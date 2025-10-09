AutoGrid Assistant

AutoGrid Assistant - Otomatik Grid Emir Yerleştirme Aracı

Grid trading stratejileri kullanan traderlar için ÜCRETSİZ YARDIMCI!

NE YAPAR:

AutoGrid Assistant tek bir çalıştırma ile bekleyen emirlerden oluşan bir grid (Buy Stop/Sell Stop veya Buy Limit/Sell Limit) otomatik olarak yerleştirir. Manuel tıklama gerektirmez!

ANA ÖZELLİKLER:

  • Tek tıkla otomatik grid yerleştirme
  • Stop ve Limit emirleri desteği
  • Esnek grid ayarları (başlangıç mesafesi, emirler arası adım)
  • Her emir için bireysel Take Profit ve Stop Loss
  • Yön seçimi: Her İkisi, Sadece Alış veya Sadece Satış
  • Akıllı broker doğrulama (minimum mesafeleri, lot büyüklüklerini, marjini kontrol eder)
  • Anında yürütme

İDEAL KULLANIM:

  • Grid trading stratejileri
  • Hedging stratejileri
  • Ortalama alma stratejileri
  • Hızlı manuel grid kurulumu

AYARLAR:

  • Number of orders per direction: Her yönde kaç emir (1-100)
  • Lot Size: Her emir için hacim
  • First order distance: İlk emir için mesafe (puan cinsinden)
  • Step between orders (points): Sonraki emirler arası mesafe (puan cinsinden)
  • Use Stop Orders: true = Stop emirleri, false = Limit emirleri
  • Take Profit: Puan cinsinden TP (0 = TP yok)
  • Stop Loss: Puan cinsinden SL (0 = SL yok)
  • Order Direction: Her İkisi / Sadece Alış / Sadece Satış
  • Magic Number: Emirler için benzersiz tanımlayıcı

GÜVENLİK:

  • Tüm parametreleri broker gereksinimlerine göre doğrular
  • Yerleştirmeden önce kullanılabilir marjini kontrol eder
  • Hacim limitlerini doğrular
  • Log spam'ine karşı koruma
  • Eksiksiz hata yönetimi

NASIL KULLANILIR:

  1. Script'i grafiğe sürükleyin
  2. Açılan pencerede grid parametrelerini ayarlayın
  3. OK'a basın
  4. Emirler otomatik olarak yerleştirilir
  5. Script yürütmeyi tamamlar - emirler aktif kalır

NOTLAR:

  • Bu bir YARDIMCI araçtır, bir trading stratejisi değildir
  • Script yürütmesi tamamlandıktan sonra emirler aktif kalır
  • Grid emirlerinizi tanımlamak için magic number kullanın
  • Pozisyonları manuel olarak veya başka bir araçla yönetin
  • Yeni gridler oluşturmak için script birden çok kez çalıştırılabilir

