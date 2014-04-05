Schaff Trend Cycle Alert MT5

Eleva tu estrategia de trading con el Schaff Trend Cycle Alert MT5, un poderoso oscilador que combina elementos de MACD y Stochastic para entregar señales de tendencia suaves y confiables con mínimo lag. Desarrollado por Doug Schaff a finales de los 90 y popularizado en plataformas como TradingView y MQL5, este indicador se ha convertido en un favorito de los traders desde los 2010 por su capacidad para identificar tops y bottoms de ciclos antes que osciladores tradicionales. Sin repintado y personalizable, excels en detectar condiciones de sobrecompra/sobreventa y reversiones de tendencia, lo haciendo ideal para mercados volátiles como forex y criptos.

Los traders prefieren el Schaff Trend Cycle por su precisión en confirmar la fuerza de la tendencia y generar alertas de compra/venta al cruzar niveles clave (p.ej., 25/75), reduciendo señales falsas comunes en mercados en rango. Al aplicar Stochastic a valores MACD, crea un oscilador acotado (0-100) que anticipa giros de ciclo, ayudando a identificar entradas tempranas en tendencias emergentes o salidas cerca de puntos de agotamiento. Los beneficios incluyen una mejor toma de decisiones para scalping, swing o trading de posición, tasas de ganancia mejoradas mediante alertas oportunas, y versatilidad a través de activos—las alertas aseguran capturar oportunidades sin monitoreo constante, potenciando la rentabilidad en condiciones de tendencia y cíclicas.

Guía de Instalación para Productos MQL | Actualización de Productos MQL Comprados en MT4/MT5

Características Clave

  • Personalización del Período de Ciclo: Ajusta el período principal (predeterminado 10) para sintonizar la sensibilidad a ciclos de corto plazo o tendencias más largas, optimizando para varios timeframes y volatilidades de mercado.
  • Diseño de Oscilador Híbrido: Combina el seguimiento de tendencia de MACD con el suavizado de Stochastic para una señal acotada de 0-100, proporcionando advertencias tempranas de sobrecompra (>75) o sobreventa (<25).
  • Sistema de Alertas Múltiples: Habilita alertas de terminal, notificaciones push o emails (todos predeterminados true) para cruces o rupturas de niveles, asegurando que nunca pierdas reversiones de tendencia o continuaciones.
  • Líneas de Señales Visuales: Muestra líneas SSL Down y SSL Up con indicadores de flechas para puntos de compra/venta, ofreciendo confirmación clara de tendencia en gráficos.
  • Fiabilidad Sin Repintado: Las señales permanecen fijas después del cierre de la barra, entregando datos históricos consistentes para backtesting preciso y confianza en trading en vivo.
  • Alto Rendimiento: Código eficiente asegura operación suave en MT5, apoyando configuraciones multi-gráfico sin lag, ideal para alta frecuencia o monitoreo multi-activo.
  • Integración con EA: Expone búferes para líneas SSL Up/Down y señales de flechas, permitiendo automatización seamless en Expert Advisors para estrategias basadas en ciclos.
  • Optimizado para Backtesting: Período personalizado y naturaleza sin repintado permiten simulaciones históricas confiables para refinar reglas de entrada/salida antes del despliegue en vivo.

El Schaff Trend Cycle Alert MT5 se posiciona como una herramienta crucial para traders buscando confirmación de tendencia inteligente y con lag reducido. Su popularidad perdura por resultados probados: detección temprana de ciclos, alertas falsas reducidas y una ventaja en mercados cíclicos. Desbloquea trades más inteligentes con precisión cíclica.

También puedes explorar la versión para MT4:

Apreciaría mucho una reseña positiva si estás satisfecho con tu compra. Por favor, contáctame para encontrar una solución si no lo estás.

Revisa todos mis productos: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contáctame para soporte: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags schaff trend cycle mt5 indicador stc oscilador macd stochastic sobrecompra sobreventa señales reversión forex alertas confirmación tendencia trading volatilidad

