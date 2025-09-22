Descrizione Breve

Sistema di Trading Equilibrium Pro

Equilibrium Pro implementa una strategia di trading bidirezionale che mantiene un equilibrio di mercato costante aprendo simultaneamente posizioni BUY e SELL. Il sistema presenta meccanismi di recupero avanzati, gestione intelligente delle posizioni e filtri di protezione del mercato completi.

Caratteristiche Principali

Sistema di Equilibrio Bidirezionale

Apertura simultanea di posizioni BUY e SELL

Sostituzione automatica delle posizioni dopo la chiusura

Mantenimento intelligente dell'equilibrio tra direzioni

Tracciamento e monitoraggio delle posizioni in tempo reale

Architettura di Recupero Avanzata

Recupero automatico dello stato dopo guasti tecnici

Conservazione dei parametri critici nelle variabili globali

Tracciamento degli array di posizioni per continuazione dell'operazione senza interruzioni

Recupero intelligente del saldo del conto iniziale

Gestione professionale degli errori e logging

Gestione Dinamica del Capitale

Modalità lotto fisso: Dimensioni delle posizioni costanti per trading conservativo

Modalità lotto dinamico: Dimensionamento delle posizioni basato sul rischio con allocazione percentuale

Normalizzazione automatica dei lotti secondo i requisiti del broker

Verifica completa di margine e volume

Conformità integrata al passo del lotto

Protezione Intelligente del Mercato

Filtro spread: Blocca il trading durante spread elevati

Gestione del tempo: Orari di lavoro personalizzabili e controllo dei giorni della settimana

Controllo della distanza: Distanza minima tra posizioni della stessa direzione

Gestione delle perdite: Chiusura periodica delle posizioni con performance peggiori

Verifica del simbolo: Validazione completa della modalità di trading

Parametri Principali

Impostazioni di Trading di Base

StartLot (0.01) - Dimensione del lotto base per modalità statica

(0.01) - Dimensione del lotto base per modalità statica TakeProfit (180) - Distanza take profit in punti

(180) - Distanza take profit in punti MinOrderDistance (10) - Distanza minima tra ordini della stessa direzione

(10) - Distanza minima tra ordini della stessa direzione MagicNumber (2900) - Identificatore unico della posizione

Gestione Dinamica del Rischio

EnableDynamicLot (false) - Abilita dimensionamento delle posizioni basato su percentuale

(false) - Abilita dimensionamento delle posizioni basato su percentuale RiskPercent (2.0) - Allocazione del rischio per trade come percentuale del saldo

Gestione dell'Orario

WorkStartHour (3) - Ora di inizio trading (0-23)

(3) - Ora di inizio trading (0-23) WorkEndHour (21) - Ora di fine trading (0-23)

(21) - Ora di fine trading (0-23) Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday/Sunday Trade - Controllo individuale dei giorni

Sistema di Gestione delle Perdite

EnableLossFilter (true) - Abilita sistema di chiusura delle posizioni peggiori

(true) - Abilita sistema di chiusura delle posizioni peggiori CloseWorstHoursInterval (180) - Ore tra le chiusure delle posizioni peggiori

Protezione del Mercato

EnableSpreadFilter (true) - Abilita controllo del trading basato sullo spread

(true) - Abilita controllo del trading basato sullo spread MaxSpread (20) - Spread massimo consentito in punti

Specifiche Tecniche

Compatibilità

Tutte le coppie di valute : Major, minor, cross e valute esotiche

: Major, minor, cross e valute esotiche Universale : Funziona su tutti gli strumenti valutari

: Funziona su tutti gli strumenti valutari Precisione delle quotazioni : Supporta broker a 4 e 5 cifre

: Supporta broker a 4 e 5 cifre Tipi di conto: Tutti i tipi di conto inclusi ECN, STP e Market Execution

Requisiti di Sistema

Piattaforma : MetaTrader 5 build 2600+

: MetaTrader 5 build 2600+ Conto : Solo conti hedging (obbligatorio!)

: Solo conti hedging (obbligatorio!) Connessione : Internet stabile (VPS raccomandato per operazioni 24/7)

: Internet stabile (VPS raccomandato per operazioni 24/7) Deposito minimo : Da $500 (raccomandato $1000+)

: Da $500 (raccomandato $1000+) Leva: Raccomandato 1:200 e superiore

Vantaggi

Performance Superiore

Cattura di profitto bidirezionale : Beneficia del movimento in qualsiasi direzione

: Beneficia del movimento in qualsiasi direzione Strategia market-neutral : Funziona in mercati trending e laterali

: Funziona in mercati trending e laterali Risultati stabili : Performance consistente in varie condizioni di mercato

: Performance consistente in varie condizioni di mercato Bassa correlazione: Indipendenza dal bias direzionale del mercato

Caratteristiche di Affidabilità

Recupero indistruttibile : Sopravvive a qualsiasi interruzione tecnica

: Sopravvive a qualsiasi interruzione tecnica Integrità dei dati : Il sistema di variabili globali preserva informazioni critiche

: Il sistema di variabili globali preserva informazioni critiche Tolleranza ai guasti : Gestione professionale degli errori e logging

: Gestione professionale degli errori e logging Indipendenza dal broker: Compatibile con qualsiasi broker MT5

Esperienza Utente

Plug and play : Pronto all'uso con parametri predefiniti

: Pronto all'uso con parametri predefiniti Setup intuitivo : Descrizioni chiare dei parametri

: Descrizioni chiare dei parametri Documentazione professionale : Guida completa alla configurazione

: Guida completa alla configurazione Stili di trading multipli: Adatto per approcci conservativi e aggressivi

Innovazioni Tecniche

Conformità MQL5 Market : Completa aderenza agli standard di pubblicazione Market

: Completa aderenza agli standard di pubblicazione Market Validazione avanzata : Verifica e correzione completa dei parametri di input

: Verifica e correzione completa dei parametri di input Architettura moderna : Codice ottimizzato con protezione anti-spam

: Codice ottimizzato con protezione anti-spam Standard professionali: Costruito secondo le migliori pratiche MQL5

Principio di Funzionamento

Strategia di Equilibrio

Equilibrium Pro stabilisce e mantiene una struttura di posizioni bilanciata gestendo simultaneamente posizioni BUY e SELL. Quando una posizione si chiude a causa del raggiungimento del take profit, il sistema analizza immediatamente l'equilibrio corrente e apre nuove posizioni per ripristinare l'equilibrio.

Meccanismo di Recupero

Un sofisticato sistema di recupero monitora continuamente l'ambiente di trading e preserva i dati critici nelle variabili globali. Al riavvio dell'EA, analizza le posizioni esistenti, ripristina il suo stato interno e continua l'operazione senza interruzioni senza perdere opportunità di mercato.

Gestione dell'Equilibrio

Il sistema mantiene un equilibrio intelligente tra l'esposizione direzionale, permettendo la generazione naturale di profitti attraverso l'approccio bidirezionale. La chiusura delle posizioni innesca un riequilibrio immediato, assicurando esposizione di mercato costante.

Raccomandazioni per l'Uso

Per Trader Conservativi

Utilizzare la modalità lotto statico con piccole dimensioni delle posizioni

Abilitare tutti i filtri di protezione

Iniziare con le coppie di valute major

Testare accuratamente su conti demo

Per Trader Attivi

Utilizzare la modalità lotto dinamico per rendimenti migliorati

Configurare orari di lavoro per sessioni specifiche

Ottimizzare i parametri per strumenti preferiti

Considerare il deployment di multiple istanze

Gestione del Rischio

Non rischiare mai più di quanto ci si possa permettere di perdere

Utilizzare dimensioni delle posizioni appropriate relative alla dimensione del conto

Monitorare le performance in diverse condizioni di mercato

Mantenere livelli di margine adeguati

Strumenti Raccomandati

Migliore Performance

EURCHF: COPPIA OTTIMALE - Risultati eccezionali grazie a movimenti stabili e pattern prevedibili. Caratteristiche ideali per la strategia bidirezionale.

Performance Eccellente

USDJPY : Risultati stabili con buona volatilità

: Risultati stabili con buona volatilità CADJPY: Efficacia comprovata su conti live

Compatibilità Universale

Tutte le coppie di valute : L'advisor funziona su tutte le coppie di valute

: L'advisor funziona su tutte le coppie di valute Major, minor, cross : Compatibilità completa con tutti i tipi di strumenti valutari

: Compatibilità completa con tutti i tipi di strumenti valutari Test richiesti: Per altre coppie, si raccomanda test preliminari per l'ottimizzazione dei parametri

Raccomandazione Speciale

EURCHF mostra i migliori risultati tra tutti gli strumenti testati. Le caratteristiche uniche di questa coppia si adattano perfettamente all'algoritmo Equilibrium Pro, fornendo redditività stabile e drawdown minimi.

Avvertenza e Dichiarazione di Non Responsabilità

Avviso di Rischio: Il trading sui mercati finanziari comporta un rischio sostanziale di perdite e non è adatto a tutti gli investitori. La strategia bidirezionale utilizzata da Equilibrium Pro, sebbene progettata per profittare in entrambe le direzioni, può ancora risultare in perdite sotto condizioni di mercato estreme.

Test Richiesti: Test approfonditi su conti demo per un minimo di 2-4 settimane sono fortemente raccomandati prima del deployment con fondi reali. I risultati passati non sono indicativi di performance future.

Condizioni di Mercato: Sebbene l'EA sia progettato per funzionare in varie condizioni di mercato, nessun sistema di trading può garantire profitti. Gli utenti devono comprendere i rischi inerenti del trading automatizzato.

Requisiti Tecnici: Connessione internet stabile e configurazione VPS appropriata sono essenziali per performance ottimali. Guasti tecnici o problemi di connessione possono influenzare i risultati di trading.

Funzionalità Avanzate

Sistema di Preservazione dello Stato

Memorizzazione di parametri critici nelle variabili globali

Tracciamento automatico del saldo dall'inizializzazione

Array di ticket delle posizioni per monitoraggio preciso

Tracciamento della chiusura basato sul tempo per gestione delle perdite

Validazione Professionale

Architettura di conformità MQL5 Market completa

Calcoli e validazione dei requisiti di margine

Verifica e normalizzazione dei limiti di volume

Adattamento dei parametri specifici del broker

Monitoraggio Intelligente

Analisi dell'equilibrio delle posizioni in tempo reale

Valutazione delle condizioni di mercato

Monitoraggio di spread e volatilità

Aggiustamento automatico dei parametri basato sul feedback del mercato

Dichiarazione di Non Responsabilità

Il trading Forex comporta rischi finanziari elevati e non è adatto a tutti gli investitori. Prima di prendere una decisione di investimento, dovreste studiare attentamente tutte le caratteristiche e i rischi di questo tipo di attività.

Equilibrium Pro utilizza una strategia bidirezionale che, sotto condizioni di mercato sfavorevoli, può portare a drawdown significativi. I risultati passati non sono garanzia di redditività futura.

Utilizzate l'advisor solo con la comprensione di tutti i rischi e con fondi la cui perdita potete permettervi.