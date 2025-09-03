Nirvana Trade Assistant

Vitesse de scalping ; discipline systématique Décidez avec Nirvana ; calculs et frein de sécurité par nous. Ne soyez pas surpris ; vous faites face à l’outil de gestion de capital le plus avancé et intelligent, offrant une flexibilité maximale sur les marchés financiers.

Un trade gagnant n’est pas seulement une “bonne analyse” ; “exécution fluide” et “discipline” sont la clé. Nirvana est votre assistant d’exécution : calcul instantané risque/volume, réglage R:R en un clic, aperçu en direct du risque et profit, et “verrouillage du risque quotidien” comme une clé de sécurité. Résultat ? Votre esprit se libère des calculs répétitifs pour se concentrer sur la qualité des décisions.

Psychologie de l’outil

Réduit le bruit mental : calcul automatique du lot basé sur % de risque, plus d’hésitation avant de cliquer.

Focus sur le processus, pas le résultat : visualisez R:R avant l’entrée, ajustez selon le plan, pas l’émotion.

Frein automatique les mauvais jours : le verrouillage du risque quotidien ferme tout à l’approche de la limite de perte, bloquant le trading jusqu’à l’heure fixée.

Évite les erreurs coûteuses : débouncing des clics d’ordre (800ms) empêche les doubles clics involontaires.

Comment accélérer la prise de décision ?

Taille de position basée sur % de risque : calcule le lot précisément à partir de l’entrée et SL, affichant Risk/Lot et Reward/Lot en temps réel.

Réglage R:R en un clic : champ R:R avec +/– ou entrées comme “1:2” ou “2.5” ; TP ajusté intelligemment selon la distance minimale du broker.

Aperçu en direct lors du déplacement : les métriques s’actualisent en temps réel en déplaçant SL/TP pour une vision claire du risque.

Sécurité adaptée au compte : contrôle des distances minimales d’ordre, support Netting/Hedging, fermeture sécurisée de toutes les positions/ordres au déclenchement du risque quotidien.

Caractéristiques techniques clés

Panneau isolé avec préfixe unique par graphique ; zéro conflit d’objets.

Mode risque avec entrée % et calcul des lots ; arrondi vers le bas pour éviter un risque excessif.

R:R manuel avec analyse des entrées “1:2” ou “2.0” et pas réglable ; respect des limites StopLevel/FreezeLevel du broker.

Débouncing des clics d’ordre à 800ms.

Risque quotidien basé sur Balance ou Equity avec “tampon déclencheur” ; verrouillage automatique et fermeture immédiate de toutes les positions/ordres.

Contrôle des erreurs humaines : sur comptes Netting, nouveaux ordres bloqués si position ouverte.

Guide d’utilisation

Une fois l’outil installé sur le graphique, les boutons Buy/Sell affichent les lignes d’entrée, SL et TP. Aucun trade ne s’ouvre sans cliquer sur “Confirmer position”.

Si la zone de trading ne convient pas, utilisez “Cancel Buy/Sell” pour supprimer les lignes.

Déplacez les lignes (entrée : verte, SL : orange, TP : bleue) par double-clic ; le risque par lot est affiché sur le panneau.

Aucune position ne s’ouvre tant que les lignes ne sont pas confirmées par double-clic.

Solde, équité et profit/perte sont affichés en temps réel sur le panneau.

Mode risque

Le bouton Risk Mode sur le panneau s’active/désactive d’un clic.

Activé, il affiche la valeur en dollars de SL/TP avec % risque et R:R définis.

Désactivé, les paramètres par défaut de l’expert s’appliquent.

Verrouillage du risque quotidien

En activant le risque quotidien dans les entrées de l’expert, définissez le plafond de perte quotidienne, visible sur le graphique.

À l’approche du seuil, les positions se ferment et le trading est bloqué jusqu’à la fin de la période de verrouillage.

Cela aide à analyser calmement pour la prochaine session, revenant au marché avec discipline.







