False Breakout EA MT5

Téléchargez les fichiers set prêts à l'emploi pour False Breakout EA :
https://c.mql5.com/31/1514/False-Breakout-EA.zip


False Breakout EA est un Expert Advisor conçu pour détecter et exploiter les faux cassures aux niveaux clés de support et de résistance.
Le système utilise l’analyse des chandeliers journaliers pour identifier les ré-entrées après de fausses cassures, avec un filtre optionnel RSI pour améliorer la fiabilité des signaux.

Logique de trading

  • Détection automatique des fausses cassures sur les supports et résistances.

  • Confirmation optionnelle avec RSI pour filtrer les signaux faibles.

  • Analyse multi–timeframe pour déterminer la tendance générale du marché.

Gestion des opérations

  • Stop Loss et Take Profit entièrement personnalisables.

  • Fonction de breakeven automatique avec distance réglable.

  • Possibilité de clôture intraday ou multi-jours.

  • Calcul dynamique de la taille du lot basé sur le pourcentage de risque.

Filtres de temps

  • Filtres horaires pour n’opérer que pendant certaines sessions.

  • Filtres journaliers pour activer ou désactiver le trading selon les jours de la semaine.

  • Filtres mensuels pour contrôler l’activité de trading tout au long de l’année.

Fonctions de sécurité

  • Limitation du nombre maximum d’ordres et de positions pour éviter une surexposition.

  • Compatible avec toutes les paires de devises et les brokers ECN.

Avantages

  • Moins de faux signaux grâce au filtre RSI.

  • Adapté au trading intraday et multi-jours.

  • Entièrement automatisé avec une gestion intelligente du risque.

  • Optimisé pour les timeframes M15, H1 et D1.

False Breakout EA est la solution idéale pour les traders recherchant un système robuste, discipliné et capable de tirer parti efficacement des ré-entrées de marché après de fausses cassures.

Mots-clés :
expert advisor, robot forex, fausse cassure, stratégie breakout, réentrée de prix, support résistance, price action, filtre rsi, gestion du risque, money management, breakeven, trading intraday, trading multi-jours, stop loss dynamique, take profit automatique, multi timeframe, mql5 ea, système de trading, stratégie forex, algorithme de trading, ea professionnel, trading automatique, robot forex gratuit, breakout scalping, gestion de positions, expert advisor breakout, bot forex, filtre de tendance, trading algorithmique


《SAKATA ZEN EA: Homma's ³⁰⁰-Year Candlestick Art · Private Volatility Hunter》 When Edo-era candlelight crosses three centuries, samurai spirits reignite in your charts This is no ordinary tool, but Munehisa Homma's personal candlestick alchemy 【CORE ENGINE】 Sakata Tactics Reborn 18th-century rice market secrets quantized into ever-burning profit engine Each candlestick whispers Homma's wealth codes Zen Risk Art Patented "Flow Meltdown Mechanism" When market storm
