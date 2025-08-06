Super Woodies CCI MT5
- インディケータ
- Biswarup Banerjee
- バージョン: 4.0
- アップデート済み: 16 12月 2025
- アクティベーション: 20
取引の精度を向上させるために、Super Woodies CCI Indicator MT5 を使用してください。これは、ケン・ウッドの有名な Woodies CCI システムに着想を得た先進的なモメンタムオシレーターで、2000年代初頭にデイトレーダー間で人気を博したデュアル CCI アプローチにより、循環パターンと高確率セットアップを検出します。小売および機関トレーダーに広く採用され、強固なトレンドの特定、反転のピンポイント, ブレイクアウトの検出に優れており、研究ではコンフルエンス戦略がRSI, MACD, ADXなどのインジケーター間のコンセンサスを要求することで勝率を20-30%向上させる可能性を示しています。これにより感情的な意思決定を減らし、偽信号からのドローダウンを最小限に抑え、ボラティルな環境でのスキャルピング、デイトレード, またはスイングポジションでの一貫した収益性を強化します.
Super Woodies CCI Indicator MT5 は、カラーコードされたヒストグラムを通じてコンフルエンスを視覚化します: ブル信号のためのグリーンシェード(強いグリーン, 穏やかなライム, 弱いライトグリーン)とベア信号のためのレッドシェード(強いレッド, 穏やかなペールバイオレット, 弱いコーラル), ニュートラル状態のためのグレー. CCI, MACD, Stochastic, Awesome Oscillator, MFI, Accelerator Oscillator, RSI, OSMA, Momentum, Williams %R, RVI, ADX, ATR, Bollinger Bands, Parabolic SAR, Envelopesからの入力を集約し, ユーザー定義の閾値(例: 55%弱, 70%穏やか, 80%強)に基づいて全体的な信号強度をスコアリングします. 各インジケーターのカスタマイズ可能なオン/オフスイッチにより戦略を調整でき, 多重アラートシステム(ポップアップ, プッシュ通知, メール)によりシフトのタイムリーな認識を保証します. 利点には, 持続的な動きを追うための優れたトレンド確認, 過買い/過売りの検出による早期反転警告, 低モメンタムトラップを避けるためのボラティリティベースのブレイクアウトフィルタリング, 7つの出力バッファを通じたEAとのシームレス統合—再描画なし, リソース効率が高く, MT5のマルチタイムフレーム分析に最適化されています.
主要な機能
- マルチインジケーターコンフルエンス分析: CCI, MACD, Stochastic, Awesome Oscillator, MFI, Accelerator Oscillator, RSI, OSMA, Momentum, Williams %R, RVI, ADX, ATR, Bollinger Bands, Parabolic SAR, Envelopesを統合し, トレンド取引, 反転検出, ブレイクアウト戦略での包括的な信号調整.
- カスタマイズ可能な信号閾値: 弱(デフォルト55%), 穏やか(70%), 強(80%)のコンフルエンスレベルを定義し, リスク耐性と市場条件に合わせ, 外国為替コンフルエンスとCFD技術分析の精度を向上.
- 個別オン/オフスイッチ: 16のインジケーターのいずれかを有効/無効(例: ENTRY_CCI_ENABLE=true)し, RSIやMACDなどのモメンタムインジケーターやATRやBollinger Bandsなどのボラティリティツールに焦点を当てたパーソナライズドセットアップに最適.
- トレンド強度とモメンタムスコアリング: ADX(デフォルト期間14, レベル25)とEnvelopes(SMAメソッド, 0.1%偏差)を活用してトレンドパワーを測定し, RSI(期間14, レベル20/80)とMACD(12/26/9)がモメンタムシフトを強調し, 信頼できるエントリー/エグジットタイミングを提供.
- ボラティリティとブレイクアウト検出: ATR(期間14, 1.5x乗数)とBollinger Bands(期間20, 偏差2.0)が拡張フェーズを特定し, レンジまたはトレンド市場での高確率ブレイクアウトをフィルタリング.
- 反転と過買い/過売り信号: Parabolic SAR(ステップ0.02, 最大0.2), Stochastic(14/3/3, レベル20/80), Williams %R(期間14, レベル-80/-20)が潜在的な反転と利益確定ゾーンを検出.
- 高度なアラートシステム: 弱/穏やか/強信号のための構成可能な通知(例: ENABLE_STRONG_ALERT=true), ターミナルアラート, プッシュ, メールをサポートし, 常時チャート監視なしのリアルタイム監視.
- EA互換バッファ: 7つのバッファ(StrongBullish, MildBullish, WeakBullish, StrongBearish, MildBearish, WeakBearish, Neutral)がデータを公開し, アルゴリズムコンフルエンス戦略を可能にする自動取引ロボット.
- 詳細なインジケーター設定: 各ツールの完全カスタマイズ, 期間(例: CCI期間20), レベル(例: MFI期間14), メソッド(例: Envelopes SMA)など, タイムフレームと資産全体の適応性を確保.
- 効率的でユーザー友好: 軽量デザインでMT5のスムーズなパフォーマンス, ビジュアルヒストグラムでクイックスキャン—技術分析をマスターする初心者やボラティリティ取引を最適化する専門家に最適.
Super Woodies CCI Indicator MT5 は, データ駆動型の優位性を追求するトレーダーの必須アイテムとして際立ち, 実証済みインジケーターを統一システムに融合し, 自信を高め, 偽信号からの損失を削減し, ダイナミック市場での正確なコンフルエンス確認を通じて利益を増幅します.
