Pivot Hunter EA

Pivot Hunter EA

Pivot Hunter EA è un robot di trading specializzato, sviluppato esclusivamente per la coppia di valute  CADJPY sul timeframe  H1. La sua strategia è progettata per identificare potenziali punti di svolta del mercato, analizzando l'azione dei prezzi e il momentum.

Il nucleo della logica dell'EA è un sistema di conferma multi-indicatore. Combina i segnali di indicatori classici, tra cui Parabolic SAR, Awesome Oscillator (AO), Relative Strength Index (RSI) e Average True Range (ATR). Richiedendo una concordanza tra questi diversi strumenti analitici, l'EA mira a filtrare i segnali più deboli e a concentrarsi su setup con maggiore probabilità.

Questo expert advisor è stato creato per i trader che preferiscono un approccio mirato e "set-and-forget" su uno strumento specifico, poiché tutti i parametri interni sono stati attentamente calibrati per le caratteristiche uniche della coppia CADJPY.

Caratteristiche Principali

  • Specializzato per CADJPY: A differenza degli EA generici, Pivot Hunter è stato costruito da zero per il grafico H1 di CADJPY. La sua intera logica è adattata alla volatilità e al comportamento di questa specifica coppia.

  • Conferma Multi-Indicatore: L'EA utilizza una confluenza di segnali da SAR, AO, RSI e ATR. Questo approccio completo assicura che le operazioni vengano considerate solo quando più condizioni sono allineate, fornendo un robusto meccanismo di filtraggio.

  • Filtro di Volatilità Dinamico: Utilizzando l'indicatore ATR, l'EA valuta la volatilità attuale del mercato. È progettato per operare all'interno di specifici intervalli di volatilità, evitando periodi troppo statici o eccessivamente erratici.

  • Gestione del Rischio Automatizzata: La dimensione del lotto viene calcolata automaticamente in base alla percentuale di rischio specificata e allo stop loss determinato dinamicamente. Ciò aiuta a mantenere una gestione del rischio coerente in tutte le operazioni, senza calcoli manuali.

  • Protezione Avanzata delle Operazioni: L'EA include funzionalità di sicurezza integrate:

    • Controllo della Perdita Massima: Un'opzione per chiudere automaticamente una posizione se raggiunge una percentuale di perdita predefinita basata sull'impostazione di rischio.

    • Blocco Intelligente dei Profitti: Un meccanismo avanzato che monitora un'operazione in profitto. Una volta che l'operazione raggiunge una parte significativa del suo obiettivo di take-profit, questo sistema si attiva per assicurare gran parte dei guadagni se il mercato inizia a invertire la rotta.

Raccomandazioni

  • Coppia di Valute: CADJPY

  • Timeframe: H1

  • Broker: IC Markets o altri broker con spread bassi ed esecuzione rapida.

  • Deposito Minimo: $500

  • Leva Finanziaria: 1:100 o superiore (1:500 è raccomandata).

Parametri di Input

L'EA è progettato per la massima facilità d'uso con solo due input principali, rendendo la configurazione semplice e diretta.

  • Magic Number: Un identificatore unico per gli ordini dell'EA. È importante se si utilizzano altri EA sullo stesso conto per garantire che non interferiscano con le operazioni degli altri.

  • Risk: La percentuale del capitale del tuo conto che desideri rischiare su ogni operazione. La dimensione del lotto viene calcolata automaticamente in base a questo valore e alla distanza dello stop loss.

    • 1-3: Basso Rischio

    • 4-7: Medio Rischio

    • 7-10: Alto Rischio


Prodotti consigliati
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Experts
The Catalyst EA The Catalyst EA è un sofisticato robot di trading sviluppato per la piattaforma MetaTrader 5. È stato creato specificamente per il trading sulla coppia di valute   AUDUSD   con   timeframe H1 . L'EA impiega una strategia multi-indicatore che mira a identificare e capitalizzare su potenziali inversioni e correzioni di mercato. Un punto focale della sua progettazione è una solida gestione del rischio, caratterizzata da un dimensionamento dinamico dei lotti e da molteplici livelli d
VeloxGrid AI
Jasser Bin Munir Bin Ayyad Bandakhil
Experts
How to Use It Open MetaEditor in MT5. Create a new EA ( File > New > Expert Advisor ). Name it something like SimpleGoldSELL . Paste the full code and compile. Attach it to the XAUUSD chart on any timeframe. ️ Tips This EA only sends one SELL order when attached. Test on a demo account first . Adjust LotSize , StopLoss , and TakeProfit based on your broker's gold settings. Let me know if you want to: Automatically re-enter a sell if the trade closes Add moving averages for signal confirmatio
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experts
Presentazione di SchermanActionPro: il nuovo bot di trading automatizzato di Automatictrading Automatictrading è orgogliosa di presentare SchermanActionPro! Caratteristiche in primo piano:  • Indicatori configurabili: regola le medie e il numero di candele secondo le raccomandazioni di Ivan.  • Flessibilità operativa: Scegli tra acquisti e vendite.  • Presa di profitto: opzioni fisse, basate sull'ATR o sul segnale contrario.  • Loss Stop: Fisso configurabile, secondo ATR o tramite segnale contr
Golden SinTiang MT5
Peter Slamenec
Experts
EA Golden SIN-TIANG is a robust trading strategy designed for XAUUSD or GOLD and H4 time frame. The EA creates pending stop trade orders using indicators of the Highest-Lowest, Hight , Low parameters based on the market environment. It uses fixed SL, PT and exit from the position after time cut off. The EA was tested with several Monte Carlo robustness tests and optimized. Backtest was done on ticks data with a 15-year history 2007-20023. There is no need to set any parameters, all settings are
Pound Pulse
Simen Staaby Knudsen
Experts
The "Pound Pulse" is a robot I have developed that is trading the gbd/usd pair on a 30min chart. This is "real" strategy that actually got an edge in the market. The strategy is a combination of pure price action, and signals from the RSI and MACD indicator. This robot is perfect for traders who want to make steady gains without taking big risks that may blow the account. NO martingale NO adding to losers Pure robust trading The profit factor is 1.91 and the Sharpe ratio is 6.25, showing strong
SFE Freedom MT5
Joel Juanpere
Experts
This EA includes 11 SmartForexExpert EAs. These EAs belong to 3 different area types, momentum, reversal, trend. Using all EAs we can diversify risk and trade better and take advantage of different market behaviors where specific type of EA works better than others. Signal    https://www.mql5.com/en/signals/138420?source=Site+Profile+Seller A big effort has made to include the different EAs in 1 mt5 file, and keeping the low demand of the computer resources. The EA runs very smoothly and only t
Fx Trend Scalper EA
Fernando De Paljla Silva
Experts
Fx Trend Scalper uses the Bollinger Bands indicator with intelligent settings and combinations. Furthermore, it uses various Price Action features to identify specific patterns on the chart to identify a market entry signal . This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, Fx Trend Scalper is for you. Fx Trend Scalper does not use AI, martingale or Grid, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample
Black Cat FX
Prama Shellaerinda
Experts
BlackCAT FX is a simple and powerful Expert Advisor. This robot has a very powerful keylevel determination algorithm embedded. With this keylevel reference, this robot can work effectively and efficiently. BlackCat FX is specifically designed to run on the EURUSD and GBPUSD pairs as we know that’s are low spread pairs, and can be run on the M5 or M15 timeframe   Instrument Specifications Symbol: EURUSD, GBPUSD Timeframe: M5 Account Requirements Type: Hedging Spreads: Low Spread Min Deposit: $200
Multi Instruments TrendSystem 7 LB
Shao Shu Yi
4 (1)
Experts
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 7 LB (Level Break) MT5 is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA works well in BTCUSD. This EA is one of our trend
Multi Instruments TrendSystem 5 RA
Shao Shu Yi
Experts
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 5 RA    MT5 (Rapier)  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be used
Multi Instruments TrendSystem 4 M4A1
Shao Shu Yi
Experts
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 4 M4A1  MT5 is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be used on lots of
Multi Instruments TrendSystem 1
Shao Shu Yi
Experts
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 1  MT5 (Multi-Moving Strategy) is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can
Multi Instruments TrendSystem 3 BS
Shao Shu Yi
Experts
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 3 BS  MT5 (Blood Sword)  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be us
Score EA
Tsvetan Tsvetanov
5 (1)
Experts
Presentiamo la versione MT5 del nostro sistema di trading adattivo completamente automatizzato - Score EA . Questa nuova versione offre capacità e funzionalità significativamente migliorate, portando la tua esperienza di trading a nuovi livelli. Gli aggiornamenti principali includono: Supporto per fino a 28 simboli, consentendo una maggiore esposizione al mercato e diversificazione. Un'interfaccia utente estesa, ora con un elenco completo delle posizioni e pulsanti di controllo manuale per maggi
Gold Vision Scalper Pro
Aman Kushwaha
Experts
GOLD & FOREX BREAKOUT SCALPER A professional Expert Advisor designed for breakout trading on multiple instruments, specializing in buy-side momentum with dynamic position sizing. KEY FEATURES: Trading Strategy • Identifies key breakout levels using swing high analysis • Places strategic buy-stop orders at resistance levels • Automated position management system • Real-time visual order level display ️ Risk Management • Dynamic lot size calculation based on free margin • Trailing stop
Plain
Ahmed Alaaeldin Abdulrahman Ahmed Elherzawi
Experts
This is a semi-automatic Expert Advisor that opens trades automatically based on the direction you set using the trade sell / buy on the panel. The magic of this EA is that it recognizes the objects that you draw on the chart by closing the open positions at key levels, it will notify you through the mobile notification, then it will wait for the next direction. It opens orders continuously regardless of the time frame of the chart. So you don't have to stay on a lower time frame. Instead, you c
Candlestick Patterns Scanner MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicatori
KT Candlestick Patterns Scanner is a Multi-Symbol and Multi-Timeframe scanner that fetches and shows various candlestick patterns on 28 currency pairs and 9 time-frames concurrently . The scanner finds the candlestick patterns by loading the KT Candlestick Patterns indicator as a resource in the background. Features The scanner can find the candlestick patterns on 252* combinations of symbols and time-frames from a single chart. Open the signal's chart loaded with a predefined template with a s
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Experts
The EA uses scalping strategy at night, trading consists of three algorithms and each algorithm works in its own time interval. The EA uses many smart filters to adapt to almost any economic situation. Pending orders are used for the least slippage when trading scalping. The adviser is safe and does not require any settings from the user, just install it on the chart and you are ready. The EA sets a protective stop order, so the trader does not have to worry that the robot will allow significant
PowerFlow
Warin Wongdao
Experts
This EA focuses on placing a large number of orders to generate rebates and secure quick profits. It only opens trades in the direction of the trend, which is determined based on historical statistics. You can enable either Buy-only or Sell-only mode. For gold trading, it is recommended to enable Buy-only mode. If the trade goes against the intended direction, the EA will initiate recovery trades at set intervals while also taking profits in the opposite direction. Martingale can be enabled, wit
TrendFusion X
Daniel Mandachi
Experts
TrendFusion X is a fully automated trading solution designed for traders who value precision, discipline, and structured decision-making. It combines a trend scoring model with multi-timeframe analysis and confirmation logic to ensure trades are executed only under technically favorable conditions. Built for modern trading environments, TrendFusion X adapts to changing market behavior and focuses on quality setups rather than volume. Core Features Trend Strength Scoring System Filters out weak
Alex Super Quantum Gold H1
Alexander Loreto Cordero
Experts
Analisi della Strategia "Quantum Super" Ideale per conti di finanziamento Non-HFT e Personali 1. Funzionalità e Logica di Trading: Asset e Tempo: La strategia è progettata specificamente per l'oro. Utilizza molteplici indicatori e periodi di tempo (LinReg, ATR, ROC, Highest, Lowest) con parametri regolabili. Segnali di Ingresso: Ingresso Lungo: Si basa sull'incrocio di una regressione lineare e un confronto dei valori ATR. Ingresso Corto: Si basa sugli incroci dei valori ROC. Ingressi tipo Stop:
WinTrader Pro
Christian Fascendini
Experts
Expert Advisor Multi-Indicator “WinTrader Pro” – Il Tuo Ponte Verso un Trading Automatizzato e Sicuro Sei alla ricerca di un Expert Advisor (EA) affidabile, robusto e che integri una vasta gamma di indicatori tecnici? Desideri una soluzione che sappia gestire correttamente il rischio, ma allo stesso tempo sfruttare opportunità di mercato in modo dinamico e avanzato? Benvenuto: questo EA rappresenta il risultato di un’accurata integrazione di Bollinger Bands, Stochastic, Moving Average, Momentum,
Profitable EMA
Rajendra Kumar Sinku
Experts
Multiple Exponential Moving Averages from two different timeframes have been used in making this fully automatic trading robot. The backtest screenshots speak the rest. The amount to be invested has to be put manually in input tab. So works on all account sizes. For best results - Timeframe = 15M - Leverage = 100 - Preferred pair = EURUSD but gave profit on other pairs too. - Avoid trading between last week of December and first week of January.
MT5 GridderEA Pro
Nikolaos Pantzos
Experts
It's a multi-currency grid  system that can trade all input pairs from one chart. The expert will close all orders for each pair using a profit level. Trade on 16 pairs. Please use expert only on a hedge account!!! Information Chose a broker with fast execution and low spreads for effective results. Please make some tests on a demo account to see how the expert works before using it on a real account. For 0.01 minimum lot size and account leverage 1:500, you need an initial balance of at least
Remora fish Mt5
Marta Gonzalez
Experts
You know you are not a shark but maybe you can be a   remora fish. You just have to locate a shark and feed on the remains. This system uses an indicator that detects the movements of the shark and positions itself in favor of it, taking advantage of its capture. This system analyzes the market looking for the waves that the shark produces in the forex sea when it attacks the market. Once the shark attack is located, it enters the market to catch a piece of the catch. All operations have their
SessBreak Advanced EA
Giuseppe Surace
Experts
Giramenti Advanced Breakout Expert Advisor per il trading intraday e multiday Questo Expert Advisor è progettato per un trading di breakout preciso e basato su regole, con sessioni temporali personalizzabili e condizioni di holding multi-day. Che tu sia un trader intraday disciplinato o uno swing trader strategico alla ricerca di una partecipazione al trend multi-day, questo EA offre un livello eccezionale di personalizzazione e controllo, il tutto all'interno di un unico motore ottimizzato.
Go it MT5
Marta Gonzalez
Experts
GO IT - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices.                                     ONLY RECO M ENDED FOR GBPUSD AND EURUSD Can used this EA whit 100$ in your account The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of  independently analyzing the market and making trading decisions  GO IT It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      It is a 100% automatic system, the system controls both the inputs and the
PEA Farm Lots
Paitoon Rienpreecha
Experts
Functionalities - Open buy and sell  - Customizable break-even AND TP SL - Implements Martingale Features Recommendations - Currency pairs: Major currency pairs - Currency pairs recommend : EURUSD - Not recommended : XAUUSD - Timeframe : 1H - Minimum deposit: $2000 per currency pair *Recommend $10000 - Leverage: Minimum 1:100, recommended 1:500 - Account type: ECN, Raw, or Razor with very low spreads. - Use a VPS for the EA to operate 24/7 (strongly recommended) Warning - Withdraw profits ev
Doji Style
Dimpho Simon
1 (1)
Experts
(Feel free to download this at absolutely no cost, if you like it I have a scalping manager here:  https://www.mql5.com/en/market/product/101312 ) [Feel free to suggest on improvements that can be implemented. This EA will forever remain free.] Timeframe: 5 Min upwards (The 1 minute timeframe has very short candles, stoploss cannot be set) Currencies: Multi Settings: Lotsize: the trading volume for the EA How long a position will be held: 900 000 milliseconds for the 5 minute time or an equav
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Presentazione di AIQ Versione 3.0+ — L'Intelligenza di Trading Autonoma Più Avanzata Mai Costruita Sono lieto di presentare AIQ (Intelligenza Autonoma) Versione 3.0+, un salto monumentale nella tecnologia di trading alimentata dall'IA. Questa versione offre accesso a oltre 300 modelli di IA, inclusi oltre 55 modelli di IA integrati GRATIS, più modelli premium come il potente nuovo Grok 4, capacità di ricerca web massicciamente potenziate, nuovi ruoli di Analista/Gestore del Rischio, controlli i
GbpUsd Commander
Ibrahim Aljaref
4.61 (23)
Experts
GBPUSD Commander – Scalping di Precisione su M30 Questo Expert Advisor è progettato specificamente per la coppia di valute GBP/USD e offre una strategia di scalping potente ma sicura sul timeframe M30 (30 minuti). Combina ingressi precisi con una gestione rigorosa del rischio — rischiando solo il 2% per operazione — rendendolo ideale per i trader che desiderano proteggere il capitale e ottenere una crescita costante. Con una gestione dinamica della dimensione dei lotti, livelli SL/TP ben visibil
Http EA
Yury Orlov
5 (5)
Experts
HTTP EA (How To Trade Pro) — robot di trading MT5 senza martingala e griglia, con chiusura giornaliera delle posizioni. Sviluppato da trader professionista con oltre 25 anni di esperienza. Ultima copia al prezzo attuale! Poi il prezzo salirà di 100 $. L'expert utilizza ordini pendenti, gestisce una sola posizione per strumento, applica sempre stop-loss e take-profit e chiude le posizioni ogni giorno. Funziona con i seguenti strumenti finanziari: Coppie di valute Criptovalute Metalli Indici Azion
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Altri dall’autore
Candle Amplitude Oscillator
Daniel Naranjo Morales
Indicatori
Oscillatore di Ampiezza della Candela Ottieni una prospettiva cristallina sulla volatilità del mercato con l'Oscillatore di Ampiezza della Candela. Questo strumento leggero ed efficiente va oltre la semplice analisi del prezzo per mostrarti la vera energia all'interno di ogni candela, aiutandoti a prendere decisioni di trading più informate. Invece di tirare a indovinare se un mercato è attivo o tranquillo, questo indicatore ti fornisce una misurazione precisa e standardizzata della volatilità c
FREE
Dynamic ATR Percentile
Daniel Naranjo Morales
Indicatori
Percentile ATR Dinamico Panoramica Il Percentile ATR Dinamico è uno strumento di analisi della volatilità progettato per aiutare i trader a valutare oggettivamente le condizioni di mercato attuali. La volatilità non è statica; ciò che è considerato un valore ATR "alto" per uno strumento o un timeframe può essere "basso" per un altro. Questo indicatore risolve questo problema calcolando zone di volatilità dinamiche basate sui dati storici, fornendo una guida visiva chiara e adattiva. Invece di ba
Momentum Shift EA
Daniel Naranjo Morales
Experts
Momentum Shift EA Momentum Shift EA   è un sistema di trading automatico sviluppato specificamente per la coppia   USDJPY   sul timeframe   H1 . La sua strategia principale si basa sull'identificazione di potenziali punti di svolta del mercato e sullo sfruttamento dei cambiamenti di momentum. L'EA è progettato per operare su base contrarian, cercando di aprire operazioni quando la direzione attuale del mercato mostra segni di esaurimento. Analizzando una combinazione di indicatori tecnici classi
Vortex Pro EA
Daniel Naranjo Morales
Experts
Vortex Pro EA Vortex Pro EA è un sistema di trading completamente automatizzato, progettato specificamente per la coppia di valute   USDCHF   sul timeframe   H1 . Opera secondo una sofisticata strategia contro-tendenza, con l'obiettivo di identificare potenziali punti di inversione del mercato in cui un trend prevalente potrebbe perdere slancio. Il nucleo della logica dell'EA consiste nell'entrare a mercato contro il trend attuale quando condizioni specifiche indicano un'alta probabilità di inve
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Experts
The Catalyst EA The Catalyst EA è un sofisticato robot di trading sviluppato per la piattaforma MetaTrader 5. È stato creato specificamente per il trading sulla coppia di valute   AUDUSD   con   timeframe H1 . L'EA impiega una strategia multi-indicatore che mira a identificare e capitalizzare su potenziali inversioni e correzioni di mercato. Un punto focale della sua progettazione è una solida gestione del rischio, caratterizzata da un dimensionamento dinamico dei lotti e da molteplici livelli d
Reversal Gold EA
Daniel Naranjo Morales
Experts
Reversal Gold EA Reversal Gold EA è un sistema di trading automatico sviluppato appositamente per la coppia   XAUUSD (Oro) . Opera secondo una strategia contro-tendenza, con l'obiettivo di identificare e sfruttare le potenziali inversioni di mercato. L'EA è stato costruito per gestire la volatilità e le caratteristiche di price action uniche dell'Oro. Strategia Il nucleo del Reversal Gold EA è un sistema di conferma multi-indicatore. L'algoritmo analizza le condizioni di mercato utilizzando una
MA Percentile Bands
Daniel Naranjo Morales
Indicatori
MA Percentile Bands Questo indicatore offre un approccio statistico e sfumato all'analisi della relazione tra due medie mobili. Invece di concentrarsi unicamente sugli incroci, MA Percentile Bands misura la distanza tra una media mobile veloce e una lenta e la confronta con il suo storico recente. Ciò consente ai trader di identificare quando la separazione tra le medie mobili è statisticamente significativa, fornendo spunti unici sul momentum del mercato e sui potenziali punti di esaurimento. L
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione