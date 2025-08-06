Super Woodies CCI MT5

Verbessern Sie Ihre Handelspräzision mit dem Super Woodies CCI Indicator MT5, einer leistungsstarken Multi-Indikator-Suite, die Signale von über einem Dutzend bewährter technischer Tools synchronisiert für hochprobable Setups in Forex, CFDs, Kryptowährungen und Commodities. Inspiriert von den grundlegenden Prinzipien des Confluence-Tradings —pioniert in den 1990er Jahren von Experten wie Alexander Elder in seinem "Triple Screen"-System— hat dieser Indikator an Popularität gewonnen, da Trader mehrere Analysen (Trend, Momentum, Volatilität) überlagern, um Rauschen zu filtern und auf ausgerichtete Markkräfte zu setzen. Weit verbreitet unter Retail- und institutionellen Tradern, glänzt er bei der Identifizierung robuster Trends, dem Pinpointing von Reversals und dem Erkennen von Breakouts, mit Studien, die zeigen, dass Confluence-Strategien die Gewinnraten um bis zu 20-30% steigern können, indem Konsens unter Indikatoren wie RSI, MACD und ADX vor der Signalisierung von Trades gefordert wird. Dies reduziert emotionale Entscheidungsfindung, minimiert Drawdowns von falschen Signalen und ermöglicht konsistente Profitabilität im Scalping, Day-Trading oder Swing-Positionen in volatilen Umgebungen.

Der Super Woodies CCI Indicator MT5 visualisiert Confluence durch farbcodierte Histogramme: Grüntöne für bullische Signale (stark grün, mild lime, schwach hellgrün) und Rottöne für bearische (stark rot, mild blassviolett, schwach korallenrot), mit Grau für neutrale Zustände. Er aggregiert Eingaben von CCI, MACD, Stochastic, Awesome Oscillator, MFI, Accelerator Oscillator, RSI, OSMA, Momentum, Williams %R, RVI, ADX, ATR, Bollinger Bands, Parabolic SAR und Envelopes, bewertet die Gesamtsignalstärke basierend auf benutzerdefinierten Schwellenwerten (z.B. 55% schwach, 70% mild, 80% stark). Anpassbare Ein/Aus-Schalter für jeden Indikator erlauben Strategieanpassung, während ein Multi-Alarm-System (Pop-ups, Push-Benachrichtigungen, E-Mails) rechtzeitige Bewusstsein für Veränderungen sicherstellt. Vorteile umfassen überlegene Trendbestätigung, um anhaltende Bewegungen zu reiten, frühe Reversal-Warnungen via Overbought/Oversold-Erkennung, Volatilitätsbasierte Breakout-Filterung, um Low-Momentum-Fallen zu vermeiden, und nahtlose EA-Integration durch 7 Ausgabe-Buffer —nicht nachmalend, ressourcenschonend und optimiert für MT5's Multi-Timeframe-Analyse.

Auch verfügbar für MT4: Super Woodies CCI Indicator MT4

Installationsanleitung für MQL-Produkte | Aktualisierung gekaufter MQL-Produkte auf MT4/MT5

Wichtige Funktionen

  • Multi-Indikator-Confluence-Analyse: Integriert CCI, MACD, Stochastic, Awesome Oscillator, MFI, Accelerator Oscillator, RSI, OSMA, Momentum, Williams %R, RVI, ADX, ATR, Bollinger Bands, Parabolic SAR und Envelopes für umfassende Signalabstimmung in Trend-Trading, Reversal-Erkennung und Breakout-Strategien.
  • Anpassbare Signal-Schwellenwerte: Definieren Sie schwache (Standard 55%), milde (70%) und starke (80%) Confluence-Level, um Ihre Risikotoleranz und Markbedingungen anzupassen, und verbessern Sie die Genauigkeit in Forex-Confluence und CFD-technischer Analyse.
  • Individuelle Ein/Aus-Schalter: Aktivieren oder deaktivieren Sie jeden der 16 Indikatoren (z.B. ENTRY_CCI_ENABLE=true) für personalisierte Setups, ideal für Fokus auf Momentum-Indikatoren wie RSI und MACD oder Volatilitäts-Tools wie ATR und Bollinger Bands.
  • Trendstärke- und Momentum-Bewertung: Nutzt ADX (Standard-Periode 14, Level 25) und Envelopes (SMA-Methode, 0.1% Abweichung), um Trendkraft zu messen, während RSI (Periode 14, Levels 20/80) und MACD (12/26/9) Momentum-Verschiebungen hervorheben für zuverlässiges Entry/Exit-Timing.
  • Volatilitäts- und Breakout-Erkennung: ATR (Periode 14, 1.5x Multiplikator) und Bollinger Bands (Periode 20, Abweichung 2.0) identifizieren Expansionsphasen und filtern hochprobable Breakouts in Ranging- oder Trending-Märkten.
  • Reversal- und Overbought/Oversold-Signale: Parabolic SAR (Schritt 0.02, Max 0.2), Stochastic (14/3/3, Levels 20/80) und Williams %R (Periode 14, Levels -80/-20) erkennen potenzielle Reversals und Profit-Taking-Zonen.
  • Fortgeschrittenes Alarm-System: Konfigurierbare Benachrichtigungen für schwache/milde/starke Signale (z.B. ENABLE_STRONG_ALERT=true), unterstützend Terminal-Alarme, Push und E-Mail für Echtzeit-Überwachung ohne konstantes Charting.
  • EA-kompatible Buffer: 7 Buffer (StrongBullish, MildBullish, WeakBullish, StrongBearish, MildBearish, WeakBearish, Neutral) stellen Daten für automatisierte Trading-Roboter zur Verfügung und ermöglichen algorithmische Confluence-Strategien.
  • Granulare Indikator-Einstellungen: Vollständige Anpassung für jedes Tool, einschließlich Perioden (z.B. CCI-Periode 20), Levels (z.B. MFI-Periode 14), Methoden (z.B. Envelopes SMA) und mehr, für Anpassungsfähigkeit über Timeframes und Assets.
  • Effizient und Benutzerfreundlich: Leichtes Design für reibungslose MT5-Leistung, mit visuellen Histogrammen für schnelle Scans —perfekt für Anfänger, die technische Analyse meistern, oder Experten, die Volatilitäts-Trading optimieren.

Der Super Woodies CCI Indicator MT5 ragt als Must-Have für Trader heraus, die datengetriebene Vorteile suchen, bewährte Indikatoren in ein einheitliches System verschmelzen, das Vertrauen steigert, Verluste von falschen Signalen reduziert und Gewinne durch präzise Confluence-Bestätigung in dynamischen Märkten verstärkt.

Bewertungen 1
guide2befree
19
guide2befree 2025.12.25 22:07 
 

So far, so good! Thank you.

