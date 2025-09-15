DualForce Recovery EA

Kısa Açıklama

Arızalardan sonra gelişmiş kurtarma sistemi ile iki seviyeli strateji kullanan ticaret danışmanı. DualForce Recovery, iki sabit fiyat seviyesi arasında progresif sermaye yönetimi ve otomatik ticaret bağlamı kurtarma ile ticaret yapma prensibi üzerine çalışır.

Ana Özellikler

İki Seviyeli Ticaret Sistemi

İki sabit fiyat seviyesi arasında ticaret

BUY ve SELL pozisyonları arasında geçiş

Matematiksel formüle göre pozisyon boyutlarının progresif artışı

Bekleyen emirlerin akıllı yönetimi

Gelişmiş Kurtarma Sistemi

Teknik arızalardan sonra otomatik kurtarma

Ticaret seviyelerinin terminal belleğinde saklanması

Yeniden başlatmada mevcut pozisyonların analizi

Kurtarılan durumun doğrulanması

Ticaret verileri ile bilgilendirici pozisyon yorumları

Uyarlanabilir Sermaye Yönetimi

Hızlı Take Profit ile ilk pozisyon

Ters harekette birikim moduna geçiş

Lot boyutlarının geometrik ilerlemesi

Hedef kâra ulaşıldığında sepet kapanışı

Esnek Çalışma Modları

Tek seferlik mod: Bir ticaret döngüsünün yürütülmesi

Sürekli mod: Döngülerin otomatik yeniden başlatılması

Kopya örneklere karşı koruma

Akıllı Ticaret Çözümleri

İlk pozisyonun Take Profit ile hızlı kapanışı

Çoklu pozisyonların sepet yönetimi

Bekleyen emirlerin otomatik kurtarılması

Tanılama için detaylı kayıt tutma

Ana Parametreler

Ticaret Ayarları

StartLot (0.01) - Başlangıç pozisyon boyutu

LotMultiplier (2.0) - Lot artış katsayısı

StepPoints (400) - Ticaret seviyeleri arasındaki mesafe

TakeProfitPoints (500) - İlk pozisyonun puan cinsinden Take Profit'i

CloseBasketProfit (9) - Sepetin dolar cinsinden hedef kârı

Sistem Ayarları

TradeDirection - İlk pozisyon yönü (BUY/SELL)

MagicNumber (123) - Pozisyonların benzersiz tanımlayıcısı

AutoRestart (true) - Döngülerin otomatik yeniden başlatılması

RestartDelaySeconds (30) - Döngüler arası duraklama

TimerSeconds (5) - Sistem izleme aralığı

Teknik Özellikler

Uyumluluk

ALTIN + Ana döviz çiftleri (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Çapraz döviz çiftleri

Herhangi bir zaman diliminde çalışır

Sadece hedging hesapları (zorunlu!)

4 ve 5 haneli kotasyonlar

Sistem Gereksinimleri

MetaTrader 5 versiyon 2600+

Hedging tipi ticaret hesabı

Kararlı internet bağlantısı (VPS önerilir)

Minimum mevduat: $1000'dan itibaren

Önerilen kaldıraç: 1:200 ve üzeri

Avantajlar

Kurtarma Güvenilirliği

Devrimsel otomatik kurtarma sistemi

Tüm kritik önemli parametrelerin korunması

Herhangi bir arızadan sonra çalışmanın devamı

Ticaret kontrolü kaybına karşı koruma

Ticaret Verimliliği

Volatil piyasalarda yüksek performans

Herhangi bir piyasa koşulunda çalışır

Olumsuz hareketlerden sonra hızlı kurtarma

Doğru yapılandırma ile istikrarlı sonuçlar

Kullanım Kolaylığı

Sezgisel ayarlar

Müdahale olmadan otomatik yönetim

Çalışmaya başlamak için hazır parametreler

Teknolojik Yenilikler

Hata koruması ile modern mimari

Optimize edilmiş durum yönetim sistemi

Akıllı tanılama ve kayıt tutma

MQL5 Market seviyesinde profesyonel kod

DualForce Çalışma Prensibi

DualForce Recovery, birbirinden belirli bir mesafede iki ticaret seviyesi oluşturur. Fiyat seviyelerden birine ulaştığında, hareketin zıt yönünde bir pozisyon açılır.

Hızlı Kâr Senaryosu: İlk pozisyon kâra doğru hareket ederse - Take Profit ile kapanır, döngü başarıyla tamamlanır.

Birikim Senaryosu: Zıt seviyeye doğru hareket ettiğinde artırılmış boyutta ikinci pozisyon açılır, sonra üçüncü, dördüncü progresif lot artışı ile.

Döngü Tamamlanması: Toplam kâra ulaşıldığında tüm pozisyonlar eş zamanlı kapanır. Otomatik mod etkinleştirildiğinde yeni döngü başlar.

Volatil Olayları Ticareti (deneyimli traderlar için) Bazı ileri seviye kullanıcılar DualForce Recovery'yi önemli ekonomik haberlerin çıkışı sırasında farklı grafiklerde zıt yönler belirleyerek uygularlar. DİKKAT: Bu yaklaşım son derece risklidir ve derin piyasa anlayışı ile geniş ticaret deneyimi gerektirir.

Manuel Pozisyon Hedging'i DualForce Recovery, manuel pozisyonların otomatik hedging'i için araç olarak kullanılabilir. LotMultiplier = 1.0 ayarlayın ve sistem eşit hacimde zıt pozisyonlar açarak progresif lot artışı olmadan dengeli hedging sağlayacaktır.

Önerilen Enstrümanlar

Optimal: XAUUSD, EURUSD, USDJPY

İyi: GBPUSD, USDCAD

Deneysel: AUDUSD, EURJPY, NZDUSD

Risk Yönetimi

Zorunlu Gereksinimler

Demo hesapta minimum 2-4 hafta test

Sadece hedging hesapları kullanımı

24/7 kararlı çalışma için VPS

Yeterli mevduat boyutu ($1000'dan itibaren)

Risk Kontrolü

Mevduatın sadece bir kısmının kullanımı (%50'den fazla değil)

Açık pozisyon boyutlarının izlenmesi

Geçici düşüşlere hazırlık

Martingale prensiplerinin anlaşılması

Uyarılar

Sistem progresif lot artışı kullanır

Psikolojik istikrar gerektirir

Küçük mevduatlar için uygun değil

Benzersiz Recovery Özellikleri

DualForce Recovery'yi özel kılan:

Ticaret seviyelerinin global değişkenlerde otomatik saklanması

Kurtarılan verilerin bütünlük için doğrulanması

Ticaret bilgileri ile akıllı pozisyon yorumları

Kopya örneklerin başlatılmasına karşı koruma

Sorumluluk Reddi

Forex döviz piyasasında ticaret yüksek finansal riskler içerir ve tüm yatırımcılar için uygun değildir. Yatırım kararı vermeden önce bu tür faaliyetin tüm özelliklerini ve risklerini dikkatlice incelemelisiniz.

DualForce Recovery, olumsuz piyasa koşullarında önemli düşüşlere yol açabilecek progresif pozisyon boyutu artışı stratejisi kullanır. Geçmiş sonuçlar gelecekteki kârlılığın garantisi değildir.

Danışmanı sadece tüm riskleri anlayarak ve kaybını göze alabileceğiniz fonlarla kullanın.



