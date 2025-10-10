Smart Engulfing Scanner

Smart Engulfing Scanner

Akıllı Engulfing Patern Tarayıcısı

Smart Engulfing Scanner, herhangi bir zaman diliminde ve işlem enstrümanında yüksek kaliteli Engulfing paternlerini otomatik olarak tespit eden profesyonel bir göstergedir.

Neden Smart?

Zayıf ve yanlış olanlar da dahil olmak üzere TÜM Engulfing paternlerini ayrım gözetmeksizin gösteren normal patern göstergelerinin aksine, Smart Engulfing Scanner yalnızca kaliteli sinyalleri seçmek için çok seviyeli bir filtreleme sistemi kullanır.

Temel Özellikler

  • Akıllı tanıma - yalnızca geçerli Engulfing paternlerini bulur
  • Yerleşik filtreler - gürültü ve yanlış sinyalleri ortadan kaldırır
  • Görsel sinyaller - grafik üzerinde parlak oklar (yeşil/kırmızı)
  • Uyarı sistemi - sesli ve görsel bildirimler
  • Yeniden boyama yok - sinyaller yalnızca kapanmış mumlarda görünür
  • Esnek ayarlar - her işlem tarzına uyarlanabilir
  • Robot uyumlu - iCustom() aracılığıyla EA'lara kolay entegrasyon

Bu Gösterge Kimin İçin?

  • Gün içi yatırımcılar için - M5-H1'de kesin giriş noktaları bulun
  • Swing yatırımcıları için - H4-D1'de önemli dönüşleri yakalayın
  • Price Action yatırımcıları için - klasik patern aramalarını otomatikleştirin
  • Robot geliştiricileri için - otomatik işlem için güvenilir sinyaller alın
  • Çoklu para birimi işlemleri için - onlarca parite üzerinde eşzamanlı çalıştırın

Engulfing Paterni Nedir?

Engulfing (Yutma), teknik analizde en güçlü dönüş paternlerinden biridir. Büyük bir mum, zıt renkteki önceki mumun gövdesini tamamen yuttuğunda oluşur.

Bullish Engulfing - düşüşten sonra alış sinyali Bearish Engulfing - yükselişten sonra satış sinyali

Patern, alıcılar ve satıcılar arasındaki güç dengesindeki değişimi gösterir.

Akıllı Filtreleme

Gösterge, bir sinyal göstermeden önce birden fazla parametreyi otomatik olarak kontrol eder:

  • Mumların boyutu ve oranı
  • Gövde yutma kalitesi
  • Önceki trendin varlığı
  • Mevcut piyasa volatilitesi
  • Ana hareket yönü

Bununla, yalnızca yüksek başarı olasılığına sahip güçlü paternleri görürsünüz.

Esnek Yapılandırma

Gösterge, işlem tarzınıza ince ayar yapmak için geniş bir parametre yelpazesine sahiptir:

Patern Parametreleri

  • Minimum mum boyutu oranı
  • Tam yutma gereksinimleri
  • Patern gövde boyutu kontrolü
  • Önceki hareket doğrulaması

Global Filtreler

  • Trend yönü filtresi (isteğe bağlı)
  • Piyasa volatilite filtresi (isteğe bağlı)
  • Filtre hassasiyet ayarı

Uyarı Sistemi

  • Sesli uyarılar
  • Popup pencereler
  • Telefona Push bildirimleri

Kullanım Önerileri

Scalping (M5-M15): Kısa hareketlerde daha fazla sinyal almak için daha yumuşak ayarlar kullanın.

Intraday (H1-H4): Dengeli varsayılan ayarlar gün içi işlemler için optimaldir.

Swing (H4-D1): Maksimum potansiyele sahip yalnızca büyük dönüşleri bulmak için daha katı filtreler ayarlayın.

Avantajlar

  • Nicelikten çok nitelik - yalnızca güçlü paternler
  • Yeniden boyama yok - kapanmış mumlarda sinyaller
  • Tüm piyasalarda çalışır - Forex, metaller, endeksler, kripto
  • Tüm zaman dilimlerinde çalışır - M1'den MN'ye
  • Çoklu para birimi modu - onlarca enstrümanda eşzamanlı işlem
  • Minimum yük - optimize edilmiş kod
  • Otomasyon için hazır - EA'lar için standart tamponlar
  • Kolay entegrasyon - herhangi bir strateji ile çalışır

Smart Engulfing Scanner Neden Alternatiflerden Daha İyi?

Çoğu ücretsiz patern göstergesi, TÜM Engulfing paternlerini ayrım gözetmeksizin gösterir. Sonuç: Grafik sinyallerle doludur ve yarısı yanlıştır.

