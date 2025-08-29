Pivot Hunter EA
Pivot Hunter EA è un robot di trading specializzato, sviluppato esclusivamente per la coppia di valute CADJPY sul timeframe H1. La sua strategia è progettata per identificare potenziali punti di svolta del mercato, analizzando l'azione dei prezzi e il momentum.
Il nucleo della logica dell'EA è un sistema di conferma multi-indicatore. Combina i segnali di indicatori classici, tra cui Parabolic SAR, Awesome Oscillator (AO), Relative Strength Index (RSI) e Average True Range (ATR). Richiedendo una concordanza tra questi diversi strumenti analitici, l'EA mira a filtrare i segnali più deboli e a concentrarsi su setup con maggiore probabilità.
Questo expert advisor è stato creato per i trader che preferiscono un approccio mirato e "set-and-forget" su uno strumento specifico, poiché tutti i parametri interni sono stati attentamente calibrati per le caratteristiche uniche della coppia CADJPY.
Caratteristiche Principali
Specializzato per CADJPY: A differenza degli EA generici, Pivot Hunter è stato costruito da zero per il grafico H1 di CADJPY. La sua intera logica è adattata alla volatilità e al comportamento di questa specifica coppia.
Conferma Multi-Indicatore: L'EA utilizza una confluenza di segnali da SAR, AO, RSI e ATR. Questo approccio completo assicura che le operazioni vengano considerate solo quando più condizioni sono allineate, fornendo un robusto meccanismo di filtraggio.
Filtro di Volatilità Dinamico: Utilizzando l'indicatore ATR, l'EA valuta la volatilità attuale del mercato. È progettato per operare all'interno di specifici intervalli di volatilità, evitando periodi troppo statici o eccessivamente erratici.
Gestione del Rischio Automatizzata: La dimensione del lotto viene calcolata automaticamente in base alla percentuale di rischio specificata e allo stop loss determinato dinamicamente. Ciò aiuta a mantenere una gestione del rischio coerente in tutte le operazioni, senza calcoli manuali.
Protezione Avanzata delle Operazioni: L'EA include funzionalità di sicurezza integrate:
Controllo della Perdita Massima: Un'opzione per chiudere automaticamente una posizione se raggiunge una percentuale di perdita predefinita basata sull'impostazione di rischio.
Blocco Intelligente dei Profitti: Un meccanismo avanzato che monitora un'operazione in profitto. Una volta che l'operazione raggiunge una parte significativa del suo obiettivo di take-profit, questo sistema si attiva per assicurare gran parte dei guadagni se il mercato inizia a invertire la rotta.
Raccomandazioni
Coppia di Valute: CADJPY
Timeframe: H1
Broker: IC Markets o altri broker con spread bassi ed esecuzione rapida.
Deposito Minimo: $500
Leva Finanziaria: 1:100 o superiore (1:500 è raccomandata).
Parametri di Input
L'EA è progettato per la massima facilità d'uso con solo due input principali, rendendo la configurazione semplice e diretta.
Magic Number: Un identificatore unico per gli ordini dell'EA. È importante se si utilizzano altri EA sullo stesso conto per garantire che non interferiscano con le operazioni degli altri.
Risk: La percentuale del capitale del tuo conto che desideri rischiare su ogni operazione. La dimensione del lotto viene calcolata automaticamente in base a questo valore e alla distanza dello stop loss.
1-3: Basso Rischio
4-7: Medio Rischio
7-10: Alto Rischio
