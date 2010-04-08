False Breakout EA MT5

Scarica i file set pronti per False Breakout EA:

https://c.mql5.com/31/1514/False-Breakout-EA.zip


False Breakout EA è un Expert Advisor sviluppato per individuare e sfruttare i falsi breakout su supporti e resistenze.
Il sistema utilizza la logica delle candele giornaliere e rileva i rientri dopo una falsa rottura, con possibilità di conferma tramite RSI per incrementare l’affidabilità dei segnali.

Logica di trading

  • Identificazione automatica di falsi breakout su supporti e resistenze.

  • Conferma opzionale con RSI per filtrare segnali non affidabili.

  • Analisi multi-timeframe per rilevare la direzione del trend.

Gestione operazioni

  • Stop Loss e Take Profit completamente configurabili.

  • Breakeven automatico con distanza regolabile.

  • Scelta tra chiusura intraday o multiday.

  • Calcolo dinamico dei lotti basato sul rischio percentuale impostato.

Filtri temporali

  • Filtri orari per operare solo nelle fasce desiderate.

  • Filtri giornalieri per selezionare i giorni operativi della settimana.

  • Filtri mensili per controllare l’attività nei diversi mesi dell’anno.

Funzionalità di sicurezza

  • Limitazione del numero massimo di ordini e posizioni aperte.

  • Compatibile con qualsiasi coppia valutaria e broker ECN.

Vantaggi

  • Riduzione dei falsi segnali grazie al filtro RSI.

  • Adatto sia a strategie intraday che multiday.

  • Completamente automatizzato con gestione intelligente del rischio.

  • Ottimizzato per lavorare su timeframe M15, H1 e D1.

False Breakout EA rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un sistema robusto, disciplinato e capace di sfruttare i rientri di mercato dopo le false rotture.

Keyword:
expert advisor, forex robot, false breakout, breakout strategy, rientro prezzo, supporto resistenza, price action, rsi filter, gestione rischio, money management, breakeven, trading intraday, trading multiday, stop loss dinamico, take profit automatico, multi timeframe, mql5 ea, trading system, forex strategy, algoritmo trading, ea professionale, trading automatico, forex robot gratuito, scalping breakout, gestione posizione, expert advisor breakout, forex bot, trend filter, trading algoritmico


