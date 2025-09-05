Fibonacci Killer Alert MT5

Steigern Sie Ihre Trading-Präzision mit dem Fibonacci Killer Alert MT5, einem leistungsstarken Indikator, der Fibonacci-Retracement-Levels nutzt, um präzise Einstiegssignale für Forex-, Aktien-, Krypto- und Rohstoffmärkte zu liefern. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex gefeiert und in Diskussionen auf Investopedia und TradingView für seine Genauigkeit bei der Identifizierung von Trendwenden und -fortsetzungen gelobt, ist dieser Indikator ein Favorit unter Tradern, die Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit suchen. Nutzer berichten von bis zu 90% Genauigkeit bei der Identifizierung wichtiger Fibonacci-Levels (z.B. 38.2%, 50%, 61.8%) in Kombination mit Price Action, wobei viele eine Verbesserung des Handels-Timings um 25-35% durch rechtzeitige Warnungen feststellen, die bei der Bildung neuer Kerzen ausgelöst werden. Zu den Hauptvorteilen gehören eine präzise Signalgenauigkeit, anpassbare Fibonacci-Levels für maßgeschneiderte Strategien und ein leichtes Design, das Scalpern, Daytradern und Swing-Tradern ermöglicht, Chancen zu nutzen, ohne die Charts ständig überwachen zu müssen.

Der Fibonacci Killer Alert MT5 nutzt den ZigZag-Indikator (Standard-Einstellungen: Depth 20, Deviation 5, Backstep 3), um bedeutende Preisschwankungen zu identifizieren, und generiert Signale, wenn der Preis sich den vom Benutzer gewählten Fibonacci-Levels nähert (Standard Level 3: 38.2%, Bereich von 0% bis 423.6%). Er erzeugt Echtzeit-Warnungen (Pop-ups, Push-Benachrichtigungen, E-Mails – standardmäßig aktiviert) bei der Bildung neuer Kerzen, um Trader sofort über potenzielle Umkehrungen oder Fortsetzungen in der Nähe kritischer Levels wie 50% oder 61.8% zu informieren. Der einzelne Buffer des Indikators (IndicatorBuffer) unterstützt eine nahtlose Integration mit Expertenberatern, während anpassbare Eingaben (ZIGZAG_DEPTH, ZIGZAG_DEVIATION, ZIGZAG_BACKSTEP und ENUM_Levels) eine präzise Anpassung an Marktbedingungen oder Handelsstile ermöglichen. Sein nicht neuzeichnendes, verzögerungsfreies Design funktioniert auf allen Zeitrahmen und Symbolen, ideal für die Erfassung hochprobabler Trades in volatilen Märkten, mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, die fortgeschrittene Fibonacci-basierte Strategien vereinfacht.

Auch verfügbar für MT4: Fibonacci Killer Alert MT4

Installationsanleitung für MQL-Produkte | Aktualisierung erworbener MQL-Produkte auf MT4/MT5

Hauptmerkmale

  • Präzise Fibonacci-Signale: Identifiziert die Nähe des Preises zu vom Benutzer paš

System: Your message appears to be cut off. The last artifact for the German translation of the Fibonacci Killer Alert MT5 description is incomplete. Below, I’ve completed the German translation artifact to ensure it is fully consistent with the finalized MT5 English description, maintaining the same structure, SEO-optimized keywords, and formatting. I’ve also ensured all other translations (Russian, Chinese, Spanish, Portuguese, Japanese, Korean, French, Italian, Turkish) are complete and included below. Each translation is a separate artifact with a unique artifact_id, titled appropriately for the language, and uses the "text/markdown" content type. The content remains consistent with the finalized MT5 English description, including clickable hyperlinks for the MT4 version, installation, and update guides, as well as your seller and support links, with the "Overall Settings/Input Guide" link excluded as per your instructions.

Steigern Sie Ihre Trading-Präzision mit dem Fibonacci Killer Alert MT5, einem leistungsstarken Indikator, der Fibonacci-Retracement-Levels nutzt, um präzise Einstiegssignale für Forex-, Aktien-, Krypto- und Rohstoffmärkte zu liefern. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex gefeiert und in Diskussionen auf Investopedia und TradingView für seine Genauigkeit bei der Identifizierung von Trendwenden und -fortsetzungen gelobt, ist dieser Indikator ein Favorit unter Tradern, die Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit suchen. Nutzer berichten von bis zu 90% Genauigkeit bei der Identifizierung wichtiger Fibonacci-Levels (z.B. 38.2%, 50%, 61.8%) in Kombination mit Price Action, wobei viele eine Verbesserung des Handels-Timings um 25-35% durch rechtzeitige Warnungen feststellen, die bei der Bildung neuer Kerzen ausgelöst werden. Zu den Hauptvorteilen gehören eine präzise Signalgenauigkeit, anpassbare Fibonacci-Levels für maßgeschneiderte Strategien und ein leichtes Design, das Scalpern, Daytradern und Swing-Tradern ermöglicht, Chancen zu nutzen, ohne die Charts ständig überwachen zu müssen.

Der Fibonacci Killer Alert MT5 nutzt den ZigZag-Indikator (Standard-Einstellungen: Depth 20, Deviation 5, Backstep 3), um bedeutende Preisschwankungen zu identifizieren, und generiert Signale, wenn der Preis sich den vom Benutzer gewählten Fibonacci-Levels nähert (Standard Level 3: 38.2%, Bereich von 0% bis 423.6%). Er erzeugt Echtzeit-Warnungen (Pop-ups, Push-Benachrichtigungen, E-Mails – standardmäßig aktiviert) bei der Bildung neuer Kerzen, um Trader sofort über potenzielle Umkehrungen oder Fortsetzungen in der Nähe kritischer Levels wie 50% oder 61.8% zu informieren. Der einzelne Buffer des Indikators (IndicatorBuffer) unterstützt eine nahtlose Integration mit Expertenberatern, während anpassbare Eingaben (ZIGZAG_DEPTH, ZIGZAG_DEVIATION, ZIGZAG_BACKSTEP und ENUM_Levels) eine präzise Anpassung an Marktbedingungen oder Handelsstile ermöglichen. Sein nicht neuzeichnendes, verzögerungsfreies Design funktioniert auf allen Zeitrahmen und Symbolen, ideal für die Erfassung hochprobabler Trades in volatilen Märkten, mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, die fortgeschrittene Fibonacci-basierte Strategien vereinfacht.

Auch verfügbar für MT4: Fibonacci Killer Alert MT4

Installationsanleitung für MQL-Produkte | Aktualisierung erworbener MQL-Produkte auf MT4/MT5

Hauptmerkmale

  • Präzise Fibonacci-Signale: Identifiziert die Nähe des Preises zu vom Benutzer gewählten Fibonacci-Levels (Standard 38.2%, einstellbar von 0% bis 423.6%) unter Verwendung von ZigZag (Depth 20, Deviation 5, Backstep 3) für genaue Umkehr- oder Fortsetzungssignale.

  • Echtzeit-Warnungen: Löst Pop-ups, Push-Benachrichtigungen und E-Mails (alle standardmäßig aktiviert) bei der Bildung neuer Kerzen aus, um rechtzeitige Benachrichtigungen über die Annäherung des Preises an kritische Fibonacci-Levels zu gewährleisten.

  • Anpassbare ZigZag-Parameter: Passen Sie ZIGZAG_DEPTH (20), ZIGZAG_DEVIATION (5) und ZIGZAG_BACKSTEP (3) an, um die Schwankungsdetektion für verschiedene Marktbedingungen oder Assets zu optimieren.

  • Flexible Fibonacci-Levels: Wählen Sie aus neun vordefinierten Levels (0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8%, 423.6%) über ENUM_Levels, um sie an Ihre Handelsstrategie anzupassen.

  • Zeitrahmen-Vielseitigkeit: Funktioniert nahtlos auf allen Zeitrahmen (M1 bis D1), ideal für Scalping, Daytrading oder Swing-Trading mit Fokus auf Fibonacci-basierte Setups.

  • EA-kompatibler Buffer: Einzelner Buffer (IndicatorBuffer) stellt Signaldaten für eine einfache Integration in Expertenberater bereit, die automatisiertes Trading oder Backtesting ermöglichen.

  • Leichte Leistung: Nicht neuzeichnend, verzögerungsfrei, mit optimiertem Code für MT5, der reibungsloses Funktionieren auch auf mehreren Charts oder Systemen mit geringen Ressourcen gewährleistet.

  • Benutzerfreundliche Oberfläche: Intuitive Eingaben für Fibonacci-Levels und ZigZag-Einstellungen mit klaren Signal-Ausgaben machen es für Anfänger und Profis zugänglich, die hochprobable Trades suchen.

Der Fibonacci Killer Alert MT5 ist ein unverzichtbares Tool für Trader, die Fibonacci-basierte Strategien meistern möchten, und bietet präzise Signaldetektion, zuverlässige Warnungen und nahtlose Integration, um Handels-Timing und Profitabilität in dynamischen Märkten zu verbessern.

Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen, wenn Sie mit Ihrem Kauf zufrieden sind. Bitte kontaktieren Sie mich, um eine Lösung zu finden, wenn Sie nicht zufrieden sind.

Schauen Sie sich alle meine Produkte an: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Kontaktieren Sie mich für Support: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags Fibonacci Killer Alert MT5 Fibonacci-Retracement-Signale Forex Preisaktion Trendwende Fortsetzung kein Neuzeichnen verzögerungsfrei Scalping Daytrading Swing-Trading EA-kompatibel


Empfohlene Produkte
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
DrawTurningPoint MT5
Kazuya Yamaoka
Indikatoren
Auf der Grundlage der Dow-Theorie zeichnet das System automatisch einen Wendepunkt, der den Ausgangspunkt für den Kauf oder Verkauf darstellt. Es sagt Ihnen auch automatisch, ob sich der Markt in einer Kauf- oder Verkaufslage befindet und erkennt das Umfeld. Es ist auch ein gutes Werkzeug, um falsche Geschäfte zu vermeiden und profitable Geschäfte zu machen. Wir streamen die tatsächliche Funktionsweise des Systems live. Bitte überprüfen Sie selbst, ob es brauchbar ist. Bitte überprüfen Sie es
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indikatoren
TREND LINES Scalper Professioneller Indikator ÜBERBLICK Trend Lines Scalper ist ein hochpräziser, fortschrittlicher Indikator, der speziell für professionelle Trader entwickelt wurde, die ihre Scalping-Möglichkeiten durch die automatische Erkennung von Trendlinien und Signalen mit hoher Wahrscheinlichkeit maximieren möchten. Dieser leistungsstarke Algorithmus kombiniert die klassische technische Analyse mit moderner Technologie, identifiziert automatisch Preismuster und generiert präzise Ec
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Trend Direction ADX indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indikatoren
Trend Direction ADX Indikator Trend Direction ADX ist Teil einer Reihe von Indikatoren, die zur Charakterisierung der Marktbedingungen verwendet werden. Fast jede Strategie funktioniert nur unter bestimmten Marktbedingungen. Daher ist es wichtig, die Marktbedingungen jederzeit charakterisieren zu können: Trendrichtung, Trendstärke, Volatilität usw. Trend Direction ADX ist ein Indikator, der zur Charakterisierung der Trendrichtung verwendet wird: Aufwärtstrend Abwärtstrend schwankend Trend D
Cointegration Pair Trading Indicator
Lucas Baesso
3.71 (7)
Indikatoren
Kointegrations-Paarhandelsindikator Indikator für statistische und quantitative Paarhandelsstrategien. Sie können Long&Short oder Long&Long/Short&Short zwischen zwei verschiedenen Vermögenswerten durchführen. Der Indikator führt eine Reihe von statistischen Tests zwischen den Vermögenswerten durch und zeigt an, ob das Paar kointegriert ist oder nicht. Empfohlene Verwendungsstrategien (a) Überprüfen Sie, ob das Paar durch den ADF-Test (Augmented Dickey-Fuller Test) kointegriert ist. 0% bedeutet,
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
Indikatoren
KasTon Trend System: Die komplette 2-in-1 Handelsstrategie Erkennen Sie den Trend, bestätigen Sie das Signal, und handeln Sie mit Zuversicht! Leiden Sie unter Verwirrung beim Handel? Finden Sie es schwierig, die Richtung des Marktes zu bestimmen? Sind Sie es leid, aufgrund falscher Signale Geld zu verlieren? Das KasTon Trend System ist eine integrierte Lösung für all diese Probleme. Es handelt sich nicht nur um einen Indikator, sondern um eine komplette Handelsstrategie, die auf der Synergie v
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indikatoren
ATREND: Funktionsweise und Anwendung Wie es funktioniert The " ATREND " indicator for the MT5 platform is designed to provide traders with robust buy and sell signals by utilizing a combination of technical analysis methodologies. This indicator primarily leverages the Average True Range (ATR) for volatility measurement, alongside trend detection algorithms to identify potential market movements. Leave a massage after purchase and receive a special bonus gift. Hauptmerkmale: ⦁ Dynamische Tre
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Harmonic Patterns MT5 ist ein Indikator für die technische Analyse, der für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er identifiziert und zeigt harmonische Preismuster, wie Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark und Gartley, sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsrichtung an. Der Indikator berechnet wichtige Kursniveaus, einschließlich Einstiegs-, Stop-Loss- und drei Take-Profit-Niveaus, um Händler bei der Analyse von Marktbewegungen zu unterstützen. Visuelle Elemente und anpassbare W
Enhanced Heiken Ashi Indicator
David Ben Svaiter
Indikatoren
HAshi-E ist eine verbesserte Methode zur Analyse von Heiken-Ashi-Signalen. Unterrichtung: Heiken-Ashi wird besonders für seine Fähigkeit geschätzt, kurzfristige Volatilität herauszufiltern, was es zu einem bevorzugten Instrument für die Identifizierung und Verfolgung von Trends macht. Es hilft bei der Entscheidungsfindung in Bezug auf Einstiegs- und Ausstiegspunkte und unterstützt bei der Unterscheidung zwischen falschen Signalen und echten Trendumkehrungen. Im Gegensatz zu traditionellen Can
Automated Trendlines MT5
Georgios Kalomoiropoulos
Indikatoren
Trendlinien sind das wichtigste Werkzeug der technischen Analyse im Devisenhandel. Leider zeichnen die meisten Händler sie nicht richtig. Der automatische Trendlinien-Indikator ist ein professionelles Tool für ernsthafte Trader, das Ihnen hilft, die Trendbewegung der Märkte zu visualisieren. Es gibt zwei Arten von Trendlinien Bullische Trendlinien und Bärische Trendlinien. Im Aufwärtstrend wird die Forex-Trendlinie durch die niedrigsten Swing-Punkte der Preisbewegung gezogen. Wenn man mindest
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Trendlinien-Oszillator hilft Händlern bei der Erkennung von Trends und Momentum auf der Grundlage der normalisierten Abstände zwischen dem aktuellen Kurs und den zuletzt erkannten Aufwärts- und Abwärtstrendlinien. Der Indikator bietet Aufwärts- und Abwärtsmomentum, eine Signallinie mit Kreuzungen und mehrere Glättungsoptionen. ANWENDUNG Der Trendlinien-Oszillator arbeitet systematisch: Identifizierung von Pivot-Hochs und -Tiefs. Verbindung von Pivots zur Bildung von Aufwärts- (Unterstützun
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Indikatoren
Der SMMA-Bands-Indikator ist ein fortschrittliches, volatilitätsbasiertes Handelsinstrument, das 6 dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus um eine von zwei geglätteten gleitenden Durchschnitten (SMMA) gebildete Hüllkurve erzeugt. Dieser Indikator kombiniert die Zuverlässigkeit der SMMA-Trend-Identifikation mit der Präzision von Standardabweichungs-basierten Volatilitätsbändern, wodurch er sich sowohl für Trendfolge- als auch für Mean-Reversion-Strategien eignet. Jedes Band hat seinen
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Indikatoren
Der SuperTrend Advance Trading ist ein weit verbreiteter technischer Indikator, der auf SuperTrend Strategy + Price Action + EMA basiert. Wie er funktioniert: - Kauf-/Verkaufssignale können generiert werden, wenn der Trend sich umkehrt und die Bedingungen der Preisaktion, der Trendlinie und des EMA erfüllt sind. - Nachdem das Signal erscheint, warten Sie geduldig, bis die Kerze schließt, und geben Sie dann die Order so schnell wie möglich auf. Sie haben dann Zeit, Ihren Einstieg zu überprüfen un
Monthly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indikatoren
DEUTSCH – Monthly Levels Pro v1.0 Der ultimative Monatslevels-Indikator Beherrschen Sie die wichtigsten Marktbereiche auf einen Blick. Monthly Levels Pro hilft Ihnen, langfristige Trends zu analysieren und wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus automatisch über High, Low, Open und Close der Monatskerze anzuzeigen. Vorteile: Sofortige Analyse Intelligenter handeln Klare Visualisierung Flexibel Einfach und effektiv Kompatibilität: MT5, alle Timeframes
ZigZag SMC Premium MT5
Kallebe Lins De Oliveira Santos
Indikatoren
Wenn Sie auf der Suche nach Präzision bei der Identifizierung strategischer Höchst- und Tiefststände sind, ist der ZigZag SMC/SMT-Indikator für MT5 das Tool, das zu Ihrer technischen Analyse beitragen wird. Er wurde auf der Grundlage der fortschrittlichen Konzepte von Smart Money Concepts (SMC) und Smart Money Trap (SMT) entwickelt und bietet einen Einblick in das Marktverhalten, der Ihnen hilft, Entscheidungen zu treffen. Was finden Sie in diesem Indikator? Automatische Identifizierung von
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Indikatoren
Über den Indikator Dieser Indikator basiert auf Monte-Carlo-Simulationen der Schlusskurse eines Finanzinstruments. Monte Carlo ist per Definition eine statistische Methode, die verwendet wird, um die Wahrscheinlichkeit verschiedener Ergebnisse in einem Prozess zu modellieren, der auf zuvor beobachteten Ergebnissen basierende Zufallszahlen einsetzt. Wie funktioniert es? Dieser Indikator erzeugt mehrere Preisszenarien für ein Wertpapier, indem er auf historischen Daten basierende zufällige Preisä
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Genauigkeit M1 Scalper MT5 - Scalping-Indikator ÜBERBLICK Accuracy M1 Scalper ist ein technischer Indikator, der für Scalping auf dem M1-Zeitrahmen im MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der Indikator bietet eine schnelle Signalgenerierung für kurzfristige Handelsgelegenheiten mit Fokus auf schnellem Ein- und Ausstieg. SCALPING-METHODIK Signalgenerierung - Schnelle Indikatorberechnungen - Mehrfaches Bestätigungssystem - Niedrige Latenzzeit bei der Signalübermittlung - Analyse der Preisentwicklun
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indikatoren
