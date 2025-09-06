Schaff Trend Cycle Alert MT5

Schaff Trend Cycle Alert MT5 ile ticaret stratejinizi yükseltin; MACD ve Stochastic unsurlarını karıştıran güçlü bir osilatör, minimum gecikmeyle yumuşatılmış, güvenilir trend sinyalleri sunar. 1990'ların sonlarında Doug Schaff tarafından geliştirilen ve TradingView ve MQL5 gibi platformlarda popüler hale gelen bu gösterge, 2010'lardan beri geleneksel osilatörlerden daha erken döngü tepelerini ve diplerini belirleme yeteneğiyle traderların favorisi olmuştur. Yeniden boyama yapmayan ve özelleştirilebilir olan bu gösterge, aşırı alım/aşırı satım koşullarını ve trend dönüşlerini tespit etmede mükemmeldir, forex ve kripto gibi volatil piyasalar için idealdir.

Traderlar, Schaff Trend Cycle'ı trend gücünü doğrulamada ve anahtar seviyeleri (ör. 25/75) geçtiğinde alım/satım uyarıları üretmede hassasiyeti için tercih ederler, yatay piyasalarda yaygın yanlış sinyalleri azaltır. MACD değerlerine Stochastic uygulayarak 0-100 aralığında bir osilatör yaratır ve döngü dönüşlerini öngörür, yükselen trendlerde erken girişler veya tükenme noktalarına yakın çıkışlar belirlemeye yardımcı olur. Faydalar arasında scalping, swing veya pozisyon ticaretinde geliştirilmiş karar verme, zamanında uyarılarla iyileştirilmiş kazanma oranları ve varlıklar arası çok yönlülük yer alır—uyarılar, sürekli izleme olmadan fırsatları yakalamanızı sağlar ve trend ve döngüsel koşullarda potansiyel kârlılığı artırır.

MQL Ürünleri İçin Kurulum Kılavuzu | MT4/MT5'te Satın Alınan MQL Ürünlerini Güncelleme

Ana Özellikler

  • Döngü Periyodu Özelleştirme: Ana periyodu (varsayılan 10) ayarlayarak kısa vadeli döngülere veya daha uzun trendlere hassasiyeti ayarlayın, çeşitli zaman dilimleri ve piyasa volatilitelerine optimize edin.
  • Hibrit Osilatör Tasarımı: MACD trend takibini Stochastic yumuşatmayla birleştirerek 0-100 aralığında sinyal üretir, aşırı alım (>75) veya aşırı satım (<25) için erken uyarılar sağlar.
  • Çoklu Uyarı Sistemi: Kesişimler veya seviye kırılmaları için terminal uyarılarını, push bildirimlerini veya e-postaları (hepsi varsayılan true) etkinleştirin, trend dönüşlerini veya devamlarını kaçırmamanızı sağlar.
  • Görsel Sinyal Çizgileri: SSL Down ve SSL Up çizgilerini alım/satım noktaları için ok göstergeleriyle gösterir, grafiklerde net trend onayı sunar.
  • Yeniden Boyama Olmadan Güvenilirlik: Bar kapandıktan sonra sinyaller sabit kalır, doğru backtest ve canlı ticaret güveni için tutarlı tarihsel veriler sağlar.
  • Yüksek Performans: Verimli kod, MT5'te sorunsuz çalışmayı sağlar, çoklu grafik kurulumlarını lag olmadan destekler, yüksek frekanslı veya çok varlıklı izleme için idealdir.
  • EA Entegrasyonu: SSL Up/Down çizgileri ve ok sinyalleri için tamponlar sunar, döngü tabanlı stratejiler için Expert Advisors'ta sorunsuz otomasyon sağlar.
  • Backtest için Optimize Edilmiş: Ayarlanabilir periyot ve yeniden boyama yapmayan yapı, canlı dağıtım öncesi giriş/çıkış kurallarını iyileştirmek için güvenilir tarihsel simülasyonlara izin verir.

Schaff Trend Cycle Alert MT5, akıllı, lag azaltılmış trend onayı arayan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır. Popülerliği, kanıtlanmış sonuçlardan kaynaklanır: erken döngü algılama, azaltılmış yanlış uyarılar ve döngüsel piyasalarda avantaj. Döngü hassasiyetiyle daha akıllı ticaretleri açın.

MT4 sürümünü de keşfedebilirsiniz:

Satın alımınızdan memnun kaldıysanız olumlu bir inceleme için minnettar olurum. Değilse lütfen benimle iletişime geçin bir çözüm bulmak için.

Tüm ürünlerimi kontrol edin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için benimle iletişime geçin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags schaff trend cycle mt5 gösterge stc osilatör macd stochastic aşırı alım aşırı satım ters dönüş sinyalleri forex uyarılar trend onayı volatilite ticaret

