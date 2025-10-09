AutoGrid Assistant
- Yardımcı programlar
- Andrii Palchevskyi
- Sürüm: 1.0
AutoGrid Assistant - Otomatik Grid Emir Yerleştirme Aracı
Grid trading stratejileri kullanan traderlar için ÜCRETSİZ YARDIMCI!
NE YAPAR:
AutoGrid Assistant tek bir çalıştırma ile bekleyen emirlerden oluşan bir grid (Buy Stop/Sell Stop veya Buy Limit/Sell Limit) otomatik olarak yerleştirir. Manuel tıklama gerektirmez!
ANA ÖZELLİKLER:
- Tek tıkla otomatik grid yerleştirme
- Stop ve Limit emirleri desteği
- Esnek grid ayarları (başlangıç mesafesi, emirler arası adım)
- Her emir için bireysel Take Profit ve Stop Loss
- Yön seçimi: Her İkisi, Sadece Alış veya Sadece Satış
- Akıllı broker doğrulama (minimum mesafeleri, lot büyüklüklerini, marjini kontrol eder)
- Anında yürütme
İDEAL KULLANIM:
- Grid trading stratejileri
- Hedging stratejileri
- Ortalama alma stratejileri
- Hızlı manuel grid kurulumu
AYARLAR:
- Number of orders per direction: Her yönde kaç emir (1-100)
- Lot Size: Her emir için hacim
- First order distance: İlk emir için mesafe (puan cinsinden)
- Step between orders (points): Sonraki emirler arası mesafe (puan cinsinden)
- Use Stop Orders: true = Stop emirleri, false = Limit emirleri
- Take Profit: Puan cinsinden TP (0 = TP yok)
- Stop Loss: Puan cinsinden SL (0 = SL yok)
- Order Direction: Her İkisi / Sadece Alış / Sadece Satış
- Magic Number: Emirler için benzersiz tanımlayıcı
GÜVENLİK:
- Tüm parametreleri broker gereksinimlerine göre doğrular
- Yerleştirmeden önce kullanılabilir marjini kontrol eder
- Hacim limitlerini doğrular
- Log spam'ine karşı koruma
- Eksiksiz hata yönetimi
NASIL KULLANILIR:
- Script'i grafiğe sürükleyin
- Açılan pencerede grid parametrelerini ayarlayın
- OK'a basın
- Emirler otomatik olarak yerleştirilir
- Script yürütmeyi tamamlar - emirler aktif kalır
NOTLAR:
- Bu bir YARDIMCI araçtır, bir trading stratejisi değildir
- Script yürütmesi tamamlandıktan sonra emirler aktif kalır
- Grid emirlerinizi tanımlamak için magic number kullanın
- Pozisyonları manuel olarak veya başka bir araçla yönetin
- Yeni gridler oluşturmak için script birden çok kez çalıştırılabilir