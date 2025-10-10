Smart Engulfing Scanner
- Göstergeler
- Andrii Palchevskyi
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Akıllı Engulfing Patern Tarayıcısı
Smart Engulfing Scanner, herhangi bir zaman diliminde ve işlem enstrümanında yüksek kaliteli Engulfing paternlerini otomatik olarak tespit eden profesyonel bir göstergedir.
Neden Smart?
Zayıf ve yanlış olanlar da dahil olmak üzere TÜM Engulfing paternlerini ayrım gözetmeksizin gösteren normal patern göstergelerinin aksine, Smart Engulfing Scanner yalnızca kaliteli sinyalleri seçmek için çok seviyeli bir filtreleme sistemi kullanır.
Temel Özellikler
- Akıllı tanıma - yalnızca geçerli Engulfing paternlerini bulur
- Yerleşik filtreler - gürültü ve yanlış sinyalleri ortadan kaldırır
- Görsel sinyaller - grafik üzerinde parlak oklar (yeşil/kırmızı)
- Uyarı sistemi - sesli ve görsel bildirimler
- Yeniden boyama yok - sinyaller yalnızca kapanmış mumlarda görünür
- Esnek ayarlar - her işlem tarzına uyarlanabilir
- Robot uyumlu - iCustom() aracılığıyla EA'lara kolay entegrasyon
Bu Gösterge Kimin İçin?
- Gün içi yatırımcılar için - M5-H1'de kesin giriş noktaları bulun
- Swing yatırımcıları için - H4-D1'de önemli dönüşleri yakalayın
- Price Action yatırımcıları için - klasik patern aramalarını otomatikleştirin
- Robot geliştiricileri için - otomatik işlem için güvenilir sinyaller alın
- Çoklu para birimi işlemleri için - onlarca parite üzerinde eşzamanlı çalıştırın
Engulfing Paterni Nedir?
Engulfing (Yutma), teknik analizde en güçlü dönüş paternlerinden biridir. Büyük bir mum, zıt renkteki önceki mumun gövdesini tamamen yuttuğunda oluşur.
Bullish Engulfing - düşüşten sonra alış sinyali Bearish Engulfing - yükselişten sonra satış sinyali
Patern, alıcılar ve satıcılar arasındaki güç dengesindeki değişimi gösterir.
Akıllı Filtreleme
Gösterge, bir sinyal göstermeden önce birden fazla parametreyi otomatik olarak kontrol eder:
- Mumların boyutu ve oranı
- Gövde yutma kalitesi
- Önceki trendin varlığı
- Mevcut piyasa volatilitesi
- Ana hareket yönü
Bununla, yalnızca yüksek başarı olasılığına sahip güçlü paternleri görürsünüz.
Esnek Yapılandırma
Gösterge, işlem tarzınıza ince ayar yapmak için geniş bir parametre yelpazesine sahiptir:
Patern Parametreleri
- Minimum mum boyutu oranı
- Tam yutma gereksinimleri
- Patern gövde boyutu kontrolü
- Önceki hareket doğrulaması
Global Filtreler
- Trend yönü filtresi (isteğe bağlı)
- Piyasa volatilite filtresi (isteğe bağlı)
- Filtre hassasiyet ayarı
Uyarı Sistemi
- Sesli uyarılar
- Popup pencereler
- Telefona Push bildirimleri
Kullanım Önerileri
Scalping (M5-M15): Kısa hareketlerde daha fazla sinyal almak için daha yumuşak ayarlar kullanın.
Intraday (H1-H4): Dengeli varsayılan ayarlar gün içi işlemler için optimaldir.
Swing (H4-D1): Maksimum potansiyele sahip yalnızca büyük dönüşleri bulmak için daha katı filtreler ayarlayın.
Avantajlar
- Nicelikten çok nitelik - yalnızca güçlü paternler
- Yeniden boyama yok - kapanmış mumlarda sinyaller
- Tüm piyasalarda çalışır - Forex, metaller, endeksler, kripto
- Tüm zaman dilimlerinde çalışır - M1'den MN'ye
- Çoklu para birimi modu - onlarca enstrümanda eşzamanlı işlem
- Minimum yük - optimize edilmiş kod
- Otomasyon için hazır - EA'lar için standart tamponlar
- Kolay entegrasyon - herhangi bir strateji ile çalışır
Smart Engulfing Scanner Neden Alternatiflerden Daha İyi?
Çoğu ücretsiz patern göstergesi, TÜM Engulfing paternlerini ayrım gözetmeksizin gösterir. Sonuç: Grafik sinyallerle doludur ve yarısı yanlıştır.
Smart Engulfing Scanner bu sorunu çözer:
- Yerleşik çok seviyeli filtreleme sistemi
- Sinyal gösterilmeden önce piyasa bağlamı doğrulaması
- Mevcut volatiliteye uyum
- Önceki fiyat hareketinin dikkate alınması
Sonuç: daha az sinyal, ancak önemli ölçüde daha yüksek kalite.
Önemli Bilgiler
- Gösterge yalnızca kapanmış mumları analiz eder - yeniden boyama yok
- Sinyaller göründükten sonra pozisyonlarında kalır
- Uyarılar patern oluştuğunda bir kez gelir
- Çoklu para birimi izleme modunda doğru çalışır
- MetaTrader 5 ile tam uyumluluk
- Geliştiriciden ücretsiz güncellemeler
Nasıl Başlanır?
- Göstergeyi grafiğe yükleyin
- İşlem tarzınıza göre parametreleri yapılandırın (veya varsayılanları bırakın)
- İhtiyacınız olan uyarıları etkinleştirin
- Sinyali bekleyin ve ek analiz ile doğrulayın
- İşlem kararı verin
Smart Engulfing Scanner kaliteli giriş noktaları bulmak için asistanınızdır, ancak nihai karar her zaman sizindir!
Teknik Bilgiler
- Tip: Gösterge
- Tamponlar: 2 (yükseliş ve düşüş sinyalleri)
- Uyumluluk: MetaTrader 5
- Yeniden boyama: Hayır
- Uyarılar: Evet (ses, popup, push)
- iCustom: Evet (EA'larda kullanıma hazır)
Destek
Gösterge hakkında sorularınız veya iyileştirme önerileriniz varsa - özel mesaj gönderin.