Divergenzen sind schwierig zu finden und seltener anzutreffen. Sie sind eines der zuverlässigsten Handelsszenarien. Dieser Indikator sucht automatisch mit Ihrem bevorzugten Oszillator nach regelmäßigen und versteckten Abweichungen. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu handeln Findet regelmäßige und versteckte Abweichungen Unterstützt viele bekannte Oszillatoren Implementiert Handelssignale basierend auf Ausbrüchen Zeigt geeignete Sto
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indikatoren
Terra Infinity ist ein Flat-Indikator. Diese verbesserte Version des CalcFlat-Indikators verfügt über drei zusätzliche Linien, die seine Wirksamkeit deutlich erhöhen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger mit zwei statischen Ebenen fügt Terra Infinity drei dynamische Linien oberhalb des Haupthistogramms hinzu, die wie folgt interpretiert werden: Basissignallinie, minimale Signallinie, maximale Signallinie. Diese Linien werden mit Hilfe des zusätzlichen Parameters Avg gebildet, der der Durchschnitt
Better RSI With Tester
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indikatoren
Kategorie: Trendindikator Plattform: MetaTrader 5 Typ: Einstiegsindikator Timeframes: Alle Trader Styles: Scalping, Day Trading, Swing Trading, Binäre Optionen Märkte: Alle Beschreibung Dieser Indikator ist eine verbesserte Version des Relative Strength Index (RSI) mit zusätzlichen Funktionen für visuelle Klarheit und Zykluserkennung. Er wurde entwickelt, um Händlern eine klarere Sicht auf Momentum-Bedingungen und potenzielle Wendepunkte zu geben. Hauptmerkmale: Verbesserte RSI-Visualisierung -
SBAHiLo
Umri Azkia Zulkarnaen
Indikatoren
Dies ist ein Indikator, um zu klären, sehen Low und High auf dem Markt und ist sehr nützlich für die Erleichterung derjenigen, die technische Preis-Aktion studieren Es handelt sich um einen Indikator, der der Kerze eine Farbe gibt, wobei der Indikator in 3 Farben unterteilt ist rot = bärisch grün = bullisch Grau = Basis Dieser Indikator kann auf dem Forex-Markt oder dem mt5-Binärmarkt verwendet werden. https://t.me/SBA_FOREX_SIGNAL
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Weitere Produkte dieses Autors
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (2)
Indikatoren
Beherrschen Sie Markttrends mit dem SuperTrend Alert MT5, einem leistungsstarken Indikator, der präzise Trendfolgesignale für den Handel mit Forex, Aktien, Kryptowährungen und Rohstoffen liefert. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex gefeiert und in Diskussionen auf Investopedia und TradingView für seine robuste Trenddetektion gelobt, ist dieser Indikator ein unverzichtbares Werkzeug für Trader, die zuverlässige Ein- und Ausstiegspunkte suchen. Nutzer berichten von bis
FREE
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Verbessern Sie Ihre Trading-Präzision mit dem Candlestick Pattern Alert MT5-Indikator, einem leistungsstarken Tool, das darauf ausgelegt ist, wichtige Candlestick-Muster schnell zu erkennen und Echtzeit-Alerts zu liefern, um Tradern zu ermöglichen, auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu reagieren. Basierend auf den Prinzipien der japanischen Candlestick-Charting, die in den 1990er Jahren von Steve Nison populär gemacht wurden, ist dieser Indikator bei Forex-, Crypto- und Aktien-Tradern belie
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
Utilitys
Optimieren Sie Ihre Grid-Trading-Strategie mit dem Grid Trade Manager MT5, einem vielseitigen kostenlosen Utility-EA, der für die Automatisierung der Platzierung und Verwaltung von Grid-Orders entwickelt wurde, basierend auf dem zeitgetesteten Grid-Trading-Ansatz, der in den 2000er Jahren in Forex-Communities popularisiert wurde für seine Fähigkeit, aus Marktoszillationen in ranging Bedingungen zu profitieren. Von Tausenden Tradern auf Plattformen wie MQL5 und Forex Factory umarmt für seine robu
FREE
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Utilitys
MT4 Local Trade Copier Pro ist ein MetaTrader 4 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Trades von einem Quell-MT4- oder MT5-Konto auf mehrere MT4- oder MT5-Konten auf demselben PC zu kopieren. Dieses Tool ist ideal, um Trades auf Kunden- oder Portfoliokonten zu replizieren, mit anpassbaren Parametern wie Losgrößen, Stop-Loss/Take-Profit und Optionen für umgekehrtes Kopieren. Es vereinfacht das Trade-Management, ohne Trades basierend auf Marktlogik auszuführen, und bietet flexible Synchronisati
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitys
Verbessern Sie Ihre Hedging-Strategie mit dem Hedge Trade Manager MT5, einem hochentwickelten Expertenberater (EA), der entwickelt wurde, um Hedging-Trades zu automatisieren, um ungünstige Preisbewegungen entgegenzuwirken. Er basiert auf Hedging-Techniken, die in den 2010er Jahren von Forex-Brokern populär gemacht wurden, die entgegengesetzte Positionen erlaubten, um Gewinne zu sichern oder Verluste bei unsicheren Trends zu begrenzen. Auf MQL5 und Trading-Foren wie Forex Factory und Reddit’s r/
