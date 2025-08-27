Max Paynex

Max Payne, ok şeklinde sinyaller veren bir ters/trend sinyal göstergesidir, bu gösterge sinyalini aynı çubuk kapanışında verir, bu gösterge sinyallerin ikili/üçlü onayını almak için grafik üzerinde farklı periyotlarla birden çok kez düşebilir
Gösterge, hiçbir zaman yeniden boyamaz veya arkasını boyamazken, herhangi bir ticaret stiline uyacak şekilde son derece ayarlanabilir; satın alma sonrasında, kullanılan şablonların yanı sıra ekran görüntülerinde gösterilen tüm sistemi elde edeceksiniz.
------------------
Nasıl ticaret yapılır :
trend filtresi (satın aldıktan sonra alacağınız Payne trendi) yönü kabul ederken aynı çubukta üçlü onay alana kadar bekleyin
İşlemi açın ve zararı durdurma emrinizi alım işlemleri için altın okun (şablon) altına ve satış işlemleri için altın okun (şablon) üstüne ayarlayın; çıkış sinyaliniz ilk karşıt beyaz nokta sinyalidir (şablon).
------------------
Parametreler:
Sinyal periyodu: ok periyodu
Filtre: sinyal filtresi
Mesafe: mumdan ok mesafesi
Çubukları say: ne kadar geçmiş sinyali gösterilecek
Uyarılar
---------------------------------------
