False Breakout EA MT5

Téléchargez les fichiers set prêts à l'emploi pour False Breakout EA :

https://c.mql5.com/31/1514/False-Breakout-EA.zip





False Breakout EA est un Expert Advisor conçu pour détecter et exploiter les faux cassures aux niveaux clés de support et de résistance.

Le système utilise l’analyse des chandeliers journaliers pour identifier les ré-entrées après de fausses cassures, avec un filtre optionnel RSI pour améliorer la fiabilité des signaux.

Logique de trading

Détection automatique des fausses cassures sur les supports et résistances.

Confirmation optionnelle avec RSI pour filtrer les signaux faibles.

Analyse multi–timeframe pour déterminer la tendance générale du marché.

Gestion des opérations

Stop Loss et Take Profit entièrement personnalisables.

Fonction de breakeven automatique avec distance réglable.

Possibilité de clôture intraday ou multi-jours.

Calcul dynamique de la taille du lot basé sur le pourcentage de risque.

Filtres de temps

Filtres horaires pour n’opérer que pendant certaines sessions.

Filtres journaliers pour activer ou désactiver le trading selon les jours de la semaine.

Filtres mensuels pour contrôler l’activité de trading tout au long de l’année.

Fonctions de sécurité

Limitation du nombre maximum d’ordres et de positions pour éviter une surexposition.

Compatible avec toutes les paires de devises et les brokers ECN.

Avantages

Moins de faux signaux grâce au filtre RSI.

Adapté au trading intraday et multi-jours.

Entièrement automatisé avec une gestion intelligente du risque.

Optimisé pour les timeframes M15, H1 et D1.

False Breakout EA est la solution idéale pour les traders recherchant un système robuste, discipliné et capable de tirer parti efficacement des ré-entrées de marché après de fausses cassures.