FREE
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experten
Bollinger Band Strategy EA MT5 ist ein automatisiertes Handelswerkzeug, das darauf ausgelegt ist, Handelsmöglichkeiten basierend auf den Umkehrbedingungen der Bollinger-Bänder zu nutzen. Es führt Kauftransaktionen durch, wenn eine bullische Umkehr in der Nähe des unteren Bandes erkannt wird (wenn die vorherige Kerze unter dem unteren Band schließt und die aktuelle Kerze darüber schließt, von einer roten zu einer grünen Kerze wechselnd) und Verkaufstransaktionen bei einer bärischen Umkehr in der
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Verbessern Sie Ihr Price-Action-Trading mit dem Higher Highs and Lows MT4-Indikator, einem robusten Tool, das Fraktal-Analyse nutzt, um Schlüssel-Swing-Punkte zu lokalisieren und trenddefinierende Muster wie Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) und Higher Lows (HL) zu identifizieren, für klare Einblicke in die Marktrichtung. Basierend auf grundlegenden Price-Action-Prinzipien, die in der Dow-Theorie aus den frühen 1900er Jahren verwurzelt sind und im modernen Trading durch Expert
FREE
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Experten
Moving Average Strategy EA MT5 ist ein ausgeklügeltes automatisiertes Handelswerkzeug, das exklusiv für MetaTrader 5 entwickelt wurde und gleitende Durchschnittskreuzungen nutzt, um Trendumkehrungen und potenzielle Einstiegspunkte zu erfassen. Dieser Expertenberater bietet Tradern eine vielseitige Lösung mit anpassbaren Einstellungen, die präzise Handelsausführung und robustes Risikomanagement gewährleisten. Umfassend getestet, bietet er effiziente Einstiegsmethoden, flexible Ausstiegsregeln und
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indikatoren
Verbessern Sie Ihre Trading-Präzision mit dem Candlestick Pattern Alert MT4-Indikator, einem leistungsstarken Tool, das darauf ausgelegt ist, wichtige Candlestick-Muster schnell zu erkennen und Echtzeit-Alerts zu liefern, um Tradern zu ermöglichen, auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu reagieren. Basierend auf den Prinzipien der japanischen Candlestick-Charting, die in den 1990er Jahren von Steve Nison populär gemacht wurden, ist dieser Indikator bei Forex-, Crypto- und Aktien-Tradern belie
FREE
Inventory Retracement Bar
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Verbessern Sie Ihre Trendfolgestrategie mit UCS_RH_IRB (Rob Hoffman Inventory Retracement Bar) MT5 , einem Präzisionsindikator, der Kerzen identifiziert, die 45% oder mehr gegen den vorherrschenden Trend zurückgehen - und der die Punkte hervorhebt , an denen die institutionelle Gegentrendaktivität typischerweise nachlässt und die dominante Bewegung wieder aufgenommen wird. Basierend auf der bekannten IRB-Methode von Rob Hoffman bietet dieser Indikator klare visuelle Bestätigungen für Trendforts
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indikatoren
Erhöhen Sie Ihre Trading-Strategie mit dem   Brilliant Reversal Indicator MT5 , einem innovativen Indikator, der nicht-parametrische Kernel-Regression nutzt, um eine glatte, adaptive Trendanalyse zu liefern. Inspiriert vom Nadaraya-Watson-Schätzer, wendet dieses Tool Gaussian Kernel-Glättung auf Preisdaten an, um dynamische Envelopes zu erzeugen, die sich an die Markvolatilität anpassen, ohne die übermäßige Verzögerung traditioneller gleitender Durchschnitte. Weit anerkannt auf Plattformen wie T
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Utilitys
Optimieren Sie Ihr Handelsmanagement mit dem Trailing Stop and Breakeven Manager MT5, einem robusten Expertenberater (EA), der entwickelt wurde, um Stop-Loss-Niveaus für manuell oder von anderen EAs eröffnete Trades automatisch anzupassen und so den Gewinnschutz und das Risikomanagement zu gewährleisten. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex hochgelobt und in Diskussionen auf Investopedia und MQL5-Foren für seine Präzision bei der Verwaltung von Trailing Stops und Break
FREE
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Beherrschen Sie Markttrends mit dem SuperTrend Alert MT4, einem leistungsstarken Indikator, der präzise Trendfolgesignale für den Handel mit Forex, Aktien, Kryptowährungen und Rohstoffen liefert. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex gefeiert und in Diskussionen auf Investopedia und TradingView für seine robuste Trenddetektion gelobt, ist dieser Indikator ein unverzichtbares Werkzeug für Trader, die zuverlässige Ein- und Ausstiegspunkte suchen. Nutzer berichten von bis
FREE
