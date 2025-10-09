AutoGrid Assistant

Kısa Açıklama Arızalardan sonra gelişmiş kurtarma sistemi ile iki seviyeli strateji kullanan ticaret danışmanı. DualForce Recovery, iki sabit fiyat seviyesi arasında progresif sermaye yönetimi ve otomatik ticaret bağlamı kurtarma ile ticaret yapma prensibi üzerine çalışır. Ana Özellikler İki Seviyeli Ticaret Sistemi İki sabit fiyat seviyesi arasında ticaret BUY ve SELL pozisyonları arasında geçiş Matematiksel formüle göre pozisyon boyutlarının progresif artışı Bekleyen emirlerin akıllı yönetimi