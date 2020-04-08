Fibonacci Killer Alert MT5

Fibonacci Killer Alert MT5でトレーディングの精度を高めましょう。この強力なインジケーターは、フィボナッチリトレースメントレベルを活用して、外国為替、株式、暗号通貨、商品市場向けに正確なエントリーシグナルを提供します。Forex FactoryやRedditのr/Forexなどのトレーディングコミュニティで称賛され、InvestopediaやTradingViewの議論でもトレンド反転や継続の特定における正確性で高く評価されており、高確率のセットアップを求めるトレーダーにとって人気のツールです。ユーザーは、プライスアクションと組み合わせることで、主要なフィボナッチレベル（例：38.2%、50%、61.8%）を最大90%の精度で特定し、新しいキャンドル形成時にトリガーされるタイムリーなアラートにより取引タイミングが25-35%向上したと報告しています。主な利点には、シグナルの正確性、カスタマイズ可能なフィボナッチレベルによるパーソナライズされた戦略、チャートを常に監視せずに機会を捉えることができる軽量なデザインが含まれ、スカルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーに最適です。

Fibonacci Killer Alert MT5は、ZigZagインジケーター（デフォルト設定：Depth 20、Deviation 5、Backstep 3）を活用して重要な価格変動を特定し、ユーザーが選択したフィボナッチレベル（デフォルト Level 3：38.2%、範囲0%～423.6%）に価格が近づくとシグナルを生成します。新しいキャンドルが形成されるとリアルタイムアラート（ポップアップ、プッシュ通知、メール—デフォルトで有効）が生成され、50%や61.8%などのクリティカルなレベルでの潜在的な反転や継続を即座に通知します。インジケーターの単一バッファ（IndicatorBuffer）はエキスパートアドバイザーとのシームレスな統合をサポートし、カスタマイズ可能な入力（ZIGZAG_DEPTH、ZIGZAG_DEVIATION、ZIGZAG_BACKSTEP、ENUM_Levels）は市場環境やトレーディングスタイルに合わせた正確な調整を可能にします。再描画なし、遅延なしのデザインはすべてのタイムフレームとシンボルで動作し、ボラティルな市場で高確率の取引を捉えるのに理想的で、高度なフィボナッチベースの戦略を簡素化するユーザーフレンドリーなインターフェースを備えています。

MT4でも利用可能：Fibonacci Killer Alert MT4

MQL製品のインストールガイド | MT4/MT5での購入済みMQL製品の更新

主な機能

  • 精密なフィボナッチシグナル：ZigZag（Depth 20、Deviation 5、Backstep 3）を使用して、ユーザーが選択したフィボナッチレベル（デフォルト38.2%、調整可能範囲0%～423.6%）への価格の接近を特定し、反転または継続の正確なシグナルを提供します。

  • リアルタイムアラート：新しいキャンドル形成時にポップアップ、プッシュ通知、メール（すべてデフォルトで有効）をトリガーし、重要なフィボナッチレベルへの価格接近をタイムリーに通知します。

  • カスタマイズ可能なZigZagパラメータ：ZIGZAG_DEPTH（20）、ZIGZAG_DEVIATION（5）、ZIGZAG_BACKSTEP（3）を調整して、さまざまな市場環境や資産向けにスイング検出を微調整します。

  • 柔軟なフィボナッチレベル：ENUM_Levelsを介して9つの事前定義されたレベル（0%、23.6%、38.2%、50%、61.8%、100%、161.8%、261.8%、423.6%）から選択し、トレーディング戦略に適合させます。

  • タイムフレームの汎用性：すべてのタイムフレーム（M1からD1）でシームレスに動作し、フィボナッチベースのセットアップに焦点を当てたスカルピング、デイトレード、スイングトレードに最適です。

  • EA互換バッファ：単一バッファ（IndicatorBuffer）がシグナルデータを公開し、エキスパートアドバイザーへの簡単な統合を可能にし、自動取引やバックテストをサポートします。

  • 軽量なパフォーマンス：再描画やラグがなく、MT5向けに最適化されたデザインにより、複数のチャートや低リソースシステムでもスムーズな動作を保証します。

  • ユーザーフレンドリーなインターフェース：フィボナッチレベルとZigZag設定の直感的な入力と明確なシグナル出力は、高確率の取引を求める初心者やプロにアクセスしやすくします。

Fibonacci Killer Alert MT5は、フィボナッチベースの戦略をマスターしようとするトレーダーにとって不可欠なツールであり、正確なシグナル検出、信頼性の高いアラート、ダイナミックな市場での取引タイミングと収益性を向上させるシームレスな統合を提供します。

ご購入に満足いただけましたら、ポジティブなレビューをいただければ幸いです。満足いただけなかった場合は、解決策を見つけるためにご連絡ください。

すべての製品をチェック：https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

サポートについてはご連絡ください：https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags フィボナッチキラーアラート mt5 フィボナッチリトレースメントシグナル 外国為替 価格アクション トレンド反転 継続 再描画なし ラグなし スカルピング デイトレード スイングトレード ea互換


Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Power Candles – あらゆる市場に対応した強度ベースのエントリーシグナル Power Candles は、Stein Investments が長年培ってきた強度分析を価格チャート上に直接反映します。価格だけに反応するのではなく、各ローソク足は実際の市場の強さに基づいて色分けされ、モメンタムの蓄積、強度の加速、明確なトレンド転換を瞬時に把握できます。 すべての市場に共通する単一ロジック Power Candles は すべての取引シンボル で自動的に動作します。現在のシンボルが Forex か非 Forex 市場かを自動判別し、内部で適切な強度モデルを適用します。 Forex および Gold ：FX Power のデルタ値を使用（絶対値レンジ最大 100） 指数、暗号資産、CFD ：IX Power の強度値を使用（絶対値レンジ最大 50） 必要な強度計算は Power Candles に直接組み込まれています。ローソク足のカラーリングやシグナルロジックに、追加のインジケーターは不要です。 価格ノイズではなく「強度状態」 各ローソク足は、以下の 9 つの明確に定義された強
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
インディケータ
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 用 ゴールド (XAU/USD) トレーディングシステム 真剣なトレーダーのために: 複数の市場分析要因を組み合わせた、構造化され、データ駆動型の方法論でゴールド取引に取り組みます。このツールは、あなたのゴールド取引分析をサポートするために構築されています。 限定価格の機会 これは、価格が上昇する前に Gold Sniper Scalper Pro を所有するチャンスです。 その後の購入 10 件ごとに $50 ずつ上昇します。 最終価格: $498 あなたの分析的優位性を定義する機能 Gold Sniper Scalper Pro は、深い洞察と明確な統計的優位性を提供するために設計された包括的なツールキットです: システム、入力のカスタマイズ、およびインジケーター使用時の注意事項を含む詳細なインジケーター使用ガイドは、以下の MQL 記事に記載されています。ドキュメントを参照してください。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System o
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
インディケータ
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe は、Smart Money Concepts（SMC）に基づいて開発された リアルタイム市場分析ツール です。 本システムは、トレーダーがマーケットストラクチャーを体系的に分析し、市場全体の方向性をより明確に把握できるよう設計されています。 システムは複数の時間軸にわたり、 反転ポイント（Reversal Points）・主要ゾーン（Key Zones）・マーケットストラクチャー を自動的に解析します。さらに、 POI（Point of Interest）・ノーリペイントシグナル・Auto Fibonacci Levels を表示し、プルバックや反転ポイントを高精度で検出します。 リアルタイムシグナルとアラートにより、価格が主要ゾーンに到達したときや、ゾーン内で反転シグナルが発生した際に、重要な機会を逃すことはありません。 また、本システムは インジケーター と シグナルシステム の両方の機能を兼ね備えた 2-in-1ツール であり、ゾーン分析とリアルタイムエントリーシグナルを一体化しています。 さらに
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
インディケータ
トレンド スクリーナー インジケーターでトレンド取引の力を解き放ちます。ファジー ロジックと複数通貨システムを活用した究極のトレンド取引ソリューションです。 ファジー ロジックを活用した革新的なトレンド インジケーターである Trend Screener を使用して、トレンド取引を向上させます。 これは、13 を超えるプレミアム ツールと機能、および 3 つの取引戦略を組み合わせた強力なトレンド追跡インジケーターであり、Metatrader をトレンド アナライザーにする多用途の選択肢となります。 期間限定オファー : トレンド スクリーナー インジケーターは、わずか 100 ドルで生涯ご利用いただけます。 (元の価格 50$ ) (オファー延長) Trend Screener の 100% 非再描画精度の揺るぎない精度を体験して、取引の決定が過去の価格変動の影響を受けないようにしてください。 マルチタイムフレームおよびマルチ通貨機能の多用途性を解放し、比類のない自信を持って外国為替、商品、暗号通貨、インデックスの世界を取引できるようにします。 Trend Screener の包括的な
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着 100 名様限定で 299 ドルでご提供します。 最終価格は 499 ドルとなります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Smart Stop Indicator – チャート上で実現するインテリジェントなストップロス精度 概要 Smart Stop Indicator は、ストップロスを勘や感情ではなく、明確で体系的に設定したいトレーダーのために設計されています。本ツールは、クラシックなプライスアクション（高値更新・安値切り下げ）と最新のブレイクアウト認識ロジックを組み合わせ、次に来るべき論理的なストップレベルを正確に特定します。トレンド相場、レンジ、急速なブレイクアウト局面のいずれであっても、最適な SL ゾーンとその状態（“new”、“broken”、“valid”）をチャート上に直接表示します。さらに今回、SL 距離の %ADR 表示も新たに追加されています。 主な特徴 マーケット構造に基づく自動ストップ配置 • 市場構造とリアルタイムの値動きに基づき、意味のあるストップロスレベルを自動検出します。 スマートなブレイクアウト感知 • 急激な方向転換やブレイクアウトにも柔軟に対応し、早すぎるストップ調整を避けます。 SL %ADR の表示 • ストップロスまでの距離を ADR（Averag
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
インディケータ
これまでに、 素晴らしいバックテスト結果、 驚くべき数値を持つ ライブ口座のパフォーマンス証明 、そして あらゆる場所での統計情報 がある取引インジケーターを購入し、しかし使用後に 口座を破綻させてしまった ことは何度ありますか？ シグナル単独を信用すべきではありません。そもそもなぜそれが表示されたのかを知る必要があります。そして、それこそがRelicusRoad Proの得意とすることです！ ユーザーマニュアル + 戦略 + トレーニングビデオ + VIPアクセス付きプライベートグループ + モバイル版利用可能 市場の見方を変える新しい方法 RelicusRoadは、FX、先物、仮想通貨、株式、指数に対応する、 世界で最も強力で最高の取引インジケーター であり、トレーダーが口座を 成長させる ために必要なすべての情報とツールを提供します。 初心者 から 上級者 まで、 すべてのトレーダー が成功できるよう、 テクニカル分析 と 取引計画 を提供します。 これは、将来の市場を 予測する のに十分な情報を提供する 主要な取引インジケーター です。私たちは、チャート上で意味をなさない複