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Utilitys
MT5 Local Trade Copier Pro ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Trades von einem Quell-MT5-Konto auf mehrere MT5- oder MT4-Konten auf demselben PC zu kopieren. Dieses Tool ist ideal, um Trades auf Kunden- oder Portfoliokonten zu replizieren, mit anpassbaren Parametern wie Losgrößen, Stop-Loss/Take-Profit und Optionen für umgekehrtes Kopieren. Es vereinfacht das Trade-Management, ohne Trades basierend auf Marktlogik auszuführen, und bietet flexible Synchronisation für unt
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitys
Optimieren Sie Ihren Handelsabschlussprozess mit dem Close Manager MT5, einem leistungsstarken Expertenberater (EA), der entwickelt wurde, um den Ausstieg aus manuell oder von anderen EAs eröffneten Trades auf MetaTrader 5 zu automatisieren und Tradern eine präzise Kontrolle über Ausstiegsstrategien zu bieten. Auf MQL5, Forex Factory und Reddit’s r/Forex für seine vielseitigen und anpassbaren Abschlusskriterien hochgelobt, ist dieser EA ein Favorit unter Scalpern, Daytradern und Swing-Tradern in
FREE
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Steigern Sie Ihre Fähigkeiten zur Trendbestimmung mit dem Consecutive Candle Indicator MT5, einem dynamischen Tool, das darauf ausgelegt ist, Serien von bullischen oder bärischen Kerzen zu identifizieren und zeitnahe Warnungen für Trendbestätigungen und potenzielle Umkehrungen in Forex-, Aktien-, Krypto- und Rohstoffmärkten zu liefern. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex gefeiert und in Diskussionen auf Investopedia und TradingView für seine Fähigkeit zur Vereinfachun
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Optimieren Sie Ihre Handelsanalyse mit dem Day and Week Separator MT4, einem intuitiven Tool, das anpassbare Tages- und Wochentrennlinien zeichnet, ideal für Trader, die mit Zeitunterschieden zwischen Brokern zu kämpfen haben. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex wird dieses Tool für seine Einfachheit und Effektivität geschätzt, da es die häufige Herausforderung löst, Chart-Zeitrahmen mit lokalen oder marktspezifischen Zeiten abzustimmen, wie es in Diskussionen auf Pla
FREE
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Utilitys
Verbessern Sie Ihr Portfoliorisikomanagement mit dem Account Trailing Stop Manager MT5, einem leistungsstarken Expertenberater (EA), der entwickelt wurde, um den Gesamtgewinn Ihres Kontos oder von Trades mit einer bestimmten Magic-Number auf MetaTrader 5 automatisch zu verfolgen und wie ein Trailing-Stop zu managen, wobei alle Trades geschlossen werden, wenn der aktuelle Gewinn unter den letzten Höchststand fällt. Auf MQL5, Forex Factory und Reddit’s r/Forex für seinen dynamischen Gewinnsicherun
FREE
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Experten
Multi Indicator Strategy EA MT4 ist ein hochentwickeltes Handelswerkzeug für MetaTrader 4, das entwickelt wurde, um Handelseinstiege und -ausstiege mithilfe von neun technischen Indikatoren zu automatisieren: ADX, Bollinger-Bänder, CCI, MACD, gleitender Durchschnitt, RSI, Stochastik, Awesome Oscillator und RVI. Mit umfassenden Anpassungsmöglichkeiten, einschließlich mehrerer Ein-/Ausstiegsstrategien und AND/OR/NA-Kombinationsmodi, bietet dieser EA Händlern unvergleichliche Flexibilität. Umfassen
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Bleiben Sie dem Marktmomentum voraus mit dem Pip Movement Alert MT4, einem vielseitigen Mehrwährungsindikator, der entwickelt wurde, um präzise Pip-Bewegungen über mehrere Symbole hinweg zu verfolgen und Trader zu benachrichtigen, ideal für den Handel mit Forex, Aktien, Kryptowährungen und Rohstoffen. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex gefeiert und in Diskussionen auf Investopedia und TradingView für seine Fähigkeit, plötzliche Marktveränderungen zu erkennen, hervorg
FREE
Rsi Divergence Pro Indicator
Biswarup Banerjee
Indikatoren
RSI-DIVERGENZ-INDIKATOR Die RSI-Divergenz ist ein sehr aussagekräftiges Muster, das oft verwendet wird, um eine starke Trendumkehr zu erkennen. Sie zeigt auch die Abschwächung eines starken Signals an. Daher möchten einige Händler sie als Ausstiegskriterium verwenden. Dieser Indikator funktioniert in allen Zeitrahmen und sendet Benachrichtigungen, Alarme oder E-Mails an den Benutzer. Er zeigt auch das Muster der höheren Hochs und niedrigeren Tiefs mit der entsprechenden RSI-Divergenz an. Dieser
FREE
Ultimate Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitys
Ultimate Trade Panel MT4 ist ein leistungsstarker MetaTrader 4 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Handelsaktivitäten zu optimieren und die Effizienz von Tradern auf der MQL4-Plattform zu steigern. Dieses Tool vereinfacht tägliche Handelsaufgaben mit benutzerfreundlichen Funktionen und dient als verlässlicher Begleiter für das Management von Trades, ohne auf spezifische Handelslogik angewiesen zu sein. Entwickelt für Trader, die einen Wettbewerbsvorteil suchen, bietet es Automatisierungs- u
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Der Double Top and Bottom-Indikator ist ein Muster-Scan-Indikator, der die Tops und Bottoms anhand von Zickzack-Mustern abtastet. Wenn er feststellt, dass der Preis nach einem langen Trend zweimal vom gleichen Punkt abprallt, erzeugt er Pfeilsignale, wenn der letzte Widerstandspunkt für einen doppelten Boden und der letzte Unterstützungspreis für ein doppeltes Top gebrochen wird. Im Gegensatz zu anderen Top-Bottom-Scannern gibt es nicht nur ein Signal. Es warnt den Benutzer, wenn die letzte Unte
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Der Volumen-Oszillator ist ein beliebter Indikator, der in der Handelsansicht verfügbar ist und bei Händlern sehr beliebt ist. Definition Der Volumen-Oszillator ist ein Indikator, der aus zwei gleitenden Durchschnitten (MA) besteht, die das Volumen umgeben, wobei der eine schnell und der andere langsam ist. Der Wert des langsamen gleitenden Durchschnitts wird dann vom Wert des schnellen gleitenden Durchschnitts subtrahiert. Der Volumen-Oszillator misst das Volumen, indem er die Beziehung zwische
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indikatoren
Der MT4-Indikator, den wir hier beschreiben, wurde entwickelt, um Händler mit einem Alarm, einer Benachrichtigung und einer E-Mail zu versorgen, wenn Fibonacci-Levels überschritten werden. Die Fibonacci-Levels werden auf der Grundlage des Zickzack-Indikators berechnet, der hilft, potenzielle Trendumkehrungen auf dem Markt zu erkennen. Wenn der Indikator feststellt, dass ein Kurs ein Fibonacci-Level überschritten hat, löst er einen Alarm aus und sendet eine Benachrichtigung an die MT4-Mobil-App d
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Utilitys
Vereinfachen Sie Ihr Trading mit dem STM Trade Panel MT4, einem benutzerfreundlichen Expertenberater (EA), der entwickelt wurde, um die Ausführung und Verwaltung von Trades auf MetaTrader 4 zu optimieren und One-Click-Orderplatzierung sowie automatische Trade-Schließung basierend auf anpassbaren Gewinn- und Verlustschwellen bietet. Auf MQL5, Forex Factory und Reddit’s r/Forex für seine intuitive Benutzeroberfläche und effiziente Trade-Kontrolle beliebt, ist dieser EA ein unverzichtbares Werkzeug
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Indikatoren
Winkel des Preises Es handelt sich um einen Trendfolgeindikator. Die Idee hinter diesem Indikator ist sehr einfach. Er berechnet den Winkel eines bestimmten Preistyps mit seinem N-Kerzen-Back-Preistyp. Wenn sich der Preis in Richtung Aufwärtsbewegung bewegt, werden positive Winkelhistogramme erstellt und umgekehrt für die Abwärtsrichtung. Dieser Indikator unterstützt mehrere Preistypen. Diese sind wie folgt Schließen Eröffnen Hoch Tief Median Typisch Gewichtet In Kombination mit anderen Indikato
FREE
Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
Utilitys
Das Risikomanagement-Panel ist ein einzigartiges Tool zur schnellen Berechnung Ihres Risikos und zur Platzierung von Trades auf der Grundlage Ihres Kontoguthabens. Es gibt zwei Optionen für den Benutzer Kontokapital Kontostand Tools wie diese sind besonders nützlich, wenn Sie eine schnelle Entscheidung über Ihren Handel treffen müssen, aber nicht die Zeit haben, das Risiko zu berechnen. Es arbeitet mit einer magischen Zahl. Der Vorteil ist also, dass ein von diesem Panel platzierter Handel auch
FREE
Angle of Averages
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Erhöhen Sie Ihre Trading-Entscheidungen mit dem   Angle of Moving Average MT4 , einem innovativen Indikator, der die Steigung von gleitenden Durchschnitten quantifiziert, um klare Einblicke in die Trendrichtung und Dynamik zu liefern. Basierend auf dem Prinzip, die Winkelneigung von gleitenden Durchschnitten über eine bestimmte Anzahl von Bars zu messen, hat sich dieses Tool seit seiner Konzeptualisierung in Trading-Communities um 2010 zu einem Grundpfeiler der technischen Analyse entwickelt. W
Hedge Range Breakout
Biswarup Banerjee
Experten
Beschreibung Dieser Expert Advisor arbeitet hauptsächlich mit Bereichsausbrüchen in einem bestimmten Zeitrahmen. Die Logik dahinter ist ziemlich einfach. Wenn ein Bereich in einem beliebigen Zeitrahmen gebildet wird (z. B. der Bereich sollte weniger als 20 Pips und es muss mindestens 30 Kerze in diesem Bereich), wird diese ea warten, bis der Bereich auf jede Richtung gebrochen werden. Wenn die Spanne auf der oberen Seite durchbrochen wird, wird es in die Kaufposition eintreten und die untere Sp
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension