégrée au pas de lot

Protection de Marché Intelligente

  • Filtre de spread : Bloque le trading pendant les spreads élevés
  • Gestion du temps : Heures de travail personnalisables et contrôle des jours de la semaine
  • Contrôle de distance : Distance minimale entre les positions de même direction
  • Gestion des pertes : Fermeture périodique des positions les moins performantes
  • Vérification des symboles : Validation complète du mode de trading

Paramètres Principaux

Paramètres de Trading de Base

  • StartLot (0.01) - Taille de lot de base pour le mode statique
  • TakeProfit (180) - Distance de take profit en points
  • MinOrderDistance (10) - Distance minimale entre les ordres de même direction
  • MagicNumber (2900) - Identifiant unique de position

Gestion Dynamique des Risques

  • EnableDynamicLot (false) - Activer le dimensionnement des positions basé sur le pourcentage
  • RiskPercent (2.0) - Allocation de risque par trade en pourcentage du solde

Gestion d'Horaire

  • WorkStartHour (3) - Heure de début de trading (0-23)
  • WorkEndHour (21) - Heure de fin de trading (0-23)
  • Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday/Sunday Trade - Contrôle individuel des jours

Système de Gestion des Pertes

  • EnableLossFilter (true) - Activer le système de fermeture des pires positions
  • CloseWorstHoursInterval (180) - Heures entre les fermetures des pires positions

Protection de Marché

  • EnableSpreadFilter (true) - Activer le contrôle de trading basé sur le spread
  • MaxSpread (20) - Spread maximum autorisé en points

Spécifications Techniques

Compatibilité

  • Toutes les paires de devises : Majeures, mineures, croisées et devises exotiques
  • Universel : Fonctionne sur tous les instruments de devises
  • Précision des cotations : Supporte les courtiers à 4 et 5 chiffres
  • Types de comptes : Tous types de comptes incluant ECN, STP et Market Execution

Exigences Système

  • Plateforme : MetaTrader 5 build 2600+
  • Compte : Comptes de couverture uniquement (obligatoire !)
  • Connexion : Internet stable (VPS recommandé pour fonctionnement 24/7)
  • Dépôt minimum : À partir de 500$ (recommandé 1000$+)
  • Levier : Recommandé 1:200 et plus

Avantages

Performance Supérieure

  • Capture de profit bidirectionnelle : Bénéficie du mouvement dans n'importe quelle direction
  • Stratégie neutre au marché : Fonctionne dans les marchés de tendance et latéraux
  • Résultats stables : Performance cohérente dans diverses conditions de marché
  • Faible corrélation : Indépendance du biais directionnel du marché

Caractéristiques de Fiabilité

  • Récupération incassable : Survit à toute interruption technique
  • Intégrité des données : Le système de variables globales préserve les informations critiques
  • Tolérance aux pannes : Gestion d'erreurs professionnelle et journalisation
  • Indépendance du courtier : Compatible avec tout courtier MT5

Expérience Utilisateur

  • Plug and play : Prêt à fonctionner avec les paramètres par défaut
  • Configuration intuitive : Descriptions claires des paramètres
  • Documentation professionnelle : Guide de configuration complet
  • Styles de trading multiples : Convient aux approches conservatrices et agressives

Innovations Techniques

  • Conformité MQL5 Market : Adhésion complète aux normes de publication Market
  • Validation avancée : Vérification et correction complètes des paramètres d'entrée
  • Architecture moderne : Code optimisé avec protection anti-spam
  • Standards professionnels : Construit selon les meilleures pratiques MQL5

Principe de Fonctionnement

Stratégie d'Équilibre

Equilibrium Pro établit et maintient une structure de positions équilibrée en gérant simultanément les positions BUY et SELL. Quand une position se ferme en raison de l'atteinte du take profit, le système analyse immédiatement l'équilibre actuel et ouvre de nouvelles positions pour restaurer l'équilibre.

