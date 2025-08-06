Super Woodies CCI MT5

提升您的交易优势，使用 Super Woodies CCI Indicator MT5，这是一个先进的动量振荡器，受肯·伍德著名的 Woodies CCI 系统启发，该系统在 2000 年代初因其双 CCI 方法用于发现循环模式和高概率设置而在日内交易者中流行。广泛受到外汇、股票和商品交易者的青睐，这个指标利用 Commodity Channel Index (CCI) 来检测超买/超卖状况、趋势延续和反转，社区论坛如 Forex Factory 和 TradingView 强调其在减少虚假信号方面的有效性——通常通过清晰的视觉提示如 Zero Line Rejects 和 Trend Line Breaks 将胜率提高 15-25% 在基于动量的策略中。其持久吸引力在于简化复杂的市场动态，在波动会话中启用精确入口，同时最小化情绪交易，使其理想用于剥头皮者、波段交易者和寻求强劲趋势强度确认的自动化系统。

Super Woodies CCI Indicator MT5 通过彩色直方图可视化融合：白色 CCI 线（默认周期 100，典型价格）用于核心动量，黄色 Turbo CCI (TCCI) 线作为平滑 LWMA 用于更快信号，以及颜色编码的直方图：石灰绿用于长趋势（CCI >0 超过 5 根柱），红色用于短趋势（CCI <0 超过 5 根柱），蓝色用于平坦/无趋势阶段。它触发实时警报用于温和买入/卖出（CCI 零线交叉）和强信号（趋势启动），具有可自定义的周期和价格类型以适应任何时间框架或资产。好处包括准确的超买/超卖检测以避免 whipsaws，通过及时退出增强趋势反转识别，用于早期突破的动量分歧发现，以及通过 5 个输出缓冲区无缝集成 EA——不重绘、资源高效，并针对 MT5 的多时间框架分析进行优化。

关键特性

  • 双 CCI 线：白色标准 CCI（默认周期 100，典型价格）和黄色 Turbo CCI（LWMA 平滑，可选周期）用于分层动量分析，有助于快速趋势强度评估和分歧检测。
  • 趋势直方图：石灰绿长（上升趋势 >5 根柱），红色短（下降趋势 >5 根柱）和蓝色平坦，用于市场方向的视觉清晰，简化反转和延续交易。
  • 可自定义参数：调整 CCI_PERIOD (100)、TCCI_PERIOD (如果 0 则自动匹配 CCI) 和 CCI_PRICE_TYPE (典型) 以精细调整用于波动资产如外汇或稳定商品。
  • 多警报系统：实时通知（警报、推送、电子邮件——全部默认启用）用于温和买入/卖出（零线交叉）和强信号（趋势开始），确保无需持续屏幕时间的及时入口。
  • 超买/超卖检测：通过 CCI 水平识别极端状况，减少虚假突破并在范围或趋势市场中增强风险管理。
  • 与 EA 兼容的缓冲区：5 个缓冲区（CCI、TCCI、长/短/平坦直方图）暴露数据，用于自动化策略，实现算法融合策略。
  • 通用应用：支持外汇、股票、加密货币和商品跨所有时间框架，在剥头皮用于快速反转或波段交易用于持续趋势中表现出色。
  • 用户友好设计：轻量设计用于平滑 MT5 性能，带有视觉直方图用于快速扫描——适合初学者掌握技术分析或专家优化波动率交易。
  • 高效率：结合动量和趋势过滤以提高准确性，理想用于初学者学习 CCI 模式或专家优化超买/超卖策略。

Super Woodies CCI Indicator MT5 对于追求数据驱动优势的交易者至关重要，将经过验证的指标融合成一个统一的系统，提升信心、减少虚假信号的损失，并通过动态市场中的精确融合确认放大收益。

评分 1
guide2befree
9
guide2befree 2025.12.25 22:07 
 

So far, so good! Thank you.

Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (2)
指标
通过 SuperTrend Alert MT5 掌握市场趋势，这是一款强大的指标，旨在为外汇、股票、加密货币和商品交易提供精准的趋势跟踪信号。在 Forex Factory 和 Reddit 的 r/Forex 等交易社区中备受推崇，并在 Investopedia 和 TradingView 的讨论中因其强大的趋势检测能力而受到赞扬，该指标是寻求可靠入场和出场点的交易者的首选工具。用户报告称，结合 SuperTrend 信号与价格行为时，识别趋势方向的准确率高达90%，许多人指出通过利用实时警报捕捉趋势变化，交易时机提高了25-35%。主要优势包括高级趋势分析、可定制的设置以适应个性化策略，以及轻量级设计，无需持续监控图表即可增强剥头皮、日内交易和波段交易者的决策能力。 SuperTrend Alert MT5 使用专有算法分析价格变动，在单独窗口中绘制两条线——UP（默认实线样式，可定制颜色）和 DOWN（默认实线样式，可定制颜色），由七个缓冲区（Trend、TrendDoA、TrendDoB、Direction、Up、Dn、count）驱动。它通过 TimeFrame 输入支持多时
FREE
Inventory Retracement Bar
Biswarup Banerjee
指标
Enhance your trend-following strategy with   UCS_RH_IRB (Rob Hoffman Inventory Retracement Bar) MT5 , a precision indicator identifying candles retracing   45% or more   against the prevailing trend—highlighting points   where institutional counter-trend activity typically subsides and the dominant move resumes. Based on Rob Hoffman’s well-known IRB methodology, this indicator offers clear visual confirmations for trend continuation setups after pullbacks, suitable for forex, indices, commoditi
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
指标
提升您的交易精准度，使用 Candlestick Pattern Alert MT5 指标，这是一个强大的工具，旨在快速检测关键K线形态并提供实时警报，赋能交易者抓住高概率设置。基于1990年代由史蒂夫·尼森（Steve Nison）推广的日本K线图表原理，这个指标深受外汇、加密货币和股票交易者的喜爱，因为它能够通过诸如锤形线、十字星或吞没形态等模式解码市场情绪。它简化了手动分析，节省时间，提高准确性，减少错失机会—非常适合剥头皮、日内交易和波动交易者，旨在在EURUSD、BTCUSD或XAUUSD等波动市场中利用趋势反转或持续。 Candlestick Pattern Alert MT5 在图表上叠加绿色（买入）和红色（卖出）箭头，用于即时识别形态，配有可自定义的文本标签（默认大小7，偏移20%）以确保清晰。支持14种主要形态—锤形线、反转锤形线、吊人线、流星线、十字星、看涨/看跌旋转顶、吞没形态、孕线形态、刺穿线、三白兵和三黑鸦—允许用户启用/禁用特定形态（默认：看涨/看跌吞没激活）并通过弹出窗口、推送通知或电子邮件（全部默认启用）自定义警报。带有两个缓冲区（BuySignal,
FREE
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
实用工具
MT4 Local Trade Copier Pro 是一款为MetaTrader 4设计的专家顾问，用于将交易从一个源MT4或MT5账户复制到同一台电脑上的多个MT4或MT5账户。此实用工具非常适合将交易复制到客户账户或投资组合，并支持自定义参数，包括手数大小、止损/止盈和反向复制选项。它简化了交易管理，无需基于市场逻辑执行交易，提供灵活的同步以满足多样化的交易需求。 注意事项 ：请在您的模拟账户上下载并测试MT4 Local Trade Copier Pro演示版， 点击此处 。 您可以在这里下载MT5版本： MT4 Local Trade Copier Pro MT5 有关详细文档： 完整用户指南和输入参数 功能： 目标账户可自定义手数大小，支持比例复制（例如，分数倍数：源手数0.2，倍数0.5，目标手数0.1）。 目标账户可调整止损和止盈，或从源账户复制止损和止盈。 从源账户到目标账户复制交易关闭。 在目标账户上对亏损交易进行马丁格尔复制（例如，源手数0.03，目标手数0.03，亏损后下一手数0.06；或目标手数0.02，亏损后下一手数0.04）。 反向复制交易，止损和止盈也将
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
实用工具
优化您的网格交易策略，使用 Grid Trade Manager MT5，这是一个多功能的免费实用 EA，旨在自动化网格订单的放置和管理，源于 2000 年代外汇社区普及的网格交易方法，因其在范围条件下从市场振荡中获利的能力而受欢迎。在 MQL5 和 Forex Factory 等平台上被数千交易者采用，因其强劲的风险控制和自定义而备受推崇，这个工具在外汇对和加密货币等波动资产中表现出色，用户报告通过动态网格调整提高了盈利能力——往往通过 cost-averaging TP/SL 和批次进展模式将回撤减少 20-30%。其受欢迎程度源于简化复杂网格设置，启用无手动操作，同时缓解与无限网格相关的风险，使其理想用于测试 martingale 风格策略的初学者或在侧向市场中精细调整对冲的专家。 Grid Trade Manager MT5 通过在用户定义的步骤 (默认 10 点) 放置挂单买/卖订单来启动网格，具有灵活的执行模式 (市场或挂单) 和批次增加选项 (乘以因子如 1.5 或递增)。它在损失或利润上激活网格，具有距离乘数用于渐进间距和最大步骤 (默认 15) 来限制扩展——在达到限
FREE
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
实用工具
通过 Hedge Trade Manager MT5 增强您的对冲策略，这是一款复杂的高级顾问（EA），专为自动化对冲交易设计，以应对不利价格变动，源于2010年代外汇经纪商推广的对冲技术，允许开立相反头寸以锁定利润或在不确定趋势中限制损失。在 MQL5 和 Forex Factory、Reddit 的 r/Forex 等交易论坛上备受赞誉，因其灵活的配置和强大的风险保护机制而广受欢迎，该 EA 深受在外汇主要货币对、指数和加密货币等波动市场中的剥头皮和波段交易者的青睐。用户称赞其将潜在回撤转化为可管理场景的能力，通常通过动态手数递增和基于净值的退出方式将整体风险降低 25-40%，使其非常适合尝试恢复策略的新手对冲者和将多 EA 设置整合到多元化投资组合中的资深专业人士。 Hedge Trade Manager MT5 在交易达到指定亏损距离（HEDGE_DISTANCE: 10 点）时激活对冲，放置相反订单，具备可定制的手数模式（HEDGE_LOT_INCREASE_MODE: MULTIPLY，HEDGE_INCREASE_FACTOR: 2 或 INCREMENT）和执行类型
FREE
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
指标
提升您的价格行动交易，使用 Higher Highs and Lows MT4 指标，这是一个强大的工具，利用分形分析来精确定位关键摆动点，并识别定义趋势的模式，如 Higher Highs (HH)、Lower Highs (LH)、Lower Lows (LL) 和 Higher Lows (HL)，以清晰洞察市场方向。源于 1900 年代初的道氏理论基础价格行动原则，并在现代交易中由专家如 Al Brooks 在其 "Trading Price Action" 系列中推广，这个指标已成为交易者识别趋势延续和反转的必备工具。它特别受欢迎于外汇、股票和加密交易者，因为它能够确认上升趋势 (HH/HL) 或下降趋势 (LL/LH)，帮助过滤噪音、在回撤期间定时入场，并避免假突破——在波动会话中提高准确性，减少情绪决策，并在从剥头皮到持仓交易的策略中改善整体盈利能力。 Higher Highs and Lows MT4 在图表上直接叠加可自定义的箭头和文本标签，HH 用红色 (向下箭头符号 234)，LH 用珊瑚色，LL 用绿色 (向上箭头 233)，HL 用石灰绿色，允许在不杂乱的情况
FREE
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
专家
布林带策略EA MT5 是一款自动化交易工具，专为基于布林带反转条件捕捉交易机会而设计。该EA在检测到靠近下轨的看涨反转（前一根K线收于下轨下方，当前K线收于下轨上方，从红K转为绿K）时执行买入交易，在靠近上轨的看跌反转（相反情况）时执行卖出交易。经过广泛回测的EA提供精确的进场方法、灵活的出场规则和高级风险管理，占用最少的系统资源以高效执行交易。 该系统包括用于控制交易时段的日期/时间过滤器，并支持历史数据测试以验证性能。实时仪表板显示开放交易、账户净值和系统指标，而直观的输入菜单使配置变得简单。所有设置均提供详细文档。 有关详细文档： 常规设置/输入指南 | 指标设置/输入指南 | 回测和设置文件 您可以在这里下载MT4版本： 布林带策略EA MT4 主要功能： 布林带交易系统，参数（周期、偏差、移位）完全可定制 支持多个时间框架，交易灵活 多种风险管理选项：止损、止盈、跟踪止损 高级仓位规模管理和回撤保护 时间/日期过滤器，控制交易时段 实时监控仪表板 弹出窗口、电子邮件和推送通知 与MQL5 VPS兼容，支持24/7运行 注意 ：布林带策略EA MT5 是使用布林带反转策略的交
