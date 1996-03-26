Solar Edge ile Ticaretinizi Yükseltin

Piyasayı kontrol almaya hazır mısınız? Solar Edge EA, esneklik, ileri düzey özellikler ve güvenliği birleştirerek, piyasaları hassas bir şekilde yönlendirmeye yardımcı olan son teknoloji araçlar sunar. İstikrarlı bir büyüme mi yoksa hızlı bir iyileşme mi hedefliyorsunuz, bu EA her ikisi için de tasarlanmıştır.





EA Nasıl Çalıştırılır: Buradan Bağlantıya Geçin

Son Haberler: Buradan Bağlantıya Geçin





Deneme sürümünü indirmek için benimle iletişime geçin. Satın aldığınızda, benimle iletişime geçin ve bir ücretsiz robot hediye alın.





Temel Özellikler:

Güvenlik anahtarı: Her zaman SL bulunarak güvenli kalın ve açık riskli işlemlere izin verilmese (SL'yi açma konusunda sorun yaşıyorsanız benimle iletişime geçin).

Her zaman SL bulunarak güvenli kalın ve açık riskli işlemlere izin verilmese (SL'yi açma konusunda sorun yaşıyorsanız benimle iletişime geçin).

Minimum Depozito: Kurtarma Modu Olmadan: $100 Kurtarma Modu ile: $500+

Desteklenen Semboller: CADJPY,AUDCHF,NZDCAD,EURUSD,CHFJPY,GBPJPY,EURGBP,NZDJPY,GBPCAD,USDJPY,GBPCHF,EURCAD,USDCHF,EURNZD,EURAUD,NZDCHF,USDCAD,AUDJPY,AUDUSD,GBPUSD,AUDCAD,CADCHF,AUDNZD,GBPNZD

CADJPY,AUDCHF,NZDCAD,EURUSD,CHFJPY,GBPJPY,EURGBP,NZDJPY,GBPCAD,USDJPY,GBPCHF,EURCAD,USDCHF,EURNZD,EURAUD,NZDCHF,USDCAD,AUDJPY,AUDUSD,GBPUSD,AUDCAD,CADCHF,AUDNZD,GBPNZD Zaman Dilimleri: M30





Strateji

Solar Edge EA, Arz ve Talep Ripple güçlü kombinasyonu etrafında inşa edilmiştir. Bu AI tabanlı strateji, piyasa emirlerini ve likiditeyi takip ederek arz ve talepteki değişimleri belirler. EA, fiyat dengesizliklerinin nerede olacağını tahmin eder ve çoğunluğun piyasa tepkisi vermeden önce işlemler yaparak büyük piyasa emirlerinin dalga etkisini kullanır.





Esnek Ticaret Ortaklığınız

Basit bir kurulum ile tasarlanan Solar Edge EA, her seviyedeki traderlar için kullanımı kolay hale getirir. Bunu yalnızca bir grafik üzerine (CADJPY) M30 bağlayın, temel ayarları yapılandırın ve sihrin gerçekleşmesine izin verin. Hem temkinli hem de agresif stillere uyum sağlama yeteneğinden faydalanacak, en iyi fırsatların yakalanmasını sağlayan gelişmiş piyasa tanıma araçlarından yararlanacaksınız.

"Ticarette başarı, daha zor çalışmak değil, daha akıllıca çalışmakla ilgilidir."





Akıllı Risk Kontrolü

Risk yönetimi ve azaltma için yerleşik özelliklerle, Solar Edge her işlemin stratejik bir planla desteklenmesini sağlar. İster prop firma zorluklarına odaklanıyor olun, ister uzun vadeli hesap büyütme hedefleyin, EA her piyasa koşulunda çalışan güvenilir zarar durdurma, kâr alma ve risk yönetimi ayarları sunar.





Not: Geri testlerde geçerli sonuçlar için, lütfen kılavuzu ve ayar yükleme dosyasını almak için benimle iletişime geçin.





Başlamak İçin Hazır mısınız?

EA'yı indirin, kullanımı kolay parametreleri yapılandırın ve Solar Edge'i çalıştırın. Stratejinizi minimum çabayla ve maksimum kazançla optimize edin.





Özel Teklif:

Sınırlı bir süre için, Solar Edge'yi indirimli fiyatla edinin. Piyasa potansiyelinizi maksimize etme fırsatını kaçırmayın!