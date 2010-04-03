Fibonacci Killer Alert MT5 ile işlem hassasiyetinizi artırın; forex, hisse senedi, kripto para ve emtia piyasaları için hassas giriş sinyalleri sunmak üzere Fibonacci geri çekilme seviyelerini kullanan güçlü bir indikatördür. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile TradingView’deki tartışmalarda trend dönüşleri ve devamlarını belirlemedeki doğruluğuyla takdir edilmekte olup, yüksek olasılıklı kurulumlar arayan traderlar arasında favori bir araçtır. Kullanıcılar, fiyat hareketiyle birleştirildiğinde önemli Fibonacci seviyelerini (örneğin, %38.2, %50, %61.8) %90’a varan doğrulukla belirttiklerini ve yeni mum oluşumlarında tetiklenen zamanında uyarılar sayesinde işlem zamanlamasında %25-35 iyileşme sağladıklarını bildirmiştir. Temel avantajlar arasında olağanüstü sinyal doğruluğu, kişiselleştirilmiş stratejiler için özelleştirilebilir Fibonacci seviyeleri ve scalperlar, günlük traderlar ve swing traderlar için grafikleri sürekli izlemeden fırsatları yakalamayı sağlayan hafif bir tasarım yer alır.

Fibonacci Killer Alert MT5, önemli fiyat dalgalanmalarını belirlemek için ZigZag indikatörünü (varsayılan ayarlar: Derinlik 20, Sapma 5, Geri Adım 3) kullanır ve fiyat, kullanıcı tarafından seçilen Fibonacci seviyelerine (varsayılan Seviye 3: %38.2, %0 ile %423.6 arasında değişir) yaklaştığında sinyaller üretir. Yeni mum oluşumlarında gerçek zamanlı uyarılar (pop-up’lar, push bildirimleri, e-postalar—varsayılan olarak etkin) oluşturur ve traderların %50 veya %61.8 gibi kritik seviyelerde potansiyel dönüşler veya devamlar hakkında anında bilgilendirilmesini sağlar. İndikatörün tek tamponu (IndicatorBuffer), uzman danışmanlarla sorunsuz entegrasyonu desteklerken, özelleştirilebilir girişler (ZIGZAG_DEPTH, ZIGZAG_DEVIATION, ZIGZAG_BACKSTEP ve ENUM_Levels) piyasa koşullarına veya işlem stillerine göre hassas ayarlamalar yapmayı mümkün kılar. Yeniden boyama yapmayan ve gecikmesiz tasarımı, tüm zaman dilimlerinde ve sembollerde çalışır, volatil piyasalarda yüksek olasılıklı işlemler yakalamak için idealdir ve gelişmiş Fibonacci tabanlı stratejileri basitleştiren kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.

MT4 için de mevcut: Fibonacci Killer Alert MT4

MQL Ürünleri Kurulum Kılavuzu | MT4/MT5’te Satın Alınan MQL Ürünlerini Güncelleme

Ana Özellikler

Hassas Fibonacci Sinyalleri: ZigZag (Derinlik 20, Sapma 5, Geri Adım 3) kullanarak kullanıcının seçtiği Fibonacci seviyelerine (%38.2 varsayılan, %0 ile %423.6 arasında ayarlanabilir) fiyatın yakınlığını belirler ve dönüş veya devam için doğru sinyaller sağlar.

Gerçek Zamanlı Uyarılar: Yeni mum oluşumlarında pop-up’lar, push bildirimleri ve e-postalar (hepsi varsayılan olarak etkin) tetikler, fiyatın önemli Fibonacci seviyelerine yaklaştığında zamanında bildirim sağlar.

Özelleştirilebilir ZigZag Parametreleri: ZIGZAG_DEPTH (20), ZIGZAG_DEVIATION (5) ve ZIGZAG_BACKSTEP (3) ayarlarını yaparak farklı piyasa koşulları veya varlıklar için dalgalanma tespitini optimize eder.

Esnek Fibonacci Seviyeleri: ENUM_Levels aracılığıyla dokuz önceden tanımlı seviyeden (%0, %23.6, %38.2, %50, %61.8, %100, %161.8, %261.8, %423.6) seçim yaparak işlem stratejinize uyum sağlar.

Zaman Dilimi Çok Yönlülüğü: Tüm zaman dilimlerinde (M1’den D1’e) sorunsuz çalışır, Fibonacci tabanlı kurulumlara odaklanan scalping, günlük trading veya swing trading için idealdir.

EA Uyumlu Tampon: Tek tampon (IndicatorBuffer), sinyal verilerini açığa çıkararak uzman danışmanlara kolay entegrasyon sağlar, otomatik trading veya geriye dönük testleri mümkün kılar.

Hafif Performans: Yeniden boyama veya gecikme olmadan, MT5 için optimize edilmiş tasarım, çoklu grafiklerde veya düşük kaynaklı sistemlerde bile sorunsuz çalışmayı garanti eder.

Kullanıcı Dostu Arayüz: Fibonacci seviyeleri ve ZigZag ayarları için sezgisel girişler ve net sinyal çıktıları, yüksek olasılıklı işlemler arayan yeni başlayanlar ve profesyoneller için erişilebilir kılar.

Fibonacci Killer Alert MT5, Fibonacci tabanlı stratejilerde ustalaşmak isteyen traderlar için vazgeçilmez bir araçtır; hassas sinyal tespiti, güvenilir uyarılar ve dinamik piyasalarda işlem zamanlamasını ve kârlılığı artıran sorunsuz entegrasyon sunar.

Satın alma işleminden memnun kaldıysanız, olumlu bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Memnun kalmazsanız, bir çözüm bulmak için lütfen benimle iletişime geçin.

Tüm ürünlerimi inceleyin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için bana ulaşın: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags fibonacci killer alert mt5 fibonacci geri çekilme sinyalleri forex fiyat hareketi trend dönüşü devam etme yeniden boyama yok gecikmesiz scalping günlük trading swing trading ea uyumlu



