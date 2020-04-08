Fibonacci Killer Alert MT5でトレーディングの精度を高めましょう。この強力なインジケーターは、フィボナッチリトレースメントレベルを活用して、外国為替、株式、暗号通貨、商品市場向けに正確なエントリーシグナルを提供します。Forex FactoryやRedditのr/Forexなどのトレーディングコミュニティで称賛され、InvestopediaやTradingViewの議論でもトレンド反転や継続の特定における正確性で高く評価されており、高確率のセットアップを求めるトレーダーにとって人気のツールです。ユーザーは、プライスアクションと組み合わせることで、主要なフィボナッチレベル（例：38.2%、50%、61.8%）を最大90%の精度で特定し、新しいキャンドル形成時にトリガーされるタイムリーなアラートにより取引タイミングが25-35%向上したと報告しています。主な利点には、シグナルの正確性、カスタマイズ可能なフィボナッチレベルによるパーソナライズされた戦略、チャートを常に監視せずに機会を捉えることができる軽量なデザインが含まれ、スカルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーに最適です。

Fibonacci Killer Alert MT5は、ZigZagインジケーター（デフォルト設定：Depth 20、Deviation 5、Backstep 3）を活用して重要な価格変動を特定し、ユーザーが選択したフィボナッチレベル（デフォルト Level 3：38.2%、範囲0%～423.6%）に価格が近づくとシグナルを生成します。新しいキャンドルが形成されるとリアルタイムアラート（ポップアップ、プッシュ通知、メール—デフォルトで有効）が生成され、50%や61.8%などのクリティカルなレベルでの潜在的な反転や継続を即座に通知します。インジケーターの単一バッファ（IndicatorBuffer）はエキスパートアドバイザーとのシームレスな統合をサポートし、カスタマイズ可能な入力（ZIGZAG_DEPTH、ZIGZAG_DEVIATION、ZIGZAG_BACKSTEP、ENUM_Levels）は市場環境やトレーディングスタイルに合わせた正確な調整を可能にします。再描画なし、遅延なしのデザインはすべてのタイムフレームとシンボルで動作し、ボラティルな市場で高確率の取引を捉えるのに理想的で、高度なフィボナッチベースの戦略を簡素化するユーザーフレンドリーなインターフェースを備えています。

MT4でも利用可能：Fibonacci Killer Alert MT4

主な機能

精密なフィボナッチシグナル：ZigZag（Depth 20、Deviation 5、Backstep 3）を使用して、ユーザーが選択したフィボナッチレベル（デフォルト38.2%、調整可能範囲0%～423.6%）への価格の接近を特定し、反転または継続の正確なシグナルを提供します。

リアルタイムアラート：新しいキャンドル形成時にポップアップ、プッシュ通知、メール（すべてデフォルトで有効）をトリガーし、重要なフィボナッチレベルへの価格接近をタイムリーに通知します。

カスタマイズ可能なZigZagパラメータ：ZIGZAG_DEPTH（20）、ZIGZAG_DEVIATION（5）、ZIGZAG_BACKSTEP（3）を調整して、さまざまな市場環境や資産向けにスイング検出を微調整します。

柔軟なフィボナッチレベル：ENUM_Levelsを介して9つの事前定義されたレベル（0%、23.6%、38.2%、50%、61.8%、100%、161.8%、261.8%、423.6%）から選択し、トレーディング戦略に適合させます。

タイムフレームの汎用性：すべてのタイムフレーム（M1からD1）でシームレスに動作し、フィボナッチベースのセットアップに焦点を当てたスカルピング、デイトレード、スイングトレードに最適です。

EA互換バッファ：単一バッファ（IndicatorBuffer）がシグナルデータを公開し、エキスパートアドバイザーへの簡単な統合を可能にし、自動取引やバックテストをサポートします。

軽量なパフォーマンス：再描画やラグがなく、MT5向けに最適化されたデザインにより、複数のチャートや低リソースシステムでもスムーズな動作を保証します。

ユーザーフレンドリーなインターフェース：フィボナッチレベルとZigZag設定の直感的な入力と明確なシグナル出力は、高確率の取引を求める初心者やプロにアクセスしやすくします。

Fibonacci Killer Alert MT5は、フィボナッチベースの戦略をマスターしようとするトレーダーにとって不可欠なツールであり、正確なシグナル検出、信頼性の高いアラート、ダイナミックな市場での取引タイミングと収益性を向上させるシームレスな統合を提供します。

