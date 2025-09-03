Nirvana Trade Assistant
- Utilitaires
- Aiireza Arjmandi Nezhad
- Version: 1.9
- Mise à jour: 3 septembre 2025
- Activations: 5
Vitesse de scalping ; discipline systématique Décidez avec Nirvana ; calculs et frein de sécurité par nous. Ne soyez pas surpris ; vous faites face à l’outil de gestion de capital le plus avancé et intelligent, offrant une flexibilité maximale sur les marchés financiers.
Un trade gagnant n’est pas seulement une “bonne analyse” ; “exécution fluide” et “discipline” sont la clé. Nirvana est votre assistant d’exécution : calcul instantané risque/volume, réglage R:R en un clic, aperçu en direct du risque et profit, et “verrouillage du risque quotidien” comme une clé de sécurité. Résultat ? Votre esprit se libère des calculs répétitifs pour se concentrer sur la qualité des décisions.
Psychologie de l’outil
- Réduit le bruit mental : calcul automatique du lot basé sur % de risque, plus d’hésitation avant de cliquer.
- Focus sur le processus, pas le résultat : visualisez R:R avant l’entrée, ajustez selon le plan, pas l’émotion.
- Frein automatique les mauvais jours : le verrouillage du risque quotidien ferme tout à l’approche de la limite de perte, bloquant le trading jusqu’à l’heure fixée.
- Évite les erreurs coûteuses : débouncing des clics d’ordre (800ms) empêche les doubles clics involontaires.
Comment accélérer la prise de décision ?
- Taille de position basée sur % de risque : calcule le lot précisément à partir de l’entrée et SL, affichant Risk/Lot et Reward/Lot en temps réel.
- Réglage R:R en un clic : champ R:R avec +/– ou entrées comme “1:2” ou “2.5” ; TP ajusté intelligemment selon la distance minimale du broker.
- Aperçu en direct lors du déplacement : les métriques s’actualisent en temps réel en déplaçant SL/TP pour une vision claire du risque.
- Sécurité adaptée au compte : contrôle des distances minimales d’ordre, support Netting/Hedging, fermeture sécurisée de toutes les positions/ordres au déclenchement du risque quotidien.
Caractéristiques techniques clés
- Panneau isolé avec préfixe unique par graphique ; zéro conflit d’objets.
- Mode risque avec entrée % et calcul des lots ; arrondi vers le bas pour éviter un risque excessif.
- R:R manuel avec analyse des entrées “1:2” ou “2.0” et pas réglable ; respect des limites StopLevel/FreezeLevel du broker.
- Débouncing des clics d’ordre à 800ms.
- Risque quotidien basé sur Balance ou Equity avec “tampon déclencheur” ; verrouillage automatique et fermeture immédiate de toutes les positions/ordres.
- Contrôle des erreurs humaines : sur comptes Netting, nouveaux ordres bloqués si position ouverte.
Guide d’utilisation
- Une fois l’outil installé sur le graphique, les boutons Buy/Sell affichent les lignes d’entrée, SL et TP. Aucun trade ne s’ouvre sans cliquer sur “Confirmer position”.
- Si la zone de trading ne convient pas, utilisez “Cancel Buy/Sell” pour supprimer les lignes.
- Déplacez les lignes (entrée : verte, SL : orange, TP : bleue) par double-clic ; le risque par lot est affiché sur le panneau.
- Aucune position ne s’ouvre tant que les lignes ne sont pas confirmées par double-clic.
- Solde, équité et profit/perte sont affichés en temps réel sur le panneau.
Mode risque
- Le bouton Risk Mode sur le panneau s’active/désactive d’un clic.
- Activé, il affiche la valeur en dollars de SL/TP avec % risque et R:R définis.
- Désactivé, les paramètres par défaut de l’expert s’appliquent.
Verrouillage du risque quotidien
- En activant le risque quotidien dans les entrées de l’expert, définissez le plafond de perte quotidienne, visible sur le graphique.
- À l’approche du seuil, les positions se ferment et le trading est bloqué jusqu’à la fin de la période de verrouillage.
- Cela aide à analyser calmement pour la prochaine session, revenant au marché avec discipline.