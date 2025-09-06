Super Woodies CCI MT5

Ticaret hassasiyetinizi Ultimate Confluence Signal Indicator MT5 ile geliştirin, forex, CFD, kripto paralar ve emtialarda yüksek olasılıklı kurulumlar için ondan fazla kanıtlanmış teknik araçtan sinyalleri senkronize eden güçlü bir çoklu gösterge paketi. Confluence ticaretinin temel prensiplerinden esinlenerek—1990'larda Alexander Elder gibi uzmanlar tarafından "Triple Screen" sisteminde öncülük edilen—bu gösterge, tüccarların birden fazla analiz (trend, momentum, volatilite) katmanlayarak gürültüyü filtrelemesi ve hizalanmış piyasa güçlerini sermayeleştirmesi için popülerlik kazandı. Perakende ve kurumsal tüccarlar tarafından yaygın olarak benimsenen, sağlam trendleri belirlemede, tersine dönüşleri pinpoint etmede ve breakout'leri tespit etmede üstün, çalışmalar confluence stratejilerinin RSI, MACD ve ADX gibi göstergeler arasında konsensüs gerektirerek kazanma oranlarını %20-30'a kadar artırabileceğini gösteriyor. Bu, duygusal karar vermeyi azaltır, sahte sinyallerden drawdown'ları en aza indirir ve volatil ortamlarda scalping, gün içi ticaret veya swing pozisyonlarında tutarlı karlılığı güçlendirir.

Ultimate Confluence Signal Indicator MT5, renk kodlu histogramlar aracılığıyla confluence'ı görselleştirir: boğa sinyalleri için yeşil tonlar (güçlü yeşil, hafif lime, zayıf açık yeşil) ve ayı için kırmızı tonlar (güçlü kırmızı, hafif soluk mor, zayıf mercan), nötr durumlar için gri. CCI, MACD, Stochastic, Awesome Oscillator, MFI, Accelerator Oscillator, RSI, OSMA, Momentum, Williams %R, RVI, ADX, ATR, Bollinger Bands, Parabolic SAR ve Envelopes'tan girdileri toplar, kullanıcı tanımlı eşiklere (ör., %55 zayıf, %70 hafif, %80 güçlü) dayalı genel sinyal gücünü puanlar. Her gösterge için özelleştirilebilir aç/kapa anahtarları strateji uyarlamasına izin verir, çoklu uyarı sistemi (pop-up'lar, push bildirimleri, e-postalar) değişimlerin zamanında farkındalığını sağlar. Faydalar, sürdürülebilir hareketleri sürmek için üstün trend onayı, overbought/oversold tespiti yoluyla erken tersine dönüş uyarıları, düşük momentum tuzaklarını önlemek için volatilite tabanlı breakout filtrelemesi ve 7 çıkış tamponu aracılığıyla EA ile sorunsuz entegrasyon içerir—yeniden boyamaz, kaynak verimli ve MT5 için optimize edilmiştir.

MT4 için de mevcut: Super Woodies CCI Indicator MT4

MQL Ürünleri İçin Kurulum Kılavuzu | MT4/MT5'te Satın Alınan MQL Ürünlerini Güncelleme

Ana Özellikler

  • Çoklu Gösterge Confluence Analizi: CCI, MACD, Stochastic, Awesome Oscillator, MFI, Accelerator Oscillator, RSI, OSMA, Momentum, Williams %R, RVI, ADX, ATR, Bollinger Bands, Parabolic SAR ve Envelopes'ı entegre ederek trend ticareti, tersine dönüş tespiti ve breakout stratejilerinde kapsamlı sinyal hizalaması.
  • Özelleştirilebilir Sinyal Eşikleri: Zayıf (varsayılan %55), hafif (%70) ve güçlü (%80) confluence seviyelerini tanımlayarak risk toleransınıza ve piyasa koşullarına uyum sağlayın, forex confluence ve CFD teknik analizinde doğruluğu artırın.
  • Bireysel Aç/Kapa Anahtarları: 16 göstergeden herhangi birini etkinleştirin veya devre dışı bırakın (ör., ENTRY_CCI_ENABLE=true) kişiselleştirilmiş kurulumlar için, RSI ve MACD gibi momentum göstergelerine veya ATR ve Bollinger Bands gibi volatilite araçlarına odaklanmak için ideal.
  • Trend Gücü ve Momentum Puanlaması: ADX (varsayılan dönem 14, seviye 25) ve Envelopes (SMA yöntemi, %0.1 sapma) kullanarak trend gücünü ölçün, RSI (dönem 14, seviyeler 20/80) ve MACD (12/26/9) momentum kaymalarını vurgulayarak güvenilir giriş/çıkış zamanlaması.
  • Volatilite ve Breakout Tespiti: ATR (dönem 14, 1.5x çarpan) ve Bollinger Bands (dönem 20, sapma 2.0) genişleme aşamalarını belirleyerek ranging veya trending piyasalarda yüksek olasılıklı breakout'leri filtreleyin.
  • Tersine Dönüş ve Overbought/Oversold Sinyalleri: Parabolic SAR (adım 0.02, maks 0.2), Stochastic (14/3/3, seviyeler 20/80) ve Williams %R (dönem 14, seviyeler -80/-20) potansiyel tersine dönüşleri ve kar alma bölgelerini tespit edin.
  • Gelişmiş Uyarı Sistemi: Zayıf/hafif/güçlü sinyaller için yapılandırılabilir bildirimler (ör., ENABLE_STRONG_ALERT=true), terminal uyarıları, push ve e-postayı destekleyerek sürekli grafik izlemeden gerçek zamanlı izleme.
  • EA Uyumlu Tamponlar: 7 tampon (StrongBullish, MildBullish, WeakBullish, StrongBearish, MildBearish, WeakBearish, Neutral) veriyi otomatik ticaret robotları için açığa çıkararak algoritmik confluence stratejilerini etkinleştirin.
  • Ayrıntılı Gösterge Ayarları: Her araç için tam özelleştirme, dönemler (ör., CCI dönem 20), seviyeler (ör., MFI dönem 14), yöntemler (ör., Envelopes SMA) ve daha fazlası, zaman dilimleri ve varlıklar arasında uyarlanabilirlik sağlar.
  • Verimli ve Kullanıcı Dostu: Hafif tasarım MT5'te sorunsuz performans için, görsel histogramlarla hızlı taramalar—teknik analizi ustalaşan yeni başlayanlar veya volatilite ticaretini optimize eden uzmanlar için mükemmel.

Ultimate Confluence Signal Indicator MT5, veri odaklı avantajlar arayan tüccarlar için vazgeçilmez olarak öne çıkıyor, kanıtlanmış göstergeleri birleşik bir sisteme karıştırarak güveni artırır, sahte sinyallerden kayıpları azaltır ve dinamik piyasalarda hassas confluence onayıyla kazançları amplifiye eder.

Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt