DualForce Recovery EA
- Uzman Danışmanlar
- Andrii Palchevskyi
- Sürüm: 1.1
- Etkinleştirmeler: 5
Kısa Açıklama
Arızalardan sonra gelişmiş kurtarma sistemi ile iki seviyeli strateji kullanan ticaret danışmanı. DualForce Recovery, iki sabit fiyat seviyesi arasında progresif sermaye yönetimi ve otomatik ticaret bağlamı kurtarma ile ticaret yapma prensibi üzerine çalışır.
Ana Özellikler
İki Seviyeli Ticaret Sistemi
- İki sabit fiyat seviyesi arasında ticaret
- BUY ve SELL pozisyonları arasında geçiş
- Matematiksel formüle göre pozisyon boyutlarının progresif artışı
- Bekleyen emirlerin akıllı yönetimi
Gelişmiş Kurtarma Sistemi
- Teknik arızalardan sonra otomatik kurtarma
- Ticaret seviyelerinin terminal belleğinde saklanması
- Yeniden başlatmada mevcut pozisyonların analizi
- Kurtarılan durumun doğrulanması
- Ticaret verileri ile bilgilendirici pozisyon yorumları
Uyarlanabilir Sermaye Yönetimi
- Hızlı Take Profit ile ilk pozisyon
- Ters harekette birikim moduna geçiş
- Lot boyutlarının geometrik ilerlemesi
- Hedef kâra ulaşıldığında sepet kapanışı
Esnek Çalışma Modları
- Tek seferlik mod: Bir ticaret döngüsünün yürütülmesi
- Sürekli mod: Döngülerin otomatik yeniden başlatılması
- Kopya örneklere karşı koruma
Akıllı Ticaret Çözümleri
- İlk pozisyonun Take Profit ile hızlı kapanışı
- Çoklu pozisyonların sepet yönetimi
- Bekleyen emirlerin otomatik kurtarılması
- Tanılama için detaylı kayıt tutma
Ana Parametreler
Ticaret Ayarları
- StartLot (0.01) - Başlangıç pozisyon boyutu
- LotMultiplier (2.0) - Lot artış katsayısı
- StepPoints (400) - Ticaret seviyeleri arasındaki mesafe
- TakeProfitPoints (500) - İlk pozisyonun puan cinsinden Take Profit'i
- CloseBasketProfit (9) - Sepetin dolar cinsinden hedef kârı
Sistem Ayarları
- TradeDirection - İlk pozisyon yönü (BUY/SELL)
- MagicNumber (123) - Pozisyonların benzersiz tanımlayıcısı
- AutoRestart (true) - Döngülerin otomatik yeniden başlatılması
- RestartDelaySeconds (30) - Döngüler arası duraklama
- TimerSeconds (5) - Sistem izleme aralığı
Teknik Özellikler
Uyumluluk
- ALTIN + Ana döviz çiftleri (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)
- Çapraz döviz çiftleri
- Herhangi bir zaman diliminde çalışır
- Sadece hedging hesapları (zorunlu!)
- 4 ve 5 haneli kotasyonlar
Sistem Gereksinimleri
- MetaTrader 5 versiyon 2600+
- Hedging tipi ticaret hesabı
- Kararlı internet bağlantısı (VPS önerilir)
- Minimum mevduat: $1000'dan itibaren
- Önerilen kaldıraç: 1:200 ve üzeri
Avantajlar
Kurtarma Güvenilirliği
- Devrimsel otomatik kurtarma sistemi
- Tüm kritik önemli parametrelerin korunması
- Herhangi bir arızadan sonra çalışmanın devamı
- Ticaret kontrolü kaybına karşı koruma
Ticaret Verimliliği
- Volatil piyasalarda yüksek performans
- Herhangi bir piyasa koşulunda çalışır
- Olumsuz hareketlerden sonra hızlı kurtarma
- Doğru yapılandırma ile istikrarlı sonuçlar
Kullanım Kolaylığı
- Sezgisel ayarlar
- Müdahale olmadan otomatik yönetim
- Çalışmaya başlamak için hazır parametreler
Teknolojik Yenilikler
- Hata koruması ile modern mimari
- Optimize edilmiş durum yönetim sistemi
- Akıllı tanılama ve kayıt tutma
- MQL5 Market seviyesinde profesyonel kod
DualForce Çalışma Prensibi
DualForce Recovery, birbirinden belirli bir mesafede iki ticaret seviyesi oluşturur. Fiyat seviyelerden birine ulaştığında, hareketin zıt yönünde bir pozisyon açılır.
Hızlı Kâr Senaryosu: İlk pozisyon kâra doğru hareket ederse - Take Profit ile kapanır, döngü başarıyla tamamlanır.
Birikim Senaryosu: Zıt seviyeye doğru hareket ettiğinde artırılmış boyutta ikinci pozisyon açılır, sonra üçüncü, dördüncü progresif lot artışı ile.
Döngü Tamamlanması: Toplam kâra ulaşıldığında tüm pozisyonlar eş zamanlı kapanır. Otomatik mod etkinleştirildiğinde yeni döngü başlar.
Volatil Olayları Ticareti (deneyimli traderlar için) Bazı ileri seviye kullanıcılar DualForce Recovery'yi önemli ekonomik haberlerin çıkışı sırasında farklı grafiklerde zıt yönler belirleyerek uygularlar. DİKKAT: Bu yaklaşım son derece risklidir ve derin piyasa anlayışı ile geniş ticaret deneyimi gerektirir.
Manuel Pozisyon Hedging'i DualForce Recovery, manuel pozisyonların otomatik hedging'i için araç olarak kullanılabilir. LotMultiplier = 1.0 ayarlayın ve sistem eşit hacimde zıt pozisyonlar açarak progresif lot artışı olmadan dengeli hedging sağlayacaktır.
Önerilen Enstrümanlar
- Optimal: XAUUSD, EURUSD, USDJPY
- İyi: GBPUSD, USDCAD
- Deneysel: AUDUSD, EURJPY, NZDUSD
Risk Yönetimi
Zorunlu Gereksinimler
- Demo hesapta minimum 2-4 hafta test
- Sadece hedging hesapları kullanımı
- 24/7 kararlı çalışma için VPS
- Yeterli mevduat boyutu ($1000'dan itibaren)
Risk Kontrolü
- Mevduatın sadece bir kısmının kullanımı (%50'den fazla değil)
- Açık pozisyon boyutlarının izlenmesi
- Geçici düşüşlere hazırlık
- Martingale prensiplerinin anlaşılması
Uyarılar
- Sistem progresif lot artışı kullanır
- Psikolojik istikrar gerektirir
- Küçük mevduatlar için uygun değil
Benzersiz Recovery Özellikleri
DualForce Recovery'yi özel kılan:
- Ticaret seviyelerinin global değişkenlerde otomatik saklanması
- Kurtarılan verilerin bütünlük için doğrulanması
- Ticaret bilgileri ile akıllı pozisyon yorumları
- Kopya örneklerin başlatılmasına karşı koruma
Sorumluluk Reddi
Forex döviz piyasasında ticaret yüksek finansal riskler içerir ve tüm yatırımcılar için uygun değildir. Yatırım kararı vermeden önce bu tür faaliyetin tüm özelliklerini ve risklerini dikkatlice incelemelisiniz.
DualForce Recovery, olumsuz piyasa koşullarında önemli düşüşlere yol açabilecek progresif pozisyon boyutu artışı stratejisi kullanır. Geçmiş sonuçlar gelecekteki kârlılığın garantisi değildir.
Danışmanı sadece tüm riskleri anlayarak ve kaybını göze alabileceğiniz fonlarla kullanın.