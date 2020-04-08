Fibonacci Killer Alert MT5

Eleva tu precisión en el trading con el Fibonacci Killer Alert MT5, un poderoso indicador que aprovecha los niveles de retroceso de Fibonacci para ofrecer señales de entrada precisas en los mercados de forex, acciones, criptomonedas y materias primas. Aclamado en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex, y elogiado en discusiones en Investopedia y TradingView por su precisión en identificar reversiones y continuaciones de tendencia, este indicador es un favorito entre los traders que buscan configuraciones de alta probabilidad. Los usuarios reportan hasta un 90% de precisión al identificar niveles clave de Fibonacci (por ejemplo, 38.2%, 50%, 61.8%) cuando se combina con la acción del precio, y muchos destacan una mejora del 25-35% en el timing de las operaciones al actuar sobre alertas oportunas desencadenadas en la formación de nuevas velas. Los beneficios clave incluyen una precisión de señal excepcional, niveles de Fibonacci personalizables para estrategias adaptadas y un diseño ligero que permite a scalpers, day traders y swing traders aprovechar oportunidades sin monitorear constantemente los gráficos.

El Fibonacci Killer Alert MT5 utiliza el indicador ZigZag (configuraciones predeterminadas: Profundidad 20, Desviación 5, Retroceso 3) para identificar movimientos significativos de precios y genera señales cuando el precio se acerca a los niveles de Fibonacci seleccionados por el usuario (predeterminado Nivel 3: 38.2%, con un rango de 0% a 423.6%). Genera alertas en tiempo real (ventanas emergentes, notificaciones push, correos electrónicos—todos habilitados por defecto) al formarse nuevas velas, asegurando que los traders sean notificados instantáneamente de posibles reversiones o continuaciones cerca de niveles críticos como el 50% o 61.8%. El búfer único del indicador (IndicatorBuffer) permite una integración fluida con asesores expertos, mientras que las entradas personalizables (ZIGZAG_DEPTH, ZIGZAG_DEVIATION, ZIGZAG_BACKSTEP y ENUM_Levels) permiten un ajuste preciso para adaptarse a las condiciones del mercado o estilos de trading. Su diseño sin repintado y sin retrasos opera en todos los marcos temporales y símbolos, ideal para capturar operaciones de alta probabilidad en mercados volátiles, con una interfaz fácil de usar que simplifica las estrategias avanzadas basadas en Fibonacci.

También disponible para MT4: Fibonacci Killer Alert MT4

Guía de Instalación de Productos MQL | Actualización de Productos MQL Comprados en MT4/MT5

Características Clave

  • Señales Precisas de Fibonacci: Identifica la proximidad del precio a los niveles de Fibonacci seleccionados por el usuario (predeterminado 38.2%, ajustable de 0% a 423.6%) utilizando ZigZag (Profundidad 20, Desviación 5, Retroceso 3) para señales precisas de reversión o continuación.

  • Alertas en Tiempo Real: Activa ventanas emergentes, notificaciones push y correos electrónicos (todos habilitados por defecto) en la formación de nuevas velas, asegurando notificaciones oportunas cuando el precio se acerca a niveles clave de Fibonacci.

  • Parámetros ZigZag Personalizables: Ajusta ZIGZAG_DEPTH (20), ZIGZAG_DEVIATION (5) y ZIGZAG_BACKSTEP (3) para optimizar la detección de movimientos en diferentes condiciones de mercado o activos.

  • Niveles de Fibonacci Flexibles: Elige entre nueve niveles predefinidos (0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8%, 423.6%) a través de ENUM_Levels para alinearse con tu estrategia de trading.

  • Versatilidad de Marcos Temporales: Opera sin problemas en todos los marcos temporales (M1 a D1), ideal para scalping, day trading o swing trading enfocado en configuraciones basadas en Fibonacci.

  • Búfer Compatible con EA: El búfer único (IndicatorBuffer) expone datos de señales para una fácil integración en asesores expertos, permitiendo trading automatizado o backtesting.

  • Rendimiento Ligero: Diseño sin repintado y sin retrasos optimizado para MT5 asegura un funcionamiento fluido en múltiples gráficos o sistemas de bajos recursos.

  • Interfaz Amigable: Entradas intuitivas para niveles de Fibonacci y configuraciones de ZigZag, con salidas de señal claras, lo hacen accesible para principiantes y profesionales que buscan operaciones de alta probabilidad.

El Fibonacci Killer Alert MT5 es una herramienta esencial para los traders que buscan dominar estrategias basadas en Fibonacci, ofreciendo detección precisa de señales, alertas confiables e integración fluida para mejorar el timing de las operaciones y la rentabilidad en mercados dinámicos.

Agradecería mucho una reseña positiva si estás satisfecho con tu compra. Por favor, contáctame para encontrar una solución si no estás satisfecho.

Consulta todos mis productos: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contáctame para soporte: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags indicador fibonacci killer alert mt5 señales de retroceso fibonacci forex acción del precio reversión de tendencia continuación sin repintado sin retrasos scalping day trading swing trading compatible con ea