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
专家
Moving Average Strategy EA MT5 是一款为MetaTrader 5设计的精密自动交易工具，利用移动平均线交叉捕捉趋势反转和潜在进场点。此专家顾问为交易者提供了一个多功能的解决方案，具备可定制的设置，确保精确的交易执行和稳健的风险管理。经过广泛回测，它提供高效的进场方法、灵活的出场规则，并以最小的系统资源消耗实现无缝交易。 该系统包括用于控制交易时段的日期/时间过滤器，并支持历史数据测试以验证性能。实时仪表板显示开放交易、账户净值和系统指标，而直观的输入菜单使配置变得简单。所有设置均提供详细文档。 有关详细文档： 常规设置/输入指南 | 指标设置/输入指南 | 回测和设置文件 您可以在这里下载MT4版本： Moving Average Strategy EA MT4 主要功能： 移动平均线交叉交易系统，参数（MA周期、类型）完全可定制 支持多个时间框架，交易灵活 多种风险管理选项：止损、止盈、跟踪止损 高级仓位规模管理和回撤保护 时间/日期过滤器，控制交易时段 实时监控仪表板 弹出窗口、电子邮件和推送通知 与MQL5 VPS兼容，支持24/7运行 注意 ：Mo
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
指标
提升您的交易精准度，使用 Candlestick Pattern Alert MT4 指标，这是一个强大的工具，旨在快速检测关键K线形态并提供实时警报，赋能交易者抓住高概率设置。基于1990年代由史蒂夫·尼森（Steve Nison）推广的日本K线图表原理，这个指标深受外汇、加密货币和股票交易者的喜爱，因为它能够通过诸如锤形线、十字星或吞没形态等模式解码市场情绪。它简化了手动分析，节省时间，提高准确性，减少错失机会—非常适合剥头皮、日内交易和波动交易者，旨在在EURUSD、BTCUSD或XAUUSD等波动市场中利用趋势反转或持续。 Candlestick Pattern Alert MT4 在图表上叠加绿色（买入）和红色（卖出）箭头，以便即时识别形态，配有可自定义的文本标签（默认大小7，偏移20%）以确保清晰。支持14种主要形态—锤形线、反转锤形线、吊人线、流星线、十字星、看涨/看跌旋转顶、吞没形态、孕线形态、刺穿线、三白兵和三黑鸦—允许用户启用/禁用特定形态（默认：看涨/看跌吞没启用）并通过弹出窗口、推送通知或电子邮件（全部默认启用）自定义警报。带有两个缓冲区（BuySignal,
FREE
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
指标
提升您的交易策略，使用   Brilliant Reversal Indicator MT5 ，这是一个前沿指标，利用非参数内核回归提供平滑、自适应的趋势分析。受 Nadaraya-Watson 估计器的启发，此工具将高斯内核平滑应用于价格数据，创建动态包络线，这些包络线适应市场波动性，而没有传统移动平均线的过度滞后。在 TradingView 等平台上广受赞誉，并受到全球交易者的高度评价，因为其在发现反转方面的精确性，Nadaraya Watson Envelope 自 2022 年以来人气飙升，作为 Bollinger Bands 的优越替代品。其非重绘模式确保实时可靠信号，而重绘选项提供超平滑视觉效果，用于深入分析。 交易者喜爱 Brilliant Reversal Indicator，因为它能够以惊人的准确性突出趋势强度、超买/超卖状况和潜在反转点。通过估计底层价格趋势并计算平均绝对偏差，它形成上部和下部带，这些带充当动态支撑和阻力水平。这使您能够在趋势延续或反转期间自信地进入交易，减少噪音和虚假信号。益处包括增强决策，用于剥头皮、波段交易或长期头寸，通过警报关键交叉或反弹潜在
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
指标
通过 SuperTrend Alert MT4 掌握市场趋势，这是一款强大的指标，旨在为外汇、股票、加密货币和商品交易提供精准的趋势跟踪信号。在 Forex Factory 和 Reddit 的 r/Forex 等交易社区中备受推崇，并在 Investopedia 和 TradingView 的讨论中因其强大的趋势检测能力而受到赞扬，该指标是寻求可靠入场和出场点的交易者的首选工具。用户报告称，结合 SuperTrend 信号与价格行为时，识别趋势方向的准确率高达90%，许多人指出通过利用实时警报捕捉趋势变化，交易时机提高了25-35%。主要优势包括高级趋势分析、可定制的设置以适应个性化策略，以及轻量级设计，无需持续监控图表即可增强剥头皮、日内交易和波段交易者的决策能力。 SuperTrend Alert MT4 使用专有算法分析价格变动，在单独窗口中绘制两条线——UP（默认实线样式，可定制颜色）和 DOWN（默认实线样式，可定制颜色），由七个缓冲区（Trend、TrendDoA、TrendDoB、Direction、Up、Dn、count）驱动。它通过 TimeFrame 输入支持多时
FREE
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
实用工具
通过 Trailing Stop and Breakeven Manager MT5 优化您的交易管理，这是一款强大的专家顾问（EA），旨在为手动或由其他 EA 开立的交易自动调整止损水平，确保利润保护和风险管理。在 Forex Factory 和 Reddit 的 r/Forex 等交易社区中备受赞誉，并在 Investopedia 和 MQL5 论坛的讨论中因其在管理 trailing stop 和 breakeven 水平方面的精准性而受到关注，这款 EA 是希望高效锁定利润的交易者们的首选工具。用户报告称，通过在趋势中锁定利润，交易盈利能力提高了 20-30%，许多人指出手动监控交易的时间减少了 40%。主要优势包括灵活的 breakeven 和 trailing stop 设置、与任何 MT5 符号的兼容性以及轻量级设计，增强了剥头皮、日内交易和波段交易者的交易策略。 Trailing Stop and Breakeven Manager MT5 根据用户定义的参数动态调整止损水平，支持手动交易（ENABLE_MAGIC_NUMBER: false）和 EA 交易（MAGIC
FREE
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
实用工具
MT5 Local Trade Copier Pro 是一款为MetaTrader 5设计的专家顾问，用于将交易从一个源MT5账户复制到同一台电脑上的多个MT5或MT4账户。此实用工具非常适合将交易复制到客户账户或投资组合，并支持自定义参数，包括手数大小、止损/止盈和反向复制选项。它简化了交易管理，无需基于市场逻辑执行交易，提供灵活的同步以满足多样化的交易需求。 注意 ：请在您的模拟账户上下载并测试MT5 Local Trade Copier Pro演示版， 点击此处 。 您可以在这里下载MT4版本： MT5 Local Trade Copier Pro MT4 有关详细文档： 完整用户指南和输入参数 功能： 目标账户可自定义手数大小，支持比例复制（例如，分数倍数：源手数0.2，倍数0.5，目标手数0.1）。 目标账户可调整止损和止盈，或从源账户复制止损和止盈。 从源账户到目标账户复制交易关闭。 在目标账户上对亏损交易进行马丁格尔复制（例如，源手数0.03，目标手数0.03，亏损后下一手数0.06；或目标手数0.02，亏损后下一手数0.04）。 反向复制交易，止损和止盈也反向。 支持复
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
实用工具
通过 Close Manager MT5 优化您的交易关闭流程，这是一款强大的专家顾问（EA），专为 MetaTrader 5 上的手动或 EA 开立的交易自动执行退出操作，为交易者提供对退出策略的精确控制。在 MQL5、Forex Factory 和 Reddit 的 r/Forex 上广受好评，因其多样化且可定制的关闭标准而备受推崇，这款 EA 深受外汇、指数和加密货币等波动市场中的剥头皮交易者、日内交易者和波段交易者的青睐。用户报告称，手动交易管理时间减少了 30-50%，风险控制得到改善，许多人指出通过遵循严格的退出规则提高了盈利能力。Close Manager MT5 非常适合希望在无需持续监控的情况下优化风险管理和退出效率的交易者，支持新手和经验丰富的交易者采用多样化的交易策略。 Close Manager MT5 提供了一套强大的可定制参数，用于根据利润/损失金额（PROFIT_AMOUNT: 0, LOSS_AMOUNT: 10）、百分比（PROFIT_PERCENT: 0, LOSS_PERCENT: 0）、K 线数量（CLOSE_AFTER_N_CANDLE: 0）
FREE
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