Mécanisme de Récupération

Un système de récupération sophistiqué surveille continuellement l'environnement de trading et préserve les données critiques dans les variables globales. Au redémarrage de l'EA, il analyse les positions existantes, restaure son état interne et continue l'opération de manière transparente sans manquer les opportunités de marché.

Gestion de l'Équilibre

Le système maintient un équilibre intelligent entre l'exposition directionnelle, permettant la génération naturelle de profits grâce à l'approche bidirectionnelle. La fermeture de position déclenche un rééquilibrage immédiat, assurant une exposition de marché constante.

Recommandations d'Utilisation

Pour les Traders Conservateurs

  • Utilisez le mode lot statique avec de petites tailles de positions
  • Activez tous les filtres de protection
  • Commencez avec les paires de devises majeures
  • Testez minutieusement sur les comptes de démonstration

Pour les Traders Actifs

  • Utilisez le mode lot dynamique pour des rendements améliorés
  • Configurez les heures de travail pour des sessions spécifiques
  • Optimisez les paramètres pour les instruments préférés
  • Envisagez de déployer plusieurs instances

Gestion des Risques

  • Ne risquez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre
  • Utilisez une taille de position appropriée relative à la taille du compte
  • Surveillez la performance dans différentes conditions de marché
  • Maintenez des niveaux de marge adéquats

Instruments Recommandés

Meilleure Performance

  • EURCHF : PAIRE OPTIMALE - Résultats exceptionnels grâce à des mouvements stables et des modèles prévisibles. Caractéristiques idéales pour la stratégie bidirectionnelle.

Performance Excellente

  • USDJPY : Résultats stables avec une bonne volatilité
  • CADJPY : Efficacité prouvée sur les comptes réels

Compatibilité Universelle

  • Toutes les paires de devises : Le conseiller fonctionne sur toutes les paires de devises
  • Majeures, mineures, croisées : Compatibilité complète avec tous types d'instruments de devises
  • Tests requis : Pour les autres paires, des tests préliminaires sont recommandés pour l'optimisation des paramètres

Recommandation Spéciale

EURCHF montre les meilleurs résultats parmi tous les instruments testés. Les caractéristiques uniques de cette paire conviennent parfaitement à l'algorithme Equilibrium Pro, fournissant une rentabilité stable et des drawdowns minimaux.

Avertissement et Déni de Responsabilité

Avis de Risque : Le trading sur les marchés financiers implique un risque substantiel de perte et ne convient pas à tous les investisseurs. La stratégie bidirectionnelle utilisée par Equilibrium Pro, bien que conçue pour profiter dans les deux directions, peut encore résulter en pertes sous des conditions de marché extrêmes.

Tests Requis : Des tests approfondis sur les comptes de démonstration pendant un minimum de 2-4 semaines sont fortement recommandés avant le déploiement avec des fonds réels. Les résultats passés ne sont pas indicatifs de la performance future.

Conditions de Marché : Bien que l'EA soit conçu pour fonctionner dans diverses conditions de marché, aucun système de trading ne peut garantir des profits. Les utilisateurs doivent comprendre les risques inhérents du trading automatisé.

Exigences Techniques : Une connexion internet stable et une configuration VPS appropriée sont essentielles pour une performance optimale. Les défaillances techniques ou les problèmes de connexion peuvent affecter les résultats de trading.

Fonctionnalités Avancées

Système de Préservation d'État

  • Stockage des paramètres critiques dans les variables globales
  • Suivi automatique du solde depuis l'initialisation
  • Tableaux de tickets de positions pour surveillance précise
  • Suivi de fermeture basé sur le temps pour la gestion des pertes

Validation Professionnelle

  • Architecture de conformité MQL5 Market complète
  • Calculs et validation des exigences de marge
  • Vérification et normalisation des limites de volume
  • Adaptation des paramètres spécifiques au courtier

Surveillance Intelligente

  • Analyse de l'équilibre des positions en temps réel
  • Évaluation des conditions de marché
  • Surveillance du spread et de la volatilité
  • Ajustement automatique des paramètres basé sur le retour du marché

Déni de Responsabilité

Le trading Forex implique des risques financiers élevés et ne convient pas à tous les investisseurs. Avant de prendre une décision d'investissement, vous devriez étudier soigneusement toutes les caractéristiques et risques de ce type d'activité.

