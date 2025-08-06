Super Woodies CCI MT5

거래 정밀도를 향상시키기 위해 Super Woodies CCI Indicator MT5를 사용하세요. 이는 켄 우드의 유명한 Woodies CCI 시스템에서 영감을 받은 고급 모멘텀 오실레이터로, 2000년대 초반에 데이 트레이더들 사이에서 듀얼 CCI 접근으로 순환 패턴과 고확률 설정을 탐지하는 것으로 인기를 끌었습니다. 소매 및 기관 트레이더들에게 널리 채택된 이 지표는 강력한 추세 식별, 반전 pinpointing, 브레이크아웃 감지에 탁월하며, 연구에 따르면 컨플루언스 전략은 RSI, MACD, ADX와 같은 지표 간 합의를 요구함으로써 승률을 20-30%까지 향상시킬 수 있습니다. 이는 감정적 결정 만들기를 줄이고, 거짓 신호로부터 드로다운을 최소화하며, 변동성 환경에서 스캘핑, 데이 트레이딩 또는 스윙 포지션의 일관된 수익성을 강화합니다.

Super Woodies CCI Indicator MT5는 색상 코딩된 히스토그램을 통해 컨플루언스를 시각화합니다: 강세 신호를 위한 그린 쉐이드(강한 그린, 온화한 라임, 약한 라이트 그린)와 약세를 위한 레드 쉐이드(강한 레드, 온화한 페일 바이올렛, 약한 코랄), 중립 상태를 위한 그레이. CCI, MACD, Stochastic, Awesome Oscillator, MFI, Accelerator Oscillator, RSI, OSMA, Momentum, Williams %R, RVI, ADX, ATR, Bollinger Bands, Parabolic SAR 및 Envelopes의 입력을 집계하고, 사용자 정의 임계값(예: 55% 약함, 70% 온화함, 80% 강함)을 기반으로 전체 신호 강도를 점수화합니다. 각 지표에 대한 사용자 정의 온/오프 스위치로 전략을 조정할 수 있으며, 다중 경보 시스템(팝업, 푸시 알림, 이메일)이 변경에 대한 timely 인식을 보장합니다. 이점에는 지속적인 움직임을 타기 위한 우수한 추세 확인, 과매수/과매도 감지를 통한 조기 반전 경고, 저 모멘텀 트랩을 피하기 위한 변동성 기반 브레이크아웃 필터링, 7개의 출력 버퍼를 통한 EA와의 원활한 통합—재도색 없음, 자원 효율적이며 MT5의 다중 시간 프레임 분석에 최적화됨.

주요 기능

다중 지표 컨플루언스 분석: CCI, MACD, Stochastic, Awesome Oscillator, MFI, Accelerator Oscillator, RSI, OSMA, Momentum, Williams %R, RVI, ADX, ATR, Bollinger Bands, Parabolic SAR 및 Envelopes를 통합하여 추세 거래, 반전 감지 및 브레이크아웃 전략에서 포괄적인 신호 정렬.

사용자 정의 신호 임계값: 약함(기본 55%), 온화함(70%), 강함(80%) 컨플루언스 레벨을 정의하여 위험 허용 범위와 시장 조건에 맞추고, 외환 컨플루언스 및 CFD 기술 분석의 정확성을 향상.

개별 온/오프 스위치: 16개의 지표 중 어느 것을든 활성화 또는 비활성화(예: ENTRY_CCI_ENABLE=true)하여 개인화된 설정에 이상적, RSI 및 MACD와 같은 모멘텀 지표 또는 ATR 및 Bollinger Bands와 같은 변동성 도구에 초점.

추세 강도 및 모멘텀 점수화: ADX(기본 기간 14, 레벨 25) 및 Envelopes(SMA 방법, 0.1% 편차)를 활용하여 추세 힘을 측정하고, RSI(기간 14, 레벨 20/80) 및 MACD(12/26/9)가 모멘텀 이동을 강조하여 신뢰할 수 있는 진입/퇴장 타이밍.

변동성 및 브레이크아웃 감지: ATR(기간 14, 1.5x 배수) 및 Bollinger Bands(기간 20, 편차 2.0)가 확장 단계를 식별하고, 레인지 또는 추세 시장에서 고확률 브레이크아웃을 필터링.

반전 및 과매수/과매도 신호: Parabolic SAR(스텝 0.02, 최대 0.2), Stochastic(14/3/3, 레벨 20/80) 및 Williams %R(기간 14, 레벨 -80/-20)가 잠재적 반전 및 이익 실현 구역을 발견.

고급 경보 시스템: 약함/온화함/강함 신호에 대한 구성 가능한 알림(예: ENABLE_STRONG_ALERT=true), 터미널 경보, 푸시 및 이메일을 지원하여 지속적인 차트 모니터링 없이 실시간 모니터링.

EA 호환 버퍼: 7개의 버퍼(StrongBullish, MildBullish, WeakBullish, StrongBearish, MildBearish, WeakBearish, Neutral)가 데이터를 노출하여 자동 거래 로봇에서 알고리즘 컨플루언스 전략을 가능하게 함.

세밀한 지표 설정: 각 도구에 대한 완전한 사용자 정의, 기간(예: CCI 기간 20), 레벨(예: MFI 기간 14), 방법(예: Envelopes SMA) 등, 시간 프레임 및 자산 전반의 적응성을 보장.

효율적이고 사용자 친화적: 가벼운 디자인으로 MT5의 부드러운 성능, 시각적 히스토그램으로 빠른 스캔—기술 분석을 마스터하는 초보자나 변동성 거래를 최적화하는 전문가에게 완벽.

Super Woodies CCI Indicator MT5는 데이터 기반 우위를 추구하는 트레이더를 위한 필수 아이템으로 돋보이며, 입증된 지표를 통합 시스템으로 융합하여 신뢰를 높이고, 거짓 신호로부터 손실을 줄이며, 동적 시장에서 정확한 컨플루언스 확인을 통해 이익을 증폭합니다.