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
インディケータ
IX Power: 指数、商品、暗号資産、外国為替市場の洞察を発見 概要 IX Power は、指数、商品、暗号資産、外国為替市場の強弱を分析するための多用途ツールです。 FX Power が全ての利用可能な通貨ペアデータを活用して外為ペアで最高の精度を提供する一方、 IX Power は基礎資産の市場データにのみ焦点を当てています。この特性により、 IX Power は非外為市場に最適であり、単純な外為分析にも信頼性の高いツールです。どのチャートでもスムーズに機能し、取引判断を向上させるための明確で実行可能な洞察を提供します。 1. IX Power がトレーダーにとって価値がある理由 複数市場での強弱分析 • IX Power は指数、商品、暗号資産、外為シンボルの強弱を計算し、それぞれの市場に合わせた洞察を提供します。 • US30、WTI、ゴールド、ビットコイン、または通貨ペアなどの資産を監視して取引機会を発見できます。 幅広い市場に適応 • 外為取引では、 FX Power が関連する全ての通貨ペアを分析することで比類のない精度を提供します。 • IX Power
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
インディケータ
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
インディケータ
Berma Bands (BBs) インジケーターは、市場のトレンドを特定して活用したいトレーダーにとって貴重なツールです。価格と BBs の関係を分析することで、トレーダーは市場がトレンド段階にあるか、レンジ段階にあるかを判断できます。 詳細については、[ Berma Home Blog ] をご覧ください。 バーマ バンドは、上部バーマ バンド、中部バーマ バンド、下部バーマ バンドの 3 つの異なる線で構成されています。これらの線は価格の周りにプロットされ、全体的な傾向に対する価格の動きを視覚的に表します。これらのバンド間の距離から、ボラティリティや潜在的な傾向の反転についての洞察を得ることができます。 バーマ バンドの線がそれぞれ離れると、市場が横ばいまたはレンジ相場の期間に入っていることを示すことがよくあります。これは、明確な方向性の偏りがないことを示しています。トレーダーは、これらの期間中にトレンドを特定するのが難しいと感じる可能性があり、より明確なトレンドが出現するまで待つ場合があります。 バーマ バンドの線が 1 本の線に収束すると、強いトレンド環境の兆候となること
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
インディケータ
サポートとレジスタンススクリーナーは、1つのインジケーター内に複数のツールを提供するMetaTraderの1つのレベルインジケーターにあります。 利用可能なツールは次のとおりです。 1.市場構造スクリーナー。 2.強気のプルバックゾーン。 3.弱気プルバックゾーン。 4.デイリーピボットポイント 5.毎週のピボットポイント 6.毎月のピボットポイント 7.ハーモニックパターンとボリュームに基づく強力なサポートとレジスタンス。 8.銀行レベルのゾーン。 期間限定オファー：HVサポートおよびレジスタンスインジケーターは、50ドルと生涯でのみご利用いただけます。 （元の価格125 $） MQL5ブログにアクセスすると、分析例を含むすべてのプレミアム指標を見つけることができます。 ここをクリックしてください。 主な機能 ハーモニックおよびボリュームアルゴリズムに基づく強力なサポートおよびレジスタンスゾーン。 ハーモニックおよびボリュームアルゴリズムに基づく強気および弱気のプルバックゾーン。  市場構造スクリーナー 毎日、毎週、毎月のピボットポイント。 ドキュメント すべてのサポートおよび
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
インディケータ
FX Levels: あらゆる市場における非常に高精度なサポート＆レジスタンス 概要 通貨ペア、株式指数、個別銘柄やコモディティなど、どのような市場でも信頼できるサポートとレジスタンスを特定したいですか？ FX Levels は伝統的な “Lighthouse” メソッドと先進的な動的アプローチを融合し、ほぼ汎用的な精度を実現します。ブローカーの実務経験を活かし、自動化されたデイリー更新とリアルタイム更新を組み合わせることで、 FX Levels は反転ポイントを見つけ、利益目標を設定し、自信をもってトレードを管理するための手助けをします。今すぐ試してみて、サポート/レジスタンス分析の正確性がどれほどトレードを向上させるかを実感してください！ 1. FX Levels がトレーダーにとって非常に有用な理由 非常に正確なサポート＆レジスタンスゾーン • FX Levels は異なるブローカー環境でもほぼ同一のゾーンを生成するよう設計されており、データフィードの差異や時刻設定のずれによる不一致を解消します。 • つまり、どのブローカーを利用していても一貫したレベルが得られるため、戦
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
インディケータ
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 は、MetaTrader 5 向けのインジケーターで、 マーケット構造 および ICT / Smart Money 概念の分析を自動化します。 売買は行わず 、注文管理もしません。これは 視覚的な分析ツール であり、自動売買ロボットではありません。 インジケーターが表示する内容 インジケーターはチャートをスキャンし、以下の情報を強調表示します ： マーケット構造 ：主要スイング、HH、HL、LH、LL 構造のブレイク ：Break of Structure (BOS) と Change of Character (ChoCH) 強気（demand）/ 弱気（supply）の Order Blocks（強度表示あり） 有効な Fair Value Gaps (FVG) 流動性ゾーン（equal highs / equal lows）とスイープ（sweeps） アジア / ロンドン / ニューヨーク セッションと Ki
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
インディケータ
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
インディケータ
Meravith Autoは、Meravithトレーディングシステムの自動化バージョンです。 このインジケーターは、色が変化するトレンドラインで構成されています。強気のときは緑色、弱気のときは赤色になります。これはトレンドのサポートラインです。強気の出来高と弱気の出来高が等しくなる流動性ライン。三重の強気デビエーションライン。三重の弱気デビエーションライン。大きな出来高を示す紫色と青色のドット。紫色のドットは平均出来高より2つのデビエーション分大きい出来高を示し、青色のドットは2つのデビエーションを示します。 使い方は？ 強気のトレンドラインと、トレンドラインの上にある流動性は強気トレンドを示します。市場は上昇すると予想されます。ロングポジションを開きます。 弱気のトレンドラインと、トレンドラインの下にある流動性は弱気トレンドを示します。市場は下落すると予想されます。ショートポジションを開きます。 他のインジケーターと自由に組み合わせて使用できます。 どの通貨ペア、どの時間足でも使用できます。 ブローカーが提示する出来高の違いにより、結果が異なる場合があります。 出来高が多いため、大
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
インディケータ
TPSproTrend PRO は、市場が実際に方向転換する瞬間を識別し、動きの開始時にエントリー ポイントを形成します。 価格が動き始めた直後に市場に参入し、すでに動き出した後に参入してはいけません。 インジケーター   シグナルを再描画せず、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットを自動的に表示するため、取引が明確かつ視覚的かつ構造化されます。 説明書 RUS   -   MT4 バージョン 主な利点 再描画のない信号。 すべての信号は固定です。 矢印が表示された場合 -     もう変化したり消えたりすることはありません。 誤ったシグナルのリスクなしに、安定したデータに基づいて取引の決定を下すことができます。 既製の買い/売りエントリーポイント このインジケーターは、取引を開始するのに最適なタイミングを自動的に決定し、チャート上に矢印で表示します。 推測や主観的な分析は不要。明確なシグナルだけです。 自動ストップロスとテイクプロフィットゾーン 信号の直後に次のものが表示されます: エントリーポイント リスク制限ゾーン（ストップロス） 利益確定ゾーン これにより、
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
インディケータ
私たちはあなたにトレンド取引の世界でゲームのルールを変える革命的な指標を提示します。 指標は、パフォーマンスを再考し、前例のない高さにあなたの取引経験を高めるように設計されています。 私たちの指標は、競合他社とは一線を画す高度な機能のユニークな組み合わせを誇っています。 "実質の価格設定要因"の先端技術は最も困難で、揮発市況の最高の安定性を保障する。 不安定なパターン、壊れた指標に別れを告げ、意識的で制御された取引を歓迎します。 指標は単なる美しい絵ではありません！ 指標は、トレーダーの側にオッズをシフトし、それによって利益を得る必要があります。 インジケータ信号（完全自動モード）に基づいて取引結果に慣れる： https://www.mql5.com/ja/signals/2339244 AceTrendは、rbtiバージョンによるトレンド指標のランキングで第一位にランクされています。 インターネット上の"AceTrend trend indicatorのテスト"に関する情報を検索することで、詳細を調べることができます。 AceTrend-取引における最大の収益性と制御。 私たちの指標
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
インディケータ
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT4のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間:すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイムフ
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (2)
インディケータ
SuperTrend Alert MT5で市場トレンドをマスターしましょう。この強力なインジケーターは、外国為替、株式、暗号通貨、商品取引向けに正確なトレンド追従シグナルを提供するために設計されています。Forex FactoryやRedditのr/Forexなどのトレーディングコミュニティで称賛され、InvestopediaやTradingViewの議論でもその堅牢なトレンド検出能力で高く評価されており、信頼性の高いエントリーとエグジットを求めるトレーダーにとって必須のツールです。ユーザーは、SuperTrendのシグナルをプライスアクションと組み合わせることで、トレンド方向を最大90%の精度で特定し、リアルタイムアラートを活用してトレンドの変化を捉えることで、取引タイミングが25-35%向上したと報告しています。主な利点には、高度なトレンド分析、カスタマイズ可能な設定によるパーソナライズされた戦略、チャートを常に監視せずに意思決定を向上させる軽量デザインが含まれ、スカルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーに最適です。 SuperTrend Alert MT5は、独自のアルゴリズ
FREE
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
インディケータ
取引の精度を高めるCandlestick Pattern Alert MT5インジケーターは、主要なキャンドルパターンを迅速に検出し、リアルタイムアラートを提供する強力なツールで、高確率のセットアップにトレーダーが対応できるようにします。1990年代にスティーブ・ニソンによって普及した日本キャンドルチャートの原則に基づくこのインジケーターは、ハンマー、ドージ、エンガルフィングなどのパターンで市場のセンチメントを解読する能力から、外汇、暗号、株式トレーダーに愛されています。手動分析を簡素化し、時間を節約し、精度を高め、機会の逸失を減らします—EURUSD、BTCUSD、XAUUSDなどのボラティル市場でトレンド反転や継続を活用しようとするスカルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーに最適です。 Candlestick Pattern Alert MT5は、即時パターン認識のためにチャートに緑（買い）と赤（売り）の矢印をオーバーレイし、クリアなテキストラベル（デフォルトサイズ7、オフセット20%）をカスタマイズ可能。14の主要パターンをサポート—ハンマー、インバースハンマー、ハンギングマ
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
ユーティリティ
グリッド取引戦略を最適化するために、Grid Trade Manager MT5を使用してください。これは、グリッド注文の配置と管理を自動化するための多用途の無料ユーティリティEAで, 2000年代に外汇コミュニティで普及したグリッド取引アプローチから派生し, レンジ条件での市場振動から利益を抽出する能力で人気です。MQL5やForex Factoryなどのプラットフォームで数千のトレーダーに採用され, 堅牢なリスクコントロールとカスタマイズで評価されるこのツールは, 外汇ペアや暗号通貨などのボラティル資産で優れ, ユーザーは動的グリッド調整を通じて収益性を向上させた報告—cost-averaging TP/SLやロット進展モードを通じてドローダウンを20-30%削減することが多いです。その人気は複雑なグリッドセットアップを簡素化し, 無制限グリッドに関連するリスクを軽減しながらハンズフリー操作を可能にする点にあり, martingaleスタイル戦略をテストする初心者やサイドウェイ市場でヘッジを微調整する専門家に理想的です。 Grid Trade Manager MT5は, ユーザー定
FREE
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
ユーティリティ
MT4 Local Trade Copier Pro は、MetaTrader 4向けに設計されたエキスパートアドバイザーで、ソースMT4またはMT5アカウントから同一PC上の複数のMT4またはMT5アカウントに取引をコピーします。このユーティリティは、クライアントアカウントやポートフォリオに取引を複製するのに最適で、ロットサイズ、ストップロス/テイクプロフィット、逆コピーオプションなど、カスタマイズ可能なパラメータを備えています。市場ロジックに基づく取引実行を行わず、柔軟な同期を提供し、多様なトレーディングニーズに対応します。 注 ：MT4 Local Trade Copier Proのデモ版をデモアカウントでダウンロードしてテストしてください。 こちら 。 MT5バージョンはこちらでダウンロードできます： MT4 Local Trade Copier Pro MT5 詳細なドキュメントはこちら： 完全なユーザーガイドと入力設定 機能： 宛先アカウントでのロットサイズのカスタマイズ、比例コピー対応（例：分数乗数：ソースロット0.2、乗数0.5、宛先ロット0.1）。 宛先アカウントでの
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
ユーティリティ
Hedge Trade Manager MT5でヘッジ戦略を強化しましょう。この洗練されたエキスパートアドバイザー（EA）は、逆行する価格変動に対抗するためにヘッジ取引を自動化するように設計されており、2010年代にフォレックスブローカーが反対ポジションを許可することで利益を固定または不確実なトレンド中の損失を制限するヘッジ技術に根ざしています。MQL5やForex Factory、Redditのr/Forexなどのトレーディングフォーラムでその柔軟な設定と強固なリスク保護が評価されており、このEAはフォレックス主要ペア、インデックス、暗号通貨のようなボラティリティの高い市場でスキャルパーやスイングトレーダーに好まれています。ユーザーは、潜在的なドローダウンを管理可能なシナリオに変える能力を称賛し、ダイナミックなロット進行とエクイティベースの出口により全体のリスクを25-40%削減することが多く、回復戦略を試みる初心者ヘッジャーや、多EA設定を統合して多様なポートフォリオを構築する経験豊富なプロに最適です。 Hedge Trade Manager MT5は、取引が指定された損失距離（
FREE
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
エキスパート
ボリンジャーバンド戦略EA MT5 は、ボリンジャーバンドの反転条件に基づいて取引機会を捉えるために設計された自動取引ツールです。下バンド付近での強気反転（前のローソク足が下バンド以下で終わり、現在のローソク足が下バンド以上で終わり、赤から緑のローソク足に変化する場合）に買い取引を、上バンド付近での弱気反転（その逆の場合）に売り取引を実行します。広範にバックテストされたこのEAは、正確なエントリー方法、柔軟な出口ルール、高度なリスク管理を提供し、システムリソースを最小限に抑えながら効率的な取引実行を行います。 このシステムには、セッション制御のための日時フィルターが含まれており、パフォーマンス検証のためのヒストリカルデータテストをサポートしています。リアルタイムダッシュボードは、オープントレード、口座残高、システムメトリクスを表示し、直感的な入力メニューにより設定が簡単です。すべての設定に関する詳細なドキュメントが提供されています。 詳細なドキュメントはこちら： 一般設定/入力ガイド | インジケーター設定/入力ガイド | バックテストと設定ファイル MT4バージョンはこちらでダウンロ
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
インディケータ
価格アクション取引を強化するHigher Highs and Lows MT4インジケーターは、フラクタル分析を活用して重要なスイングポイントを特定し、Higher Highs (HH)、Lower Highs (LH)、Lower Lows (LL)、Higher Lows (HL) などのトレンド定義パターンを識別し、市场方向の明確な洞察を提供します。1900年代初頭のダウ理論に根ざした価格アクションの基礎原則に基づき、現代取引でAl Brooksの "Trading Price Action" シリーズのような専門家により普及したこのインジケーターは、トレンド継続と反転を検出するトレーダーの必需品となっています。特に外汇、株式、暗号通貨トレーダー間で人気があり、上昇トレンド (HH/HL) または下降トレンド (LL/LH) を確認する能力により、ノイズをフィルタリングし、プルバック中のエントリータイミングを決め、偽ブレイクを避ける—ボラティルセッションでの精度を高め、感情的な決定を減らし、スカルピングからポジショントレーディングまでの戦略で全体的な収益性を向上させます。 Hig
FREE
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
エキスパート
Moving Average Strategy EA MT5 は、MetaTrader 5専用に設計された高度な自動取引ツールで、移動平均線のクロスオーバーを活用してトレンドの反転や潜在的なエントリーポイントを捉えます。このエキスパートアドバイザーは、トレーダーにカスタマイズ可能な設定を備えた多用途のソリューションを提供し、正確な取引実行と堅牢なリスク管理を保証します。広範にバックテストされたこのEAは、効率的なエントリー方法、柔軟なエグジットルール、そして最小限のシステムリソース消費でスムーズな取引を実現します。 このシステムには、セッション制御のための日時フィルターが含まれており、パフォーマンス検証のためのヒストリカルデータテストをサポートしています。リアルタイムダッシュボードは、オープントレード、口座残高、システムメトリクスを表示し、直感的な入力メニューにより設定が簡単です。すべての設定に関する詳細なドキュメントが提供されています。 詳細なドキュメントはこちら： 一般設定/入力ガイド | インジケーター設定/入力ガイド | バックテストと設定ファイル MT4バージョンはこちらでダ
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
インディケータ
取引の精度を高めるCandlestick Pattern Alert MT4インジケーターは、主要なキャンドルパターンを迅速に検出し、リアルタイムアラートを提供する強力なツールで、高確率のセットアップにトレーダーが行動できるようにします。1990年代にスティーブ・ニソンによって普及した日本キャンドルチャートの原則に基づくこのインジケーターは、ハンマー、ドージ、エンガルフィングなどのパターンで市場のセンチメントを解読する能力から、外汇、暗号、株式トレーダーに愛されています。手動分析を簡素化し、時間を節約し、精度を高め、機会の逸失を減らします—EURUSD、BTCUSD、XAUUSDなどのボラティル市場でトレンド反転や継続を活用するスカルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーに最適です。 Candlestick Pattern Alert MT4は、即時パターン認識のためにチャートに緑（買い）と赤（売り）の矢印を重ね、クリアなテキストラベル（デフォルトサイズ7、オフセット20%）をカスタマイズ可能。14の主要パターンをサポート—ハンマー、インバースハンマー、ハンギングマン、シューティング
FREE
Inventory Retracement Bar
Biswarup Banerjee
インディケータ
Enhance your trend-following strategy with   UCS_RH_IRB (Rob Hoffman Inventory Retracement Bar) MT5 , a precision indicator identifying candles retracing   45% or more   against the prevailing trend—highlighting points   where institutional counter-trend activity typically subsides and the dominant move resumes. Based on Rob Hoffman’s well-known IRB methodology, this indicator offers clear visual confirmations for trend continuation setups after pullbacks, suitable for forex, indices, commoditi
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
インディケータ
取引戦略を向上させる Brilliant Reversal Indicator MT5 は、非パラメトリックカーネル回帰を活用した最先端のインジケーターで、スムーズで適応性の高いトレンド分析を提供します。Nadaraya-Watson推定器に着想を得たこのツールは、価格データにガウスカーネル平滑化を適用し、市場のボラティリティに適応するダイナミックなエンベロープを作成しますが、伝統的な移動平均の過度のラグはありません。TradingViewなどのプラットフォームで広く称賛され、世界中のトレーダーから反転の検出精度で評価されているNadaraya Watson Envelopeは、2022年以来人気急上昇で、Bollinger Bandsの優れた代替品です。非再描画モードはリアルタイムの信頼性のあるシグナルを保証し、再描画オプションは詳細分析のためのウルトラスムーズなビジュアルを提供します。 トレーダーは、Brilliant Reversal Indicatorをトレンドの強さ、オーバーバイ/オーバーソールド状態、潜在的な反転ポイントを驚くべき精度で強調する能力で愛しています。基礎的な価
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
インディケータ
SuperTrend Alert MT4で市場トレンドをマスターしましょう。この強力なインジケーターは、外国為替、株式、暗号通貨、商品取引向けに正確なトレンド追従シグナルを提供するために設計されています。Forex FactoryやRedditのr/Forexなどのトレーディングコミュニティで称賛され、InvestopediaやTradingViewの議論でもその堅牢なトレンド検出能力で高く評価されており、信頼性の高いエントリーとエグジットを求めるトレーダーにとって必須のツールです。ユーザーは、SuperTrendのシグナルをプライスアクションと組み合わせることで、トレンド方向を最大90%の精度で特定し、リアルタイムアラートを活用してトレンドの変化を捉えることで、取引タイミングが25-35%向上したと報告しています。主な利点には、高度なトレンド分析、カスタマイズ可能な設定によるパーソナライズされた戦略、チャートを常に監視せずに意思決定を向上させる軽量デザインが含まれ、スカルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーに最適です。 SuperTrend Alert MT4は、独自のアルゴリズ
FREE
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
ユーティリティ
Trailing Stop and Breakeven Manager MT5で取引管理を最適化しましょう。この堅牢なエキスパートアドバイザー（EA）は、手動または他のEAによって開かれた取引のストップロスを自動調整するために設計されており、利益の保護とリスク管理を保証します。Forex FactoryやRedditのr/Forexなどのトレーディングコミュニティで称賛され、InvestopediaやMQL5フォーラムでの議論でもトレイリングストップとブレークイーブンレベルの管理における精度で注目されており、効率的に利益を確保しようとするトレーダーの間で人気のツールです。ユーザーは、トレンド中に利益を固定することで取引の収益性が20-30%向上し、多くの人が手動取引監視時間が40%削減されたと報告しています。主な利点には、ブレークイーブンとトレイリングストップの柔軟な設定、MT5の任意のシンボルとの互換性、スキャルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーの取引戦略を強化する軽量設計が含まれます。 Trailing Stop and Breakeven Manager MT5は、ユーザー
FREE
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
ユーティリティ
MT5 Local Trade Copier Pro は、MetaTrader 5向けに設計されたエキスパートアドバイザーで、ソースMT5アカウントから同一PC上の複数のMT5またはMT4アカウントに取引をコピーします。このユーティリティは、クライアントアカウントやポートフォリオに取引を複製するのに最適で、ロットサイズ、ストップロス/テイクプロフィット、逆コピーオプションなど、カスタマイズ可能なパラメータを備えています。市場ロジックに基づく取引実行を行わず、柔軟な同期を提供し、多様なトレーディングニーズに対応します。 注 ：MT5 Local Trade Copier Proのデモ版をデモアカウントでダウンロードしてテストしてください。 こちら 。 MT4バージョンはこちらでダウンロードできます： MT5 Local Trade Copier Pro MT4 詳細なドキュメントはこちら： 完全なユーザーガイドと入力設定 機能： 宛先アカウントでのロットサイズのカスタマイズ、比例コピー対応（例：分数乗数：ソースロット0.2、乗数0.5、宛先ロット0.1）。 宛先アカウントでのストップロス
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
ユーティリティ
Close Manager MT5で取引のクローズプロセスを効率化しましょう。この強力なエキスパートアドバイザー（EA）は、MetaTrader 5上で手動または他のEAによって開かれた取引の出口を自動化するように設計されており、トレーダーに出口戦略の精密な制御を提供します。MQL5、Forex Factory、Redditのr/Forexで多様でカスタマイズ可能なクローズ基準が高く評価されており、このEAは外国為替、指数、暗号通貨などのボラティリティの高い市場でスキャルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーの間で人気があります。ユーザーは、手動取引管理時間が30〜50％削減され、リスク管理が向上したと報告しており、多くの人が規律ある出口ルールに従うことで収益性が向上したと指摘しています。Close Manager MT5は、継続的なモニタリングなしでリスク管理と出口効率を最適化しようとするトレーダーに最適で、初心者から経験豊富なトレーダーまで多様な取引戦略をサポートします。 Close Manager MT5は、利益/損失金額（PROFIT_AMOUNT: 0, LOSS_AMOU
FREE
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
インディケータ
Consecutive Candle Indicator MT5でトレンド発見の能力を高めましょう。このダイナミックなツールは、連続する強気または弱気キャンドルの連鎖を特定し、外国為替、株式、暗号通貨、商品市場でのトレンド確認や潜在的な反転のためのタイムリーなアラートを提供します。Forex FactoryやRedditのr/Forexなどの取引コミュニティで高く評価され、InvestopediaやTradingViewの議論でもそのモメンタム分析を簡素化する能力が称賛されており、ボラティルな市場で明確なシグナルを求めるトレーダーのお気に入りです。ユーザーは、より高いキャンドル数（例：3～5本の連続キャンドル）を使用した場合、持続的なトレンドの検出精度が最大80%に達し、早すぎるエントリーを避け、確認されたモメンタムの変化に焦点を当てることで取引タイミングが15～25%向上したと報告しています。利点には、トレンドの強さの正確な特定、ハンズフリー監視のためのカスタマイズ可能なアラート、追加のツールを必要としないスケルピング、デイトレード、スイングトレーダーの意思決定を強化するユーザーフレ
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
インディケータ
Day and Week Separator MT4で取引分析を効率化しましょう。カスタマイズ可能な日次および週次の分離線をプロットする直感的なツールで、ブローカーのタイムゾーンの違いに直面するトレーダーにとって最適です。Forex FactoryやRedditのr/Forexなどの取引コミュニティでそのシンプルさと効果が高く評価されており、InvestopediaやTradingViewなどのプラットフォームでの議論で強調されている、チャートの時間枠をローカルまたは市場特有の時間に合わせるという一般的な課題に対応します。トレーダーはそのチャートの明確さを向上させる能力を称賛し、セッションベースの分析が改善され、取引セッションを明確にマークすることで取引計画が最大20%向上したと報告しています。特に、大きなタイムゾーンのずれがある地域（例：ヨーロッパのブローカーを使うアジア太平洋地域のトレーダー）に有効です。利点には、日次および週次の市場移行の正確な視覚化、ローカルまたは戦略的な時間に合わせたカスタマイズ可能な時間オフセット、あらゆる取引セットアップにシームレスに統合される軽量設計が含
FREE
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
ユーティリティ
Account Trailing Stop Manager MT5でポートフォリオのリスク管理を強化しましょう。この強力なエキスパートアドバイザー（EA）は、MetaTrader 5上でアカウント全体または特定のマジックナンバーの取引の総利益を自動的に追跡し、トレイリングストップのように管理し、現在の利益が最後のピーク利益を下回った場合にすべての取引をクローズするように設計されています。MQL5、Forex Factory、Redditのr/Forexでそのダイナミックな利益ロックメカニズムが称賛されており、このEAは外国為替、指数、暗号通貨などのボラティリティの高い市場でスキャルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーの間で人気があります。ユーザーは、好ましいトレンド中に利益を確保することで利益保持率が20〜35％向上し、多くの人が手動モニタリング時間が40％削減されたと報告しています。自動化されたリスク管理を求める初心者トレーダーや、複数の戦略ポートフォリオを管理するプロフェッショナルに最適で、このEAは多様な取引スタイルで規律ある利益保護を保証します。 Account Trail
FREE
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
エキスパート
Multi Indicator Strategy EA MT4は、MetaTrader 4向けの高度な取引ツールで、ADX、ボリンジャーバンド、CCI、MACD、移動平均、RSI、ストキャスティクス、Awesome Oscillator、RVIの9つのテクニカルインジケーターを使用して、取引のエントリーとエグジットを自動化します。複数のエントリー/エグジット戦略とAND/OR/NA組み合わせモードを含む広範なカスタマイズオプションを提供し、トレーダーに比類のない柔軟性を提供します。広範なバックテスト済みで、正確なシグナル生成、堅牢なリスク管理、低リソース使用によるスムーズな実行を保証します。 MT5バージョンはこちらからダウンロードできます： Multi Indicator Strategy EA MT5 詳細なドキュメントについては： 一般設定/入力ガイド | インジケーター設定/入力ガイド | バックテストと設定ファイル 主要機能の概要： ADX、ボリンジャーバンド、CCI、MACD、移動平均、RSI、ストキャスティクス、Awesome Oscillator、RVI用のカスタマイズ
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
インディケータ
Pip Movement Alert MT4で市場のモメンタムを先取りしましょう。この多通貨対応の汎用インジケーターは、複数のシンボルにおける正確なピップの動きを追跡し、トレーダーにアラートを提供するために設計されており、外国為替、株式、暗号通貨、商品取引に最適です。Forex FactoryやRedditのr/Forexなどのトレーディングコミュニティで称賛され、InvestopediaやTradingViewの議論でも急激な市場変動を検出する能力で注目されており、価格の急激な変動を活用しようとするトレーダーにとって必須のツールです。ユーザーは、ピップベースの重要な動き（例：10ピップ単位）を最大95%の信頼性で特定し、リアルタイムアラートを活用してボラティリティの急上昇を捉えることで、取引タイミングが20-30%改善したと報告しています。主な利点には、多通貨モニタリング、カスタマイズ可能なピップ閾値、チャートを常に分析せずに追跡を簡素化する軽量デザインが含まれ、スカルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーに最適です。 Pip Movement Alert MT4は、ユーザー定義の
FREE
GG TrendBar
Biswarup Banerjee
インディケータ
GG TrendBar Indicator MT5   で取引の精度を高めましょう。このマルチタイムフレームの強力なツールは、ADXとパラボリックSARを活用して、最大9つのタイムフレームにわたる統合されたトレンドシグナルを提供します。2010年代初頭にForex FactoryやMQL5などのプラットフォームで人気を博した高度なトレンド分析コンセプトから生まれたこのインジケーターは、選択したタイムフレーム間でのアライメントを要求することでノイズをフィルタリングする能力で支持を集め、ボラティリティの高い市場で単一タイムフレームのインジケーターをしばしば上回ります。非再描画でカスタマイズ可能なこのインジケーターは、カラーアイコンでトレンド方向を視覚化し、チャートを頻繁に切り替えることなく確認されたモメンタムを求めるトレーダーの定番となっています。 トレーダーは、GG TrendBarを上昇トレンドには緑、下降トレンドには赤、フラットな状態には黄色で、トレンドの強さ、潜在的な反転、アライメントの機会を強調するそのスキルで高く評価しています。ADXの+DI/-DIとPSARのポジショニングを
Ultimate Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
ユーティリティ
Ultimate Trade Panel MT4 は、MetaTrader 4向けに設計された強力なエキスパートアドバイザーで、MQL4プラットフォーム上でのトレーダーの効率を向上させ、取引活動を合理化します。このツールは使いやすい機能で日々の取引タスクを簡素化し、特定の取引ロジックに依存せずに取引管理の信頼できるパートナーとして機能します。競争優位性を求めるトレーダーのために開発され、自動化とリスク管理ツールを提供して取引体験を最適化します。 注 ：Ultimate Trade Panel MT4のデモ版をデモアカウントでダウンロードしてテストしてください。 こちら 。 MT5バージョンはこちらでダウンロードできます： Ultimate Trade Panel MT5 MT4のフルバージョンはこちらでダウンロードできます： Ultimate Trade Panel MT4 詳細なドキュメントはこちら： 設定と入力ガイド 機能： インジケーターマネージャー：入力で指定されたテンプレートに基づいてインジケーターをロードし、ツールバーからインジケーターを変更する手間を省き、迅速な意思決定を
Rsi Divergence Pro Indicator
Biswarup Banerjee
インディケータ
RSI DIVERENCE INDICATOR RSI divergence is very powerful pattern which is often used to detect a strong trend reversal. it also indicates the weakening of strong signal. So some traders  want to use it as the exit criteria. This indicator works in all timeframe and send notification, alert or email to the user. It also show the Higher Highs and Lower Low Pattern with its corresponding RSI divergency. This indicator can be used in Expert Advisors as it has accessible buffers List of Inputs ______
FREE
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
インディケータ
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
インディケータ
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
インディケータ
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
ユーティリティ
STM Trade Panel MT4で取引を簡素化しましょう。このユーザーフレンドリーなエキスパートアドバイザー（EA）は、MetaTrader 4での取引実行と管理を効率化するために設計されており、ワンクリックでの注文配置とカスタマイズ可能な利益および損失閾値に基づく自動取引クローズを提供します。MQL5、Forex Factory、Redditのr/Forexで直感的なインターフェースと効率的な取引管理により高く評価されており、このEAは外国為替、指数、暗号通貨などのボラティリティの高い市場でスキャルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーの主要なツールです。ユーザーは、取引実行時間が40〜60％削減され、リスク管理が改善されたと報告しており、多くの人が迅速な設定と利益ロック機能を持つシンプルなパネルを称賛しています。使いやすさを求める初心者トレーダーや複数の取引を管理するプロフェッショナルに最適なSTM Trade Panel MT4は、さまざまな取引戦略において効率と規律を向上させます。 STM Trade Panel MT4は、ワンクリックの購入/売却ボタン（ButtonB
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
インディケータ
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
ユーティリティ
Risk Management Panel is unique to tool calculate your risk quickly and place trades based on your account money. There are two options for the user  Account Equity Account Balance Tools like these is specially useful when you have to take a quickly decision about your trade but dont have the time to calculate the risk. It works with magic number. So the advantage is a trade placed by this panel could be manipulated by the other expert advisors as well
FREE
Angle of Averages
Biswarup Banerjee
インディケータ
Angle of Moving Average MT4   で取引の意思決定を向上させましょう。この革新的なインジケーターは、移動平均の傾きを定量化し、トレンドの方向と勢いについて明確な洞察を提供します。指定されたバー数にわたる移動平均の角度傾斜を測定する原理に基づくこのツールは、2010年頃のトレーディングコミュニティでの概念化以来、テクニカル分析の柱となっています。Forex Factoryなどのフォーラムで広く議論され、市場ダイナミクスの直接的な視覚化で称賛されているAngle of Moving Averageは、複雑なオシレーターに代わる堅牢な代替品として、過剰に複雑な公式のノイズなしに強気または弱気のバイアスを直接測定します。 トレーダーは、Angle of Moving Averageを、トレンドの強さ、潜在的な反転、最適なエントリー/エグジットポイントを直感的なヒストグラム表示—上昇モメンタムは緑、下落シフトは赤—で示す卓越した能力で高く評価しています。現在の移動平均とNバー前の値との角度を計算することで、市場が加速している（大きなヒストグラム）か平坦化している（小さ