Smart Engulfing Scanner bu sorunu çözer:

  • Yerleşik çok seviyeli filtreleme sistemi
  • Sinyal gösterilmeden önce piyasa bağlamı doğrulaması
  • Mevcut volatiliteye uyum
  • Önceki fiyat hareketinin dikkate alınması

Sonuç: daha az sinyal, ancak önemli ölçüde daha yüksek kalite.

Önemli Bilgiler

  • Gösterge yalnızca kapanmış mumları analiz eder - yeniden boyama yok
  • Sinyaller göründükten sonra pozisyonlarında kalır
  • Uyarılar patern oluştuğunda bir kez gelir
  • Çoklu para birimi izleme modunda doğru çalışır
  • MetaTrader 5 ile tam uyumluluk
  • Geliştiriciden ücretsiz güncellemeler

Nasıl Başlanır?

  1. Göstergeyi grafiğe yükleyin
  2. İşlem tarzınıza göre parametreleri yapılandırın (veya varsayılanları bırakın)
  3. İhtiyacınız olan uyarıları etkinleştirin
  4. Sinyali bekleyin ve ek analiz ile doğrulayın
  5. İşlem kararı verin

Smart Engulfing Scanner kaliteli giriş noktaları bulmak için asistanınızdır, ancak nihai karar her zaman sizindir!

Teknik Bilgiler

  • Tip: Gösterge
  • Tamponlar: 2 (yükseliş ve düşüş sinyalleri)
  • Uyumluluk: MetaTrader 5
  • Yeniden boyama: Hayır
  • Uyarılar: Evet (ses, popup, push)
  • iCustom: Evet (EA'larda kullanıma hazır)

Destek

Gösterge hakkında sorularınız veya iyileştirme önerileriniz varsa - özel mesaj gönderin.


Yazarın diğer ürünleri
AutoGrid Assistant
Andrii Palchevskyi
Yardımcı programlar
AutoGrid Assistant - Otomatik Grid Emir Yerleştirme Aracı Grid trading stratejileri kullanan traderlar için ÜCRETSİZ YARDIMCI! NE YAPAR: AutoGrid Assistant tek bir çalıştırma ile bekleyen emirlerden oluşan bir grid (Buy Stop/Sell Stop veya Buy Limit/Sell Limit) otomatik olarak yerleştirir. Manuel tıklama gerektirmez! ANA ÖZELLİKLER: Tek tıkla otomatik grid yerleştirme Stop ve Limit emirleri desteği Esnek grid ayarları (başlangıç mesafesi, emirler arası adım) Her emir için bireysel Take Profit ve
FREE
HedgeGrid Adaptive
Andrii Palchevskyi
Uzman Danışmanlar
Brief Description Professional trading expert advisor utilizing an innovative adaptive grid strategy with intelligent hedging. The system automatically adapts to market conditions and ensures stable trading on any currency pairs and timeframes. Key Features  Adaptive Hedging Intelligent counter-position system Automatic hedge addition when reaching specified level count Customizable hedge size and step parameters  Flexible Grid System Customizable grid step in points Progressive lot size increas
DualForce Recovery EA
Andrii Palchevskyi
Uzman Danışmanlar
Kısa Açıklama Arızalardan sonra gelişmiş kurtarma sistemi ile iki seviyeli strateji kullanan ticaret danışmanı. DualForce Recovery, iki sabit fiyat seviyesi arasında progresif sermaye yönetimi ve otomatik ticaret bağlamı kurtarma ile ticaret yapma prensibi üzerine çalışır. Ana Özellikler İki Seviyeli Ticaret Sistemi İki sabit fiyat seviyesi arasında ticaret BUY ve SELL pozisyonları arasında geçiş Matematiksel formüle göre pozisyon boyutlarının progresif artışı Bekleyen emirlerin akıllı yönetimi
Equilibrium Pro
Andrii Palchevskyi
Uzman Danışmanlar
Equilibrium Pro Ticaret Sistemi Kısa Açıklama Equilibrium Pro, aynı anda ALIŞ ve SATIŞ pozisyonları açarak sürekli piyasa dengesi sağlayan çift yönlü ticaret stratejisi uygular. Sistem gelişmiş kurtarma mekanizmaları, akıllı pozisyon yönetimi ve kapsamlı piyasa koruma filtrelerine sahiptir. Ana Özellikler Çift Yönlü Denge Sistemi ALIŞ ve SATIŞ pozisyonlarının eşzamanlı açılması Kapanış sonrası otomatik pozisyon değişimi Yönler arası akıllı denge korunması Gerçek zamanlı pozisyon takibi ve izleme
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt