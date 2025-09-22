Equilibrium Pro
- Experts
- Andrii Palchevskyi
- Version: 1.0
- Activations: 5
Description Brève
Equilibrium Pro implémente une stratégie de trading bidirectionnelle qui maintient un équilibre de marché constant en ouvrant simultanément des positions BUY et SELL. Le système comprend des mécanismes de récupération avancés, une gestion intelligente des positions et des filtres de protection de marché complets.
Caractéristiques Principales
Système d'Équilibre Bidirectionnel
- Ouverture simultanée de positions BUY et SELL
- Remplacement automatique des positions après fermeture
- Maintien intelligent de l'équilibre entre les directions
- Suivi et surveillance des positions en temps réel
Architecture de Récupération Avancée
- Récupération automatique d'état après défaillances techniques
- Préservation des paramètres critiques dans les variables globales
- Suivi des tableaux de positions pour une continuation d'opération transparente
- Récupération intelligente du solde de compte initial
- Gestion d'erreurs professionnelle et journalisation
Gestion Dynamique du Capital
- Mode lot fixe : Tailles de positions constantes pour un trading conservateur
- Mode lot dynamique : Dimensionnement des positions basé sur le risque avec allocation en pourcentage
- Normalisation automatique des lots selon les exigences du courtier
- Vérification complète de la marge et du volume
- Conformité intégrée au pas de lot
Protection de Marché Intelligente
- Filtre de spread : Bloque le trading pendant les spreads élevés
- Gestion du temps : Heures de travail personnalisables et contrôle des jours de la semaine
- Contrôle de distance : Distance minimale entre les positions de même direction
- Gestion des pertes : Fermeture périodique des positions les moins performantes
- Vérification des symboles : Validation complète du mode de trading
Paramètres Principaux
Paramètres de Trading de Base
- StartLot (0.01) - Taille de lot de base pour le mode statique
- TakeProfit (180) - Distance de take profit en points
- MinOrderDistance (10) - Distance minimale entre les ordres de même direction
- MagicNumber (2900) - Identifiant unique de position
Gestion Dynamique des Risques
- EnableDynamicLot (false) - Activer le dimensionnement des positions basé sur le pourcentage
- RiskPercent (2.0) - Allocation de risque par trade en pourcentage du solde
Gestion d'Horaire
- WorkStartHour (3) - Heure de début de trading (0-23)
- WorkEndHour (21) - Heure de fin de trading (0-23)
- Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday/Sunday Trade - Contrôle individuel des jours
Système de Gestion des Pertes
- EnableLossFilter (true) - Activer le système de fermeture des pires positions
- CloseWorstHoursInterval (180) - Heures entre les fermetures des pires positions
Protection de Marché
- EnableSpreadFilter (true) - Activer le contrôle de trading basé sur le spread
- MaxSpread (20) - Spread maximum autorisé en points
Spécifications Techniques
Compatibilité
- Toutes les paires de devises : Majeures, mineures, croisées et devises exotiques
- Universel : Fonctionne sur tous les instruments de devises
- Précision des cotations : Supporte les courtiers à 4 et 5 chiffres
- Types de comptes : Tous types de comptes incluant ECN, STP et Market Execution
Exigences Système
- Plateforme : MetaTrader 5 build 2600+
- Compte : Comptes de couverture uniquement (obligatoire !)
- Connexion : Internet stable (VPS recommandé pour fonctionnement 24/7)
- Dépôt minimum : À partir de 500$ (recommandé 1000$+)
- Levier : Recommandé 1:200 et plus
Avantages
Performance Supérieure
- Capture de profit bidirectionnelle : Bénéficie du mouvement dans n'importe quelle direction
- Stratégie neutre au marché : Fonctionne dans les marchés de tendance et latéraux
- Résultats stables : Performance cohérente dans diverses conditions de marché
- Faible corrélation : Indépendance du biais directionnel du marché
Caractéristiques de Fiabilité
- Récupération incassable : Survit à toute interruption technique
- Intégrité des données : Le système de variables globales préserve les informations critiques
- Tolérance aux pannes : Gestion d'erreurs professionnelle et journalisation
- Indépendance du courtier : Compatible avec tout courtier MT5
Expérience Utilisateur
- Plug and play : Prêt à fonctionner avec les paramètres par défaut
- Configuration intuitive : Descriptions claires des paramètres
- Documentation professionnelle : Guide de configuration complet
- Styles de trading multiples : Convient aux approches conservatrices et agressives
Innovations Techniques
- Conformité MQL5 Market : Adhésion complète aux normes de publication Market
- Validation avancée : Vérification et correction complètes des paramètres d'entrée
- Architecture moderne : Code optimisé avec protection anti-spam
- Standards professionnels : Construit selon les meilleures pratiques MQL5
Principe de Fonctionnement
Stratégie d'Équilibre
Equilibrium Pro établit et maintient une structure de positions équilibrée en gérant simultanément les positions BUY et SELL. Quand une position se ferme en raison de l'atteinte du take profit, le système analyse immédiatement l'équilibre actuel et ouvre de nouvelles positions pour restaurer l'équilibre.
Mécanisme de Récupération
Un système de récupération sophistiqué surveille continuellement l'environnement de trading et préserve les données critiques dans les variables globales. Au redémarrage de l'EA, il analyse les positions existantes, restaure son état interne et continue l'opération de manière transparente sans manquer les opportunités de marché.
Gestion de l'Équilibre
Le système maintient un équilibre intelligent entre l'exposition directionnelle, permettant la génération naturelle de profits grâce à l'approche bidirectionnelle. La fermeture de position déclenche un rééquilibrage immédiat, assurant une exposition de marché constante.
Recommandations d'Utilisation
Pour les Traders Conservateurs
- Utilisez le mode lot statique avec de petites tailles de positions
- Activez tous les filtres de protection
- Commencez avec les paires de devises majeures
- Testez minutieusement sur les comptes de démonstration
Pour les Traders Actifs
- Utilisez le mode lot dynamique pour des rendements améliorés
- Configurez les heures de travail pour des sessions spécifiques
- Optimisez les paramètres pour les instruments préférés
- Envisagez de déployer plusieurs instances
Gestion des Risques
- Ne risquez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre
- Utilisez une taille de position appropriée relative à la taille du compte
- Surveillez la performance dans différentes conditions de marché
- Maintenez des niveaux de marge adéquats
Instruments Recommandés
Meilleure Performance
- EURCHF : PAIRE OPTIMALE - Résultats exceptionnels grâce à des mouvements stables et des modèles prévisibles. Caractéristiques idéales pour la stratégie bidirectionnelle.
Performance Excellente
- USDJPY : Résultats stables avec une bonne volatilité
- CADJPY : Efficacité prouvée sur les comptes réels
Compatibilité Universelle
- Toutes les paires de devises : Le conseiller fonctionne sur toutes les paires de devises
- Majeures, mineures, croisées : Compatibilité complète avec tous types d'instruments de devises
- Tests requis : Pour les autres paires, des tests préliminaires sont recommandés pour l'optimisation des paramètres
Recommandation Spéciale
EURCHF montre les meilleurs résultats parmi tous les instruments testés. Les caractéristiques uniques de cette paire conviennent parfaitement à l'algorithme Equilibrium Pro, fournissant une rentabilité stable et des drawdowns minimaux.
Avertissement et Déni de Responsabilité
Avis de Risque : Le trading sur les marchés financiers implique un risque substantiel de perte et ne convient pas à tous les investisseurs. La stratégie bidirectionnelle utilisée par Equilibrium Pro, bien que conçue pour profiter dans les deux directions, peut encore résulter en pertes sous des conditions de marché extrêmes.
Tests Requis : Des tests approfondis sur les comptes de démonstration pendant un minimum de 2-4 semaines sont fortement recommandés avant le déploiement avec des fonds réels. Les résultats passés ne sont pas indicatifs de la performance future.
Conditions de Marché : Bien que l'EA soit conçu pour fonctionner dans diverses conditions de marché, aucun système de trading ne peut garantir des profits. Les utilisateurs doivent comprendre les risques inhérents du trading automatisé.
Exigences Techniques : Une connexion internet stable et une configuration VPS appropriée sont essentielles pour une performance optimale. Les défaillances techniques ou les problèmes de connexion peuvent affecter les résultats de trading.
Fonctionnalités Avancées
Système de Préservation d'État
- Stockage des paramètres critiques dans les variables globales
- Suivi automatique du solde depuis l'initialisation
- Tableaux de tickets de positions pour surveillance précise
- Suivi de fermeture basé sur le temps pour la gestion des pertes
Validation Professionnelle
- Architecture de conformité MQL5 Market complète
- Calculs et validation des exigences de marge
- Vérification et normalisation des limites de volume
- Adaptation des paramètres spécifiques au courtier
Surveillance Intelligente
- Analyse de l'équilibre des positions en temps réel
- Évaluation des conditions de marché
- Surveillance du spread et de la volatilité
- Ajustement automatique des paramètres basé sur le retour du marché
Déni de Responsabilité
Le trading Forex implique des risques financiers élevés et ne convient pas à tous les investisseurs. Avant de prendre une décision d'investissement, vous devriez étudier soigneusement toutes les caractéristiques et risques de ce type d'activité.
Equilibrium Pro utilise une stratégie bidirectionnelle qui, sous des conditions de marché défavorables, peut mener à des drawdowns significatifs. Les résultats passés ne sont pas une garantie de rentabilité future.
Utilisez le conseiller seulement avec la compréhension de tous les risques et avec des fonds dont la perte vous est supportable.