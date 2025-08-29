Pivot Hunter EA

Pivot Hunter EA est un robot de trading spécialisé, développé exclusivement pour la paire de devises  CADJPY sur l'horizon de temps  H1. Sa stratégie est conçue pour identifier les points de retournement potentiels du marché en analysant l'action des prix et le momentum.

Le cœur de la logique de l'EA est un système de confirmation multi-indicateurs. Il combine les signaux d'indicateurs classiques, incluant le Parabolic SAR, l'Awesome Oscillator (AO), le Relative Strength Index (RSI) et l'Average True Range (ATR). En exigeant une convergence entre ces différents outils d'analyse, l'EA vise à filtrer les signaux plus faibles pour se concentrer sur les configurations à plus forte probabilité.

Cet expert-conseil est conçu pour les traders qui préfèrent une approche ciblée et entièrement automatisée ("set-and-forget") sur un instrument spécifique, car tous ses paramètres internes ont été soigneusement calibrés pour les caractéristiques uniques de la paire CADJPY.

Caractéristiques Principales

  • Spécialisé pour le CADJPY : Contrairement aux EA génériques, Pivot Hunter a été entièrement conçu pour le graphique H1 du CADJPY. Toute sa logique est adaptée à la volatilité et au comportement de cette paire spécifique.

  • Confirmation par Multi-Indicateurs : L'EA utilise une confluence de signaux provenant du SAR, de l'AO, du RSI et de l'ATR. Cette approche complète garantit que les trades ne sont envisagés que lorsque plusieurs conditions sont réunies, offrant un mécanisme de filtrage robuste.

  • Filtre de Volatilité Dynamique : En utilisant l'indicateur ATR, l'EA évalue la volatilité actuelle du marché. Il est conçu pour fonctionner dans des fourchettes de volatilité spécifiques, évitant les périodes trop calmes ou excessivement erratiques.

  • Gestion du Risque Automatisée : La taille des lots est calculée automatiquement en fonction de votre pourcentage de risque et du stop loss déterminé dynamiquement. Cela aide à maintenir une gestion du risque cohérente sur toutes les transactions, sans calculs manuels.

  • Protection Avancée des Trades : L'EA inclut des fonctionnalités de sécurité intégrées :

    • Contrôle de la Perte Maximale : Une option pour clôturer automatiquement une position si elle atteint un pourcentage de perte prédéfini basé sur votre paramètre de risque.

    • Verrouillage Intelligent des Profits : Un mécanisme avancé qui surveille un trade rentable. Une fois que le trade atteint une partie importante de son objectif de take-profit, ce système s'active pour sécuriser une grande partie des gains si le marché commence à s'inverser.

Recommandations

  • Paire de Devises : CADJPY

  • Horizon de Temps : H1

  • Courtier : IC Markets ou d'autres courtiers avec un faible spread et une exécution rapide.

  • Dépôt Minimum : 500 $

  • Effet de Levier : 1:100 ou plus (1:500 est recommandé).

Paramètres d'Entrée

L'EA est conçu pour être simple d'utilisation avec seulement deux paramètres principaux, rendant la configuration simple et directe.

  • Magic Number : Un identifiant unique pour les ordres de l'EA. C'est important si vous utilisez d'autres EA sur le même compte pour garantir qu'ils n'interfèrent pas avec les trades les uns des autres.

  • Risque (Risk) : Le pourcentage des fonds propres de votre compte que vous souhaitez risquer sur chaque trade. La taille du lot est automatiquement calculée en fonction de cette valeur et de la distance du stop loss.

    • 1-3 : Risque Faible

    • 4-7 : Risque Moyen

    • 7-10 : Risque Élevé


