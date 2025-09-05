Steigern Sie Ihre Trading-Präzision mit dem Fibonacci Killer Alert MT5, einem leistungsstarken Indikator, der Fibonacci-Retracement-Levels nutzt, um präzise Einstiegssignale für Forex-, Aktien-, Krypto- und Rohstoffmärkte zu liefern. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex gefeiert und in Diskussionen auf Investopedia und TradingView für seine Genauigkeit bei der Identifizierung von Trendwenden und -fortsetzungen gelobt, ist dieser Indikator ein Favorit unter Tradern, die Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit suchen. Nutzer berichten von bis zu 90% Genauigkeit bei der Identifizierung wichtiger Fibonacci-Levels (z.B. 38.2%, 50%, 61.8%) in Kombination mit Price Action, wobei viele eine Verbesserung des Handels-Timings um 25-35% durch rechtzeitige Warnungen feststellen, die bei der Bildung neuer Kerzen ausgelöst werden. Zu den Hauptvorteilen gehören eine präzise Signalgenauigkeit, anpassbare Fibonacci-Levels für maßgeschneiderte Strategien und ein leichtes Design, das Scalpern, Daytradern und Swing-Tradern ermöglicht, Chancen zu nutzen, ohne die Charts ständig überwachen zu müssen.

Auch verfügbar für MT4: Fibonacci Killer Alert MT4

Installationsanleitung für MQL-Produkte | Aktualisierung erworbener MQL-Produkte auf MT4/MT5

Hauptmerkmale

Auch verfügbar für MT4: Fibonacci Killer Alert MT4

Installationsanleitung für MQL-Produkte | Aktualisierung erworbener MQL-Produkte auf MT4/MT5

Hauptmerkmale

Präzise Fibonacci-Signale: Identifiziert die Nähe des Preises zu vom Benutzer gewählten Fibonacci-Levels (Standard 38.2%, einstellbar von 0% bis 423.6%) unter Verwendung von ZigZag (Depth 20, Deviation 5, Backstep 3) für genaue Umkehr- oder Fortsetzungssignale.

Echtzeit-Warnungen: Löst Pop-ups, Push-Benachrichtigungen und E-Mails (alle standardmäßig aktiviert) bei der Bildung neuer Kerzen aus, um rechtzeitige Benachrichtigungen über die Annäherung des Preises an kritische Fibonacci-Levels zu gewährleisten.

Anpassbare ZigZag-Parameter: Passen Sie ZIGZAG_DEPTH (20), ZIGZAG_DEVIATION (5) und ZIGZAG_BACKSTEP (3) an, um die Schwankungsdetektion für verschiedene Marktbedingungen oder Assets zu optimieren.

Flexible Fibonacci-Levels: Wählen Sie aus neun vordefinierten Levels (0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8%, 423.6%) über ENUM_Levels, um sie an Ihre Handelsstrategie anzupassen.

Zeitrahmen-Vielseitigkeit: Funktioniert nahtlos auf allen Zeitrahmen (M1 bis D1), ideal für Scalping, Daytrading oder Swing-Trading mit Fokus auf Fibonacci-basierte Setups.

EA-kompatibler Buffer: Einzelner Buffer (IndicatorBuffer) stellt Signaldaten für eine einfache Integration in Expertenberater bereit, die automatisiertes Trading oder Backtesting ermöglichen.

Leichte Leistung: Nicht neuzeichnend, verzögerungsfrei, mit optimiertem Code für MT5, der reibungsloses Funktionieren auch auf mehreren Charts oder Systemen mit geringen Ressourcen gewährleistet.

Benutzerfreundliche Oberfläche: Intuitive Eingaben für Fibonacci-Levels und ZigZag-Einstellungen mit klaren Signal-Ausgaben machen es für Anfänger und Profis zugänglich, die hochprobable Trades suchen.

Der Fibonacci Killer Alert MT5 ist ein unverzichtbares Tool für Trader, die Fibonacci-basierte Strategien meistern möchten, und bietet präzise Signaldetektion, zuverlässige Warnungen und nahtlose Integration, um Handels-Timing und Profitabilität in dynamischen Märkten zu verbessern.