Equilibrium Pro utilise une stratégie bidirectionnelle qui, sous des conditions de marché défavorables, peut mener à des drawdowns significatifs. Les résultats passés ne sont pas une garantie de rentabilité future.

Utilisez le conseiller seulement avec la compréhension de tous les risques et avec des fonds dont la perte vous est supportable.


Produits recommandés
News Trade AI mt5
Oleg Pavlenko
4.86 (7)
Experts
News Trade AI  is a complex system that uses advanced technologies, such as artificial intelligence and neural networks, to analyze economic data that is published during the release of important news, and apply this information to make informed trading decisions. An EA that uses this system performs trading operations only based on the news background, and therefore cannot be correctly tested on historical data. To enable the robot to receive news, enable the " Allow WebRequest " option and
GOLD Dahab
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Shaka Laka Gold EA
Sandeep Kumar Tiwary
Experts
Specialized for GOLD Trading with Advanced VWAP Strategy Transform your Gold trading with this sophisticated dual VWAP system specifically optimized for XAUUSD markets. Key Features Dual VWAP Technology Fast VWAP (100 bars) for short-term momentum Slow VWAP (500 bars) for trend confirmation Volume-weighted precision pricing for optimal entry/exit points Intelligent Position Management Smart scaling system that adds positions on favorable retracements Automatic position reversals w
Series Control Automatic
Tatiana Savkevych
Experts
I present to you the parameters and settings of the Series Control bot, which is an ultra-modern bot for working in the Forex market. This bot uses the latest money management and market analysis technologies to identify trends and make trading decisions. It also has a flexible control and protection system for each position. Currency pairs for trading: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY, EURAUD, EURCHF, AUDNZD, NZDJPY, GBPAUD, GBPCAD, EURNZ
Ai GbPUsD MT5
Tais Miranda Hoffmann
2.17 (12)
Experts
Only 5 copies for $260, next price: $280(3 copies left) For testing, in the settings, it is better to enable the full trade option. An expert based on artificial intelligence ( AI ) For GBPUSD in time frame 15 and 30 minutes, 1 and 4 hours and daily With Relatively large number of signals (To receive all the signals: activate the full trade option in the settings and run the expert at the same time in several time frames) Has a TP and a SL Without the use of dangerous strategies such as marting
Volatility 75 Deluxee
Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
Hello community! On this occasion, I come to present another model of Volatility 75 called Deluxee.It has 3 types of strategies to make the operation more effective.With an RSI of 21,a Stochastic of 5.3.3,and Bollinger Bands of 20.Everything is updated,it is recommended to trade on M5 / M10 timeframes,with a minimum capital of 500 USD balance,with a lot size of 0.03 on the Volatility 75 pair!Only TP and SL are used as shown in the image,SL 4000000 and TP of 40000,since the pair has a lot of vola
Bukele UP
Jhon Michael Antony Florez Roa
Experts
---> Schedule of the broker that I use for Back Testing <---- Broker schedule used in Back Testing: UTC/GTM +2 hours. --->   Minimum capital for its correct operation  <---- 1000 USD ----> Strategy <---- It is a range strategy, in which if it breaks the maximum a purchase is made or if it breaks the minimum a sale is made. This range is created every day and open trades and orders are closed before the market closes. The Buy has the Stop Loss at the bottom of the range and the Sell has the
Trump Up
Jhon Michael Antony Florez Roa
Experts
----> Schedule of the broker that I use for Back Testing <---- Broker schedule used in Back Testing: UTC/GTM +2 hours. ---> Minimum capital for its correct operation <---- 1000 USD ----> Strategy <---- This has two strategies in one Expert Advisor: 1) Trend Scalpin in US-30 and 2) Grid in EURGBP 1) Trend Scalpin in US-30: First analyze the general trend in H1 by crossing Emas and Parabolic Sar, then analyze a Pull Back in M5 with the help of the RSI. This is done on a defined sche
Zelenskyy Up
Jhon Michael Antony Florez Roa
Experts
----> Schedule of the broker that I use for Back Testing <---- Broker schedule used in Back Testing: UTC/GTM +2 hours. ---> Minimum capital for its correct operation <---- 1000 USD ----> Strategy <---- This expert advisor is a Bot that analyzes, through EMA, AMA and ADX in longer periods of time, whether the market is in a range or not. After detecting the range, he enters smaller time frames looking for small pull backs with the RSI to carry out operations. If the operation goes again
ScalpFusion
Krzysztof Sitko
Experts
ScalpFusion - Elite High-Frequency Trading System Professional Edition Trading Bot ScalpFusion  is an advanced high-frequency trading system designed for professional traders seeking precise and rapid market operations. The system utilizes ultra-low latency and multi-strategy approach for market opportunities. Backtest Results Analysis Test Period : 2020-2025 (5 years) Initial Deposit : $5,000 Final Result : $651,397.32 Total Return : +13,027.95% History Quality : 99% Key Performance Metri
Secret Impulse
Eugen Funk
Experts
L'EA (Expert Advisor) ouvre une position lorsque le marché commence à bouger pendant la session de New York (volume accru). De cette manière, l'élan est soutenu par le volume, et nous pouvons atteindre le Take Profit avec une forte probabilité instantanément. Signal  https://www.mql5.com/en/blogs/post/764450 Entrée basée sur l'élan pendant la session de New York L'EA détecte l'élan caché via les FVG (Fair Value Gaps) sur des unités de temps inférieures. Lorsque l'élan est détecté peu avant ou p
Ai Major EA MT5
Indra Maulana
5 (5)
Experts
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/126050 A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has
Go Passarinho Nervoso
Fabio Oliveira Magalhaes
Experts
This EA works with one of the best exit strategies, the grid. But it's not an ordinary grid. In this EA, this strategy is optimized to the extreme to give you the best performance with multiple configuration options to work more safely and profitably. In addition, it manages multiple pairs on a single chart at a time, making them complement each other to make a single management. Parameters: Initial lot: is the lot of the first position of the cycle Allow dynamic initial lot (true/false) : cal
Nasdaq Champion MT5
Sugianto
4 (1)
Experts
Trade Nasdaq 100 Like a Pro – Powered by a Decade of Expertise For years, as an EA developer, I received countless requests to create an expert advisor specifically designed to trade the Nasdaq 100. I took that challenge seriously. After nearly a decade of research, development, and real-world testing, I finally perfected an expert advisor that delivers powerful, automated trading for Nasdaq 100.This isn't just another EA—it’s the result of 10 years of refinement , built to maximize opportuniti
Hetzer News Trading
Murad Nagiev
5 (1)
Experts
Hetzer News Trading est un robot de trading intelligent conçu spécifiquement pour fonctionner lors des publications de nouvelles clés. Il vous permet de planifier vos transactions à l'avance en définissant des intervalles de temps précis pour entrer sur le marché lorsque des données économiques et financières importantes sont publiées. Avantages clés de Hetzer News Trading : Configuration flexible : Définissez votre calendrier de trading à l'avance en fonction du calendrier des nouvelles. Par e
FREE
Pips Sniper hunt
Shady Ahmed Ali Obda
Experts
This program works on the MT5 platform and on a time frame of 30 minutes, and the minimum deposit amount must be at least $ 3000 and achieve profits of up to 100% of the deposit amount and is compatible with most MT5 platforms and achieves the best results with the EUR/USD pair and therefore it is the best with this pair only One of the best programs for scalping traders fans
Divine Duality MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me immediately after purchase to receive detailed instructions and guidance! Welcome to a new level of Forex trading! Tired of constant risks and uncertainty? With Divine Duality MT5 , forget about stress and unpredictable outcomes. This innovative automated trading system paves the way to stable income, turning your investment into a reliable source of profit! Why Choose Divine Duality MT5? 1️⃣ AI on Your Side: 24/7 automated trading using neural networks and int
ZhuQue S3
Jing Bo Wu
5 (1)
Experts
This EA combines market structure analysis with Fibonacci retracement zones to identify high-probability entry points during trending markets. It intelligently maps swing highs/lows and evaluates the strength of a trend before placing entries at optimal retracement levels, typically 38.2%, 50%, and 61.8%. By trading in the direction of the main trend , this strategy offers a balance between precision and risk management. The EA also includes smart risk allocation logic, adjusting lot sizes depe
US100 Nasdaq EA
Babak Alamdar
4.43 (14)
Experts
N'achetez pas un backtest, mais un véritable système commercial     Live Signal Ce prix est temporaire pendant la durée de la promotion et sera augmenté prochainement Le backtesting doit être effectué UNIQUEMENT sur des TICKS RÉELS, sinon il sera incorrect. Rejoignez le groupe de discussion public :   Cliquez ici Bienvenue dans l'EA US100 Nasdaq US100 Nasdaq EA : votre avantage dans le Nasdaq à croissance rapide L'US100, également connu sous le nom d'US Tech ou Nasdaq, se distingue comme l'un
Apolaki MT5
Jose Lagayan
Experts
Introducing the APOLAKI MT5: The Dynamic Grid Expert Advisor  *Set Files for EURUSD available on the Comments Section *RESULTS SHOWN HERE ARE NOT OVER OPTIMIZED UNLIKE OTHER BOTS THE IS FOR SALE! ONLY REALISTIC RESULTS! *The default settings of APOLAKI MT5 are optimized for EURUSD, based on rigorous back-testing over a 4-year period. For safe and effective operation, it's recommended to use the default settings with an account balance of at least $3,000 USD.  Dive into a world where technology
Apexion
Vadim Podoprigora
Experts
Apexion - is a scalper that analyzes the market direction in a narrow range using multi-currency analysis and analysis of current market volumes. Analyzing the market, the advisor finds entry and exit points taking into account the trend indicators of the currency pair, as well as correlations. The advisor uses dynamic points of closing positions to minimize risks. The advisor is equipped with a minimum set of the most necessary functions that simplify working with it. Basically, the adviso
AI SpectraCore Genesis EA MT5
Dolores Martin Munoz
4.5 (4)
Experts
SpectraCore Genesis Conçu pour l’or. Affûté pour la précision. Il agit lorsque les autres hésitent. SpectraCore Genesis n’est pas un Expert Advisor comme les autres. C’est un système de trading algorithmique de niveau professionnel, développé exclusivement pour le XAU/USD (or) . Pas de stratégies génériques, pas de compromis — uniquement de la structure, du contrôle du risque et une exécution algorithmiquement maîtrisée. Ce robot ne se précipite pas. Il attend . Et il intervient avec précision ,
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Trang Holding
Thu Huyen Trang Nguyen
Experts
Trang Holding EA - use trendline of H4 to confirm buy/sell zone, then open first entry when break-out candle - hold profit with trailing stop. we have 2 options: + low risk ; holding only 3 (fill the number you want) trades, close a part of combo when markets move by negative way + high risk : hold all trades of combo to TP of combo - I like high risk option with maximum autolot = 0.05/$1000 . but better option is fix_vol. example 10k open fixed 0.2 and you can withdraw profit everyweek -change
Sinaleiro Trader
Renato Takahashi
Experts
O Sinaleiro Trader é o robô de daytrade que usa multiníveis de acordo com a abertura do dia. Assim, a cada rompimento dos níveis, o robô emite ordens de compra ou venda, de acordo com a tendência. Os stops podem ser fixos ou dinâmicos de acordo com os níveis. É possível configurar a distância do sinaleiro, bem como horários de trades e dias da semana. Alterar o parâmetro BR1 para BR.
Velvet Ace EA
Natalyia Nikitina
Experts
Attention ! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions détaillées et des recommandations ! Velvet Ace EA — L’intelligence qui trade pour vous Bienvenue dans une nouvelle dimension du trading Forex ! Vous en avez assez des risques permanents et de l’incertitude ? Avec Velvet Ace EA MT5 , dites adieu au stress et aux résultats imprévisibles. Ce système de trading automatisé innovant vous ouvre la voie à des revenus réguliers en transformant votre investis
EUR 1 of 8
Tomas Michalek
Experts
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. This EA alone can bring you great profits, but for the best results check also rest of the   EUR portfolio . Strategy is using CCI indicator for finding suitable trade and then sets the pending order according to daily extremes. No grid, no martingale, no tuned backtest, no fairytales, but   real results. This EA has passed 9 robustness tests, indicating good strategy quality. Benefits for you Plug & Pla
Quant Kelly Trader
Christian Alexander Foehl
Experts
L’ EA Quant Kelly Trader combine des signaux de structure de marché précis avec une gestion des risques de Kelly scientifiquement fondée. Il a été développé spécifiquement pour le S&P500 (US500) sur M15 et associe croissance rapide du capital et risque contrôlé – une approche inspirée par les plus grands quants et investisseurs du monde. Avec un accent clair sur les phases d’accumulation et une formule de Kelly adaptée , l’EA offre un outil professionnel aux traders souhaitant exploiter le p
Pepito
Arismario Verissimo Neves
Experts
Robô Pepito. Pepito é um robô para day trade em mini índice Bovespa. Desenvolvido com uma estratégia que funciona exclusivamente com o ativo WIN, melhorando assim a sua performance e visando mais Ganhos e menos Perdas. - Negociação no ativo Mini Índice (WIN) na BM&F BOVESPA; - Operações 100% day trade; - O robô vai configurado para realizar apenas uma operação ao dia, mas isso pode ser alterado nos "Parâmetros de entrada". ATENÇÃO: Tipo de conta: [x] Netting, [ ] Hedge. Ativar o horário de fun
Crash500 Saturno
Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
Hello traders, This time I'm introducing you to Crash 500 Saturn, which trades short-term trend candles, accompanied by a triple indicator strategy for safer trading, with 2 Moving Averages, 1 RSI, and 1 ADX. With the correct parameters, as shown in the image, you'll be able to trade and let it do its job peacefully. It operates on an M1 timeframe (1 minute). With a minimum balance of $500 recommended to let it trade. In backtesting over the last year, it's been making more than 300% o
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
SGear
Olesia Kusmenko
5 (3)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 350 $, 20 exemplaires suivants : 500 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.25 (56)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Plus de l'auteur
HedgeGrid Adaptive
Andrii Palchevskyi
Experts
Description brève Expert advisor de trading professionnel utilisant une stratégie de grille adaptive innovante avec couverture intelligente. Le système s'adapte automatiquement aux conditions du marché et assure un trading stable sur toutes les paires de devises et tous les timeframes. Caractéristiques principales Couverture adaptive Système intelligent de contre-positions Ajout automatique de couvertures lors de l'atteinte du nombre de niveaux spécifié Paramètres personnalisables de taille et d
DualForce Recovery EA
Andrii Palchevskyi
Experts
Description Brève Conseiller de trading utilisant une stratégie à deux niveaux avec système avancé de récupération après pannes. DualForce Recovery fonctionne sur le principe du trading entre deux niveaux de prix fixes avec gestion progressive du capital et récupération automatique du contexte de trading. Caractéristiques Clés Système de Trading à Deux Niveaux Trading entre deux niveaux de prix fixes Alternance entre positions BUY et SELL Augmentation progressive de la taille des positions selon
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis