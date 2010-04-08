False Breakout EA MT5
Scarica i file set pronti per False Breakout EA:
https://c.mql5.com/31/1514/False-Breakout-EA.zip
False Breakout EA è un Expert Advisor sviluppato per individuare e sfruttare i falsi breakout su supporti e resistenze.
Il sistema utilizza la logica delle candele giornaliere e rileva i rientri dopo una falsa rottura, con possibilità di conferma tramite RSI per incrementare l’affidabilità dei segnali.
Logica di trading
-
Identificazione automatica di falsi breakout su supporti e resistenze.
-
Conferma opzionale con RSI per filtrare segnali non affidabili.
-
Analisi multi-timeframe per rilevare la direzione del trend.
Gestione operazioni
-
Stop Loss e Take Profit completamente configurabili.
-
Breakeven automatico con distanza regolabile.
-
Scelta tra chiusura intraday o multiday.
-
Calcolo dinamico dei lotti basato sul rischio percentuale impostato.
Filtri temporali
-
Filtri orari per operare solo nelle fasce desiderate.
-
Filtri giornalieri per selezionare i giorni operativi della settimana.
-
Filtri mensili per controllare l’attività nei diversi mesi dell’anno.
Funzionalità di sicurezza
-
Limitazione del numero massimo di ordini e posizioni aperte.
-
Compatibile con qualsiasi coppia valutaria e broker ECN.
Vantaggi
-
Riduzione dei falsi segnali grazie al filtro RSI.
-
Adatto sia a strategie intraday che multiday.
-
Completamente automatizzato con gestione intelligente del rischio.
-
Ottimizzato per lavorare su timeframe M15, H1 e D1.
False Breakout EA rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un sistema robusto, disciplinato e capace di sfruttare i rientri di mercato dopo le false rotture.
