Fibonacci Killer Alert MT5

Améliorez votre précision de trading avec le Fibonacci Killer Alert MT5, un indicateur puissant qui exploite les niveaux de retracement Fibonacci pour fournir des signaux d’entrée précis sur les marchés forex, actions, cryptomonnaies et matières premières. Célébré dans les communautés de trading telles que Forex Factory et Reddit’s r/Forex, et salué dans les discussions sur Investopedia et TradingView pour sa précision dans l’identification des renversements et continuations de tendance, cet indicateur est un favori parmi les traders recherchant des setups à haute probabilité. Les utilisateurs rapportent jusqu’à 90% de précision dans l’identification des niveaux Fibonacci clés (par exemple, 38.2%, 50%, 61.8%) lorsqu’il est combiné avec l’action des prix, beaucoup notant une amélioration de 25 à 35% dans le timing des trades grâce à des alertes opportunes déclenchées lors de la formation de nouvelles bougies. Les principaux avantages incluent une précision exceptionnelle des signaux, des niveaux Fibonacci personnalisables pour des stratégies adaptées et une conception légère qui permet aux scalpers, day traders et swing traders de saisir des opportunités sans surveiller constamment les graphiques.

Le Fibonacci Killer Alert MT5 utilise l’indicateur ZigZag (paramètres par défaut : Profondeur 20, Déviation 5, Retour en arrière 3) pour identifier les mouvements de prix significatifs et génère des signaux lorsque le prix s’approche des niveaux Fibonacci sélectionnés par l’utilisateur (par défaut Niveau 3 : 38.2%, allant de 0% à 423.6%). Il génère des alertes en temps réel (pop-ups, notifications push, e-mails—tous activés par défaut) lors de la formation de nouvelles bougies, garantissant que les traders sont immédiatement informés des renversements ou continuations potentiels près des niveaux critiques comme 50% ou 61.8%. Le buffer unique de l’indicateur (IndicatorBuffer) permet une intégration fluide avec les conseillers experts, tandis que les entrées personnalisables (ZIGZAG_DEPTH, ZIGZAG_DEVIATION, ZIGZAG_BACKSTEP et ENUM_Levels) permettent un réglage précis pour s’adapter aux conditions du marché ou aux styles de trading. Son design sans repaint ni latence fonctionne sur tous les cadres temporels et symboles, idéal pour capturer des trades à haute probabilité sur des marchés volatils, avec une interface conviviale qui simplifie les stratégies avancées basées sur Fibonacci.

Également disponible pour MT4 : Fibonacci Killer Alert MT4

Guide d’installation des produits MQL | Mise à jour des produits MQL achetés sur MT4/MT5

Caractéristiques principales

  • Signaux Fibonacci précis : Identifie la proximité du prix aux niveaux Fibonacci sélectionnés par l’utilisateur (par défaut 38.2%, réglable de 0% à 423.6%) en utilisant ZigZag (Profondeur 20, Déviation 5, Retour en arrière 3) pour des signaux précis de renversement ou de continuation.

  • Alertes en temps réel : Déclenche des pop-ups, notifications push et e-mails (tous activés par défaut) lors de la formation de nouvelles bougies, garantissant des notifications opportunes lorsque le prix s’approche des niveaux Fibonacci clés.

  • Paramètres ZigZag personnalisables : Ajustez ZIGZAG_DEPTH (20), ZIGZAG_DEVIATION (5) et ZIGZAG_BACKSTEP (3) pour optimiser la détection des mouvements dans différentes conditions de marché ou actifs.

  • Niveaux Fibonacci flexibles : Choisissez parmi neuf niveaux prédéfinis (0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8%, 423.6%) via ENUM_Levels pour aligner avec votre stratégie de trading.

  • Polyvalence des cadres temporels : Fonctionne sans problème sur tous les cadres temporels (M1 à D1), idéal pour le scalping, le day trading ou le swing trading axé sur les setups basés sur Fibonacci.

  • Buffer compatible avec EA : Le buffer unique (IndicatorBuffer) expose les données des signaux pour une intégration facile dans les conseillers experts, permettant le trading automatisé ou le backtesting.

  • Performance légère : Design sans repaint ni latence optimisé pour MT5 garantit un fonctionnement fluide sur plusieurs graphiques ou systèmes à faibles ressources.

  • Interface conviviale : Entrées intuitives pour les niveaux Fibonacci et les paramètres ZigZag, avec des sorties de signal claires, le rendent accessible aux débutants et professionnels recherchant des trades à haute probabilité.

Le Fibonacci Killer Alert MT5 est un outil indispensable pour les traders visant à maîtriser les stratégies basées sur Fibonacci, offrant une détection précise des signaux, des alertes fiables et une intégration fluide pour améliorer le timing des trades et la rentabilité dans les marchés dynamiques.

Je serais très reconnaissant pour un avis positif si vous êtes satisfait de votre achat. Veuillez me contacter pour trouver une solution si vous ne l’êtes pas.

Découvrez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour du support : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags indicateur fibonacci killer alert mt5 signaux retracement fibonacci forex action des prix renversement de tendance continuation sans repaint sans latence scalping day trading swing trading compatible avec ea