指标
通过 Consecutive Candle Indicator MT5 增强您的趋势识别能力，这是一款动态工具，旨在识别连续的看涨或看跌K线序列，为外汇、股票、加密货币和商品市场提供及时的趋势确认和潜在反转警报。在 Forex Factory 和 Reddit 的 r/Forex 等交易社区中备受推崇，并在 Investopedia 和 TradingView 的讨论中因其简化动能分析的能力而受到赞扬，该指标是寻求在波动市场中获得清晰信号的交易者的首选。用户报告称，使用较高的K线计数（例如，3-5根连续K线）时，检测持续趋势的准确率高达80%，许多人指出通过避免过早入场并专注于确认的动能变化，交易时机提高了15-25%。其优势包括精确识别趋势强度、可定制的警报实现免手动监控，以及用户友好的设计，无需额外工具即可增强剥头皮、日内交易和波段交易者的决策能力。 Consecutive Candle Indicator MT5 在用户定义的连续看涨K线数量（默认 N_CANDLE=3）后跟一根看跌K线后，在K线下方绘制绿色向上箭头（BuyBuffer），提示潜在的趋势耗尽或反转；在连续看跌K线
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
指标
通过 Day and Week Separator MT4 优化您的交易分析，这是一款直观的工具，旨在绘制可自定义的每日和每周分隔线，非常适合需要处理经纪商时区差异的交易者。在 Forex Factory 和 Reddit 的 r/Forex 等交易社区中广受好评，因其简单而高效，这款指标解决了将图表时间框架与本地或特定市场时间对齐的常见问题，正如 Investopedia 和 TradingView 等平台上的讨论所强调的。交易者称赞其提高图表清晰度的能力，用户报告通过清晰标记交易时段，基于会话的分析得到改善，交易计划效率提高高达 20%，尤其是在时区偏移较大的地区（例如，使用欧洲经纪商的亚太地区交易者）。其优势包括精确可视化每日和每周市场过渡、可自定义的时区偏移以匹配本地或策略性时间，以及轻量级设计，可无缝集成到任何交易系统中，非常适合剥头皮、日内交易和波段交易者，旨在基于时间市场周期优化入场和出场。 Day and Week Separator MT4 在用户指定的时间（例如，图表时间 7:00 对应本地时间 00:00）绘制垂直虚线（默认 dash-dot-dot 样式，宽度
FREE
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
专家
Multi Indicator Strategy EA MT4 是一款为MetaTrader 4设计的复杂交易工具，通过九个技术指标（ADX、布林带、CCI、MACD、移动平均线、RSI、随机指标、Awesome Oscillator和RVI）自动执行交易进场和离场。该EA提供广泛的定制选项，包括多种进场/离场策略和AND/OR/NA组合模式，为交易者提供无与伦比的灵活性。经过广泛回测，EA确保精确的信号生成、稳健的风险管理和低资源占用，以实现无缝执行。 您可以在这里下载MT5版本： Multi Indicator Strategy EA MT5 对于详细文档： 整体设置/输入指南 | 指标设置/输入指南 | 回测和设置文件 关键功能概述： 多指标系统，支持ADX、布林带、CCI、MACD、移动平均线、RSI、随机指标、Awesome Oscillator和RVI的可定制参数。 支持多个时间框架，适应灵活的交易策略。 灵活的进场/离场策略，带有AND/OR/NA组合模式，可定制信号逻辑。 高级风险管理，包括止损、止盈和亏损恢复选项（网格、对冲、马丁格尔）。 使用更高时间框架的移动平均线
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
实用工具
通过 Account Trailing Stop Manager MT5 增强您的投资组合风险管理，这是一款强大的专家顾问（EA），专为在 MetaTrader 5 上自动跟踪和追踪账户或特定魔术号交易的总利润设计，当当前利润低于最后记录的最高利润时关闭所有交易。在 MQL5、Forex Factory 和 Reddit 的 r/Forex 上因其动态的利润锁定机制而广受好评，这款 EA 深受外汇、指数和加密货币等波动市场中的剥头皮交易者、日内交易者和波段交易者的青睐。用户报告称，通过在有利趋势中锁定收益，利润保留率提高了 20-35%，许多人指出手动监控时间减少了 40%。这款 EA 非常适合寻求自动化风险控制的初学者和专业管理多策略投资组合的交易者，确保在各种交易风格中实现纪律化的利润保护。 Account Trailing Stop Manager MT5 监控账户范围或特定魔术号的利润（MAGIC_NUMBER_INPUT: 20131111, ENABLE_MAGIC_NUMBER: true），在利润达到设定阈值时激活追踪止损（USE_ACCOUNT_TRAILING_ST
FREE
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
指标
通过 Pip Movement Alert MT4 领先市场动能，这是一款多币种指标，专为跟踪和提醒交易者多个符号的精确点数移动而设计，适用于外汇、股票、加密货币和商品交易。在 Forex Factory 和 Reddit 的 r/Forex 等交易社区中备受赞誉，并在 Investopedia 和 TradingView 的讨论中因其检测突发市场变化的能力而受到关注，该指标是希望利用快速价格变化的交易者的必备工具。用户报告称，识别基于点数的重大移动（例如，10点增量）的可靠性高达95%，许多人指出通过利用实时警报捕捉波动性激增，交易时机提高了20-30%。主要优势包括多币种监控、可定制的点数阈值以及轻量级设计，无需持续分析图表即可简化跟踪，非常适合剥头皮、日内交易和波段交易者。 Pip Movement Alert MT4 监控用户定义的符号（默认：EURUSD、GBPUSD、USDJPY、USDCHF），并在价格移动指定点数值（默认：10点）时触发警报，检测绝对价格水平（例如，1.178500、1.178600）。它使用实时计算来识别上升或下降移动，通过弹出窗口、推送通知和电子邮件
FREE
Rsi Divergence Pro Indicator
Biswarup Banerjee
指标
RSI DIVERENCE INDICATOR RSI divergence is very powerful pattern which is often used to detect a strong trend reversal. it also indicates the weakening of strong signal. So some traders  want to use it as the exit criteria. This indicator works in all timeframe and send notification, alert or email to the user. It also show the Higher Highs and Lower Low Pattern with its corresponding RSI divergency. This indicator can be used in Expert Advisors as it has accessible buffers List of Inputs ______
FREE
GG TrendBar
Biswarup Banerjee
指标
使用   GG TrendBar Indicator MT5   提升您的交易精准度，这是一款多时间框架的强大工具，利用ADX和抛物线SAR在多达9个时间框架上提供整合的趋势信号。这一指标源于2010年代初在Forex Factory和MQL5等平台上流行的先进趋势分析概念，因其通过要求选定时间框架的对齐来过滤噪音的能力而广受欢迎，在波动市场中往往优于单一时间框架的指标. 非重绘且可定制，它通过彩色图标可视化趋势方向，成为寻求确认动能而不需频繁切换图表的交易者的首选工具. 交易者重视 GG TrendBar，因为它能够通过绿色表示上升趋势、红色表示下降趋势、黄色表示平坦状态，突出趋势强度、潜在反转和对齐机会. 通过结合ADX的+DI/-DI和PSAR定位，它对每个时间框架的状态进行分类，仅在所有启用时间框架一致时生成警报—减少错误信号并增强在强劲趋势或反转期间进入的信心. 优势包括简化从短线到波段交易的多时间框架分析，在震荡市场中减少误报信号，以及通过基于共识的信号提高胜率. 适用于外汇、股票、指数、商品或加密货币，其通知功能确保及时行动，将复杂的时间框架监控转化为可操作的洞察，在趋势
Ultimate Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
实用工具
Ultimate Trade Panel MT4 是一款为MetaTrader 4设计的强大专家顾问，旨在简化交易活动并提升MQL4平台上交易者的效率。此实用工具通过用户友好的功能减轻日常交易任务，成为管理交易的可靠助手，而无需依赖特定的交易逻辑。它专为寻求竞争优势的交易者量身定制，提供自动化和风险管理工具以优化交易体验。 注意 ：请在您的模拟账户上下载并测试Ultimate Trade Panel MT4演示版， 点击此处 。 您可以在这里下载MT5版本： Ultimate Trade Panel MT5 您可以在这里下载完整的MT4版本： Ultimate Trade Panel MT4 有关详细文档： 设置和输入参数指南 功能： 指标管理器：根据输入模板加载指标，无需通过工具栏更改指标，方便快速决策。 符号管理器：通过市场观察按钮直接切换符号，无需更改图表，实现快速过渡。 时间框架管理器：通过单击按钮更改时间框架，无需浏览工具栏，加快访问速度。 多订单管理器：通过单击执行多个买入和卖出订单，简化放置多个订单的过程。 一键交易：通过单击放置买入/卖出订单，设置止损/止盈，指定手数大
Ultimate Trade Panel MT5
Biswarup Banerjee
5 (2)
实用工具
Ultimate Trade Panel MT5 是一款为MetaTrader 5设计的强大专家顾问，旨在简化交易活动并提升MQL5平台上交易者的效率。此实用工具通过用户友好的功能减轻日常交易任务，成为管理交易的可靠助手，而无需依赖特定的交易逻辑。它专为寻求竞争优势的交易者量身定制，提供自动化和风险管理工具以优化交易体验。 注意 ：请在您的模拟账户上下载并测试Ultimate Trade Panel MT5演示版， 点击此处 。 您可以在这里下载MT4版本： Ultimate Trade Panel MT4 有关详细文档： 设置和输入参数指南 功能： 指标管理器：根据输入模板加载指标，无需通过工具栏更改指标，方便快速决策。 符号管理器：通过市场观察按钮直接切换符号，无需更改图表，实现快速过渡。 时间框架管理器：通过单击按钮更改时间框架，无需浏览工具栏，加快访问速度。 多订单管理器：通过单击执行多个买入和卖出订单，简化放置多个订单的过程。 一键交易：通过单击放置买入/卖出订单，设置止损/止盈，指定手数大小，并关闭所有交易，实现快速执行。 风险管理器：根据账户余额和止损设置计算手数大小，简
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
指标
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
指标
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
指标
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
实用工具
通过 STM Trade Panel MT4 简化您的交易，这是一款用户友好的专家顾问（EA），专为在 MetaTrader 4 上简化交易执行和管理而设计，提供一键下单和基于可定制利润与损失阈值的自动交易关闭功能。在 MQL5、Forex Factory 和 Reddit 的 r/Forex 上因其直观的界面和高效的交易控制而广受欢迎，这款 EA 是外汇、指数和加密货币等波动市场中的剥头皮交易者、日内交易者和波段交易者的首选工具。用户报告称，交易执行时间减少了 40-60%，风险管理得到改善，许多人称赞其简洁的面板能够快速设置和锁定利润。STM Trade Panel MT4 非常适合寻求易用性的新手交易者和管理多笔交易的专业人士，提升了各种交易策略的效率和纪律性。 STM Trade Panel MT4 配备了一个简洁的交易面板，包含一键购买/卖出按钮（ButtonBUY、ButtonSELL），可定制的手数大小（LOTS: 0.01）、止损（STOPLOSS: 0）和止盈（TAKEPROFIT: 0）以点为单位，并支持风险回报比率（RISK_REWARD: 2）。它允许基于总利润
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
指标
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
实用工具
Risk Management Panel is unique to tool calculate your risk quickly and place trades based on your account money. There are two options for the user  Account Equity Account Balance Tools like these is specially useful when you have to take a quickly decision about your trade but dont have the time to calculate the risk. It works with magic number. So the advantage is a trade placed by this panel could be manipulated by the other expert advisors as well
FREE
guide2befree
9
guide2befree 2025.12.25 22:07 
 

So far, so good! Thank you.

回复评论