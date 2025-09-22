Equilibrium Pro
- Experts
- Andrii Palchevskyi
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Descrizione Breve
Equilibrium Pro implementa una strategia di trading bidirezionale che mantiene un equilibrio di mercato costante aprendo simultaneamente posizioni BUY e SELL. Il sistema presenta meccanismi di recupero avanzati, gestione intelligente delle posizioni e filtri di protezione del mercato completi.
Caratteristiche Principali
Sistema di Equilibrio Bidirezionale
- Apertura simultanea di posizioni BUY e SELL
- Sostituzione automatica delle posizioni dopo la chiusura
- Mantenimento intelligente dell'equilibrio tra direzioni
- Tracciamento e monitoraggio delle posizioni in tempo reale
Architettura di Recupero Avanzata
- Recupero automatico dello stato dopo guasti tecnici
- Conservazione dei parametri critici nelle variabili globali
- Tracciamento degli array di posizioni per continuazione dell'operazione senza interruzioni
- Recupero intelligente del saldo del conto iniziale
- Gestione professionale degli errori e logging
Gestione Dinamica del Capitale
- Modalità lotto fisso: Dimensioni delle posizioni costanti per trading conservativo
- Modalità lotto dinamico: Dimensionamento delle posizioni basato sul rischio con allocazione percentuale
- Normalizzazione automatica dei lotti secondo i requisiti del broker
- Verifica completa di margine e volume
- Conformità integrata al passo del lotto
Protezione Intelligente del Mercato
- Filtro spread: Blocca il trading durante spread elevati
- Gestione del tempo: Orari di lavoro personalizzabili e controllo dei giorni della settimana
- Controllo della distanza: Distanza minima tra posizioni della stessa direzione
- Gestione delle perdite: Chiusura periodica delle posizioni con performance peggiori
- Verifica del simbolo: Validazione completa della modalità di trading
Parametri Principali
Impostazioni di Trading di Base
- StartLot (0.01) - Dimensione del lotto base per modalità statica
- TakeProfit (180) - Distanza take profit in punti
- MinOrderDistance (10) - Distanza minima tra ordini della stessa direzione
- MagicNumber (2900) - Identificatore unico della posizione
Gestione Dinamica del Rischio
- EnableDynamicLot (false) - Abilita dimensionamento delle posizioni basato su percentuale
- RiskPercent (2.0) - Allocazione del rischio per trade come percentuale del saldo
Gestione dell'Orario
- WorkStartHour (3) - Ora di inizio trading (0-23)
- WorkEndHour (21) - Ora di fine trading (0-23)
- Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday/Sunday Trade - Controllo individuale dei giorni
Sistema di Gestione delle Perdite
- EnableLossFilter (true) - Abilita sistema di chiusura delle posizioni peggiori
- CloseWorstHoursInterval (180) - Ore tra le chiusure delle posizioni peggiori
Protezione del Mercato
- EnableSpreadFilter (true) - Abilita controllo del trading basato sullo spread
- MaxSpread (20) - Spread massimo consentito in punti
Specifiche Tecniche
Compatibilità
- Tutte le coppie di valute: Major, minor, cross e valute esotiche
- Universale: Funziona su tutti gli strumenti valutari
- Precisione delle quotazioni: Supporta broker a 4 e 5 cifre
- Tipi di conto: Tutti i tipi di conto inclusi ECN, STP e Market Execution
Requisiti di Sistema
- Piattaforma: MetaTrader 5 build 2600+
- Conto: Solo conti hedging (obbligatorio!)
- Connessione: Internet stabile (VPS raccomandato per operazioni 24/7)
- Deposito minimo: Da $500 (raccomandato $1000+)
- Leva: Raccomandato 1:200 e superiore
Vantaggi
Performance Superiore
- Cattura di profitto bidirezionale: Beneficia del movimento in qualsiasi direzione
- Strategia market-neutral: Funziona in mercati trending e laterali
- Risultati stabili: Performance consistente in varie condizioni di mercato
- Bassa correlazione: Indipendenza dal bias direzionale del mercato
Caratteristiche di Affidabilità
- Recupero indistruttibile: Sopravvive a qualsiasi interruzione tecnica
- Integrità dei dati: Il sistema di variabili globali preserva informazioni critiche
- Tolleranza ai guasti: Gestione professionale degli errori e logging
- Indipendenza dal broker: Compatibile con qualsiasi broker MT5
Esperienza Utente
- Plug and play: Pronto all'uso con parametri predefiniti
- Setup intuitivo: Descrizioni chiare dei parametri
- Documentazione professionale: Guida completa alla configurazione
- Stili di trading multipli: Adatto per approcci conservativi e aggressivi
Innovazioni Tecniche
- Conformità MQL5 Market: Completa aderenza agli standard di pubblicazione Market
- Validazione avanzata: Verifica e correzione completa dei parametri di input
- Architettura moderna: Codice ottimizzato con protezione anti-spam
- Standard professionali: Costruito secondo le migliori pratiche MQL5
Principio di Funzionamento
Strategia di Equilibrio
Equilibrium Pro stabilisce e mantiene una struttura di posizioni bilanciata gestendo simultaneamente posizioni BUY e SELL. Quando una posizione si chiude a causa del raggiungimento del take profit, il sistema analizza immediatamente l'equilibrio corrente e apre nuove posizioni per ripristinare l'equilibrio.
Meccanismo di Recupero
Un sofisticato sistema di recupero monitora continuamente l'ambiente di trading e preserva i dati critici nelle variabili globali. Al riavvio dell'EA, analizza le posizioni esistenti, ripristina il suo stato interno e continua l'operazione senza interruzioni senza perdere opportunità di mercato.
Gestione dell'Equilibrio
Il sistema mantiene un equilibrio intelligente tra l'esposizione direzionale, permettendo la generazione naturale di profitti attraverso l'approccio bidirezionale. La chiusura delle posizioni innesca un riequilibrio immediato, assicurando esposizione di mercato costante.
Raccomandazioni per l'Uso
Per Trader Conservativi
- Utilizzare la modalità lotto statico con piccole dimensioni delle posizioni
- Abilitare tutti i filtri di protezione
- Iniziare con le coppie di valute major
- Testare accuratamente su conti demo
Per Trader Attivi
- Utilizzare la modalità lotto dinamico per rendimenti migliorati
- Configurare orari di lavoro per sessioni specifiche
- Ottimizzare i parametri per strumenti preferiti
- Considerare il deployment di multiple istanze
Gestione del Rischio
- Non rischiare mai più di quanto ci si possa permettere di perdere
- Utilizzare dimensioni delle posizioni appropriate relative alla dimensione del conto
- Monitorare le performance in diverse condizioni di mercato
- Mantenere livelli di margine adeguati
Strumenti Raccomandati
Migliore Performance
- EURCHF: COPPIA OTTIMALE - Risultati eccezionali grazie a movimenti stabili e pattern prevedibili. Caratteristiche ideali per la strategia bidirezionale.
Performance Eccellente
- USDJPY: Risultati stabili con buona volatilità
- CADJPY: Efficacia comprovata su conti live
Compatibilità Universale
- Tutte le coppie di valute: L'advisor funziona su tutte le coppie di valute
- Major, minor, cross: Compatibilità completa con tutti i tipi di strumenti valutari
- Test richiesti: Per altre coppie, si raccomanda test preliminari per l'ottimizzazione dei parametri
Raccomandazione Speciale
EURCHF mostra i migliori risultati tra tutti gli strumenti testati. Le caratteristiche uniche di questa coppia si adattano perfettamente all'algoritmo Equilibrium Pro, fornendo redditività stabile e drawdown minimi.
Avvertenza e Dichiarazione di Non Responsabilità
Avviso di Rischio: Il trading sui mercati finanziari comporta un rischio sostanziale di perdite e non è adatto a tutti gli investitori. La strategia bidirezionale utilizzata da Equilibrium Pro, sebbene progettata per profittare in entrambe le direzioni, può ancora risultare in perdite sotto condizioni di mercato estreme.
Test Richiesti: Test approfonditi su conti demo per un minimo di 2-4 settimane sono fortemente raccomandati prima del deployment con fondi reali. I risultati passati non sono indicativi di performance future.
Condizioni di Mercato: Sebbene l'EA sia progettato per funzionare in varie condizioni di mercato, nessun sistema di trading può garantire profitti. Gli utenti devono comprendere i rischi inerenti del trading automatizzato.
Requisiti Tecnici: Connessione internet stabile e configurazione VPS appropriata sono essenziali per performance ottimali. Guasti tecnici o problemi di connessione possono influenzare i risultati di trading.
Funzionalità Avanzate
Sistema di Preservazione dello Stato
- Memorizzazione di parametri critici nelle variabili globali
- Tracciamento automatico del saldo dall'inizializzazione
- Array di ticket delle posizioni per monitoraggio preciso
- Tracciamento della chiusura basato sul tempo per gestione delle perdite
Validazione Professionale
- Architettura di conformità MQL5 Market completa
- Calcoli e validazione dei requisiti di margine
- Verifica e normalizzazione dei limiti di volume
- Adattamento dei parametri specifici del broker
Monitoraggio Intelligente
- Analisi dell'equilibrio delle posizioni in tempo reale
- Valutazione delle condizioni di mercato
- Monitoraggio di spread e volatilità
- Aggiustamento automatico dei parametri basato sul feedback del mercato
Dichiarazione di Non Responsabilità
Il trading Forex comporta rischi finanziari elevati e non è adatto a tutti gli investitori. Prima di prendere una decisione di investimento, dovreste studiare attentamente tutte le caratteristiche e i rischi di questo tipo di attività.
Equilibrium Pro utilizza una strategia bidirezionale che, sotto condizioni di mercato sfavorevoli, può portare a drawdown significativi. I risultati passati non sono garanzia di redditività futura.
Utilizzate l'advisor solo con la comprensione di tutti i rischi e con fondi la cui perdita potete permettervi.