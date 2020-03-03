Sora Adaptive MT5

Sora Adaptive – Trende Karşı Daha Akıllı Bir Ticaret Yöntemi

Sora Adaptive, yüksek performanslı FOREX ticareti için özel olarak tasarlanmış son teknoloji bir Expert Advisor (EA).

Gelişmiş adaptif algoritmalar, doğrusal olmayan matematiksel modeller ve kuantum ilhamlı optimizasyon teknikleriyle baştan yaratılan Sora, sadece bir robot değil — profesyonel traderların gizli silahıdır.

Sora’nın kalbinde, piyasadaki momentumları gerçek zamanlı olarak tanıyan, analiz eden ve uyum sağlayan özel bir çoklu zaman dilimi trend haritalama motoru bulunur.

Piyasayı kovalamaz, fiyat hareketlerinin dalgasında zarafet ve hassasiyetle yol alır. EURUSD, GBPJPY veya egzotik pariteler olsun, Sora canlı piyasa hissiyatına göre dinamik olarak kendini yeniden şekillendirir.

Düşük Riskli CANLI Sinyal: https://www.mql5.com/tr/signals/2328656

Gelişmiş Trend Tanıma Motoru – Fourier analizi, ADX, rekürsif filtreler ve çok katmanlı regresyon modelleri kullanılarak geliştirildi

Uyarlanabilir Giriş ve Çıkış Sistemi – değişen volatilite ve hacim verilerine göre gerçek zamanlı yeniden kalibrasyon

Çoklu Sembol Uyumluluğu – aynı anda birden fazla parite ile akıllı risk dağılımı

Kesin Risk Kontrolü – günlük zarar limitleri, maksimum maruz kalma ve acil kapatma modülleri

Yüksek Hızlı İşlem – düşük gecikmeli brokerlar için optimize edildi, değişken spread ve slippage durumlarında bile stabil

Sora Nasıl Çalışır:

Sora, desen tanıma, uyarlanabilir sinirsel modeller ve istatistiksel öğrenme tekniklerinin karmaşık bir bileşimini kullanır.

Açtığı her pozisyon, geçmiş trend modellemesi ile mevcut piyasa likiditesinin sentezine dayanır.

Milyonlarca piyasa koşulunda eğitilmiş sanal bir trader gibi, ne zaman hamle yapacağını ve ne zaman bekleyeceğini bilir.

Sora en iyi M5 zaman diliminde ve yatay hareket eden varlıklarda etkilidir. Kendi kendini düzenleyen bir yapısı vardır; zararı sınırlar ve trend bazlı getiri maksimuma çıkarır.

Sinyallere ihtiyaç duymaz, kayıpların peşinden gitmez, kumar oynamaz — makine gibi işler çünkü o bir makinedir.

Teknik Gereksinimler:

Tüm büyük brokerlerle uyumludur (ECN, STP, DMA)

Minimum bakiye gerektirmez – önerilen minimum bakiye $2.500 USD

Düşük spread ve hızlı işlem tercih edilir

Tak ve çalıştır – harici dosya gerekmez

Performans ve Gerçek Kullanım:

Sora, 18 aydan fazla süredir gerçek hesaplarda başarıyla çalışmakta, prop firm challenges ve kişisel portföylerde kullanılmaktadır.

Yüksek kaliteli tick verisi ile backtest edilmiş, değişken spread ve simüle slippage ile gerçek piyasa koşullarına uygunluğu test edilmiştir.

✔️ Doğrulanmış canlı sonuçlar ve ekran görüntüleri talep üzerine sunulur

✔️ Satın alma sonrası özel yapılandırma dosyaları ve kurulum rehberleri sağlanır

✔️ Portföy oluşturma ipuçları içeren ücretsiz strateji PDF’i isteyebilirsiniz

İletişim:

Sora Adaptive sadece bir yazılım değil — ölçeklenebilir bir ticaret sistemidir.

Prop firm challenge’larında ya da uzun vadeli stratejinizi optimize ederken, Sora size uyum sağlar.

Kişiselleştirilmiş ayarlar, iş birliği talepleri ve kapsamlı rehberlik için MQL Market DM üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Sora Adaptive – Daha akıllıca trade yapın. Trende karşı durun.

💠 Piyasa hareket ediyor. Siz de hareket edin — ama kendi ritminizle.