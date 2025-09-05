Fibonacci Killer Alert MT5

Eleva la tua precisione nel trading con il Fibonacci Killer Alert MT5, un indicatore potente che sfrutta i livelli di ritracciamento Fibonacci per fornire segnali di ingresso precisi sui mercati forex, azionari, criptovalute e materie prime. Celebrato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e lodato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua accuratezza nell’identificare inversioni e continuazioni di tendenza, questo indicatore è un favorito tra i trader che cercano setup ad alta probabilità. Gli utenti riportano fino al 90% di precisione nell’identificare livelli Fibonacci chiave (ad esempio, 38.2%, 50%, 61.8%) quando combinato con l’azione del prezzo, con molti che notano un miglioramento del 25-35% nel timing delle operazioni grazie ad avvisi tempestivi attivati alla formazione di nuove candele. I principali vantaggi includono un’eccezionale precisione dei segnali, livelli Fibonacci personalizzabili per strategie su misura e un design leggero che consente a scalper, day trader e swing trader di cogliere opportunità senza monitorare costantemente i grafici.

Il Fibonacci Killer Alert MT5 utilizza l’indicatore ZigZag (impostazioni predefinite: Profondità 20, Deviazione 5, Passo indietro 3) per identificare movimenti di prezzo significativi e genera segnali quando il prezzo si avvicina ai livelli Fibonacci selezionati dall’utente (predefinito Livello 3: 38.2%, con un intervallo da 0% a 423.6%). Genera avvisi in tempo reale (pop-up, notifiche push, e-mail—tutti abilitati di default) alla formazione di nuove candele, garantendo che i trader siano immediatamente informati di potenziali inversioni o continuazioni vicino a livelli critici come il 50% o il 61.8%. Il buffer unico dell’indicatore (IndicatorBuffer) supporta un’integrazione fluida con gli expert advisor, mentre le entrate personalizzabili (ZIGZAG_DEPTH, ZIGZAG_DEVIATION, ZIGZAG_BACKSTEP ed ENUM_Levels) consentono un’ottimizzazione precisa per adattarsi alle condizioni di mercato o agli stili di trading. Il suo design senza ridisegno e senza ritardi opera su tutti i timeframe e simboli, ideale per catturare trade ad alta probabilità sui mercati volatili, con un’interfaccia user-friendly che semplifica le strategie avanzate basate su Fibonacci.

Disponibile anche per MT4: Fibonacci Killer Alert MT4

Guida all'installazione dei prodotti MQL | Aggiornamento dei prodotti MQL acquistati su MT4/MT5

Caratteristiche principali

  • Segnali Fibonacci precisi: Identifica la vicinanza del prezzo ai livelli Fibonacci selezionati dall’utente (predefinito 38.2%, regolabile da 0% a 423.6%) utilizzando ZigZag (Profondità 20, Deviazione 5, Passo indietro 3) per segnali precisi di inversione o continuazione.

  • Avvisi in tempo reale: Attiva pop-up, notifiche push ed e-mail (tutti abilitati di default) alla formazione di nuove candele, garantendo notifiche tempestive quando il prezzo si avvicina a livelli Fibonacci chiave.

  • Parametri ZigZag personalizzabili: Regola ZIGZAG_DEPTH (20), ZIGZAG_DEVIATION (5) e ZIGZAG_BACKSTEP (3) per ottimizzare il rilevamento dei movimenti in diverse condizioni di mercato o asset.

  • Livelli Fibonacci flessibili: Scegli tra nove livelli predefiniti (0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8%, 423.6%) tramite ENUM_Levels per allinearti alla tua strategia di trading.

  • Versatilità dei timeframe: Opera senza problemi su tutti i timeframe (da M1 a D1), ideale per scalping, day trading o swing trading focalizzati su setup basati su Fibonacci.

  • Buffer compatibile con EA: Il buffer unico (IndicatorBuffer) espone i dati dei segnali per un’integrazione facile negli expert advisor, consentendo trading automatizzato o backtesting.

  • Prestazioni leggere: Design senza ridisegno e senza ritardi ottimizzato per MT5 garantisce un funzionamento fluido su più grafici o sistemi con risorse limitate.

  • Interfaccia user-friendly: Entrate intuitive per i livelli Fibonacci e le impostazioni ZigZag, con uscite di segnale chiare, lo rendono accessibile a principianti e professionisti che cercano trade ad alta probabilità.

Il Fibonacci Killer Alert MT5 è uno strumento indispensabile per i trader che mirano a padroneggiare le strategie basate su Fibonacci, offrendo una rilevazione precisa dei segnali, avvisi affidabili e un’integrazione fluida per migliorare il timing delle operazioni e la redditività nei mercati dinamici.

