Akıllı Engulfing Patern Tarayıcısı

Smart Engulfing Scanner

Smart Engulfing Scanner, herhangi bir zaman diliminde ve işlem enstrümanında yüksek kaliteli Engulfing paternlerini otomatik olarak tespit eden profesyonel bir göstergedir.

Neden Smart?

Zayıf ve yanlış olanlar da dahil olmak üzere TÜM Engulfing paternlerini ayrım gözetmeksizin gösteren normal patern göstergelerinin aksine, Smart Engulfing Scanner yalnızca kaliteli sinyalleri seçmek için çok seviyeli bir filtreleme sistemi kullanır.

Temel Özellikler

Akıllı tanıma - yalnızca geçerli Engulfing paternlerini bulur

Yerleşik filtreler - gürültü ve yanlış sinyalleri ortadan kaldırır

Görsel sinyaller - grafik üzerinde parlak oklar (yeşil/kırmızı)

Uyarı sistemi - sesli ve görsel bildirimler

Yeniden boyama yok - sinyaller yalnızca kapanmış mumlarda görünür

Esnek ayarlar - her işlem tarzına uyarlanabilir

Robot uyumlu - iCustom() aracılığıyla EA'lara kolay entegrasyon

Bu Gösterge Kimin İçin?

Gün içi yatırımcılar için - M5-H1'de kesin giriş noktaları bulun

Swing yatırımcıları için - H4-D1'de önemli dönüşleri yakalayın

Price Action yatırımcıları için - klasik patern aramalarını otomatikleştirin

Robot geliştiricileri için - otomatik işlem için güvenilir sinyaller alın

Çoklu para birimi işlemleri için - onlarca parite üzerinde eşzamanlı çalıştırın

Engulfing Paterni Nedir?

Engulfing (Yutma), teknik analizde en güçlü dönüş paternlerinden biridir. Büyük bir mum, zıt renkteki önceki mumun gövdesini tamamen yuttuğunda oluşur.

Bullish Engulfing - düşüşten sonra alış sinyali Bearish Engulfing - yükselişten sonra satış sinyali

Patern, alıcılar ve satıcılar arasındaki güç dengesindeki değişimi gösterir.

Akıllı Filtreleme

Gösterge, bir sinyal göstermeden önce birden fazla parametreyi otomatik olarak kontrol eder:

Mumların boyutu ve oranı

Gövde yutma kalitesi

Önceki trendin varlığı

Mevcut piyasa volatilitesi

Ana hareket yönü

Bununla, yalnızca yüksek başarı olasılığına sahip güçlü paternleri görürsünüz.

Esnek Yapılandırma

Gösterge, işlem tarzınıza ince ayar yapmak için geniş bir parametre yelpazesine sahiptir:

Patern Parametreleri

Minimum mum boyutu oranı

Tam yutma gereksinimleri

Patern gövde boyutu kontrolü

Önceki hareket doğrulaması

Global Filtreler

Trend yönü filtresi (isteğe bağlı)

Piyasa volatilite filtresi (isteğe bağlı)

Filtre hassasiyet ayarı

Uyarı Sistemi

Sesli uyarılar

Popup pencereler

Telefona Push bildirimleri

Kullanım Önerileri

Scalping (M5-M15): Kısa hareketlerde daha fazla sinyal almak için daha yumuşak ayarlar kullanın.

Intraday (H1-H4): Dengeli varsayılan ayarlar gün içi işlemler için optimaldir.

Swing (H4-D1): Maksimum potansiyele sahip yalnızca büyük dönüşleri bulmak için daha katı filtreler ayarlayın.

Avantajlar

Nicelikten çok nitelik - yalnızca güçlü paternler

Yeniden boyama yok - kapanmış mumlarda sinyaller

Tüm piyasalarda çalışır - Forex, metaller, endeksler, kripto

Tüm zaman dilimlerinde çalışır - M1'den MN'ye

Çoklu para birimi modu - onlarca enstrümanda eşzamanlı işlem

Minimum yük - optimize edilmiş kod

Otomasyon için hazır - EA'lar için standart tamponlar

Kolay entegrasyon - herhangi bir strateji ile çalışır

Smart Engulfing Scanner Neden Alternatiflerden Daha İyi?

Çoğu ücretsiz patern göstergesi, TÜM Engulfing paternlerini ayrım gözetmeksizin gösterir. Sonuç: Grafik sinyallerle doludur ve yarısı yanlıştır.

Smart Engulfing Scanner bu sorunu çözer:

Yerleşik çok seviyeli filtreleme sistemi

Sinyal gösterilmeden önce piyasa bağlamı doğrulaması

Mevcut volatiliteye uyum

Önceki fiyat hareketinin dikkate alınması

Sonuç: daha az sinyal, ancak önemli ölçüde daha yüksek kalite.

Önemli Bilgiler

Gösterge yalnızca kapanmış mumları analiz eder - yeniden boyama yok

Sinyaller göründükten sonra pozisyonlarında kalır

Uyarılar patern oluştuğunda bir kez gelir

Çoklu para birimi izleme modunda doğru çalışır

MetaTrader 5 ile tam uyumluluk

Geliştiriciden ücretsiz güncellemeler

Nasıl Başlanır?

Göstergeyi grafiğe yükleyin İşlem tarzınıza göre parametreleri yapılandırın (veya varsayılanları bırakın) İhtiyacınız olan uyarıları etkinleştirin Sinyali bekleyin ve ek analiz ile doğrulayın İşlem kararı verin

Smart Engulfing Scanner kaliteli giriş noktaları bulmak için asistanınızdır, ancak nihai karar her zaman sizindir!

Teknik Bilgiler

Tip: Gösterge

Tamponlar: 2 (yükseliş ve düşüş sinyalleri)

Uyumluluk: MetaTrader 5

Yeniden boyama: Hayır

Uyarılar: Evet (ses, popup, push)

iCustom: Evet (EA'larda kullanıma hazır)

Destek

Gösterge hakkında sorularınız veya iyileştirme önerileriniz varsa - özel mesaj gönderin.