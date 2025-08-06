Super Woodies CCI MT5
- 指标
- Biswarup Banerjee
- 版本: 4.0
- 更新: 16 十二月 2025
- 激活: 20
提升您的交易优势，使用 Super Woodies CCI Indicator MT5，这是一个先进的动量振荡器，受肯·伍德著名的 Woodies CCI 系统启发，该系统在 2000 年代初因其双 CCI 方法用于发现循环模式和高概率设置而在日内交易者中流行。广泛受到外汇、股票和商品交易者的青睐，这个指标利用 Commodity Channel Index (CCI) 来检测超买/超卖状况、趋势延续和反转，社区论坛如 Forex Factory 和 TradingView 强调其在减少虚假信号方面的有效性——通常通过清晰的视觉提示如 Zero Line Rejects 和 Trend Line Breaks 将胜率提高 15-25% 在基于动量的策略中。其持久吸引力在于简化复杂的市场动态，在波动会话中启用精确入口，同时最小化情绪交易，使其理想用于剥头皮者、波段交易者和寻求强劲趋势强度确认的自动化系统。
Super Woodies CCI Indicator MT5 通过彩色直方图可视化融合：白色 CCI 线（默认周期 100，典型价格）用于核心动量，黄色 Turbo CCI (TCCI) 线作为平滑 LWMA 用于更快信号，以及颜色编码的直方图：石灰绿用于长趋势（CCI >0 超过 5 根柱），红色用于短趋势（CCI <0 超过 5 根柱），蓝色用于平坦/无趋势阶段。它触发实时警报用于温和买入/卖出（CCI 零线交叉）和强信号（趋势启动），具有可自定义的周期和价格类型以适应任何时间框架或资产。好处包括准确的超买/超卖检测以避免 whipsaws，通过及时退出增强趋势反转识别，用于早期突破的动量分歧发现，以及通过 5 个输出缓冲区无缝集成 EA——不重绘、资源高效，并针对 MT5 的多时间框架分析进行优化。
也适用于 MT4：Super Woodies CCI Indicator MT4
MQL 产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购 MQL 产品
关键特性
- 双 CCI 线：白色标准 CCI（默认周期 100，典型价格）和黄色 Turbo CCI（LWMA 平滑，可选周期）用于分层动量分析，有助于快速趋势强度评估和分歧检测。
- 趋势直方图：石灰绿长（上升趋势 >5 根柱），红色短（下降趋势 >5 根柱）和蓝色平坦，用于市场方向的视觉清晰，简化反转和延续交易。
- 可自定义参数：调整 CCI_PERIOD (100)、TCCI_PERIOD (如果 0 则自动匹配 CCI) 和 CCI_PRICE_TYPE (典型) 以精细调整用于波动资产如外汇或稳定商品。
- 多警报系统：实时通知（警报、推送、电子邮件——全部默认启用）用于温和买入/卖出（零线交叉）和强信号（趋势开始），确保无需持续屏幕时间的及时入口。
- 超买/超卖检测：通过 CCI 水平识别极端状况，减少虚假突破并在范围或趋势市场中增强风险管理。
- 与 EA 兼容的缓冲区：5 个缓冲区（CCI、TCCI、长/短/平坦直方图）暴露数据，用于自动化策略，实现算法融合策略。
- 通用应用：支持外汇、股票、加密货币和商品跨所有时间框架，在剥头皮用于快速反转或波段交易用于持续趋势中表现出色。
- 用户友好设计：轻量设计用于平滑 MT5 性能，带有视觉直方图用于快速扫描——适合初学者掌握技术分析或专家优化波动率交易。
- 高效率：结合动量和趋势过滤以提高准确性，理想用于初学者学习 CCI 模式或专家优化超买/超卖策略。
Super Woodies CCI Indicator MT5 对于追求数据驱动优势的交易者至关重要，将经过验证的指标融合成一个统一的系统，提升信心、减少虚假信号的损失，并通过动态市场中的精确融合确认放大收益。
如果您对购买满意，我将非常感激一个积极评价。如果不满意，请联系我寻找解决方案。
查看所有我的产品：https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
联系我获取支持：https://www.mql5.com/en/users/biswait50
#tags super woodies cci indicator mt5 commodity channel index trend reversal overbought oversold momentum trading forex signals breakout detection alerts ea integration technical analysis stocks crypto commodities
So far, so good! Thank you.